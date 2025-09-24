ULTIMA ORĂ CCR amână pronunțarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților

10:20

Marți, 30 septembrie 2025, se desfășoară, la București, lucrările primei ediții (inaugurale) a Conferinței Naționale de Dreptul Inteligenței Artificiale, având ca temă: AI Act – cadru juridic european și model mondial de reglementare a Inteligenței Artificiale. Inițiată de Universitatea Ecologică din București (UEB) și organizată în parteneriat cu Editura Universul Juridic, în seria de reuniuni anuale specializate consacrate dezbaterii problemelor de actualitate ale diferitelor ramuri de drept, manifestarea contribuie la fundamentarea teoretică a unei noi discipline juridice în România – dreptul IA – și la cunoașterea unei reglementări unional-europene de avangardă în materia noilor tehnologii, Regulamentul (UE) 2024/1689 din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (AI Act, Regulamentul sau RIA).