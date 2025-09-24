VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat
B365.ro, 24 septembrie 2025 10:20
Un utilaj a luat foc pe Centura Capitalei, între Jilava și Măgurele, în această dimineață. S-a întâmplat pe șantierul de lărgire la patru benzi a DNCB, așa cum se observă din imaginile surprinse de martori. […] Articolul VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
10:30
BREAKING | Din nou alertă în școli și spitale din București, după o nouă serie de amenințări trimise pe e-mail în Capitală și în jumătate de țară. Tânăr de 17 ani, dus la audieri # B365.ro
Un nou val de amenințări grave a fost transmis astăzi, 24 septembrie, către zeci de școli, spitale și instituții publice, inclusiv sedii ale poliției din București și din peste 20 de județe. Mesajele au […] Articolul BREAKING | Din nou alertă în școli și spitale din București, după o nouă serie de amenințări trimise pe e-mail în Capitală și în jumătate de țară. Tânăr de 17 ani, dus la audieri apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Accident grav, cu 3 victime și mașină răsturnată pe Autostrada A3, pe sensul spre București. Circulație restricționată # B365.ro
Traficul este restricționat pe Autostrada A3 București-Ploiești, în această dimineață, ca urmare a unui accident în care au fost implicate două mașini. S-a întâmplat în zona localității Independența din județul Prahova. Un accident cu două […] Articolul VIDEO | Accident grav, cu 3 victime și mașină răsturnată pe Autostrada A3, pe sensul spre București. Circulație restricționată apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat # B365.ro
Un utilaj a luat foc pe Centura Capitalei, între Jilava și Măgurele, în această dimineață. S-a întâmplat pe șantierul de lărgire la patru benzi a DNCB, așa cum se observă din imaginile surprinse de martori. […] Articolul VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
09:40
VIDEO | Negoiță, episod nou în seria «Nu se amestecă umedu’ cu uscatu’» Tot de la niște pubele, invită bucureșteni din S3 la dezbaterea „Gunoiul”, diseară, la Sala Gloria # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a transmis bucureștenilor încă un mesaj cu privrie la colectarea selectivă a deșeurilor. Mesajul a fost transmis fix de lângă acele pubele pe care oamenii nu le folosesc corespunzător și […] Articolul VIDEO | Negoiță, episod nou în seria «Nu se amestecă umedu’ cu uscatu’» Tot de la niște pubele, invită bucureșteni din S3 la dezbaterea „Gunoiul”, diseară, la Sala Gloria apare prima dată în B365.
09:40
Preț maxim fix pentru apa cumpărată din metrou, gări și aeroporturi. Acum, la Otopeni, pe o apă mică poți da de parcă ar conține în ea particule de viață veșnică # B365.ro
Apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml, vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi ar putea avea un preț de maximum 3 lei, potrivit unui proiect. În prezent, ea costă și […] Articolul Preț maxim fix pentru apa cumpărată din metrou, gări și aeroporturi. Acum, la Otopeni, pe o apă mică poți da de parcă ar conține în ea particule de viață veșnică apare prima dată în B365.
09:30
VIDEO | Ruină totală. Cum arată acum hala Antrefrig, distrusă de incendiul izbucnit aseară în Pantelimon. Depozitul încă fumegă, pompierii încă intervin # B365.ro
Hala Antrefrig, depozitul din Pantelimon mistuit de incendiul izbucnit aseară și încă nestins, după mai mult de 12 ore, arată ca o ruină: acoperișul e, în mare măsură, prăbușit, structura metalică a fost distrusă de […] Articolul VIDEO | Ruină totală. Cum arată acum hala Antrefrig, distrusă de incendiul izbucnit aseară în Pantelimon. Depozitul încă fumegă, pompierii încă intervin apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
08:30
FOTO | Probabil cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon, încă nestins dimineață. Coloană gigantică de flăcări și fum, aer irespirabil # B365.ro
Incendiul izbucnit, aseară, la o hală din Pantelimon este, cu siguranță unul dintre cele mai grave astfel de evenimente din București din ultimii ani și a declanșat un episod extrem de poluare a aerului. Focul, […] Articolul FOTO | Probabil cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon, încă nestins dimineață. Coloană gigantică de flăcări și fum, aer irespirabil apare prima dată în B365.
