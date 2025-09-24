Protest în fața Ministerului Economiei: ce reclamă manifestanții din cadrul Sindicatului Liber Navalistul în legătură cu Damen Mangalia

00:50

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că „există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”. Vatra Luminoasă este locul în care există acest laborator mobil. Mai există de asemenea și stațiile fixe de monitorizare, unde au fost înregistrate deja concentrații foarte ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia.