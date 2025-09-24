Atac asupra flotilei umanitare care se îndreaptă spre Gaza
Veridica.ro, 24 septembrie 2025 10:20
Italia cere Israelului să garanteze protecţia personalului de la bord.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 10 minute
10:40
Autoritățile spun că mesajul nu reprezintă o amenințare reală.
Acum 30 minute
10:30
YouTube urmează să repună în funcțiune conturile interzise anterior pentru promovarea dezinformării despre Covid-19 și a conținutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marți de compania-mamă Alphabet unui parlamentar republican.
10:20
Italia cere Israelului să garanteze protecţia personalului de la bord.
Acum o oră
10:10
Ministerul rus de finanțe propune creșterea TVA-ului pentru a ajuta la finanțarea războiului din Ucraina # Veridica.ro
Ministerul rus de finanțe a anunțat miercuri că propune majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce va fi al patrulea an al războiului din Ucraina.
Acum 2 ore
09:10
Într-o schimbare radicală de poziţie, Trump afirmă că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile ocupate de ruşi # Veridica.ro
Preşedintele american spune că a ajuns să înţeleagă mai bine situaţia militaro-economică a conflictului.
Acum 4 ore
08:40
Casa Albă cere o anchetă după ce Donald Trump a rămas blocat pe o scară rulantă la ONU # Veridica.ro
Un purtător de cuvânt vorbeşte despre încercarea de umilire a preşedintelui american
07:40
Realizator: Micleușeanu M.
Acum 12 ore
22:00
Aeroporturile de la Copenhaga și Oslo, cele mai aglomerate din zona nordică, au fost temporar închise din cauza unor drone care au intrat în spațiul aerian al acestora.
21:50
Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas va fi exclusă și toți ostaticii vor fi eliberați # Veridica.ro
Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și gruparea militantă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
Acum 24 ore
21:40
Serviciile Secrete americane au închis o rețea care ar fi putut afecta serviciul de telefonie mobilă din New York # Veridica.ro
În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta în liniște o rețea masivă de telecomunicații ascunsă din zona New York-ului , un sistem despre care anchetatorii spun că ar fi putut paraliza turnurile de telefonie mobilă, bruia apelurile la 911 și inunda rețelele cu haos chiar în momentul în care orașul era cel mai vulnerabil.
21:30
„Nu acordați atenție”: agențiile globale de sănătate resping afirmația falsă a lui Trump despre paracetamol # Veridica.ro
Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global au respins sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care au stabilit o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.
21:20
NATO avertizează Rusia să înceteze acțiunile „escaladatoare” după încălcarea spațiului aerian estonian # Veridica.ro
NATO a avertizat Rusia marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra, condamnând Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian într-un „model de comportament din ce în ce mai iresponsabil”.
20:20
Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.
19:40
Președintele american și-a adresat criticile de la tribuna AGONU
12:40
Aceştia aveau în telefoane mai multe fotografii cu o importantă bază navală elenă.
11:40
Volodimir Zelenski a transformat Ucraina într-un lagăr de concentrare și prelungește războiul pentru a rămâne la putere, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Ieri
07:00
"NATO nu intră în spațiul Ucrainei. Noi ne apărăm teritoriul."
06:00
Principalul subiect al reuniunii va fi securitatea spațiului aerian național.
22 septembrie 2025
21:20
Polonia va doborî avioanele inamice dacă acestea îi încalcă teritoriul, a declarat luni prim-ministrul polonez Donald Tusk.
19:50
Maia Sandu avertizează că Rusia cheltuiește sute de milioane pentru a cumpăra alegerile din Moldova # Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni Rusia că cheltuiește „sute de milioane de euro” pentru a submina alegerile parlamentare din acest weekend.
19:40
Autoritățile conduse de Hamas din Gaza au executat trei bărbați acuzați de colaborare cu Israelul, a declarat un oficial palestinian, în timp ce grupul încearcă să învingă provocările tot mai mari din partea milițiilor palestiniene despre care susține că acționează împotriva sa cu sprijinul israelian.
