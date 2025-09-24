ULTIMA ORĂ CCR amână pronunțarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților
Profit.ro, 24 septembrie 2025 11:50
Înalta Curte a contestat modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați.
Acum 5 minute
12:20
eMAG deschide, în premieră, accesul la finanțare pentru antreprenorii din eMAG Marketplace prin lansarea programului eMAG Capital, care îi sprijină să își dezvolte afacerile.
Acum 15 minute
12:10
Oportunități de investiții cu sprijin nerambursabil și soluțiile oferite de TC Romania Crown Cool # Profit.ro
Într-un context economic în care eficiența energetică și sustenabilitatea devin priorități pentru tot mai multe companii, investițiile în echipamente moderne nu mai reprezintă doar o opțiune, ci o necesitate.
12:10
O nouă victorie pentru republicanii lui Trump: YouTube reactivează creatorii interziși pentru dezinformare # Profit.ro
Informația apare într-o scrisoare trimisă de compania-mamă Alphabet unui legislator republican.
12:10
DECIZIE Avocații vor primi ajutor pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri. Nou interval pentru stagiul de cotizare, inclusiv la indemnizația de maternitate și de incapacitate de muncă # Profit.ro
Avocații vor putea primi ajutorul pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri din profesie, respectiv chiar dacă își continuă sau își reiau activitatea în profesia de avocat, prevede un proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
Acum 30 minute
12:00
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, a deschis astăzi unui nou supermarket.
Acum o oră
11:50
11:40
ANAF îi va controla mai atent pe fermieri la atestatele de producător, măsură avizată și de Bolojan CONFIRMARE # Profit.ro
Primăriile vor avea obligația de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimestrial, și informații privind beneficiarii atestatelor de producător emise, precum și date privind produsul agricol, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat.
11:30
Un tribunal a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturi pentru o serie de nereguli procedurale.
11:30
DECIZIE Bani de la stat pentru factura la energie. Încă o categorie de români poate primi 50 lei lunar. Plus: Facilitate pentru persoanele nedeplasabile CONFIRMARE # Profit.ro
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie.
Acum 2 ore
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Salt Bank, printre primele bănci care aduc clienților RoPay – noul brand național de plăți instant # Profit.ro
Salt Bank anunță integrarea RoPay, noul serviciu de plăți lansat la nivel național, care face transferurile în lei mai simple ca oricând
11:10
Temperaturile vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.
10:50
Este vorba de o nouă ajustare a strategiei Amazon din sectorul alimentar.
10:30
Microsoft a început să testeze o nouă opțiune de personalizare a sistemelor de operare Windows 11, care le permite utilizatorilor să pună video, în loc de imagini, pe desktop.
Acum 4 ore
10:20
Mircea Duțu: Dreptul IA se naște în Europa și avem datoria să contribuim la dezvoltarea sa – O prefațare a primei conferințe naționale de profil # Profit.ro
Marți, 30 septembrie 2025, se desfășoară, la București, lucrările primei ediții (inaugurale) a Conferinței Naționale de Dreptul Inteligenței Artificiale, având ca temă: AI Act – cadru juridic european și model mondial de reglementare a Inteligenței Artificiale. Inițiată de Universitatea Ecologică din București (UEB) și organizată în parteneriat cu Editura Universul Juridic, în seria de reuniuni anuale specializate consacrate dezbaterii problemelor de actualitate ale diferitelor ramuri de drept, manifestarea contribuie la fundamentarea teoretică a unei noi discipline juridice în România – dreptul IA – și la cunoașterea unei reglementări unional-europene de avangardă în materia noilor tehnologii, Regulamentul (UE) 2024/1689 din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (AI Act, Regulamentul sau RIA).
10:20
Sindicaliștii din finanțe vor organiza un protest, sâmbătă, în fața sediului Ministerului Finanțelor.
10:10
Google va dota cu AI magazinul oficial de aplicații pentru Android, care vă dobândi, astfel, o serie de noi facilități.
