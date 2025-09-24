Călin Georgescu este așteptat la poliție cu un covor roșu. Deja este cercetat un susținător care arbora un steag cu însemnele Mișcării Legionare
Gândul, 24 septembrie 2025 10:20
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. Zeci de omeni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!”, […]
• • •
Acum 10 minute
10:40
Ofertă de milioane pentru Zeljko KOPIC și Florentin Petre. Au fost chemați să antreneze în noul „El Dorado” al fotbalului # Gândul
Antrenorul principal al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), dar și „secundul” său, Florentin Petre, au fost chemați să profeseze în noul „El Dorado” al fotbalului. Un club puternic din țările arabe le-a pus pe masă oferta de milioane, scrie PROSPORT.RO. Cu tehnicianul croat pe bancă, Dinamo și-a revenit și în prezent este o […]
10:40
Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama” # Gândul
Dan Dungaciu, a făcut o analiză a evenimentelor din SUA după moartea lui George Floyd în emisiunea Marius Tucă, din 23 septembrie 2025. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază cum reacția exagerată din 2020-2021 a provocat tensiuni majore în America, cu consecințe sociale și politice importante. „Comentam noi evenimentele din 2020-2021, ce s-a întâmplat […]
Acum 30 minute
10:30
Șefii armatelor din România și Ucraina, convorbire despre situația actuală de pe FRONT. Kievul a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul militar # Gândul
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anunțat luni seară că a avut o convorbire telefonică cu șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Discuțiile au vizat situația de pe front, nevoile armatei ucrainene și riscurile generate de atacurile aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Oleksandr Sirski a transmis că […]
10:20
Călin Georgescu este așteptat la poliție cu un covor roșu. Deja este cercetat un susținător care arbora un steag cu însemnele Mișcării Legionare # Gândul
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. Zeci de omeni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte" sau „Jos Guvernul!", […]
10:20
Funcție importantă introdusă de WhatsApp. Pentru utilizatorii de iPhone, noua funcționalitate este cu mult mai dezvoltată # Gândul
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, grație celei mai noi facilități introduse de aplicația deținută de Meta. Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să țină apăsat pe acesta până apare meniul contextual și să aleagă opțiunea de Translate de acolo, urmată de selectarea limbii în care se va […]
Acum o oră
10:10
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ” # Gândul
Schimbările climatice nu mai sunt o ipoteză, ci o realitate tot mai vizibilă. Valurile de căldură, secetele, furtunile și ploile torențiale pun presiune pe orașe, iar soluțiile inovatoare precum „orașele burete” devin esențiale pentru adaptare. Aceste orașe sunt proiectate să absoarbă, să filtreze, să stocheze și să utilizeze apa de ploaie în mod prietenos din […]
10:10
Se schimbă regulile jocului în Orientul Mijlociu după ATACUL Israelului în Doha: „O nouă arhitectură, noi centre de influență” # Gândul
După ce Israelul a efectuat primul său atac asupra Hamas în Qatar, fiabilitatea parteneriatelor SUA cu țările arabe a fost pusă sub semnul întrebării. Escaladarea amenință, de asemenea, să deraieze negocierile referitoare la ostaticii israelieni și ar putea chiar împinge țările arabe să se retragă din Acordurile Abraham. În ciuda riscurilor, însă, atacul a transmis […]
10:10
Volodimir Zelenski îl încurajează pe TRUMP să contribuie la schimbarea poziției lui XI JINPING cu privire la războiul din Ucraina # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelesnki, a declarat, marți, că este încrezător că omologul său american, Donald Trump, ar putea contribui la schimbarea poziției liderului chinez, Xi Jinping, cu privire la războiul din Ucraina. „Cred că președintele Trump poate schimba atitudinea lui Xi Jinping față de acest război, deoarece nu credem că statul chinez vrea să încheie […]
10:00
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu” # Gândul