13:20
Forţele ucrainene anunţă distrugerea unor depozite ruseşti de armament.
12:50
Berlinul alături de Washington este printre principalii susţinători ai Israelului
12:00
Rata mortalității infantile, în urma vaccinării în masă cu ARNm a mamelor, a crescut cu 77 de procente, potrivit conspiraţioniştilor antivaccin.
12:00
Ilie Bolojan va avea întâlniri cu trei comisari europeni.
11:00
Poliţia italiană veghează la siguranţa siturilor și intereselor israeliene
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Trump presează Departamentul Justiției să-i urmărească penal pe adversarii săi politici # Veridica.ro
Preşedintele american a testat independenţa justiţiei încă din primul mandat.
09:40
Preşedintele american l-a omagiat pe activistul de dreapta asasinat recent, pe care l-a numit un martir al zilelor noastre
09:30
Poliția și SRI spun că nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale.
09:10
Aceasta va fi supusă votului parlamentar miercuri, 24 septembrie.
21 septembrie 2025
18:50
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice din Republica Moldova.
18:40
Două ziare au publicat un e-mail despre care se spune că ar fi fost trimis de ducesa de York, Sarah Ferguson, pedofilului Jeffrey Epstein, numindu-l „prieten suprem”, în ciuda condamnării sale pentru infracțiuni sexuale.
18:30
Marea Britanie, Canada și Australia anunță recunoașterea oficială a statului palestinian # Veridica.ro
Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina ca stat duminică, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și un pas înainte de alinierea lor cu Statele Unite, iar alte câteva națiuni europene și aliați ai SUA urmează să le urmeze exemplul în această săptămână.
03:00
Victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
20 septembrie 2025
23:50
Hoţii nu au fost prinşi încă.
23:10
Partidul extremist AUR a depăşit 40 de procente în opţiunile electoratului.
19:40
Un protest anti-imigrație de la Haga a devenit violent sâmbătă, protestatarii ciocnindu-se cu poliția și autoritățile folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i dispersa.
19:20
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă dimineață pentru siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropiere de granița cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.
19:10
Zborurile au fost întârziate și anulate pe trei aeroporturi europene importante, inclusiv cel mai mare din Londra, Heathrow, după ce compania din spatele software-ului folosit pentru check-in și îmbarcare a declarat că a fost afectată de un atac cibernetic.
13:40
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
19 septembrie 2025
21:30
Comisia Europeană a propus statelor membre un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit președintei Ursulei von der Leyen, care a declarat vineri că Europa își intensifică presiunea asupra Moscovei, având în vedere manifestările acesteia de „dispreț față de diplomație și dreptul internațional” din ultima lună.
21:20
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, în timp ce liderii planifică o întâlnire cu Coreea de Sud # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că el și premierul chinez Xi Jinping au aprobat un acord privind viitorul operațiunilor TikTok în SUA, în cadrul unei convorbiri telefonice de vineri.
21:10
Trei avioane militare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață”, a declarat guvernul țării, pe fondul creșterii tensiunilor pe flancul estic al alianței.
20:00
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de unsprezece infracțiuni.
12:00
Franța numește solicitările Ucrainei drept „o nebunie” și va opri sprijinul, iar UE sacrifică bunăstarea populației pentru continuarea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
12:00
În cadrul acestora se vor realiza exerciții în comun, dar și campanii pentru conștientizarea populației.
10:40
Exercițiile ruso-belaruse Zapad-2025 au băgat frica în NATO, scrie presa pro-Kremlin. Aceasta îl citează și pe Dmitri Medvedev, care amenință același NATO cu războiul dacă îndrăznește să doboare drone rusești. Un alt subiect abordat e cel al Republicii Moldova, acuzată de derive autoritare deși e ținta unui război hibrid al Rusiei.
05:30
Documentul priveşte promovarea dosarului comun de nominalizare a Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pentru înscrierea în Patrimoniului Mondial UNESCO.
05:20
Oana Țoiu va vizita mai multe oraşe americane în perioada 18 – 29 septembrie 2025.
18 septembrie 2025
23:50
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.