08:20
Praf s-a făcut depozitul Antefrig din Pantelimon, incendiul i-a distrus structura metalică. ISU București-Ilfov: Hala nu avea autorizație la incendiu # B365.ro
Pompierii intervin în continuare pentru stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde noaptea trecută flăcările au cuprins depozitul frigorific Antefrig de pe Șoseaua Pantelimon. ISU București-Ilfov intervine cu 14 autospeciale, iar […] Articolul Praf s-a făcut depozitul Antefrig din Pantelimon, incendiul i-a distrus structura metalică. ISU București-Ilfov: Hala nu avea autorizație la incendiu apare prima dată în B365.
07:50
VIDEO | „Nu se poate respira în dimineața asta în Vatra Luminoasă”. Nivelul de poluare, de 7 mai mare decât maximul admis în București, după incendiul din Pantelimon # B365.ro
Incendiul violent care a izbucnit, aseară, în București, la un depozit din Pantelimon, nu a fost stins până dimineașă. ISU Bucureşti-Ilfov. anunță că pompierii încă intervin cu 14 autospeciale să stingă focul care a provocat […] Articolul VIDEO | „Nu se poate respira în dimineața asta în Vatra Luminoasă”. Nivelul de poluare, de 7 mai mare decât maximul admis în București, după incendiul din Pantelimon apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
05:10
Martoră la o criză de nervi în masă, în centrul Bucureștiului. De ce suntem în fight mode în orașul cu capcane de șobolani urcate în copaci, să facă parkour # B365.ro
Toamna în Capitală nu înseamnă doar plimbări romantice prin foșnet de frunze, paltoane de culoarea prunei – precum cele ale Prințesei de Wales – și Pumpkin Spice Lattes ci și, deseori, așa cum s-a întâmplat […] Articolul Martoră la o criză de nervi în masă, în centrul Bucureștiului. De ce suntem în fight mode în orașul cu capcane de șobolani urcate în copaci, să facă parkour apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
23:00
BREAKING | Incendiu violent și poluare masivă în București. Arde un depozit din Pantelimon, fum negru în tot mai multe cartiere. 4 mesaje RO-ALERT emise # B365.ro
Un incendiu extrem de violent a izbucnit, în această pă seară, la un depozit din Pantelimon (Sectorul 2l Nu mai puțin de patru mesaje RO-Alert au fot emise pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari […] Articolul BREAKING | Incendiu violent și poluare masivă în București. Arde un depozit din Pantelimon, fum negru în tot mai multe cartiere. 4 mesaje RO-ALERT emise apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
18:50
Nicușor Dan, după ședința de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției: S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public # B365.ro
După ședința de azi, 23 septembrie, cu liderii coaliției de guvernare, Nicușor Dan a ținut să transmită un mesaj, astfel încât să povestească, pe scurt, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Președintele României […] Articolul Nicușor Dan, după ședința de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției: S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public apare prima dată în B365.
18:00
Noaptea Cercetărilor Europeni revine în București, vineri, pe Calea Victoriei. Casa Filipescu-Cesianu găzduiește evenimentul despre știință și cercetare, intrarea e gratuită # B365.ro
Pe 26 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala științei europene. Noaptea Cercetătorilor Europeni, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate cercetării și inovației, revine cu o ediție spectaculoasă desfășurată la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151) […] Articolul Noaptea Cercetărilor Europeni revine în București, vineri, pe Calea Victoriei. Casa Filipescu-Cesianu găzduiește evenimentul despre știință și cercetare, intrarea e gratuită apare prima dată în B365.
17:40
Două noi cazuri de Candida Auris, ciuperca extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca: A fost închisă secția de interne # B365.ro
La Spitalul Floreasca din București au fost descoperite două noi cazuri de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni. Secția de interne a unității spitalicești a fost închisă. Pacienții care erau internați aici […] Articolul Două noi cazuri de Candida Auris, ciuperca extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca: A fost închisă secția de interne apare prima dată în B365.
17:10
VIDEO | „Dom’ primar, vrednici suntem!” Piedone Fiul ascultă cu interes cât de frumoase vor deveni parcurile din Panduri. În loc de cuvintele primarului, muzică dramatică în fundal # B365.ro
Vlad Popescu Piedone anunță că parcurile din zona Panduri vor fi reamenajate. Totodată, Primarul Sectorului 5 anunță că vor fi reabilitate spațiile verzi și va fi refăcută infrastructura pietonală. Modernizat va fi și sistemul de […] Articolul VIDEO | „Dom’ primar, vrednici suntem!” Piedone Fiul ascultă cu interes cât de frumoase vor deveni parcurile din Panduri. În loc de cuvintele primarului, muzică dramatică în fundal apare prima dată în B365.
