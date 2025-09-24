A fost prins autorul amenințărilor cu "masacru" la școlile din...
StiriDiaspora.ro, 24 septembrie 2025 10:20
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
Pensii speciale. CCR dă astăzi decizia care poate arunca România în...
Acum 2 ore
09:30
Cum a ajuns Germania să depindă financiar de China. Una din cele...
Acum 12 ore
23:20
Donald Trump, mesaj surprinzător despre războiul din Ucraina:...
22:40
Trump spune că țările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti...
21:50
Incendiu uriaș în Sectorul 2. A fost emis RO-ALERT: "Închideți...
Acum 24 ore
21:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care se află sau...
21:30
"La 35 de grade nu mă poate obliga mama să mănânc mămăligă cu...
19:50
Polițiștii austrieci, uimiți de "convoiul periculos" al unui român....
19:00
Patronii germani îi cer cancelarului Merz să scoată țara din criză...
18:20
Băiețel de şase ani, mort în cada din baie. Mama a anunţat la 112...
17:50
Cum fraudează românii sistemul de ajutoare sociale din Germania. O...
17:40
Provocare uriașă pentru copiii români în școlile din diaspora: ”Au...
16:40
De ce Marea Britanie a devenit "neatractivă" pentru diaspora...
14:20
Ziua reflexiei și a noi începuturi: Horoscop 24 Septembrie 2025
13:50
Parchetul General cere ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, pentru...
12:40
Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Au fost prinși cu...
11:50
Farage propune desființarea șederii permanente în Marea Britanie....
10:50
Spania accelerează evacuările ocupanților ilegali: lege nouă,...
10:50
Grecia se laudă ca a scăpat de evaziune fiscală cu metoda folosită...
Ieri
08:50
Germania a început să vândă suprafețe uriașe de teren agricol către...
22 septembrie 2025
23:40
Emanuel Macron anunță că Franţa recunoaşte statul Palestina,...
23:30
Româncă moartă pe o plajă din Italia, după ce i s-a făcut rău în...
22:20
Donald Trump crede că recunoaşterea Statului Palestinan este "o...
22:00
Un nou tip de asfalt fabricat în Spania revoluționează construcția...
21:10
Cabluri tăiate pe o linie de cale ferată în vestul Germaniei....
20:30
Nicușor Dan a convocat CSAT. Apărarea împotriva dronelor rusești,...
20:10
Șofer român prins în Germania conducând fără pauză timp de aproape...
19:10
Tesla reproiectează mecanismului de deschidere a ușilor pentru a...
18:20
Spania. Ploi torențiale în Catalonia. Autoritățile anunță că au...
17:20
Șoferiță româncă de camion, moartă pe autostradă în Spania într-un...
16:40
Proteste violente în toată Italia. Manifestanții au luat cu asalt...
16:20
Marea problemă a buletinului electronic: mii de români stau la cozi...
14:10
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității...
13:10
Inundații în Italia. Milano sub ape, drumuri blocate. Alertă în...
13:00
O româncă din străinătate a zburat 3000 de kilometri într-o zi...
12:30
Ce apreciază o britanică cel mai mult la români: "Dragii mei, nu...
12:20
Festivalul Internațional de Creație Literară „LITERE Românești” –...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Șeful unei grupări de români care fura marfa din TIR-uri, prins în...
09:50
Român căutat în toată Europa, prins în Italia, din cauza câinelui...
08:40
Echilibrul de Toamnă: Horoscopul Zilei de 23 Septembrie 2025
08:30
Traian Băsescu cere guvernanților armata obligatorie pentru tineri
08:20
De ce românii bolnavi aleg străinătatea? Haosul din spitalele...
21 septembrie 2025
18:00
Un expert lansează un avertisment terifiant: Pământul se confruntă...
16:10
Horoscop 22 septembrie 2025. Dragoste, bani și sănătate - cum...
13:50
Un inginer, care a prezis cu acuratețe impactul inteligenței...
12:00
Cum păstrează copiii românilor din Italia rădăcinile lor: Asociația...
11:10
O zi istorică pentru conservatori: Peste 100.000 de persoane vor...
10:50
Mesaj dur pentru românii din Germania, acuzați că abuzează de...
20 septembrie 2025
18:00
Un român și-a dat demisia de la Amazon, furios: „E moarte lentă!”...
