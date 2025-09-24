Kremlinul reacționează la amenințarea Poloniei de a doborî avioane rusești: „Nu ies din limite”
Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 08:50
Kremlinul a calificat drept „negative” declarațiile Poloniei, care a avertizat că va doborî avioane ...
Acum 10 minute
09:10
Premierul Danemarcei, despre atacul cu drone de la Copenhaga: E cel mai grav incident de securitate # Newsweek.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că atacul cu drone care a perturbat activitatea aeropor...
Acum 30 minute
09:00
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani # Newsweek.ro
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani p...
08:50
Kremlinul reacționează la amenințarea Poloniei de a doborî avioane rusești: „Nu ies din limite” # Newsweek.ro
Kremlinul a calificat drept „negative” declarațiile Poloniei, care a avertizat că va doborî avioane ...
08:50
FOTO/ VIDEO Incendiu de proporții în Pantelimon. Depozitul continuă să ardă. Nu are autorizație # Newsweek.ro
Este alertă în București. Pompierii au anunțat că intervin și miercuri dimineață la incendiul de la ...
Acum o oră
08:40
Tentativa de asasinat asupra lui Trump: Ryan Routh, găsit vinovat. A recurs la un gest șocant # Newsweek.ro
Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani acuzat de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pe terenul...
08:30
Hidrocentrala Pașcani poate dărâma guvernul. Începută de Ceaușescu, abandonată la 80% din lucrări # Newsweek.ro
Hidrocentrala Pașcani este motivul pentru care ministrul mediului Diana Buzoianu este ținta unei moț...
08:20
Elena Udrea spune cine a pozat-o alături de Alina Bica, fostul procurorul-şef al DIICOT, în Paris # Newsweek.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în car...
Acum 2 ore
08:10
Pacienții cu boli autoimune: Nimeni nu calculează cât costă în timp un pacient netratat # Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile ...
07:50
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. Are 35 de ani și iubește un stomatolog # Newsweek.ro
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. și are doar 35 de ani. Cei mai mulți dintre conațion...
07:50
CCR analizează legea pensiile speciale. Înalta Curte şi partidele de opoziţie atacă actul normativ # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) se reuneşte miercuri, de la ora 10:00, pentru a dezbate nouă...
07:40
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţ...
07:30
Cum poți face hemoroizi stând pe telefon la toaletă? Medicii trag un semnal de alarmă! # Newsweek.ro
Scroll-ul pe telefon în baie ar putea părea inofensiv, dar consecințele sunt neașteptate. Specialișt...
07:20
Piaţa imobiliară se pregătește de „îngheț”. Ofertele nu lipsesc, dar banii clienților s-au redus # Newsweek.ro
Este posibilă îngheţare a pieţei imobiliare, din cauza unor factori în contradicţie. Pe de o parte, ...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii, dezamăgiți # Newsweek.ro
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii sunt dezamăgi...
06:40
Bolojan demisionează dacă pensiile speciale nu se taie. De ce sunt pensiile contributive in pericol? # Newsweek.ro
CCR analizează azi proiectul prin care se taie pensiile speciale. Bolojan a lăsat să se înțeleagă că...
Acum 12 ore
22:50
Iașul trage în sus, Vaslui și Suceava în jos. Nord-Est vs Sud: cine conduce topul șomerilor la nivel...
22:40
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi # Newsweek.ro
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a ...
22:30
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap # Newsweek.ro
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap....
21:50
Este un incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon, din Bucu...
21:30
CCR va amâna decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea soarta pensiilor militare? # Newsweek.ro
CCR va amâna mâine decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea ele oare soarta pensiilor m...
20:50
La Timişoara, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local? Cine a votat pentru? # Newsweek.ro
La Timişoara, în apropierea sezonului rece, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local desp...
20:30
Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, considerate de bază # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, c...
Acum 24 ore
19:50
Ce conțin punguțele din cutiile noi de încălțăminte? Care e rostul lor și la ce mai pot fi folosite? # Newsweek.ro
Oricine a cumpărat încălțăminte nouă a găsit în cutie și niște mici săculeți al căror rost ne a dest...
19:40
Ce fel de pensionari pot retrage pensia integral, pe Pilonul II? În ce condiţii e posibil asta? # Newsweek.ro
Ce fel de pensionari sunt aceia care pot retrage pensia integral, de pe Pilonul II, din momentul ieş...
19:30
Descoperirea din Gobekli Tepe ce i-a șocat pe arheologi. Cel mai vechi templu al lumii are 12000 ani # Newsweek.ro
Gobekli Tepe e un sit arheologic fascinant, considerat primul templu din lume, ce a fost ridicat acu...