15:30
Mașinile abandonate prin București primesc o șansă la viață sau, după caz, sfârșit elegant. PMB propune reutilizare prin vânzare sau reciclare, prin programele de casare # B365.ro
Primăria Capitalei sprijină campania națională pentru eliminarea vehiculelor abandonate și îndeamnă bucureștenii să semnaleze autoritățile când le observă. Această măsură este luată pentru a proteja mediul și a reda comunității spațiul urban. Primăria Capitalei sprijină […] Articolul Mașinile abandonate prin București primesc o șansă la viață sau, după caz, sfârșit elegant. PMB propune reutilizare prin vânzare sau reciclare, prin programele de casare apare prima dată în B365.
15:10
Pubele inteligente și containere semi-îngropate, cu iz de afacere politică în Sectorul 1. Proiect pilot de 100.000 de euro cu o firmă la primul contract # B365.ro
Primăria Sectorului 1 investește peste 35 de milioane de euro în așa-numite pubele inteligente și platforme semi-îngropate pentru colectarea selectivă a gunoiului. Proiectul a început cu un pilot controversat, cu firme fără experiență, și continuă […] Articolul Pubele inteligente și containere semi-îngropate, cu iz de afacere politică în Sectorul 1. Proiect pilot de 100.000 de euro cu o firmă la primul contract apare prima dată în B365.
14:40
Protest al studenților, luni în Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. ANOSR: Tăierea burselor și a facilităților de transport nu reduc deficitul bugetar # B365.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cheamă studenții din Capitală și nu numai, în Piața Victoriei, luni, 29 septembrie pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Studenții ies luni în […] Articolul Protest al studenților, luni în Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. ANOSR: Tăierea burselor și a facilităților de transport nu reduc deficitul bugetar apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO | Vești aparent bune de pe A7 – Autostrada Moldovei, Lotul 3 Pietroasele – Buzău. Scrioșteanu spune că am putea circula pe aici până la sfârșitul anului # B365.ro
Până la sfârșitul acestui an, șoferii din București și din țară vor avea posibilitatea să circule pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte din tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova A7. Secretarul de stat […] Articolul VIDEO | Vești aparent bune de pe A7 – Autostrada Moldovei, Lotul 3 Pietroasele – Buzău. Scrioșteanu spune că am putea circula pe aici până la sfârșitul anului apare prima dată în B365.
13:50
Dezbaterea “Militari Residence” printre bucureșteni. Prețuri mici, dar mare haos urbanistic, plus alte motive care o fac una dintre cele mai evitate zone # B365.ro
O simplă întrebare postată recent pe Facebook – „Nu sunt din București, de ce e evitată zona Militari Residence?” – a generat o aprigă dezbatere printre bucureșteni, cu sute de reacții, explicații și comentarii acide. […] Articolul Dezbaterea “Militari Residence” printre bucureșteni. Prețuri mici, dar mare haos urbanistic, plus alte motive care o fac una dintre cele mai evitate zone apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Două noi benzi unice STB în București: pe Calea Crângași și pe Șos. Cotroceni. Urmează altele, pe Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Str. Polonă # B365.ro
Primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și sunt deja folosite. Este vorba despre cele de pe Calea Crângași și de pe Șoseaua Cotroceni. […] Articolul FOTO | Două noi benzi unice STB în București: pe Calea Crângași și pe Șos. Cotroceni. Urmează altele, pe Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Str. Polonă apare prima dată în B365.
13:10
Oamenii din Bucureștii Noi, întrebați cum vor să arate Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Răspunsurile se dau printr-un chestionar online # B365.ro
Se lucrează de zor la Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” din Parcul Bazilescu, iar bucureștenii din cartierul Bucureștii Noi pot spune cum își doresc să arate acest spațiu mult așteptat. UrbanizeHub a lansat un chestionar […] Articolul Oamenii din Bucureștii Noi, întrebați cum vor să arate Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Răspunsurile se dau printr-un chestionar online apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Un nou proiect imobiliar la bogați, în Pipera. Peste 50 de vile noi se vor construi aici, la Bellemonde Privée # B365.ro
Zeci de noi vile se vor construi în Pipera. Compania Bellemonde lansează Bellemonde Privée, investiție ce se ridică la 25 de milioane de euro. Bellemonde Privée va avea 52 de vile Noul proiect imobiliar este […] Articolul VIDEO | Un nou proiect imobiliar la bogați, în Pipera. Peste 50 de vile noi se vor construi aici, la Bellemonde Privée apare prima dată în B365.
