Fostul mare internaţional a răbufnit şi l-a pus la punct pe Alex Mitriţă, după retragerea de la echipa naţională: „De ce ai mai venit? De ce nu te-ai retras de atunci?”

Fostul mare internaţional a răbufnit şi l-a pus la punct pe Alex Mitriţă, după retragerea de la echipa naţională: „De ce ai mai venit? De ce nu te-ai retras de atunci?”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro