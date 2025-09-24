A murit mama Ilenei Ciuculete! Femeia și-a pierdut viața la 8 ani de la moartea fiicei sale
SpyNews, 24 septembrie 2025 11:50
Mama Ilenei Ciuculete a murit la aproximativ 8 ani de la decesul fiicei sale. Cea care i-a dat viață artistei a suferit neîncetat după pierderea Ilenei Ciuculete.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Gabriel Torje ar fi trebuit să-și sărbătorească tatăl astăzi. Fotografia specială postată de fotbalist cu cel care i-a fost mereu alături | FOTO # SpyNews
Gabriel Torje ar fi trebuit să-i ureze "La mulți ani!" tatălui său astăzi, dar, din păcate, sportivul poate doar să își amintească cu drag de cel care l-a încurajat spre lumea fotbalului. Iată ce mesaj a scris!
Acum 15 minute
12:10
Oana Ioniță, zi decisivă! Vedeta se reprofilează și urmează să lucreze la școala la care învață fiica ei # SpyNews
Oana Ioniță este pregătită pentru un nou început! Vedeta se reprofilează în carieră și intră în învățământ! Oana Ioniță a avut parte de o zi decisivă, în care s-a prezentat la examen. După ce a ieșit din sala de examen, vedeta a făcut declarații la Știrile Antena Stars!
Acum o oră
11:50
11:40
Lovitura fatală pentru Gicuță din Apărători! Manelistul care și-a incendiat iubita a fost abandonat de familie în închisoare. Informații exclusive # SpyNews
Gicuță din Apărători a primit lovitura fatală de la familia lui! Se pare că manelistul își va petrece cei 20 de ani în spatele gratiilor în singurătate, pentru că familia lui l-ar fi abandonat definitiv. Nu ar fi fost vizitat de nimeni în tot acest timp. Ba mai mult, conform surselor Spynews.ro, apropiații s-ar fi mobilizat să îl ajute cu pachete cu mâncare.
Acum 2 ore
11:20
Alexandru Ion și soția au împlinit un an de căsnicie! Concurentul de la Asia Express a postat un mesaj emoționant | VIDEO # SpyNews
Alexandru și Evelyne Ion au împlinit un an de când au spus "Da!". Concurentul de la Asia Express a marcat evenimentul printr-un videoclip emoționant de la cununia lor civilă, dar a scris și un mesaj pe măsură.
11:10
Elevul bănuit că ar fi trimis mesajele de amenințare în școlile din România a fost prins! Minorul este la audieri # SpyNews
Elevul bănuit că ar fi trimis mesajele de amenințare în școlile din România a fost prins. Minorul a fost dus la audieri, miercuri dimineață. Elevul este suspectat că a trimis amenințările care au apărut pe e-mailul școlilor în ultimele două zile
10:40
Andra Gogan, de la lux și opulență, într-un apartament modest! Artista s-a mutat în Los Angeles: "Când produci filme..." | VIDEO # SpyNews
Andra Gogan este un exemplu pentru mulți copii și nu numai. Artista cântă, dansează, produce filme și se bucură de un real succes. Acum, Andra Gogan a fost nevoită să se mute într-un apartament "mai ieftin" din Los Angeles.
10:30
Donald Trump, revoltat la sediul ONU! Președintele a rămas blocat pe scara rulantă, iar prompterul nu a funcționat | VIDEO # SpyNews
Donald Trump a trecut, marți, printr-o situație dubioasă în timpul unei vizite la ONU. Președintele Statelor Unite ale Americii s-a blocat pe scările rulante, iar în sala de ședință prompterul nu a funcționat. Donald Trump a transmis un mesaj dur.
Acum 4 ore
10:10
Cristina Ciobănașu își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Actrița se bucură de un real succes pe plan profesional la vârsta de 29 de ani. Iată cum s-a postat de ziua ei!
10:00
Mai multe școli din România au primit un nou mesaj de amenințare! Polițiștii au împânzit din nou instituțiile de învățământ # SpyNews
Este alertă din nou în România! Mai multe școli și minim un spital au primit noi mesaje de amenințare! Polițiștii au împânzit din nou zonele din jurul școlilor, pentru a verifica dacă amenințarea se confirmă sau nu.