12:40
VIDEO | Petrecere cu cort, grătar și 40 de invitați în mijlocul unei străzi din București până a venit poliția. S-a spart gașca, s-au dat amenzi, s-a impus curățenia # B365.ro
În Sectorul 4 al Capitalei petrecerile au alt farmec, mai ales când sunt fate în plină stradă și cu cort și cu grătarul încins. Mai mulți bucureșteni au organizat ieri, 22 septembrie, în mopd ilegal […] Articolul VIDEO | Petrecere cu cort, grătar și 40 de invitați în mijlocul unei străzi din București până a venit poliția. S-a spart gașca, s-au dat amenzi, s-a impus curățenia apare prima dată în B365.
11:50
Rareș Hopincă, refuz categoric la „provocarea Ceaușescu” – un test antidrog rapid. „Mâine ne turnăm gheață în cap și joi vine Marian cu mine în dulap să facem GRWM?” # B365.ro
Marian Ceaușescu, un cunoscut activist, a lansat o provocare primarilor din București, dar și altor politicieni, invitându-i să facă un test antidrog rapid. Primul care a acceptat a fost Daniel Băluță, însă nu toți au […] Articolul Rareș Hopincă, refuz categoric la „provocarea Ceaușescu” – un test antidrog rapid. „Mâine ne turnăm gheață în cap și joi vine Marian cu mine în dulap să facem GRWM?” apare prima dată în B365.
11:40
Apelul primăriei dlui Ciucu către bucureșteni: Nu mai luați brânză de la găleata de pe asfalt! Poliția Locală S6 s-a întors de la seceriș cu 350 de kh de alimente confiscate # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a lansat recent un apel public către locuitori, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate cumpărării de produse perisabile direct de pe trotuar, în special în zilele călduroase. Deși mesajul vizează protejarea sănătății publice, subiectul […] Articolul Apelul primăriei dlui Ciucu către bucureșteni: Nu mai luați brânză de la găleata de pe asfalt! Poliția Locală S6 s-a întors de la seceriș cu 350 de kh de alimente confiscate apare prima dată în B365.
11:40
Articol susținut de Kaufland Eu stau pe străduțele alea dintre Parcul Circului și Barbu Văcărescu, dar dacă mă întrebi o să-ți zic că sunt din Ștefan cel Mare. Sau, cum îi zicem noi pe scurt, […] Articolul De unde pornește drumul spre mare din cartierul Ștefan cel Mare apare prima dată în B365.
11:20
Apelul Poliției Rutiere, după ce Piața Victoriei funcționează, de aseară, cu semafoare umane. Sistemul e stricat, „a fost contactată Administrația Străzilor pentru remediere” # B365.ro
Intersecția de la Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate din oraș, funcșionează, de seară, cu „semafoare umane”, adică polițiști care dirijează traficul. Și asta pentru că sistemul de semaforizare de aici e picat de […] Articolul Apelul Poliției Rutiere, după ce Piața Victoriei funcționează, de aseară, cu semafoare umane. Sistemul e stricat, „a fost contactată Administrația Străzilor pentru remediere” apare prima dată în B365.
11:00
FOTO | Dl. Băluță își spală Aripile de 5 milioane €. „Colegii de la salubrizare trag tare, pe timpul nopții, să curețe și să spele străzile, trotuarele, monumentul de la Eroii Revoluției „ # B365.ro
„Aripile lui Băluță” – un. fel de monument construit în intersecția de la Eroii Revoluției, reconfigurată total acum câțiva ani, reprezintă una dintre lucrările de care primarul Sectorului 4 este foarte încântat. 5,3 milioane de […] Articolul FOTO | Dl. Băluță își spală Aripile de 5 milioane €. „Colegii de la salubrizare trag tare, pe timpul nopții, să curețe și să spele străzile, trotuarele, monumentul de la Eroii Revoluției „ apare prima dată în B365.
11:00
Bucureștean din Tei, la capătul termo-răbdări după ce-a fost binecuvântat cu apă caldă în doar 5 zile din 6 luni. ”Am făcut baie cu ibricul și ligheanul ca în anii ‘80, e bătaie de joc” # B365.ro
Lipsa apei calde este o problemă care apasă bucureștenii din ce în ce mai tare. De la lună la lună situația se înrăutățește, iar termenul promis se mărește cu încă o zi, cu încă două […] Articolul Bucureștean din Tei, la capătul termo-răbdări după ce-a fost binecuvântat cu apă caldă în doar 5 zile din 6 luni. ”Am făcut baie cu ibricul și ligheanul ca în anii ‘80, e bătaie de joc” apare prima dată în B365.
10:50
Elevii și profesorii din București vor învăța să acorde primul ajutor. Inspectoratul Școlar a încheiat un parteneriat de un an cu UMF „Carol Davila” # B365.ro
Elevii și profesorii din școlile din București vor învăța să acorde primul ajutor. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au încheiat un parteneriat cu scopul de a promova […] Articolul Elevii și profesorii din București vor învăța să acorde primul ajutor. Inspectoratul Școlar a încheiat un parteneriat de un an cu UMF „Carol Davila” apare prima dată în B365.
Ieri
10:00
Treii linii STB circulă deviat azi, din cauza lucrărilor de pe Str. Clăbucet. Autobuzele 686, N113 și N117 vor opri și în stația „Aviator Popișteanu” # B365.ro
Trei linii STB circulă deviat de astăzi, 23 septembrie, din cauza lucrărilor de pe Str. Clăbucet, între Bd. Ion Mihalache și Str. Aviator Popișteanu. Călătorii trebuie să știe că aceste linii vor vor opri și […] Articolul Treii linii STB circulă deviat azi, din cauza lucrărilor de pe Str. Clăbucet. Autobuzele 686, N113 și N117 vor opri și în stația „Aviator Popișteanu” apare prima dată în B365.
09:20
VIDEO | Legea lui Negoiță: „Nu amestecăm umedu’ cu uscatu’!” Primarul S3, în drum spre (sperăm) serviciu, ține iar curs de colectare selectivă. Mâine face și dezbatere la Sala Gloria # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei amai transmis astăzi, 23 septembrie, încă un mesaj bucureștenilor cu privire lșa colectarea selectivă a deșeurilor. Cel mai imortant aspect a precizat acesta este că nu trebuie sub […] Articolul VIDEO | Legea lui Negoiță: „Nu amestecăm umedu’ cu uscatu’!” Primarul S3, în drum spre (sperăm) serviciu, ține iar curs de colectare selectivă. Mâine face și dezbatere la Sala Gloria apare prima dată în B365.
09:10
Marea Frăsuială din Palatul CFR de la Gara de Nord. Angajații Metrorex, somați să plece din birourile lor de la etajul 9. Cum s-a ajuns la „problema locativă” # B365.ro
Angajații Metrorex care își desfășoară activitatea în Palatul CFR, loc pe care îl ocupă încă de la înființarea metroului bucureștean, vor fi nevoiți să plece din clădire. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut angajaților de […] Articolul Marea Frăsuială din Palatul CFR de la Gara de Nord. Angajații Metrorex, somați să plece din birourile lor de la etajul 9. Cum s-a ajuns la „problema locativă” apare prima dată în B365.
03:10
Ghid de supraviețuire pentru studenții care vin la facultate în București. Inclusiv cum să eviți garsoniera cu vedere la țevi # B365.ro
E vremea bobocilor, care anul acesta vin într-un oraş mai haotic, mai aglomerat, mai murdar, dar mai plin de evenimente şi de entuziasm şi locuri noi ca niciodată. Posibil să fie foarte obositor, mai ales […] Articolul Ghid de supraviețuire pentru studenții care vin la facultate în București. Inclusiv cum să eviți garsoniera cu vedere la țevi apare prima dată în B365.
22 septembrie 2025
19:40
Cine a trimis mailul amenințător la școli și spitale din București și a pus pe jar Poliția. Portretul expeditorului făcut de psihiatrul Gabriel Diaconu # B365.ro
Zeci de școli și spitale din București, dar și din țară, au primit amenințări pe mail, a anunțat luni dimineață Poliția Capitalei, iar acum, psihiatrul Gabriel Diaconu a făcut un portret psihologic al celui care […] Articolul Cine a trimis mailul amenințător la școli și spitale din București și a pus pe jar Poliția. Portretul expeditorului făcut de psihiatrul Gabriel Diaconu apare prima dată în B365.
