Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe
PSNews.ro, 24 septembrie 2025 10:20
Un mesaj de ameninţare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli. De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete. Poliţia Română anunţă că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi […] Articolul Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
10:50
FOTO Cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon. Norul toxic de fum a ajuns aproape în toată Capitala # PSNews.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, pentru stingerea lui intervenind zeci de autospeciale de pompieri. Incendiul a provocat degajări mari de fum, care a fost purtat de vânt în aproape toată Capitala. Din cauza fumului dens și mirosului înecăcios, bucureștenii au fost avertizați prin mai […] Articolul FOTO Cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon. Norul toxic de fum a ajuns aproape în toată Capitala apare prima dată în PS News.
10:50
VIDEO 23 de secții de votare în România pentru alegerile din R. Moldova. Apelul ambasadorului Victor Chirilă # PSNews.ro
Ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a transmis un mesaj ferm înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, diplomatul a subliniat că scrutinul este decisiv pentru viitorul țării și a făcut apel la cetățeni, atât din țară, cât și din diaspora, să participe masiv la vot. „Decidem viitorul copiilor și […] Articolul VIDEO 23 de secții de votare în România pentru alegerile din R. Moldova. Apelul ambasadorului Victor Chirilă apare prima dată în PS News.
10:50
Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă # PSNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări masive de fum. Din cauza poluării extreme, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, avertizându-i să închidă ușile și ferestrele și să evite deplasările în aer liber. Ministerul […] Articolul Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
10:40
Grindeanu: Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a declarat el. […] Articolul Grindeanu: Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente apare prima dată în PS News.
10:40
Judecătorii CCR judecă miercuri, 24 septembrie, sesizarea Instanței Supreme cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, după ce judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. „Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi […] Articolul CCR judecă miercuri sesizarea ÎCCJ cu privire la legea care modifică regimul pensiilor apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
10:20
Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe # PSNews.ro
Un mesaj de ameninţare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli. De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete. Poliţia Română anunţă că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi […] Articolul Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe apare prima dată în PS News.
10:20
Incendiul de la depozitul Antrefrig încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 din București. ISU București-Ilfov continuă intervenția cu 14 autospeciale, operațiunile urmând să se desfășoare pe tot parcursul zilei, potrivit News.ro. Fumul de la incendiul depozitului Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei poate fi văzut din avion, la 12 ore de la […] Articolul Incendiul de la depozitul Antrefrig încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
23:40
Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru bucureșteni legate de efectele incendiului din Capitală: Evitați zona afectată de incendiu și degajările de fum. Rămâneți în spații închise, cu ferestrele și ușile bine sigilate. Opriți sistemele de ventilație sau aer condiționat care pot aduce fum în interior. Dacă deplasarea în exterior este absolut necesară, […] Articolul Incendiu în Capitală. Ministerul Sănătății, recomandări pentru bucureșteni apare prima dată în PS News.
23:20
Anunț de ultimă oră făcut de Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună” # PSNews.ro
Șeful DSU a reacționat la Antena 3 CNN după ce autoritățile au emis un mesaj RO ALERT pe tema incendiului ce are loc în zona Pantelimon din București și în urma căruia să propagă cantități foarte mari de fum. „Nu există pericol major, produsele depozitate sunt alimentare, deci momentan nu exista un risc de explozie […] Articolul Anunț de ultimă oră făcut de Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună” apare prima dată în PS News.
23:00
Prefectul Capitalei, Mihai Toader, a informat că nu există risc de explozie sau de ‘accident chimic’ în urma incendiului produs la o hală din Sectorul 2 marți seară, însă există degajări foarte mari de fum. Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat […] Articolul Prefectul Capitalei afirmă că nu există risc de explozie la incendiul din Sectorul 2 apare prima dată în PS News.