În ediția de astăzi a podcastului său zilnic, „Pastila lui Cristoiu”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat decizia premierului Ilie Bolojan de a nu mai prelungi, începând cu 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la 17 produse de bază. Cristoiu a explicat că măsura plafonării fusese introdusă anul trecut, în timpul guvernării PSD-PNL, sub conducerea premierului […]
10:00
Pentru că este sezonul lor, multe persoane se întreabă cât costă un kilogram de struguri pentru vin. Ei bine, prețurile variază în funcție de soi, calitate și momentul culesului. În piețe, tarifele pot fi influențate de sezon și de intermediari, în timp ce achiziția direct de la producători vine cu costuri mai avantajoase și transparență […]
10:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1309. Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 24 septembrie 2025, în a 1.309-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat satisfacția față de „schimbarea de atitudine” a omologului său american, Donald Trump, în ceea ce privește războiul din Ucraina. „Un punct de cotitură major” Liderul de la […]
10:00
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre atitudinea luată de Uniunea Europeană în privința acțiunilor recente ale Rusiei, precum trimiterea dronelor în mai multe țări europene, inclusiv în România. Acesta a subliniat că problemele de securitate ar trebui tratate la nivelul NATO, nu la […]
09:50
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore # Gândul
Diana Buzoianu află astăzi dacă va mai rămâne șefă la Ministerul Mediului sau, nu. Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa va fi votată miercuri, în plenul Camerei Deputaților, începând cu ora 11.30. Mai mulți parlamentari PSD i-au adus diverse acuze ministrului Diana Buzoianu, printre care acela că refuză să elibereze niște avize pentru mai […]
Acum 2 ore
09:40
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 23 septembrie 2025, vorbește despre un discurs propagat din centru spre periferie, caracterizat prin agitație și isterie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu spune că această stare vine din teamă că situația din Ucraina se poate înrăutăți și că acest lucru ar afecta grav […]
09:40
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps # Gândul
Angajații șantierului naval Damen Mangalia au protestat miercuri în fața Ministerului Economiei din București, reclamând situația dramatică a celui mai mare șantier naval din România. Sindicaliștii avertizează că unitatea este aproape de colaps, iar promisiunile de plată a salariilor restante sunt amânate deja de luni de zile. Situația de la Damen Mangalia a ajuns într-un […]
09:40
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit ce fac pentru a se ține departe de energiile negative: ”Zi și noapte” # Gândul
Ediția cu numărul 9 al celui mai recent sezon din ”Asia Express” a debutat cu o probă care le-a pus bețe în roate concurenților. Ei au fost nevoiți să afle de la localnici cum arată Manananggalul, un spirit malefic din Filipine, și să găsească într-un muzeu o fotografie cu acesta. Proba a scos la iveală […]
09:30
Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a avertizat pe omologul său american, Donald Trump, că o soluție militară „nu va funcționa” pentru a învinge gruparea islamistă Hamas în Fâșia Gaza. „Israelienii i-au ucis pe principalii lideri ai grupării Hamas. Funcționează. Este o mare realizare, dar în același timp, aveți tot atâția luptători Hamas ca în prima zi. […]
09:30
Pentru a-și susține punctul de vedere pe autism, președintele american Donald Trump a susținut că această afecțiune nu există în Cuba. În cadrul unei conferințe de presă susținută în compania directorului Institutului Național de Sănătate, Jay Bhattacharya și secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump a declarat că autismul este provocat de anumite […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității # Gândul
Mulțimi de oameni s-au adunat în Cisiordania ocupată, fluturând steaguri și purtând afișe cu președintele Mahmoud Abbas, pentru a sărbători valul de recunoașteri ale unui stat palestinian de către mai multe țări, scrie Al Jazeera. Sloganuri naționaliste au răsunat din difuzoare în piața centrală din Ramallah, din Cisiordania ocupată, unde peste 100 de persoane au […]
09:20
Actorul Mike Heslin din ”Lioness” a murit la 35 de ani. Soțul lui vrea să dea în judecată un restaurant din Las Vegas # Gândul
Mike Heslin, celebrul actor din ”Lioness”, a murit la doar 35 de ani. Soțul său a intentat un proces pentru moarte neglijentă împotriva unui restaurant din Las Vegas și a acuzat întârzierea manevrelor de resuscitare. Plângerea a fost depusă pe 18 septembrie de către Scotty Dynamo (nume real Nicolas James Wilson) împotriva Aria Resort and […]
09:20
Două cazuri de Candida Auris, o CIUPERCĂ extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca. Secția de interne, închisă. Ce se întâmplă cu pacienții # Gândul
Două noi cazuri de Candida Auris au fost confirmate la Spitalul Floreasca din București, motiv pentru care secția de interne a fost închisă. Ciuperca este extrem de periculoasă pentru oameni și poate provoca infecții grave, mai ales la pacienții cu imunitate scăzută. Alertă sanitară la Spitalul Floreasca, după ce au fost descoperite două cauzi de […]
09:10
Ce spune directorul Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil. Măsura este ABUZIVĂ fără alternative” # Gândul
Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european. Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile, altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă. „În primul rând că discutăm de centrale care […]
09:10
Trei ZODII cu destin schimbat după 24 septembrie. Astrele aduc noroc la bani, iubire și oportunități uriașe pentru acești nativi # Gândul
Începând din 24 septembrie, de la miezul nopții, trei zodii intră într-o perioadă de transformări majore. Nativii născuți sub 3 semne zodiacale sunt favorizați de astre cu noroc pe plan financiar, reușite profesionale și șanse neașteptate în dragoste. Iată care sunt norocoșii al căror destin se va schimba în bine după 24 septembrie 2025. Gemeni […]
09:00
Președintele francez respinge „standardele duble” în materie de pace/ MACRON salută noua poziție a lui TRUMP cu privire la războiul din Ucraina # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărat, marți, „multilateralismul eficient”, respingând „standardele duble” în materie de pace, cu ocazia discursului său la tribuna ONU. „Trăim într-un moment paradoxal și avem nevoie mai mult ca niciodată să restabilim spiritul de cooperare care a prevalat acum 80 de ani” la înființarea ONU, a declarat Macron, avertizând asupra „riscului […]
09:00
O bucureșteancă a chemat un BOLT din Pipera până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore # Gândul
Cazul unei femei din București care a comandat o cursă Bolt din Pipera până în Mamaia a stârnit valuri de comentarii pe Facebook. Cursa a durat aproximativ 3 ore, dar prețul plătit i-a îndemnat pe români să ia cu asalt pagina de social media și să-și dea cu părerea despre cât face, de fapt, o […]
08:50
Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire în cazul unui incendiu: ”Intoxicația cu fum poate fi fatală” # Gândul
În contextul în care incendiile de vegetație sau cele din zonele urbane devin tot mai frecvente, expunerea la fum reprezintă un risc major pentru sănătate. Mediul Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicină de urgență, trage un semnal de alarmă și oferă un ghid esențial de supraviețuire în cazul intoxicației cu fum. Medicul ieșean subliniază pericolele […]
08:50
Gigi Becali a spus că va încasa în curând 12 milioane de euro. 5.7 milioane de euro sunt de la UEFA, iar 6.3 sunt de la Al Gharafa care vor achita transferul lui Florinel Coman, din 2024, după ce FCSB s-a judecat cu echipa din Qatar. Finanțatorul FCSB susține că în acest sezon va încasa […]
Acum 4 ore
08:40
Adeziunile pentru partidul pe care Cristian popescu Piedone îl va lansa luni, 29 septembrie, sunt gata și pot fi completate de simpatizanți. Formularele pot fi descărcate și completate pe pagina oficială a formațiunii politice nou înființate. Luni, 29 septembrie, începând cu ora 12.00, va avea loc lansarea partidului înființat de Cristian Popescu Piedone la Sala […]
08:40
Trei ZODII lovite de încercări radicale în octombrie 2025. Nativii născuți sub aceste semne vor avea parte de lecții dure și transformări profunde # Gândul
Luna octombrie 2025 vine cu provocări intense pentru trei zodii. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale intră într-o perioadă de încercări emoționale, conflicte și decizii dureroase, care le pot schimba complet viața. Astrele avertizează că octombrie nu va trece ușor pentru toată lumea. Trei zodii sunt vizate direct de evenimente neașteptate, pierderi și transformări care […]
08:30
GÂNDUL îți face ziua mai bună, cu un banc amuzant: „Logic vorbind, am o soție fidelă” – Iubito, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală… deci, logic vorbind, am o soție fidelă! – Iubitule, practic vorbind ai o soție neprinsă! Să râdem în continuare: BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la […]
08:30
Realitate din ultimii ani indică că în România mai multe orașe mici și medii își pierd treptat din vizibilitate. Populația este în scădere, tinerii pleacă pre marile centre sau în afară, iar investițiile întârzie să apară. În locul unei dezvoltări, aceste comunități riscă să ajungă într-un punct critic, mai exact, să devină irelevante din punct […]
08:20
Incident bizar la ONU. Scara rulantă s-a blocat fix când au urcat Donald și Melania Trump. Casa Albă cere anchetă pentru „sabotaj” – VIDEO # Gândul
Un incident neobișnuit a avut loc la sosirea lui Donald Trump și a soției sale, Melania, la sediul ONU. Scara rulantă pe care au pășit s-a oprit brusc. Casa Albă a reacționat imediat și a cerut o anchetă în acest caz sub suspiciunea de sabotaj. Momentul a fost surprins chiar în clipa în care fostul […]
08:20
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor acționează la fața locului/Ce au depistat stațiile de monitorizare a calității aerului # Gândul
La locul incendiului din Sectorul 2 se află în continuare 14 autospeciale ale pompierilor, a transmis, miercuri dimineața, ISU București-Ilfov. Marți seara, 26 de autospeciale au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit în zona Șoseaua Pantelimon, la un depozit de refrigerare. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total […]
08:10
Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv” # Gândul
Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a precizat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că instituția pe care o conduce caută forță de muncă, precum sudori, instalatori sau muncitori necalificați. Ce salarii se pot câștiga la Termoenergetica. „Este o chestiune legată de forța de muncă. Avem colegi care au media de vârstă 52 […]
08:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat că politica externă a României se află într-o situație gravă. În opinia lui, statul rămâne blocat în vechi obiceiuri, cu oameni nepregătiți pentru vremuri de criză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noi suntem în epoca […]
08:10
Relu Fenechiu, PROCES în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident. Nu a putut contrazice Poliția # Gândul
Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns iar în fața judecătorilor, pentru o simplă contravenție rutieră. Acesta nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze. În plângerea adresată Judecătoriei, scrie Ziarul de Iași, Relu Fenechiu a declarat că fusese sancționat cu 4 puncte de penalizare degeaba. Ce s-a întâmplat, de fapt În data […]
08:00
Consiliul Județean Ilfov a semnat un contract de finanțare pentru proiectul „Centrul Multifuncțional pentru Copii Cernica”. Scopul acestuia este să sprijine și să ofere servicii copiilor încadrați în categoriile vulnerabile, proveniți din zone izolate sau dezavantajate. Centrul va avea o suprafață de 1.500 mp și va include săli de sport și fitness, spații pentru consiliere, terapie […]
08:00
Accident MORTAL în Iași. Șofer începător cu 150 km/h. Cum motivează judecătorii transformarea a trei ani cu suspendare în cinci ani cu executare # Gândul
Accidentul grav provocat de un tânăr a demonstrat că îți poți pierde viața chiar dacă respecți toate regulile rutiere. Doar întâmplarea a făcut ca în calea bolidului Audi să nu fie un grup de pietoni, scrie Ziarul de Iași. În acest mod au argumentat magistrații Curții de Apel pedeapsa dură aplicată. Tânărul student a fost […]
07:50
Unul dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei anilor ’60, actrița franco-italiană Claudia Cardinale s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Potrivit impresarului legendarei actrițe, Cardinale a încetat din viață marți, 23 septembrie, la Nemours, lângă Paris, unde locuia. A murit înconjurată de copiii săi Până în ultima clipă a vieții sale […]
07:40
