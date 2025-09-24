Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste”

Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 11:50

Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...

Acum 5 minute
12:20
Când a apărut paracetamolul, medicamentul incriminat de Donald Trump? Descoperit din întâmplare Newsweek.ro
PreședinteleSUA, Donald Trump, a declarat, luni, că paracetamolul - ce se află și în tylenol - ar fi...
Acum 30 minute
12:00
Povestea satului părăsit din România unde clopotele bisericii mai bat doar o dată pe an Newsweek.ro
Într-un sat din România ce datează din secolul XVIII, când bulgarii au ajuns din sudul Dunării în Ba...
12:00
Rachete Iskander de 3.000.000$ bucata ale Rusiei, distruse într-un atac cu drone ucrainean Newsweek.ro
Un atac al dronelor ucrainene a adus una dintre cele mai mari pierderi ale Federației Ruse în sistem...
Acum o oră
11:50
Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste” Newsweek.ro
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
11:40
Sistemul e-DAC funcționează. Șofer român de camion, prins în vamă cu RCA falsă pentru remorcă Newsweek.ro
Un șofer român de camion a încercat să iasă din țară cu poliță RCA falsă pentru remorcă, sperând, pr...
11:30
VIDEO / FOTO Percheziții la interlopii din clanul Cârpaci. Aveau grenade și săbii Newsweek.ro
Poliția a făcut percheziții la mai multe clanuri interlope. La membrii unora dintre acestea au fost ...
Acum 2 ore
11:20
Fetiță de 12 ani, spulberată pe o trecerea de pietoni din Ploiești. Șoferul a fugit de la accident Newsweek.ro
O fetiță de 12 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, miercuri dimineață, în municipiul Ploie...
11:00
YouTube dă drumul la Fake News. Reactivează conturile care au dezinformat despre Covid și alegeri Newsweek.ro
Platforma YouTube a anunțat că va reactiva conturile utilizatorilor care au dezinformat răspândind F...
10:50
Ilie Bolojan face un anunț important la ora 16.00. Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Newsweek.ro
Guvernul a anunțat o conferință de presă mierucri, la ora 16.00. Ilie Bolojan va face precizări în l...
10:40
Ministrul Educației, despre mesajele de amenințare: „Nu blocăm procesul educațional” Newsweek.ro
Ministrul Educației a transmis că în cazul amenințărilor primite de mai multe școli din România, nu ...
10:30
VIDEO Castrofă urbană, în Bangkok. O stradă s-a surpat peste galeria de metrou. Craterul e uriaș Newsweek.ro
Un bucată de zeci de metri dintr-o stradă din Bangkok s-a surpat peste galeria de metrou la care se ...
Acum 4 ore
10:20
Ce să faci în primele 10 minute în cazul unui atac nuclear? Măsurile care ți-ar putea salva viața Newsweek.ro
Într-o explozie nucleară, deciziile luate în primele 10 minute ar putea face diferența între viață ș...
10:20
Cum pot SUA și România transforma Marea Neagră într-un bastion economico-militar de 250.000.000.000$ Newsweek.ro
Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, susține într-o analiză în National interest,...
10:10
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În unele orașe primești 150 lei pe oră Newsweek.ro
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În orașele mari, precum München, sumele ofer...
09:40
Avertismentul Suediei: „Europa trebuie să fie pregătită pentru război cu Rusia” Newsweek.ro
Pal Jonson, ministrul suedez al apărării, a cerut marți Europei să adopte „o nouă mentalitate” și să...
09:20
Noi mesaje de amenințare în școli. „Până la finalul săptămânii va fi un masacru”. Ce spune Poliția Newsweek.ro
Noi mesaje de amenințare în școli. Autoritățile sunt în alertă dar spun că nu este vorba despre o am...
09:10
Premierul Danemarcei, despre atacul cu drone de la Copenhaga: E cel mai grav incident de securitate Newsweek.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că atacul cu drone care a perturbat activitatea aeropor...
09:00
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani Newsweek.ro
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani p...
08:50
Kremlinul reacționează la amenințarea Poloniei de a doborî avioane rusești: „Nu ies din limite” Newsweek.ro
Kremlinul a calificat drept „negative” declarațiile Poloniei, care a avertizat că va doborî avioane ...
08:50
FOTO/ VIDEO Incendiu de proporții în Pantelimon. Depozitul continuă să ardă. Nu are autorizație Newsweek.ro
Este alertă în București. Pompierii au anunțat că intervin și miercuri dimineață la incendiul de la ...
08:40
Tentativa de asasinat asupra lui Trump: Ryan Routh, găsit vinovat. A recurs la un gest șocant Newsweek.ro
Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani acuzat de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pe terenul...
08:30
Hidrocentrala Pașcani poate dărâma guvernul. Începută de Ceaușescu, abandonată la 80% din lucrări Newsweek.ro
Hidrocentrala Pașcani este motivul pentru care ministrul mediului Diana Buzoianu este ținta unei moț...
Acum 6 ore
08:20
Elena Udrea spune cine a pozat-o alături de Alina Bica, fostul procurorul-şef al DIICOT, în Paris Newsweek.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în car...
08:10
Pacienții cu boli autoimune: Nimeni nu calculează cât costă în timp un pacient netratat Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile ...
07:50
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. Are 35 de ani și iubește un stomatolog Newsweek.ro
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. și are doar 35 de ani. Cei mai mulți dintre conațion...
07:50
CCR analizează legea pensiile speciale. Înalta Curte şi partidele de opoziţie atacă actul normativ Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) se reuneşte miercuri, de la ora 10:00, pentru a dezbate nouă...
07:40
Actrița Claudia Cardinale a murit la 87 de ani în regiunea Parisului Newsweek.ro
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţ...
07:30
Cum poți face hemoroizi stând pe telefon la toaletă? Medicii trag un semnal de alarmă! Newsweek.ro
Scroll-ul pe telefon în baie ar putea părea inofensiv, dar consecințele sunt neașteptate. Specialișt...
07:20
Piaţa imobiliară se pregătește de „îngheț”. Ofertele nu lipsesc, dar banii clienților s-au redus Newsweek.ro
Este posibilă îngheţare a pieţei imobiliare, din cauza unor factori în contradicţie. Pe de o parte, ...
07:10
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii, dezamăgiți Newsweek.ro
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii sunt dezamăgi...
06:40
Bolojan demisionează dacă pensiile speciale nu se taie. De ce sunt pensiile contributive in pericol? Newsweek.ro
CCR analizează azi proiectul prin care se taie pensiile speciale. Bolojan a lăsat să se înțeleagă că...
Acum 24 ore
22:50
Iașul trage în sus, Vaslui și Suceava în jos. Nord-Est vs Sud Newsweek.ro
Iașul trage în sus, Vaslui și Suceava în jos. Nord-Est vs Sud: cine conduce topul șomerilor la nivel...
22:40
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi Newsweek.ro
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a ...
22:30
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap Newsweek.ro
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap....
21:50
Incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon Newsweek.ro
Este un incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon, din Bucu...
21:30
CCR va amâna decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea soarta pensiilor militare? Newsweek.ro
CCR va amâna mâine decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea ele oare soarta pensiilor m...
20:50
La Timişoara, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local? Cine a votat pentru? Newsweek.ro
La Timişoara, în apropierea sezonului rece, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local desp...
20:30
Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, considerate de bază Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, c...
19:50
Ce conțin punguțele din cutiile noi de încălțăminte? Care e rostul lor și la ce mai pot fi folosite? Newsweek.ro
Oricine a cumpărat încălțăminte nouă a găsit în cutie și niște mici săculeți al căror rost ne a dest...
19:40
Ce fel de pensionari pot retrage pensia integral, pe Pilonul II? În ce condiţii e posibil asta? Newsweek.ro
Ce fel de pensionari sunt aceia care pot retrage pensia integral, de pe Pilonul II, din momentul ieş...
19:30
Descoperirea din Gobekli Tepe ce i-a șocat pe arheologi. Cel mai vechi templu al lumii are 12000 ani Newsweek.ro
Gobekli Tepe e un sit arheologic fascinant, considerat primul templu din lume, ce a fost ridicat acu...
19:10
VIDEO Cătălin Câmpeanu (ISF): &#34;Fraudele, schemele, înşelătoriile au luat o amploare deosebită&#34; Newsweek.ro
Cătălin Câmpeanu, secretarul general al Institutului de Studii Financiare, atrage atenţia că fraudel...
18:40
Unde se contruiește cea mai înaltă turbină eoliană? Are 365 de metri și o pot urca doar alpiniștii Newsweek.ro
Cea mai înaltă turbină eoliană din lume, cu o înălțime de 365 de metri – aproape la fel de înaltă ca...
18:20
Dronele lui Putin pot străbate 2.500 km până în Spania. Doborârea uneia costă NATO 400.000€ Newsweek.ro
Dronele Shahed ale Rusiei ar putea ajunge până în Spania. Rapoartele militare arată că cea mai mare ...
18:10
Șapte țări între care și România vor un „zid al dronelor” împotriva Rusiei. Cum va funcționa Newsweek.ro
Discuțiile dintre șapte țări între care și România privind așa-numitul zid al dronelor se intensific...
17:50
Forțele armate din Lituania pot răspunde mai rapid atacurilor. A fost modificată legislația Newsweek.ro
Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încăl...
17:30
Nicușor Dan vrea menținerea unității Coaliției pentru a implementa reformele fiscale Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării refor...
17:20
Ministrul suedez al Apărării a cerut Europei intensificarea pregătirii pentru un război armat Newsweek.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un...
17:10
Nu sunt bani pentru creșterea pensiilor la Mica Recalculare. Ministrul muncii confirmă Newsweek Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a recunoscut ceea ce Newsweek a anunțat de mai multe luni - nu sutn b...
17:10
Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii Coaliției, la Cotroceni: „Datele arată o evoluție pozitivă” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare. Șeful ...
