Autobuzul cu hidrogen prezentat astăzi la Iași
TeleM Iași , 24 septembrie 2025 08:50
Iașul găzduiește prezentarea noului autobuz urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, parte a roadshow-ului național Daimler...
• • •
Acum 10 minute
09:10
Consiliul Judetean Iași va prelua mai multe suprafețe de la Miroslava, Ciurea și Municipiul Iași pentru supralărgirea drumului capăt CUG – Lunca Cetățuii # TeleM Iași
Mai multe suprafete din Miroslava, Ciurea si Municipiul Iasi vor fi preluate de Consiliul Judetean,...
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Tot Bucureștiul a fost afectat aseară de fumul degajat după incendiul de la depozitul Antefrig # TeleM Iași
Întreg Bucureștiul a fost afectat aseară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent...
Acum 2 ore
07:20
Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele...
07:20
Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # TeleM Iași
Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că...
07:20
CCR discută sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură...
07:20
Echipamente medicale de ultimă generație pentru recuperarea pacienților, la Spitalul Clinic de Urgență Suceava # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava beneficiază de echipamente performante pentru...
Acum 24 ore
20:00
Diana Șoșoacă după ce Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar: „Asistăm la o tentativă de execuție politică!” # TeleM Iași
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta...
19:30
O femeie sechestrată într-o locuință din Vrancea a fost salvată de polițiști după sesizarea unei ieșence, colegă cu victima # TeleM Iași
Polițiștii din Odobești au intervenit rapid după o sesizare privind posibila sechestrare și agresare a...
19:20
A fost semnata autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de extindere a Liceului Teoretic „Miron...
19:10
Procurorii DIICOT Iasi au reusit ieri sa captureze la Aeroportul Iasi, un membru cunoscut al...
18:30
Un grav accident rutier s-a produs la Letcani între un autoturism și o autoutilitară a...
16:10
Lucrarea „Umbrele trecutului, lumina prezentului – Un Omagiu adus Eroilor Neamului din județul Iași", a...
14:50
A început cazarea studenților în cel mai mare campus universitar din Iași – „Tudor Vladimirescu"....
14:50
De maine, vremea incepe sa se raceasca treptat in Moldova. Ziua va fi in continuare...
14:40
O clădire multifuncțională, realizată la standarde moderne și echipată complet, urmează să fie construită în...
14:20
AFM a depus o plângere la DIICOT împotriva unui site care promite înscrierea rapidă și contracost în Programul Rabla 2025 # TeleM Iași
Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor...
14:10
Un albanez și un șofer de ride sharing ridicați din fața Aeroportului Iași în timp ce încercau să vândă doze de cocaină # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea a 3 inculpați (un cetățean albanez în vârstă de...
14:00
Lucrări Delgaz Grid pe 145 străzi din Iași. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere în perioada urmatoare # TeleM Iași
Delgaz Grid SA are în derulare, în Municipiul Iași, 35 de proiecte de investiții în...
13:20
Lidera unui partid prorus din Republica Moldova ar fi apelat la interlopi ieșeni pentru stabilirea unui domiciliu fictiv în Romania # TeleM Iași
La data de 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat...
13:10
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al județului Iași intervin pentru asigurarea măsurilor...
12:30
Şeful PSD Iaşi le răspunde liberalilor pe subiectul autostrăzilor Moldovei: Susţinem fără rezerve includerea A7 şi A8 în programul SAFE # TeleM Iași
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că includerea autostrăzilor A7 şi A8 în programul...
12:10
Accident rutier cu un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza localității Ilișești (intrare...
12:00
Accident rutier la Ilișești: Un bărbat încarcerat și în stare de inconștiență, intervenție a echipajelor de salvare # TeleM Iași
Accident rutier cu un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza localității Ilișești (intrare...
12:00
Corpul C2 al Școlii nr. 2 din Piatra-Neamț a fost redeschis pentru elevi și cadrele...
12:00
Compania aeriană HiSky din Republica Moldova anunță o campanie de prețuri mici la zboruri, atât...
11:50
Ultimul spectacol al lunii oferit de Opera Națională Română din Iași are loc astăzi. De...
11:40
Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit...
11:30
Acțiune a poliției Iași pentru verificarea respectării legislației privind stabilirea cetățenilor străini în România # TeleM Iași
La data de 23 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au...
11:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) organizează ZILELE RECOLTEI...
11:20
In aceasta dimineata, in jurul orei 7.00 un accident rutier s-a produs pe Bvd. Independentei,...
10:50
DNA anchetează investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea, folosit de doar 7 pasageri pe lună # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au deschis un dosar penal în urma sesizării făcute de...
10:00
Terenurile liceelor agricole și silvice ar putea să fie preluate de autoritățile locale și să-și schimbe destinația # TeleM Iași
O propunere legislativă inițiată de mai mulți senatori și deputați PNL și PSD, dar și de câțiva...
10:00
Viceprimarul municipiului Suceava, a anunțat luni seara că marți va fi demolată o casă și...
09:50
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a...
09:50
Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la...
09:50
74 de persoane au fost reținute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziții de amploare care au avut loc înaintea alegerilor parlamentare # TeleM Iași
Scrutinul este considerat crucial pentru parcursul european al țării. Descinderile au vizat peste o sută...
09:30
În cursul nopții trecute, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și ai Detașamentului Botoșani,...
Ieri
09:10
Accident rutier, anunțat la 112 aseară, la ora 23:25, produs pe raza localității Ostra (spre...
22 septembrie 2025
21:00
Pașcaniul este din nou fără apă, iar această situație devine tot mai frustrantă pentru locuitori....
18:10
Un grav accident rutier in care au fost implicate două autoturisme s-a produs in sat...
16:40
În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat...
16:00
În ultima săptămână, medicii de la Spitalul Parhon din Iași au realizat un maraton de...
16:00
Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică pentru 2024 arată că județul Iași are cea...
16:00
Astăzi, pe Dunăre, a fost vizibil un fenomen natural impresionant, care a semănat cu o...
15:50
Comuna Miroslava face pași importanți spre un stil de viață sustenabil. În mai multe localități...
15:40
Comuna Miroslava face pași importanți spre un stil de viață sustenabil. În mai multe localități...
15:40
In acest an, peste 30 de restaurante, cafenele și locații de referință din Iasi se...
15:40
Începerea unui nou an universitar este întotdeauna un moment de sărbătoare, iar Universitatea de Medicină...
15:30
În aceste momente, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Iași sunt solicitați să intervină la...