18:30
Într-un București care pare tot mai fragmentat între trecut și prezent, între supraviețuire și spectacol, Piața Obor rămâne una dintre cele mai sincere oglinzi ale realității. Aici, fiecare zi este un mozaic de povești, contraste […] Articolul O zi în zona Piața Obor: Între trotinete NASA și ziduri cu „NUIE”, povestește Mircea Radu apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Peste 230.000 de vizitatori la Săptămâna Europeană a Mobilității 2025. O mulțime de evenimente au avut loc în București # B365.ro
Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 tocmai s-a încheiat, iar TPBI anunță că evenimentele de aici au avut un real succes: au participat peste 230.000 de vizitatori din București și Ilfov. Evenimentele din această săptămână, 16-22 […] Articolul FOTO | Peste 230.000 de vizitatori la Săptămâna Europeană a Mobilității 2025. O mulțime de evenimente au avut loc în București apare prima dată în B365.
16:40
Noua Gară de Nord, etapa Calea Griviței. Una dintre cele mai vechi străzi din București va fi refăcută, până în Calea Victoriei. PS1 are un acord cu PMB pentru investiții # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că, alături de Primăria Capitalei, va participa la finanțarea obiectivului de investiții „Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei”. A fost semnat un acord cu PMB pentru investiții […] Articolul Noua Gară de Nord, etapa Calea Griviței. Una dintre cele mai vechi străzi din București va fi refăcută, până în Calea Victoriei. PS1 are un acord cu PMB pentru investiții apare prima dată în B365.
16:10
“Vieți omenești sunt puse în pericol de trotinete!” Sindicatul Europol cere stații mobile pentru măsurarea vitezei acestor vehicule, dar și a bicicletelor electrice # B365.ro
Sindicatul Europol propune ca poliția să aibă aibă în dotare stații mobile pentru măsurearea vitezei trotinetelor, având în vedere că în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicate aceste mijloace de transport. Sindicatul […] Articolul “Vieți omenești sunt puse în pericol de trotinete!” Sindicatul Europol cere stații mobile pentru măsurarea vitezei acestor vehicule, dar și a bicicletelor electrice apare prima dată în B365.
16:00
FOTO | Lia, un puiuț de pomeranian, rătăcește prin preajma Parcului Bazilescu. Este foarte blândă și are la gât o zgardă roz bombon # B365.ro
O cățelușă blândă, cu blănița albă a fost găsită de o bucureșteancă în catierul Bucureștii Noi. Rătăcea undeva prin zona Parcului Bazilesc, în față la Banca Transilvania. Când a găsit-o, femeia a observat că micuța […] Articolul FOTO | Lia, un puiuț de pomeranian, rătăcește prin preajma Parcului Bazilescu. Este foarte blândă și are la gât o zgardă roz bombon apare prima dată în B365.
15:20
Ca să ajungem cu metroul de la București la Otopeni, vom trece și prin curtea SIE. 1.100 de mp de teren, transferați de la Serviciul de Informații Externe la Ministerul Transporturilor # B365.ro
Magistrala 6 de metrou, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă Otopeni, va trece prin „curtea” Serviciului de Informații Externe (SIE). Metroul de pe Magistrala 6 va trece și prin „curtea” Serviciului […] Articolul Ca să ajungem cu metroul de la București la Otopeni, vom trece și prin curtea SIE. 1.100 de mp de teren, transferați de la Serviciul de Informații Externe la Ministerul Transporturilor apare prima dată în B365.
15:00
Cum m-am dus să văd defilarea celor mai tari mașini și am văzut spinări de oameni. Parada Gumball 3000 București 2025, prinsă undeva între traficul și gropile din București # B365.ro
La parada Gumball 3000 din București, supermașinile s-au lăsat mai greu văzute decât un loc liber în trafic la ora de vârf. Cu întârzieri, scenă joasă și o organizare pe avarii, evenimentul a fost mai […] Articolul Cum m-am dus să văd defilarea celor mai tari mașini și am văzut spinări de oameni. Parada Gumball 3000 București 2025, prinsă undeva între traficul și gropile din București apare prima dată în B365.