10:00
Poliția Română anunță că amenințările continuă, fiind primite mesaje marți și miercuri.
09:50
ULTIMA ORĂ Cursă contracronometru pentru banii din PNRR pe jalonul de guvernanță corporativă: Hidroelectrica demarează procedura de selecție a unor noi șefi # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, demarează procedura de selecție a unor noi ocupanți ai posturilor de director general și director financiar, după plecarea din pozițiile respective a lui Karoly Borbely și Marian Fetița, pentru ca România să nu piardă bani din PNRR.
09:50
Afirmația a fost făcută după discuțiile cu Zelenski de la New York.
09:40
România a exportat o cantitate de 2,07 milioane de tone de grâu moale.
09:40
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, grație celei mai noi facilități introduse de aplicația deținută de Meta.
09:10
Vinul zilei: un Côtes-du-Rhône elegant și echilibrat, cu Grenache dominant, secondat de Syrah și Mourvèdre, un vin catifelat și condimentat, dublu medaliat cu Aur # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Cellier des Princes Côtes-du-Rhône 2022, este un vin roșu rubiniu, elegant și echilibrat. Obținut din Grenache (80%), Syrah (15%) și Mourvèdre (5%), vinul a fost distins cu două Medalii de Aur – la Concours Gilbert & Gaillard și Concours des Vinalies France.
09:00
AQUA Carpatica, apa minerală naturală recunoscută la nivel internațional pentru puritatea sa excepțională, semnează un parteneriat cu Federația de Tenis Peruană, devenind sponsor oficial al acesteia și al echipei naționale de tenis.
09:00
Walt Disney a anunțat că va crește prețurile pentru serviciul de streaming Disney+ în Statele Unite
08:50
Acțiunile marilor producători de semiconductori au crescut, după ce Nvidia a anunțat un plan de investiții de 100 de miliarde de dolari în parteneriat cu OpenAI.
08:40
Producătorul auto suedez va începe producerea noului model hibrid la finalul acestui deceniu.
08:30
România pregătește vânzări și răscumpărări de obligațiuni la sfârșitul anului, acum că agitația politică care a cuprins țara, și care încă planează asupra ratingului său de credit de investiții, pare să se fi calmat.
08:30
Curtea Constituțională a României se reunește pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
08:30
Republica Electorală Moldova: Amenințările spionajului rus, revenirea oligarhului și îndemn prezidențial # Profit.ro
Cele mai importante știri din 23 septembrie din Republica Moldova.
Acum 6 ore
08:20
Acțiunile europene au închis în teritoriu pozitiv, impulsionate de optimismul global și de actualizarea în urcare a prognozelor economice OCDE, transmite CNBC.
08:20
Principalele institute economice din Germania și-au îmbunătățit prognozele cu privire la avansul înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei.
08:00
George Niculescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
George Niculescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:00
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru sănătate Senatul României, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru sănătate Senatul României, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
07:50
Victor Băltărețu, Secretar de Stat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a # Profit.ro
Victor Băltărețu, Secretar de Stat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
07:40
Contribuția la Pilonul II de pensii de stat administrate privat ar urma să ajungă la 6% treptat în următorii doi ani, conform unui prioiect legislativ inițiat de liberali.
07:30
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Cosmin Mălureanu, co-fondator Ascendia: Educația este oaia neagră în România. Nu este gratuită și cu toții plătim pentru ea. Școala nu poate ține pasul cu tehnologia modernă # Profit.ro
Deși investițiile în educație sunt cele mai sigure pentru a genera randament și profit pe termen lung, România continuă să aloce resurse insuficiente și să trateze acest sector ca pe o zonă secundară.
07:30
FOTO Salonul Auto din Munchen a dat lovitura - cifre record de participare și un nou contract pentru industria auto germană: „Suntem lideri globali!” # Profit.ro
Organizatorii salonului IAA Mobility din Munchen, asociația industriei auto din Germania, VDA, au dat lovitura cu a treia ediție de la mutarea acestui eveniment din Frankfurt. Publicul a luat cu asalt standurile mărcilor Audi, BMW, Mercedes, VW, Opel, ceea ce i-a determinat pe cei de la VDA și Messe Munchen să semneze un nou contract pentru următorii ani.