09:40
Carmen Grebenișan ar putea naște mai repede! Ce a anunțat influencerița: "Sunt șanse mari..." # SpyNews
Carmen Grebenișan le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale ce i s-a comunicat după ultimul control efectuat. Influencerița a mărturisit că sunt șanse ca în scurt timp să își țină copilul în brațe. Blondina ar trebui să nască, în mod normal, pe 14 octombrie.
09:20
Ce simptome are Stratus, noua variantă Covid. Majoritatea bolnavilor nu le identifică la timp # SpyNews
O nouă variantă Covid face ravagii. Stratus se transmite foarte repede, iar simptomele sunt greu de identificat, în majoritatea cazurilor. Iată cele mai timpurii semne care îți indică că te-ai infectat cu Stratus și trebuie să te prezinți la medic.
09:10
Ramona și Monica Gabor profită de fiecare dată atunci când au ocazia de a se întâlni. Cu toate că locuiesc la mulți kilometri distanță una de cealaltă, cele două știu cum să își păstreze conexiunea strânsă. Iată ce mesaj a postat Ramona Gabor pentru sora ei!
08:40
Anamaria Prodan a fost nașă de botez pentru micuțul Tyago. Impresara a postat o serie de imagini din biserică, dar, desigur că au existat și fotografii în care vedeta stătea lângă o mașina luxoasă.
08:40
Doliu uriaș în lumea filmului! Claudia Cardinale a murit la vârsta de 87 de ani. Actrița s-a născut în Tunisia, dar s-a stabilit ulterior în Paris, acolo unde și-a dat și ultima suflare. Claudia Cardinale a fost una dintre cele mai admirate actrițe în perioada anilor 1960-1970.
Acum 12 ore
00:10
Irisha, despre noul bărbat din viața ei. Cine e cel cu care iese după despărțirea de italianul Domenico: "S-a aprins o flacără..." # SpyNews
Invitată recent la „Un Show Păcătos”, Irisha a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre bărbatul care pare să-i fi readus zâmbetul pe buze. După despărțirea de italianul Domenico, artista iese cu altcineva.
Acum 24 ore
23:10
Se vede Claudia Pătrășcau mireasă din nou? Ce spune artista despre căsătorie: "În momentul în care ..." # SpyNews
Invitată în platoul SpyNews TV, Claudia Pătrășcanu nu a ezitat să vorbească deschis despre viața ei personală. Întrebată dacă se gândește la o nouă căsătorie, artista a răspuns sincer. Ce a spus despre probabilitatea de îmbrăcad in nou rochia de mireasă după un divorț mediatizat și o perioadă plină de provocări.
23:00
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au câștigat prima amuletă! Ordinea în care au plecat celelalte echipe: „Să înceapă cumetriile” # SpyNews
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au câștigat amuleta pentru imunitatea mică, la Asia Express. Concurenții au intrat în cursă împreună cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez, iar câștigătorii amuletei au fost cei care au decis și în ce ordine pleacă celelalte echipe.
22:50
Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre bărbatul din viața ei! Cine e, de fapt, cel care a cucerit-o: "Știre să ofere..." # SpyNews
Invitată în platoul SpyNews TV, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre bărbatul care a reușit să-i câștige inima. Artista a oferit câteva detalii despre partenerul cu care trăiește, în prezent, o frumoasă poveste de dragoste.
22:40
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu, stări de rău, în timpul unei probe. A fost la un pas de a leșina. Ce a făcut mai apoi Emil Rengle # SpyNews
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut din nou rău la Asia Express. Concurenta a fost la un pas de a leșina, în timpul jocului de amuletă. A izbucnit în lacrimi atunci când și-a dat seama că nu poate să îl ajute pe Florin Stamin.
22:20
Suspectat de terorism, liber prin București | Ofițerii SRI și procurorii o iau de la capăt # SpyNews
Nici teroriștii nu mai sunt ce-au fost! Un individ suspectat de legături cu celule teroriste a fost declarat inofensiv de judecătorii de la Curtea de Apel București, așa că ofițerii SRI și procurorii sunt obligați să ia ancheta de la zero.