19:10
VIDEO Cătălin Câmpeanu (ISF): "Fraudele, schemele, înşelătoriile au luat o amploare deosebită" # Newsweek.ro
Cătălin Câmpeanu, secretarul general al Institutului de Studii Financiare, atrage atenţia că fraudel...
18:40
Unde se contruiește cea mai înaltă turbină eoliană? Are 365 de metri și o pot urca doar alpiniștii # Newsweek.ro
Cea mai înaltă turbină eoliană din lume, cu o înălțime de 365 de metri – aproape la fel de înaltă ca...
18:20
Dronele lui Putin pot străbate 2.500 km până în Spania. Doborârea uneia costă NATO 400.000€ # Newsweek.ro
Dronele Shahed ale Rusiei ar putea ajunge până în Spania. Rapoartele militare arată că cea mai mare ...
18:10
Șapte țări între care și România vor un „zid al dronelor” împotriva Rusiei. Cum va funcționa # Newsweek.ro
Discuțiile dintre șapte țări între care și România privind așa-numitul zid al dronelor se intensific...
17:50
Forțele armate din Lituania pot răspunde mai rapid atacurilor. A fost modificată legislația # Newsweek.ro
Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încăl...
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării refor...
17:20
Ministrul suedez al Apărării a cerut Europei intensificarea pregătirii pentru un război armat # Newsweek.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un...
17:10
Nu sunt bani pentru creșterea pensiilor la Mica Recalculare. Ministrul muncii confirmă Newsweek # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a recunoscut ceea ce Newsweek a anunțat de mai multe luni - nu sutn b...
17:10
Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii Coaliției, la Cotroceni: „Datele arată o evoluție pozitivă” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare. Șeful ...
16:50
Un bărbat a fost arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul în care se afla Donald Trump # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul în care se afla Donald Trump....
16:40
Mentorul lui Novak Djokovici a murit la 87 de ani. Învins de Ilie Năstase la Roland Garros în 1973 # Newsweek.ro
Mentorul lui Novak Djokovici a murit la 87 de ani. Învins de Ilie Năstase la Roland Garros în 1973. ...
16:20
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile” # Newsweek.ro
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile”. Care ar f...
15:50
Mihai Tudose, nou atac la Bolojan privind plafonarea: „Noi i-am zis că nu e bine, că e inflație” # Newsweek.ro
Mihai Tudose a declarat că PSD l-a avertizat pe ilie Bolojan cu privire la ridicarea plafonării preț...
15:40
NATO, după ce avioanele și dronele Rusiei au intrat în spațiul aliat: Ripostam cu mijloace militare # Newsweek.ro
NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian estonian de săptămâna trecută și a d...
15:20
Nou „ingredient” pentru cauciucurile auto eco, luat direct din bucătărie. Costă 7-8 lei litrul # Newsweek.ro
În cursa pentru producția de cauciucuri auto cât mai ecologice intră un nou „ingredient” care este f...
15:20
SIE așteaptă noul șef. Mihai Caraman, primul director după 1990, a cauzat cea mai mare breșă NATO # Newsweek.ro
Serviciul de Informații Extrene (SIE) își așteaptă noul șef, care va fi numit de președintele Nicușo...
15:10
Avertismentul ISW: Putin pregătește „rezerva strategică” de soldați pentru un posibil război cu NATO # Newsweek.ro
Vladimir Putin ar putea pregăti un conflict direct cu alianța nord-atlantică prin consolidarea unei ...
15:00
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă # Newsweek.ro
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă. ...
14:20
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă.
14:20
Paracetamolul și „legătura” cu autismul. Rogobete cere poziția ANM după avertismentul lui Trump # Newsweek.ro
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de...
14:20
Plafonarea prețului la alimente se prelungește după discuțiile Coaliției cu președintele (SURSE) # Newsweek.ro
Plafonarea prețului la alimente urmează să se prelungească, afirmă surse politice. Această informați...
14:00
Aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo de front # Newsweek.ro
Cu timpul, aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo d...
13:50
Mihai Fifor, despre Diana Buzoianu: „preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune” # Newsweek.ro
Deputatul PSD, Mihai Fifor, o atacă pe Diana Buzoianu. Social-democratul afirmă că ministra mediului...
13:40
Ajutor la pensie. Ministrul Muncii, despre tichetele de energie: „Să se înscrie repede” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre tichetele de energie și i-a îndemnat pe potențialii beneficiari „să...
13:30
Membrii CSM acuză presiuni pentru tăierea pensiilor speciale. Au salarii între 40.000 și 51.000 lei # Newsweek.ro
CCR decide mâine dacă este constituțională tăierea pensiilor speciale inițiată de Ilie Bolojan. Memb...
