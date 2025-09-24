Vizite de lucru la șantiere din Vârșeț, Serbia
Ziarul Lumina, 24 septembrie 2025 11:50
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui
Acum o oră
11:50
11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se află într‑o vizită istorică în America Latină, alături de o delegație formată din părintele Daniel Ene, vicar
11:40
Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat miercuri, 24 septembrie, a patra sesiune a examenului de capacitate preoțească din acest an, pentru teologii care doresc să ocupe un post clerical vacant din eparhie.Cei 15
11:40
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania.
11:30
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
11:30
Marți, 23 septembrie 2025, la Vaslui, a avut loc întâlnirea preoților pensionari din Episcopia Hușilor și a familiilor acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte
Acum 2 ore
11:20
Duminică, 21 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit la Altarul
10:50
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie în
10:50
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire exterioară de la biserica Parohiei Gepiu Colonie, Pr
Acum 24 ore
22:30
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 32-35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 164„Să presupunem că există un palat impunător, că acesta se
22:30
Fraților, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci, de se socotește cineva că este ceva, deși este nimic, se înșală pe sine însuși. Iar fapta lui însuși să și-o
22:20
Sfânta Tecla este cea dintâi muceniţă care a pătimit pentru credinţa în Hristos. S-a născut în Iconia şi a fost ucenica Sfântului Apostol Pavel. Pe la anul 45, când marele Apostol predica Evanghelia în Iconia, Sfânta Tecla, ascultându-l vorbind în casa lui Onisifor, a îmbrăţişat creştinismul şi s-a hotărât să trăiască în feciorie, cu toate că era logodită cu un tânăr de neam bun, Tamir. Părinţii ei, aflând de hotărârea pe care o luase, au bătut-o cumplit, iar Tamir a mers la dregătorul cetăţii şi i-a cerut să-l prindă pe Sfântul Apostol Pavel şi să-l întemniţeze.
22:20
„În vremea aceea, chemând Iisus toată mulțimea la El, zicea: Ascultați-Mă toți și înțelegeți: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea
22:10
În volumul de versuri al preotului-poet Ionel Rusu, Întoarce-te! (Editura Printech, București, 2022), sunt preconizate reveniri esențiale către zona stărilor benigne, a peisajelor sufletești încărcate de
22:10
În unul dintre concertele celei de a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu se producea miracolul resuscitării sonore a uneia dintre cele mai incitante partituri din creaţia enesciană:
22:10
ADU-MI AMINTE, DOAMNE...Adu-mi aminte, Doamne, să-ți vorbescPrin poezia ce o simt, ce ți-o închin,Măcar cuvântul să ți-l dăruiescȘi inima întreagă când spre Tine vin! Adu-mi
22:10
cântec de primenire- uite mamă trec soldațiiiar ne pierdem tații - frațiiflorilor, toți condamnațiiprintre vii și dintre morțisetea pentru toți - uite frate trec soldațiisorei noastre
22:10
În Aula Academiei Române (AR) va avea loc, în 8 octombrie 2025, conferința „Arheologia și efemerul etern” susținută de conf. univ. Cătălin Pavel de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, informează
22:10
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, în 22 septembrie 2025, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este prezentată o compoziţie
22:10
Guvernul a adoptat săptămâna trecută 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanțare PNRR, fiind vorba de investiții care au șanse să fie finalizate până în
22:10
Bucureştiul se află mult în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în primul rând din cauza traficului rutier în care predomină mașinile poluante, dar și a șantierelor de construcții din oraș, a
22:10
Guvernul a aprobat recent mai multe modificări legislative care facilitează integrarea pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice sau ale traficului de persoane, printre care acordarea unei subvenţii de 2.250
22:10
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru mâine o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, având ca principal subiect securitatea spaţiului aerian naţional. Va fi discutat subiectul stabilirii
22:10
Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane în august 2024, conform Pool-ului de Asigurare Împotriva
22:00
Sfinții Părinți numesc crucea ca fiind „viața noastră”, căci, prin intermediul ei, am redobândit libertatea pierdută prin păcatul strămoşesc. Ea este văzută ca dătătoare de viaţă. Hristos Se
22:00
Nu sesizăm cultura în care trăim, așa cum nu suntem conștienți de aerul pe care îl respirăm. Poate de aceea, în spațiul ortodox, reflecțiile despre raportul dintre Evanghelie și cultură au rămas rare:
22:00
Existențialismul a fost o mișcare filosofică cu adânci rădăcini în istoria filosofiei care a înflorit ca atare în secolele XIX-XX prin câteva mari personalități. Despre influența existențialismului asupra membrilor Rugului Aprins vom vorbi în continuare, cu exemple concrete din scrieri ale părintelui Daniil Sandu Tudor, Alexandru Mironescu și-ale Sfântului Dumitru Stăniloae.