Frankfurter Allgemeine Zeitung: NATO trebuie să abordeze PRUDENT incursiunile ruse /Alianța trebuie să riposteze doar la amenințări grave # Gândul
Alianța Nord-Atlantică trebuie să mențină o abordare prudentă în contextul incursiunilor ruse în spațiul aerian occidental, fără a riposta puternic la orice provocare a Moscovei, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, pledând pentru evitarea escaladării conflictului din Ucraina. Publicul nu poate ști clar dacă toate incidentele aeriene produse recent provin din Rusia. Acest lucru este cu […]
07:40
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă # Gândul
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă. Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensie de la 1 octombrie 2025 Există o categorie de pensionari care riscă să își piardă pensia, dacă nu trimit certificatul de viață la timp. O săptămână […]
07:20
24 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 72 de ani/ Moare Ion Dobran, as al aviației de vânătoare/ Primul transplant de mână # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ilie Dobre este un comentator sportiv român cunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru pasiunea cu care transmite meciurile de fotbal. A lucrat mulți ani la Radio România Actualități, unde a devenit […]
07:20
Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar GÂNDUL.RO te ajută în această dimineață cu un banc bun, care merge citit la o cafea – „Am o funcție de conducere”. – Cu ce te ocupi? – Am o funcție de conducere. – Mai specific… – Sunt șofer. Să râdem în continuare: Patronul și tânărul leneș Patronul unei întreprinderi […]
07:20
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că, din 2026, Piața 13 Septembrie se va transforma într-un hub educațional. Decizia a fost luată de șefii administrației în urma unui sondaj lansat în mai, printre cetățenii din sector. Lucrările de dezafectare și igienizare au început din mai, atunci când a fost lansat și sondajul printre […]
07:10
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 de lei. Care este motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 de lei # Gândul
Acuzată că nu reușește să colecteze taxele datorate statului de marii contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat o nouă „strategie” și a declanșat vânătoarea de pensionari. O pensionară în vârstă de 72 de ani a primit de la ANAF o impunere de plată de aproximativ 7.000 lei, iar femeia încasează o pensie […]
07:10
Ședință cu miză uriașă la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale a României analizează miercuri, de la ora 10.00, cele nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților, sesizare de neconstituționalitate care a venit din partea Înaltei Curți de Casație […]
Acum 12 ore
00:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum democrațiile vor dispărea dacă nu mai sunt eficiente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană, în acest moment, întorcând spatele lumii, ca să zic așa, sau se […]
00:00
Care sunt recomandările pentru a vă proteja de un incendiu puternic cu degajări mari de fum # Gândul
Ministerul Sănătății a dat o serie de recomandări populației în urma degajărilor mari de fum produs de incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. „Informare publică:În urma incendiului cu degajări mari de fum produs în Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoseaua Pantelimon, Ministerul Sănătății transmite următoarele recomandări pentru populație: Vă rugăm să aveți în vedere […]
23 septembrie 2025
23:50
Alimentarea cu energie elctrică a centralei nucleare de la Zaporojie a fost din nou oprită. Ce transmit autoritățile de la Kiev # Gândul
Singura linie de alimentare cu energie electrică din surse externe a centralei nucleare de la Zaporojie a fost deconectată în cursul zilei de marți. Anunțul a fost făcut pe Telegram de către Ministerul ucrainean al Energiei, după cum informează Ukrainska Pravda. potrivit instituției de la Kiev, centrala nu a mai fost, astfel, alimentată din sistemul […]
23:40
Dan Dungaciu: „Am ajuns să facem din «comandatul suprem al armatei» o GLUMĂ, asta spune tot” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre atribuțiile lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu știi cine conduce România, iertați-mă, că o spun. Până când o să văd proba […]