22:20
Totul pentru avere! Milionara acuzată de trafic de droguri nu se lasă! Iubita chestorului Gelu Oltean joacă tare # SpyNews
Aflați la un pas de prescripția faptelor, datorită „specialilor” ca el, fostul șef al spionilor din Ministerul de Interne și iubita milionară încearcă să recupereze bunurile aflate sub sechestru.
22:20
Cântăreața Jo a făcut declarații savuroase pentru Spynews.ro. Ce spune artista după ce a prins buchetul miresei la nunta lui Șerban Cazan cu aleasa inimii sale. Ce spune vedeta despre „presiunea vârstei”.
22:20
Călin Donca face declarații ample după ce l-a ironizat pe Dorian Popa în mediul online. Cum l-a numit afaceristul pe fostul său bun prieten, dar și ce are de gând să facă periodic. Cum a reacționat influencerul la ironiile lui Călin Donca. Afaceristul nu iartă și nu uită!
22:20
Împreună, dar separat! Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, manevre la sală! Cum au fost filmaţi de paparazzi! Cred că dacă nu se postează, lumea nu se prinde # SpyNews
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, surprinși de paparazzii Spynews în timp ce mergeau la aceeași sală, dar nu împreună, ci... separat! Cei doi iubiți se bucură din plin unul de celălalt, chiar dacă în mediul online nu se afișează.
22:20
A vrut să-și vadă copilul, dar i s-a pus brățară de monitorizare la picior! Ridicat de polițiști, s-a ales și cu dosar penal în aceeași noapte! Cântăreţul face declaraţii exclusive! # SpyNews
Telenovela dintre Ionuț Frumușelu, protejatul lui Dan Bursuc, și mama copilului său continuă cu un nou episod șocant! După despărțire, manelistul încearcă să-și vadă băiețelul de cinci ani, însă situația a luat o întorsătură neașteptată. SPYNEWS.RO vă prezintă detaliile exclusive: artistul s-a ales cu brățară de monitorizare la picior și cu dosar penal!
22:20
Valentin Butnaru şi Ana Bodea, interviu la dublu! ”Mulți consideră că diferența de vârstă e o condiție...”. El cu anii, ea cu maturitatea | VIDEO # SpyNews
Valentin Butnaru și Ana Bodea formează unul dintre cele mai apreciate și frumoase cupluri din showbiz. În exclusivitate pentru Spynews.ro, cei doi ne-au povestit despre povestea lor de iubire care durează de doi ani. Au tabieturi la care nu renunță niciodată, își oferă constant sfaturi și au dezvăluit ce nu lipsește niciodată din relația lor.
22:10
Asia Express, 23 septembrie 2025. Karmen Minune, impresionată de povestea unei localnice. Olga Barcari: „De aia trebuie să mă mărit și să fac un copil” # SpyNews
Karmen Minune și Olga Barcari de la Asia Express au dormit în casa unei femei de 77 de ani. Femeia locuiește singură și le-a vorbit celor două despre familia ei, pentru care s-a sacrificat. Cântăreața și-a adus aminte de bunica ei, ascultând povestea localnicei.
22:00
Incendiu puternic în Sectorul 2 din Capitală! A fost emis mesaj RO-Alert, 14 autospeciale intervin la fața locului # SpyNews
Un incendiu puternic a izbucnit în Sectorul 2 al Capitalei, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. La fața locului intervin 14 autospeciale de pompieri, în încercarea de a controla flăcările și de a limita extinderea acestora.
21:50
Româncă, blocată într-un avion pe aeroportul din Copenhaga, după un atac cu drone. Peste 100 de zboruri au fost afectate în urma incidentului # SpyNews
O româncă a rămas blocată într-un avion pe aeroportul din Copenhaga, după un atac cu drone care a dus la suspendarea temporară a traficului aerian. Incidentul a afectat peste 100 de zboruri, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore în șir în aeronave, fără să aibă prea multe informații clare despre reluarea curselor.