07:20
Ministerul Energiei a mai scos 47 milioane lei din fosta suprataxă ANRE a ″epocii Dragnea″ pentru restanțele la plata ajutorului de stat destinat minerilor din Valea Jiului # Profit.ro
Ministerul Energiei a dispus luna aceasta efectuarea unui nou virament, în valoare de aproape 47 milioane lei, pentru acoperirea restanțelor înregistate de minister la plata ajutorului de stat cuvenit companiei de stat Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), destinat finanțării lucrărilor de închidere și punere în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.
07:10
Fabrică-emblemă a României, cu o istorie de 98 ani, închisă. Toate activele, la vânzare: Nu se poate continua așa! # Profit.ro
Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom, din Sebeș, a semnat vânzarea tuturor activelor și a fondului de comerț ale societății, precum și casarea tuturor mijloacelor fixe.
07:00
ULTIMA ORĂ Datoria statului a depășit o nouă bornă. Nivel aproape triplu față de 2019. Până la final de an poate trece pragul de 1.100 de miliarde de lei # Profit.ro
Datoria statului a urcat la 1.040,6 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date analizate de Profit.ro, cu 76,7 miliarde de lei peste nivelul de 963,94 miliarde lei de la finele anului trecut. Comparativ cu 2019, când datoria statului era la 372,9 miliarde de lei, nivelul actual este aproape triplu, cauzat de deficitele foarte ridicate ale guvernelor din ultimii ani.
Acum 8 ore
06:10
Calcule Hidroelectrica și OMV Petrom. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:50
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preț final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Familia Chitafes intră pe piața energiei regenerabile. Primul centru de stocare din București # Profit.ro
Familia de investitori imobiliar Chitafes, care gestionează investiții de peste 100 de milioane de euro, intră pe piața energiei regenerabile cu planul de a dezvolta un portofoliu de proiecte de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate totală de 2 GWh, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Creditul privat și-a încetinit creșterea în august, pentru a treia lună la rând, și a ajuns la cea mai scăzută dinamică anuală din ultimul an. Mai mult, creșterea puternică a inflației a băgat ritmul anual în teritoriu negativ, conform datelor Profit.ro.
00:30
VIDEO La Cocoș deschide astăzi, cu vedete și oferte, un supermarket și pregătește noi lansări: De la avion de linie la navetă spațială! # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și deschide astăzi unui nou supermarket.
00:30
De astăzi, nou magazin cu prețuri mici în România. Celebru lanț de magazine intră pe piață # Profit.ro
Lanțul olandez de magazine cu discont Action va deschide astăzi primul magazin din România, la Pitești, în cadrul Centrului Comercial Supernova, cum a anunțat anterior Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV RECTIFICARE Ministerele cer 79-80 miliarde lei în plus, dar bani vor primi în principal pentru golurile de finanțare. Ministerul Finanțelor lucrează la o rectificare cu deficit între 8,1% și 8,5% din PIB # Profit.ro
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la rectificarea bugetară, cu un obiectiv de deficit în intervalul 8,1-8,5% din PIB, potrivit informațiilor Profit.ro. La PIB de 1.902 miliarde lei, din cea mai recentă prognoză a CNSP, creștere economică de numai 0,6% și PIB de 1.902 miliarde lei, deficitul ar fi de 154 - 161,7 miliarde lei.
00:20
SURPRIZĂ GSP Offshore a lui Comănescu cere să i se rejudece insolvența anunțând că negociază cu un investitor # Profit.ro
GSP Offshore, principala companie din grupul omonim de servicii maritime integrate pentru industria de țiței și gaze, controlat de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, solicită în justiție, prin calea de atac extraordinară a revizuirii, rejudecarea procesului în urma căruia s-a decis definitiv intrarea sa în insolvență, la cererea mai multor angajați, care au reclamat salarii neplătite.
00:20
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preț final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