22:00
La Palatul Suțu din București va putea fi vizitată, din 1 octombrie 2025, expoziţia temporară „Arta funerară în spaţiul românesc. Tematici şi simboluri pornind de la schiţele lui Frederic Storck”.
14:40
Duminică, 21 septembrie, la Catedrala istorică a Aradului, a avut loc Sfânta Liturghie care a încununat programul Taberei Naționale ASCOR „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea”. Evenimentul s‑a desfășurat î
14:00
La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București a avut loc astăzi, 23 septembrie, conferința „Sub auspiciile Familiei Regale a României - Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului
13:00
Ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-au întrunit astăzi, 23 septembrie 2025, în ședință de lucru în Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București. În cadrul lucrărilor pre
12:40
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑20 septembrie, la Mănăstirea Tismana, județul Gorj, a avut loc Simpozionul național „Mărturisitori ai Bisericii
Ieri
12:10
La Centrul pastoral‑misionar „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Păltiniş, judeţul Sibiu, are loc în perioada 22‑24 septembrie prima conferinţă naţională a preoţilor de spital din Patriarhia Română.
12:00
Tipografia Cărților Bisericești a Patriarhiei Române oferă reduceri de preț de până la 35% la mai multe cărți de teologie, printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae, informează
12:00
La Catedrala Unirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Focșani, Sectorul cultural și comunicații media al Eparhiei Buzăului și Vrancei a organizat duminică, 21 septembrie, cea de‑a treia
11:50
Consiliul Național al Rectorilor s‑a reunit, în perioada 19‑20 septembrie, la Timișoara pentru a dezbate provocările actuale din învățământul superior. La reuniune au participat și reprezentanți ai
11:50
În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” di
11:40
Lansarea documentarului TRINITAS TV despre viața și jertfa Sfântului Iraclie din Basarabia # Ziarul Lumina
Sâmbătă, 20 septembrie, la Cineplex Loteanu din Chișinău a avut loc premiera documentarului „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, realizat de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române,
11:40
În ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, 22 septembrie, mii de credincioși s‑au rugat la Mănăstirea Brazi, ctitoria acestui sfânt originar din ținutul Vrancei, care a suf
11:30
Cu prilejul împlinirii a 105 ani de la reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, sub providențiala și emblematica arhipăstorire a Episcopului‑ctitor Roman Ciorogariu (prin Decretul Regal de
11:30
Joi, 18 septembrie 2025, a avut loc întâlnirea partenerilor din domeniul ospitalității care se vor implica anul acesta în susținerea pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 30 de
22 septembrie 2025
22:50
Condacul 1Mijlocitor preafierbinte către Domnul și ajutător grabnic al celor ce, cu pocăință, doresc Împărăția cea veșnică, Părinte Cuvioase Mucenice Gherasim, primește-ne pe noi, cei ce cu smerenie
22:00
„În vremea aceea L-au întrebat pe Iisus fariseii și cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Iar El le-a zis: Bine a prorocit Isaia
22:00
Fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat! O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi! Căci voi, fraților, ați fost chemați
22:00
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 462-463„Domnul privește de sus la cei care rămân în vrednicia lor și
21:50
Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu şase luni înainte de Buna Vestire. Acelaşi Arhanghel Gavriil s-a arătat marelui preot Zaharia, când acesta a intrat în Sfânta Sfintelor, tămâind ş
21:30
Peste 2.000 de angajaţi de la Apele Române, voluntari şi parteneri au participat sâmbătă, 20 septembrie, la Ziua Mondială a Curăţeniei, colectând 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a 40 de tone de
21:30
Ministrul Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară între 23 și 29 septembrie la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe
21:30
Şoferii care au permisul de mai puţin de 2 ani nu vor putea conduce maşini cu motoare puternice, mai exact autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg, conform unui proiect susținut de zeci de
21:20
România se remarcă în peisajul fiscal european prin taxarea mult mai mică a proprietăţilor decât media UE, conform analizei realizate de o companie de consultanţă imobiliară pe baza datelor Eurostat. Potrivit
