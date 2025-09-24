Prefectul Traian Andronachi, după accidentul grav de circulație de la Pătrăuți: Am solicitat Companiei Naționale de Drumuri un punct de vedere în așa manieră încît să vină cu o variantă pentru a fluidiza și pentru a face prevenție

12:00

În urma numeroaselor proteste din timpul verii, în care cadrele didactice și-au exprimat nemulțumirile vizavi de Legea 141, un singur lucru pozitiv s-a întîmplat, potrivit liderului , profesorul Traian Pădureț. Acesta, care a fost prezent la mai toate mișcările de protest de la Ministerul Educației, a vorbit într-o intervenție telefonică la Radio Top despre