21:40
Asia Express, 23 septembrie 2025. Momente tensionate între Anda Adam și soțul ei. Ce a enervat-o pe concurentă: „Nu mai fac nimic” # SpyNews
Au fost momente tensionate între Anda Adam și soțul ei, în timp ce au avut de învățat cum să facă un dans tradițional. În urma acestui moment, s-a stabilit ordinea în care concurenții au pornit către următoarea misiune.
21:00
Primele declarații ale tatălui copilului care a murit electrocutat, în baie: "M-a sunat soţia ..." David avea 6 ani # SpyNews
Tatăl băiatului în vârstă de 6 ani, din Timișoara, care a murit electrocutat în baie, a făcut primele declarații. Ce spune bărbatul. Cum a aflat despre tragedie.
21:00
Gabi Tamaș de la Asia Express, urare pentru Serghei Mizil, de ziua lui de naștere. Concurentul a împlinit 72 de ani | FOTO # SpyNews
Serghei Mizil a împlinit astăzi 72 de ani. Pe lângă urările venite din partea familiei și a oamenilor foarte apropiați, și concurenții de la Asia Express s-au gândit la el, în această zi, printre care Gabi Tamaș.
20:20
Destinația unde trebuie să mergi în această toamnă! Orașul te va impresiona cu frumusețea sa | FOTO # SpyNews
Dacă ți-ai propus ca toamna aceasta să te bucuri de o escapadă de neuitat, atunci trebuie neapărat să vizitezi această destinație! Orașul despre care vom vorbi în rândurile de mai jos te va impresiona cu peisajele sale superbe și atmosfera autentică.
20:20
Anca Serea și Adi Sînă, prima imagine împreună, de la începutul relației. Cum arătau în urmă cu 15 ani | FOTO # SpyNews
Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de 15 ani, chiar dacă s-au cunoscut cu mult timp înainte să aibă o relație. Cei doi își aduc aminte cu drag de începutul poveștii lor de dragoste și au făcut publică o imagine de la prima lor întâlnire.
19:50
Drama prin care trece Ella Vișan. Nu a mai vorbit până acum despre asta: "Mi-au luat un drept..." # SpyNews
Ella Vișan a făcut recent o dezvăluire despre una dintre cele mai dureroase subiecte din viața ei. Pentru prima dată, vedeta a vorbit deschis, cu lacrimi în ochi, despre durerea pe care o poartă în suflet și situația în care se află.
19:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Kiprianos, pus la zid de ceilalți concurenți, după interacțiunea cu Diana. Ce părere și-a făcut despre concurentă # SpyNews
Diana și Kiprianos de la Mireasa au avut un date, dar nu a fost așa cum și-au dorit cei doi. Concurenta a plâns, iar Kiprianos a fost pus la zid pentru cum a interacționat cu ea. Concurentul crede că tânăra nu îl place, de fapt, și crede că nu își dorește o relație serioasă nici cu altcineva din casă.
19:20
Ana Porgras și iubitul ei și-au botezat fiul. Imagini superbe din ziua în care l-au creștinat pe Vladimir | FOTO # SpyNews
Ana Porgras și iubitul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei luni. Cei doi locuiesc la Brașov, iar zilele trecute, și-au botezat fiul, pe Vladimir. A fost un moment emoționant, urmat de o petrecere restrânsă.
18:50
Zodia care va afla secrete șocante până la sfârșitul acestui an. Ce urmează să afle i-ar putea schimba complet perspectiva asupra vieții # SpyNews
O zodie urmează să treacă printr-o perioadă plină de revelații. Până la sfârșitul acestui an, unii nativi ar putea descoperi secrete bine ascunse, care le vor schimba complet modul în care privesc viața, relațiile sau chiar propriul trecut.
18:40
Roxana Nemeș a născut! Vedeta a adus pe lume gemeni! Prima imagine cu fericita mamică | FOTO # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut gemeni și trăiește acum cele mai intense momente din viața ei. Fericita mămică a făcut publice primele imagini cu micuții ei.
18:40
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, de fapt, tatăl Olgăi Barcari de la Asia Express. Părintele ei a murit la 65 de ani # SpyNews
Olga Barcari și-a pierdut tatăl în urmă cu o săptămână. Bărbatul a murit la 65 de ani, iar concurenta de la Asia Express a plecat în Republica Moldova, pentru a fi alături de familia ei. Bărbatul a fost înmormântat, iar Olga Barcari a revenit în București, spunând că este convinsă că tatăl ei este mândru de ea.
18:20
Tragedie într-o familie din Timișoara! Un copil în vârstă de numai șase ani a murit electrocutat în cadă. Autoritățile au deschis o anchetă # SpyNews
Durere fără margini într-o familie din Timișoara. Un copil de doar șase ani a murit electrocutat în timp ce făcea baie. Totul s-a petrecut în doar câteva clipe, iar părinții nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil un asemenea accident.
18:10
Cum arată Diandra Doris, fosta ispită de la Insula iubirii, după ce s-a operat. Bruneta și-a făcut rinoplastie | FOTO # SpyNews
Diandra Doris a intrat în cabinetul medicului estetician în urmă cu mai bine de o săptămână. Fosta ispită de la Insula iubirii și-a dorit să arate impecabil, așa că și-a făcut rinoplastie secundară, după ce în urmă cu aproape trei ani a mai fost operată o dată la nas.
17:50
O recunoști? A devenit o vedetă iubită în România, dar mai apoi s-a retras din lumea mondenă din cauza problemelor cu substanțele interzise | FOTO # SpyNews
În trecut era celebră la noi, dar a decis în urmă cu câțiva ani să renunțe la lumea mondenă și să plece în Marea Britanie, unde ar fi trebuit să se trateze pentru a scăpa de substanțele interzise.
17:40
Acces Direct. Cătălina a fost dată afară din casă de soț, împreună cu băieții lor. Femeia susține că cel care îi era soț are pe altcineva # SpyNews
O femeie, mamă a doi băieți, și-a spus povestea dureroasă în ediția de astăzi, 23 septembrie, a emisiunii Acces Direct. Femeia susține că a fost dată afară din casă de soțul ei, alături de cei doi băieți ai lor. Totul s-ar fi întâmplat după ce, spune ea, bărbatul ar fi început o relație cu o altă femeie.
17:30
Alina de la Mireasa, sezonul 5, partea ei de adevăr despre cât de prezent este Valentin în viața fiului lor, după divorț. De ce el nu ar fi vrut să își vadă băiețelul # SpyNews
Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, au divorțat deja, iar instanța ar fi stabilit un program de vizită ca fostul concurent să își vadă fiul, însă Alina spune că lucrurile nu ar fi stat deloc așa, din contră. Ea ar fi insistat ca Valentin să petreacă timp cu fiul lor.
17:10
Motivul pentru care Toto Dumitrescu a ajuns în spatele gratiilor! Motivarea completă a instanței în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv după accidentul rutier petrecut recent în cartierul Primăverii din București. De ce a ajuns, de fapt, în spatele gratiilor. Motivarea instanței.
17:00
Ce diferență de vârstă există între Larisa, fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești, și iubitul care tocmai a cerut-o în căsătorie: „E doar un număr” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a fost căsătorit o singură dată, cu o femeie pe nume Larisa. Cei doi au divorțat la scurt timp după nuntă, iar blondina se pregătește acum să fie a doua oară mireasă, căci a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, într-o vacanță de vis, pe barcă.
16:50
Ce a văzut un român pe cer în Brașov, într-o dimineață, când s-a trezit să meargă la muncă. Imaginile au devenit virale | VIDEO # SpyNews
Imaginile pe care un român obișnuit le-a filmat într-o dimineață obișnuită, și le-a urcat pe rețelele de socializare, au devenit rapid virale. Bărbatul a fost martorul unui moment neobișnuit pe cer. Ieșise din casă devreme, în drum spre muncă, când a observat un fenomen ciudat care i-a atras imediat atenția.
16:30
Alexia Eram și iubitul ei, cele mai romantice imagini! Rar îi mai vezi pe cei doi așa | FOTO # SpyNews
Alexia Eram și noul ei iubit sunt împreună de câteva luni. Cei doi s-au afișat rar în această perioadă, dar de ziua lui de naștere, influencerița a făcut publice mai multe imagini alături de Alex, care a împlinit 23 de ani.