14:40
Adolescența anilor ’90 – 8 motive pentru care era mai simplă și probabil și mai cool decât cea a puștilor din Bucureștiul de azi # B365.ro
A început școala și diminețile mele sunt dulci aduceri aminte ale anilor de liceu. Unii mai somnoroși, alții de-a dreptul ursuzi, unii plini de viață, iar alții cu atitudini nonșalante, liceenii zilelor noastre nu par […] Articolul Adolescența anilor ’90 – 8 motive pentru care era mai simplă și probabil și mai cool decât cea a puștilor din Bucureștiul de azi apare prima dată în B365.
14:20
PROIECT | Mașinile de marfă – 300.000 la număr – vor avea acces restricționat în București, la fel și cele de gunoi. PMB speră ca, astfel, mai rezolvă din problema traficului # B365.ro
Stelian Bujduveanu anunță că Primăria Capitalei va stabili intervale orale în care vor putea circula mașinile de marfă și mașinile de la salubritate, astfel încât traficul de coșmar din oraș de la orele de vârf […] Articolul PROIECT | Mașinile de marfă – 300.000 la număr – vor avea acces restricționat în București, la fel și cele de gunoi. PMB speră ca, astfel, mai rezolvă din problema traficului apare prima dată în B365.
14:10
VIDEO | Scandal monstru în Pădurea Băneasa. O mamă cu 2 copii, oprită din drumul spre un loc de joacă pe motiv că nu are voie să trecă pe-acolo pe unde mașinile zburdă # B365.ro
În mediul online circulă un videoclip în care o mamă cu doi copii a fost oprită în Pădurea Băneasa pe motiv că nu ar avea voie să meargă spre locul de joacă. Pădurea a fost […] Articolul VIDEO | Scandal monstru în Pădurea Băneasa. O mamă cu 2 copii, oprită din drumul spre un loc de joacă pe motiv că nu are voie să trecă pe-acolo pe unde mașinile zburdă apare prima dată în B365.
13:10
Autobuzele cu etaj Bucharest City Tour trec la programul de toamnă. Vor mai plimba turiști zilnic, dar într-un alt interval orar # B365.ro
Bucharest City Tour trece la programul de toamnă. Astfel că, începând de azi, 22 septembrie, autobuzele supraetajate vor circula zilnic, însă după un interval orar diferit, anunță Societatea de Transport București (STB). Autobuzele City Tour […] Articolul Autobuzele cu etaj Bucharest City Tour trec la programul de toamnă. Vor mai plimba turiști zilnic, dar într-un alt interval orar apare prima dată în B365.
13:10
VIDEO | Dl. Negoiță e supărat că nu e lăsat să rezovole problema traficului din București. Ar face multe poduri și pasaje, zice că numai în zona Mihai Bravu ar încăpea trei # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit astăzi bucureștenilor despre traficul din București. Fericit, nevoie mare că la el în sector, cu noile drumuri, locuitorii se scutesc de a petrece mult timp în traficul infernal, […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță e supărat că nu e lăsat să rezovole problema traficului din București. Ar face multe poduri și pasaje, zice că numai în zona Mihai Bravu ar încăpea trei apare prima dată în B365.
13:00
Bujduveanu promite un nou regulament pentru trotinetele electrice. „Nu le-aș interzice, aș alege varianta de reglementare” Reglementări există în București de 3 ani # B365.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, nu susține interzicerea trotinetelor electrice. Acesta a declarat că un regulament pentru folosirea lor ar putea fi gata până la sfârșitul acesti an. Amintim că, potrivit datelor oficiale […] Articolul Bujduveanu promite un nou regulament pentru trotinetele electrice. „Nu le-aș interzice, aș alege varianta de reglementare” Reglementări există în București de 3 ani apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Cum parchezi gratis și oribil în București, fără să te mustre conștiința. Scrii „Sunt la ședința cu părinți” pe-un afiș cât parbrizul, blochezi mașini, te duci să vorbești cu doamna # B365.ro
Avariile au fost considerate, multă vreme, scuza supremă pentru parcat mașina bezmetic prin București. ca și cum avariile pornite ar permite ori justifica orice. Atât de mult s-a făcut abuz de această scuză, în absolut […] Articolul FOTO | Cum parchezi gratis și oribil în București, fără să te mustre conștiința. Scrii „Sunt la ședința cu părinți” pe-un afiș cât parbrizul, blochezi mașini, te duci să vorbești cu doamna apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.