23:00
Elena Mateescu a anunțat în direct la Antena 3 CNN că circulația aerului este slabă, iar norul de fum se deplasează lent către vest. „ANM a emis un comunicat în baza simulărilor și conform datelor circulația aerului este foarte slabă. Norul de fum e în deplasare lentă către vest. Eu locuiesc în sectorul 4 și […] Articolul Incendiu în București! Șefa Agenției Naționale de Meteorologie, mesajul momentului apare prima dată în PS News.
22:20
Incendiu în Sectorul 2! Primarul Rareș Hopincă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ. Mesajul Primăriei Sector 2: “Vă informăm că, în urma unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig), se înregistrează degajări semnificative de fum. Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să: ✔️ mențineți ferestrele și ușile închise; ✔️ limitați […] Articolul Incendiu în Sectorul 2! Primarul Hopincă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
VIDEO Incendiu de proporții în București. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți, 23 septembrie, la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, din cauza degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj prin sistemul RoAlert pentru oamenii din zonă. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru. […] Articolul VIDEO Incendiu de proporții în București. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru apare prima dată în PS News.
20:10
Explozie în Coaliție! Bolojan și-a pierdut calmul în fața contrelor dure dintre PSD și USR – surse # PSNews.ro
Ședința Coaliției PSD–PNL–USR–UDMR de marți, 23 septembrie, s-a transformat într-o confruntare pe față pe tema moțiunii simple la Mediu, potrivit informațiilor pe surse. USR i-a acuzat pe social-democrați că își atacă propriii parteneri de guvernare doar ca să se dueleze cu AUR pentru același electorat, inflamând sala încă din primele minute. Tonul a rămas ridicat pe […] Articolul Explozie în Coaliție! Bolojan și-a pierdut calmul în fața contrelor dure dintre PSD și USR – surse apare prima dată în PS News.
19:50
VIDEO Statul vorbește despre consumatorul fragil, dar îl obligă să cumpere energie scumpă – Mihai Daraban, CCIR # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a criticat proiectul privind plafonarea prețurilor la alimente și energie. „Noi nu suntem de acord cu nicio plafonare, nicio reglementare a unui preț din piață comandat de guvern. Nici la combustibil, nici la nimic. […] Articolul VIDEO Statul vorbește despre consumatorul fragil, dar îl obligă să cumpere energie scumpă – Mihai Daraban, CCIR apare prima dată în PS News.
19:50
Profesor de economie Cristian Socol: Cele 7 consecințe ale neplafonării adaosului comercial la alimentele de bază # PSNews.ro
Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, introdusă în august 2023, expiră oficial peste o săptămână, conform prevederilor în vigoare, dacă nu este prelungită, încă o dată, de decidenți. Ridicarea plafonului în cazul adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută începând din 1 octombrie, va duce la efecte negative în cascadă, consideră profesorul Cristian Socol. […] Articolul Profesor de economie Cristian Socol: Cele 7 consecințe ale neplafonării adaosului comercial la alimentele de bază apare prima dată în PS News.
19:50
Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare # PSNews.ro
Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din cauza lipsei banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat. Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu […] Articolul Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare apare prima dată în PS News.
19:40
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt # PSNews.ro
Vom rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil dacă nu majorăm vârsta de pensionare, așa cum a atenționat premierul Bolojan? Economistul Radu Nechita explică cât de sustenabil este sistemul de pensii acum, cât de fezabilă e propunerea prim-ministrului și cum ne putem pregăti. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă nu se […] Articolul Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt apare prima dată în PS News.
19:40
R. Moldova. Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțare ilegală a unui partid. Acum e dat în căutare # PSNews.ro
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a formațiunii Șansa condusă de Alexei Lungu și care este afiliată oligarhului fuga. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, poate fi contestată la Curtea de Apel Centru. Potrivit materialelor prezentate de organele de urmărire […] Articolul R. Moldova. Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțare ilegală a unui partid. Acum e dat în căutare apare prima dată în PS News.
19:30
A venit în România în urmă cu trei ani şi jumătate pentru a putea avea o viaţă mai bună acasă şi se pare că a reuşit. Un srilankez a povestit într-o filmare pe TikTok cât câştigă la noi în ţară şi în cât timp reuşeşte să îşi facă o casă. 120.000 de străini trăiesc în […] Articolul Cât câştigă un srilankez în România: „În doi ani, îmi fac casă” apare prima dată în PS News.
19:30
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu (PSD) spune, marți, după întâlnirea din coaliție, că s-a decis ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită pentru șase luni. Adrian Câciu a postat, marți, pe Facebook, faptul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni. „Sunt convins că […] Articolul Prima reacție din PSD după ce s-a decis prelungirea plafonării la alimente apare prima dată în PS News.
19:10
Ministrul Economiei: „Dacă Bolojan pleacă, România intră în criză politică. Asta înseamnă prețuri și mai mari” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avertizat marți, la Antena 3 CNN, că România ar intra într-o criză politică dacă premierul Ilie Bolojan ar decide să demisioneze, ceea ce ar aduce „prețuri mai mari, nesiguranță și instabilitate economică”. El a subliniat că actualul guvern are doar trei luni de mandat și că schimbarea rapidă a echipei […] Articolul Ministrul Economiei: „Dacă Bolojan pleacă, România intră în criză politică. Asta înseamnă prețuri și mai mari” apare prima dată în PS News.
19:10
Curtea Constituţională va amâna miercuri pronunţarea unei decizii în cazul legii privind pensiile magistraţilor, au declarat surse citate de G4Media. Potrivit acestora, motivul îl reprezintă divergenţele privind majorarea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi riscul ca actul normativ să fie declarat neconstituţional înainte de reuniunea ECOFIN din 10 octombrie, unde va […] Articolul Agonia justiției continuă: CCR amână decizia privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
19:00
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu ajută la încheierea războaielor # PSNews.ro
Trump revine la ONU cu un discurs controversat: glume despre scara rulantă și teleprompter, critici la adresa instituției și avertismente dure. Trump se va întâlni cu președintele brazilian Lula săptămâna viitoare Președintele Donald Trump a anunțat că el și președintele brazilian Lula da Silva „au avut o discuție bună și au convenit să se întâlnească […] Articolul Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu ajută la încheierea războaielor apare prima dată în PS News.
19:00
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # PSNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a judecat, marţi, cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, […] Articolul Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă: Pe 28 septembrie decidem viitorul european al țării # PSNews.ro
Cetățenii R.Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege noul Parlament, într-un scrutin considerat crucial pentru viitorul european al țării. Invitat la emisiunea Puterea Știrilor de marți, 23 septembrie, ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a atras atenția asupra mizei acestui vot și asupra pericolelor generate de ingerințele Federației Ruse. „28 septembrie […] Articolul VIDEO Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă: Pe 28 septembrie decidem viitorul european al țării apare prima dată în PS News.
18:50
Parlamentare R. Moldova 2025. Trei secții de vot vor fi deschise în Iași pe 28 septembrie # PSNews.ro
Trei secții de votare vor fi organizate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au loc pe 28 septembrie. Consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer, a declarat, pentru AGERPRES, că în municipiul Iași va fi organizată o secție de votare la Casa de Cultură a Studenților, o alta la Școala Gimnazială […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Trei secții de vot vor fi deschise în Iași pe 28 septembrie apare prima dată în PS News.
18:40
Primele imagini cu unul dintre românii acuzați de spionaj în Grecia. Cei doi susţin că sunt turişti # PSNews.ro
Doi români, unul de 22 de ani, celălalt de 52, sunt acuzaţi de spionaj de autoritățile grecești. Românii au fost prinși în timp ce fotografiau Baza Navală Salamina, una dintre cele mai mari din Grecia. Aceștia susțin că făceau poze în calitate de turiști și că nu știau că este un obiectiv militar unde fotografiile sunt interzise. Cert […] Articolul Primele imagini cu unul dintre românii acuzați de spionaj în Grecia. Cei doi susţin că sunt turişti apare prima dată în PS News.
18:40
Dezvăluirea lui Victor Ponta despre Oana Țoiu: Totul s-a întâmplat acum 11 ani, pe când era premier # PSNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al Afacerilor Externe, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa! […] Articolul Dezvăluirea lui Victor Ponta despre Oana Țoiu: Totul s-a întâmplat acum 11 ani, pe când era premier apare prima dată în PS News.
18:30
Rareş Bogdan, dezlănțuit: „PSD are un comportament schizoid, nu am încredere în acest partid” # PSNews.ro
Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din coaliţie. „PSD are un comportament schizoid”, susţine europarlamentarul PNL, care anunţă că nu are încredere în social-democraţi, deşi aceştia guvernează alături de partidul din care face şi el parte, informează Antena 3 CNN. Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din […] Articolul Rareş Bogdan, dezlănțuit: „PSD are un comportament schizoid, nu am încredere în acest partid” apare prima dată în PS News.
18:30
Diana Șoșoacă se declară victima Ursulei von der Leyen: „Mă urăște, de la ea a plecat totul” # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă nu exclude să fie adusă în cătușe la Parchet după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității acesteia. Lidera SOS România este de părere dosarul care i-a fost deschis pentru 11 infracțiuni este fabricat și că este o victimă a Ursulei von der Leyen. Diana Șoșoacă a spus, într-o intervenție la România TV, […] Articolul Diana Șoșoacă se declară victima Ursulei von der Leyen: „Mă urăște, de la ea a plecat totul” apare prima dată în PS News.
18:20
Cât câștigă un șofer de TIR român față de colegii săi din vest. Cei din UK sunt cel mai bine # PSNews.ro
Un nou raport privind salariile șoferilor de TIR din Europa publicat de Trans.info scoate la iveală discrepanțe uriașe între țări, dar și de contextul economic sau politic. Deși se plâng frecvent de condițiile de muncă, camionagiii britanici sunt, de fapt, lideri incontestabili ai veniturilor în acest sector, cu salarii care depășesc cu mult media europeană. Efectele Brexitului cresc veniturile În Regatul […] Articolul Cât câștigă un șofer de TIR român față de colegii săi din vest. Cei din UK sunt cel mai bine apare prima dată în PS News.
18:20
Vechiul pod rutier peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei, dintre România şi Ucraina, va intra în reparaţie. Cât va costa # PSNews.ro
Podul vechi care traversează râul Tisa, asigurând legătura dintre România şi Ucraina, situat în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei, va intra în reparaţie, a declarat marţi, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea. „Podul e una dintre cele mai vechi construcţii din judeţ ce permite accesul spre Ucraina. Înainte de darea în folosinţă a acestui […] Articolul Vechiul pod rutier peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei, dintre România şi Ucraina, va intra în reparaţie. Cât va costa apare prima dată în PS News.
18:10
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, în direct la Puterea Știrilor, miercuri de la ora 16:00 # PSNews.ro
Interviu exclusiv cu Rareș Hopincă, miercuri, 23 Septembrie, de la ora 16:00, la PS News TV Primarul Sectorului 2 din București discută despre proiecte, investiții și provocări administrativo-edilitare ”Puterea Știrilor” aduce în prim-plan agenda administrației locale pentru locuitorii din Sectorul 2 a Capitalei Miercuri, de la ora 16:00, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, […] Articolul Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, în direct la Puterea Știrilor, miercuri de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
18:10
Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, transmite, marți, Administrația Prezidențială după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare. În cadrul întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare, Nicușor Dan a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Administrația Prezidențială arată că discuțiile au fost constructive, […] Articolul Nicuşor Dan, primele declaraţii după ce a calmat, pentru moment, spiritele în coaliţie apare prima dată în PS News.
18:10
PE SCURT: Mai multe drone suspecte au dus la închiderea temporară a aeroporturilor din Copenhaga și Oslo, sporind tensiunile privind securitatea aeriană în regiune. Polonia și Estonia acuză incursiuni rusești și cer o reacție fermă din partea NATO, în timp ce Ungaria refuză să renunțe la sursele energetice rusești, invocând probleme de infrastructură. În paralel, […] Articolul Știri din capitalele Europei, 23 septembrie apare prima dată în PS News.
18:10
Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare” # PSNews.ro
Chiar dacă școala a început, orele suplimentare din școli riscă să rămână neacoperite, pentru că tot mai mulți profesori refuză să predea în regim de plată cu ora, avertizează sindicaliștii. Guvernul a înjumătățit tariful pentru aceste ore, iar acum Coaliția nu reușește să cadă de acord: PSD a depus un amendament în Parlament pentru a […] Articolul Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare” apare prima dată în PS News.
18:00
Tribunalul administrativ invalidează planul masiv de concedieri al unui mare retailer! 2000 de oameni, momentan salvați # PSNews.ro
Un tribunal administrativ din Franța a invalidat planul masiv de concedieri al Auchan. Compania intenționa să reducă aproximativ 2.400 de locuri de muncă. Tribunalul din Lille a anulat decizia Auchan de a reduce peste 2.000 de locuri de muncă. Tribunalul administrativ din Lille a decis în special că planul de protecție a locurilor de muncă […] Articolul Tribunalul administrativ invalidează planul masiv de concedieri al unui mare retailer! 2000 de oameni, momentan salvați apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Avalanșa de știri pesimiste pune presiune pe mediul de afaceri – Mihai Daraban (CCIR) # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Mihai Daraban, președintele CCIR, a criticat avalanșa de știri pesimiste și declarațiile oficialilor care alimentează neîncrederea. Potrivit acestuia, presiunea psihologică afectează nu doar cetățenii, ci și mediul de afaceri, care devine excesiv de prudent și reduce cheltuieli esențiale. „Cred că se pune mare presiune pe psihicul oamenilor prin ceea […] Articolul VIDEO Avalanșa de știri pesimiste pune presiune pe mediul de afaceri – Mihai Daraban (CCIR) apare prima dată în PS News.
17:40
Lucian Bode, despre „Legea trotinetelor” discutată în Parlament : Viteza maximă de 25 km/h, cască și RCA obligatorii # PSNews.ro
Viteza de deplasare cu trotinetele trebuie să fie în limita a 25 de kilometri/oră, purtarea căștii de protecție ar deveni obligatorie indiferent de vârstă iar utilizatorii de trotinete personale vor trebuie să cumpere polițe RCA, potrivit celor mai noi amendamente propuse în cadrul dezbaterilor în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, anunță marți […] Articolul Lucian Bode, despre „Legea trotinetelor” discutată în Parlament : Viteza maximă de 25 km/h, cască și RCA obligatorii apare prima dată în PS News.
17:20
Mesajul Dianei Șoșoacă pentru procurori și „cei din umbră”, după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a transmis procurorilor că nu poate fi prezentă astăzi, 23 septembrie 2025, la ora 12:00, la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, în Parlamentul European, unde reprezintă România în foruri politice și diplomatice. Avocatul său se află, de asemenea, în afara țării. Reacția vine după ce Parchetul General a cerut ridicarea […] Articolul Mesajul Dianei Șoșoacă pentru procurori și „cei din umbră”, după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General apare prima dată în PS News.
17:10
Fără precedent: 36 de cadre didactice pensionate forțat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați # PSNews.ro
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a luat o măsură fără precedent, încetând contractele de muncă pentru 36 de cadre didactice universitare care au depășit vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Printre cei afectați se numără nume importante din mediul academic: fostul rector Puiu Lucian Georgescu, fostul decan al Facultății de Medicină și […] Articolul Fără precedent: 36 de cadre didactice pensionate forțat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați apare prima dată în PS News.
17:00
Gorghiu: Declaraţia „România fără violenţă domestică” va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu a transmis, marţi, după şedinţa comisiei pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei, că s-a stabilit textul Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, care va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie. ”Două momente esenţiale astăzi în Comisia pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei: Am stabilit textul Declaraţiei „România fără […] Articolul Gorghiu: Declaraţia „România fără violenţă domestică” va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie apare prima dată în PS News.
16:50
Daniel Zamfir insistă: Domnule prim-ministru, tolerați abuzul în serviciu al doamnei ministru? # PSNews.ro
Senatorul PSD, Daniel Zamfir, care luni a spus că ar vota împotriva ministrului Diana Buzoianu, insistă și spune marți că ministrul Mediului încalcă legea și îl întreabă pe premierul Ilie Bolojan dacă permite abuzul în funcție în cazul Dianei Buzoianu. „Domnule prim-ministru, Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului încalcă flagrant legea”, spune Daniel Zamfir, pe Facebook. […] Articolul Daniel Zamfir insistă: Domnule prim-ministru, tolerați abuzul în serviciu al doamnei ministru? apare prima dată în PS News.
16:30
Coaliția a prelungit plafonarea adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026, conform surselor HotNews. Decizia vine la finalul a peste două săptămâni de contre în coaliție privind acest subiect, după ce PSD a cerut insistent prelungirea, iar premierul Ilie Bolojan […] Articolul Coaliția a prelungit plafonarea adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD apare prima dată în PS News.
16:20
Revolta sindicatelor împotriva lui Bolojan. Mai multe organizații reclamă intimidarea angajaților care au protestat # PSNews.ro
Mai multe sindicate atacă Guvernul după protestele pașnice din 15 septembrie și acuză șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, că încearcă să intimideze angajații. Sindicaliștii cer oprirea oricăror demersuri de identificare și sancționare a participanților și avertizează că astfel de presiuni amenință libertatea de exprimare și încrederea în instituțiile statului. Cuprins Sindicatele fac front comun pentru […] Articolul Revolta sindicatelor împotriva lui Bolojan. Mai multe organizații reclamă intimidarea angajaților care au protestat apare prima dată în PS News.
16:00
INSCOP: 72.8% dintre români cred că România face destule lucruri pentru a ajuta R. Moldova în parcursul său european # PSNews.ro
Conform unui sondaj Inscop Research, 7 din 10 români cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit cercetării, 72,8% dintre români consideră că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană (faţă de 56,3% […] Articolul INSCOP: 72.8% dintre români cred că România face destule lucruri pentru a ajuta R. Moldova în parcursul său european apare prima dată în PS News.
15:50
VIDEO Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor: „Suntem condamnați să trăim cu o coaliție instabilă” # PSNews.ro
În ediția de luni, 22 septembrie, a emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban, președintele CCIR, a vorbit despre lipsa de încredere în instituții și instabilitatea politică. Acesta consideră că România este „condamnată” să funcționeze cu o coaliție fragilă, în care deciziile clare lipsesc, iar alegerile anticipate nu sunt o soluție viabilă. „Ce încredere să ai […] Articolul VIDEO Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor: „Suntem condamnați să trăim cu o coaliție instabilă” apare prima dată în PS News.
15:40
Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul a cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză Parchetul General de o „vânătoare de vrăjitoare” după ce autoritățile au cerut ridicarea imunității sale parlamentare. Într-o intervenție la România TV, lidera SOS România susține că ancheta are scop politic, că o intimidează și că urmărește blocarea activității sale internaționale, în timp ce Parchetul o acuză de mai multe infracțiuni, inclusiv […] Articolul Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul a cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea apare prima dată în PS News.
15:30
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 23 septembrie a.c., la conferința „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei naţionale româneşti într-o lume în schimbare”, organizată de Banca Națională a României (BNR) și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES). Conferința și-a propus aducerea în discuție a celor […] Articolul Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.