Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste”
Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 11:50
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
Acum 5 minute
12:20
Când a apărut paracetamolul, medicamentul incriminat de Donald Trump? Descoperit din întâmplare # Newsweek.ro
PreședinteleSUA, Donald Trump, a declarat, luni, că paracetamolul - ce se află și în tylenol - ar fi...
Acum 30 minute
12:00
Povestea satului părăsit din România unde clopotele bisericii mai bat doar o dată pe an # Newsweek.ro
Într-un sat din România ce datează din secolul XVIII, când bulgarii au ajuns din sudul Dunării în Ba...
12:00
Rachete Iskander de 3.000.000$ bucata ale Rusiei, distruse într-un atac cu drone ucrainean # Newsweek.ro
Un atac al dronelor ucrainene a adus una dintre cele mai mari pierderi ale Federației Ruse în sistem...
Acum o oră
11:50
Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste” # Newsweek.ro
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
11:40
Sistemul e-DAC funcționează. Șofer român de camion, prins în vamă cu RCA falsă pentru remorcă # Newsweek.ro
Un șofer român de camion a încercat să iasă din țară cu poliță RCA falsă pentru remorcă, sperând, pr...
11:30
Poliția a făcut percheziții la mai multe clanuri interlope. La membrii unora dintre acestea au fost ...
Acum 2 ore
11:20
Fetiță de 12 ani, spulberată pe o trecerea de pietoni din Ploiești. Șoferul a fugit de la accident # Newsweek.ro
O fetiță de 12 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, miercuri dimineață, în municipiul Ploie...
11:00
YouTube dă drumul la Fake News. Reactivează conturile care au dezinformat despre Covid și alegeri # Newsweek.ro
Platforma YouTube a anunțat că va reactiva conturile utilizatorilor care au dezinformat răspândind F...
10:50
Ilie Bolojan face un anunț important la ora 16.00. Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat o conferință de presă mierucri, la ora 16.00. Ilie Bolojan va face precizări în l...
10:40
Ministrul Educației a transmis că în cazul amenințărilor primite de mai multe școli din România, nu ...
10:30
VIDEO Castrofă urbană, în Bangkok. O stradă s-a surpat peste galeria de metrou. Craterul e uriaș # Newsweek.ro
Un bucată de zeci de metri dintr-o stradă din Bangkok s-a surpat peste galeria de metrou la care se ...
Acum 4 ore
10:20
Ce să faci în primele 10 minute în cazul unui atac nuclear? Măsurile care ți-ar putea salva viața # Newsweek.ro
Într-o explozie nucleară, deciziile luate în primele 10 minute ar putea face diferența între viață ș...
10:20
Cum pot SUA și România transforma Marea Neagră într-un bastion economico-militar de 250.000.000.000$ # Newsweek.ro
Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, susține într-o analiză în National interest,...
10:10
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În unele orașe primești 150 lei pe oră # Newsweek.ro
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În orașele mari, precum München, sumele ofer...
09:40
Pal Jonson, ministrul suedez al apărării, a cerut marți Europei să adopte „o nouă mentalitate” și să...
09:20
Noi mesaje de amenințare în școli. „Până la finalul săptămânii va fi un masacru”. Ce spune Poliția # Newsweek.ro
Noi mesaje de amenințare în școli. Autoritățile sunt în alertă dar spun că nu este vorba despre o am...
09:10
Premierul Danemarcei, despre atacul cu drone de la Copenhaga: E cel mai grav incident de securitate # Newsweek.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că atacul cu drone care a perturbat activitatea aeropor...
09:00
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani # Newsweek.ro
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani p...
08:50
Kremlinul reacționează la amenințarea Poloniei de a doborî avioane rusești: „Nu ies din limite” # Newsweek.ro
Kremlinul a calificat drept „negative” declarațiile Poloniei, care a avertizat că va doborî avioane ...
08:50
FOTO/ VIDEO Incendiu de proporții în Pantelimon. Depozitul continuă să ardă. Nu are autorizație # Newsweek.ro
Este alertă în București. Pompierii au anunțat că intervin și miercuri dimineață la incendiul de la ...
08:40
Tentativa de asasinat asupra lui Trump: Ryan Routh, găsit vinovat. A recurs la un gest șocant # Newsweek.ro
Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani acuzat de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pe terenul...
08:30
Hidrocentrala Pașcani poate dărâma guvernul. Începută de Ceaușescu, abandonată la 80% din lucrări # Newsweek.ro
Hidrocentrala Pașcani este motivul pentru care ministrul mediului Diana Buzoianu este ținta unei moț...
Acum 6 ore
08:20
Elena Udrea spune cine a pozat-o alături de Alina Bica, fostul procurorul-şef al DIICOT, în Paris # Newsweek.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în car...
08:10
Pacienții cu boli autoimune: Nimeni nu calculează cât costă în timp un pacient netratat # Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile ...
07:50
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. Are 35 de ani și iubește un stomatolog # Newsweek.ro
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. și are doar 35 de ani. Cei mai mulți dintre conațion...
07:50
CCR analizează legea pensiile speciale. Înalta Curte şi partidele de opoziţie atacă actul normativ # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) se reuneşte miercuri, de la ora 10:00, pentru a dezbate nouă...
07:40
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţ...
07:30
Cum poți face hemoroizi stând pe telefon la toaletă? Medicii trag un semnal de alarmă! # Newsweek.ro
Scroll-ul pe telefon în baie ar putea părea inofensiv, dar consecințele sunt neașteptate. Specialișt...
07:20
Piaţa imobiliară se pregătește de „îngheț”. Ofertele nu lipsesc, dar banii clienților s-au redus # Newsweek.ro
Este posibilă îngheţare a pieţei imobiliare, din cauza unor factori în contradicţie. Pe de o parte, ...
07:10
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii, dezamăgiți # Newsweek.ro
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii sunt dezamăgi...
06:40
Bolojan demisionează dacă pensiile speciale nu se taie. De ce sunt pensiile contributive in pericol? # Newsweek.ro
CCR analizează azi proiectul prin care se taie pensiile speciale. Bolojan a lăsat să se înțeleagă că...
Acum 24 ore
22:50
Iașul trage în sus, Vaslui și Suceava în jos. Nord-Est vs Sud: cine conduce topul șomerilor la nivel...
22:40
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi # Newsweek.ro
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a ...
22:30
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap # Newsweek.ro
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap....
21:50
Este un incendiu major, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Şoselei Pantelimon, din Bucu...
21:30
CCR va amâna decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea soarta pensiilor militare? # Newsweek.ro
CCR va amâna mâine decizia privind tăierea pensiilor speciale. Vor avea ele oare soarta pensiilor m...
20:50
La Timişoara, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local? Cine a votat pentru? # Newsweek.ro
La Timişoara, în apropierea sezonului rece, gigacaloria s-a scumpit. Ce a decis Consiliul Local desp...
20:30
Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, considerate de bază # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente, c...
19:50
Ce conțin punguțele din cutiile noi de încălțăminte? Care e rostul lor și la ce mai pot fi folosite? # Newsweek.ro
Oricine a cumpărat încălțăminte nouă a găsit în cutie și niște mici săculeți al căror rost ne a dest...
19:40
Ce fel de pensionari pot retrage pensia integral, pe Pilonul II? În ce condiţii e posibil asta? # Newsweek.ro
Ce fel de pensionari sunt aceia care pot retrage pensia integral, de pe Pilonul II, din momentul ieş...
19:30
Descoperirea din Gobekli Tepe ce i-a șocat pe arheologi. Cel mai vechi templu al lumii are 12000 ani # Newsweek.ro
Gobekli Tepe e un sit arheologic fascinant, considerat primul templu din lume, ce a fost ridicat acu...
19:10
VIDEO Cătălin Câmpeanu (ISF): "Fraudele, schemele, înşelătoriile au luat o amploare deosebită" # Newsweek.ro
Cătălin Câmpeanu, secretarul general al Institutului de Studii Financiare, atrage atenţia că fraudel...
18:40
Unde se contruiește cea mai înaltă turbină eoliană? Are 365 de metri și o pot urca doar alpiniștii # Newsweek.ro
Cea mai înaltă turbină eoliană din lume, cu o înălțime de 365 de metri – aproape la fel de înaltă ca...
18:20
Dronele lui Putin pot străbate 2.500 km până în Spania. Doborârea uneia costă NATO 400.000€ # Newsweek.ro
Dronele Shahed ale Rusiei ar putea ajunge până în Spania. Rapoartele militare arată că cea mai mare ...
18:10
Șapte țări între care și România vor un „zid al dronelor” împotriva Rusiei. Cum va funcționa # Newsweek.ro
Discuțiile dintre șapte țări între care și România privind așa-numitul zid al dronelor se intensific...
17:50
Forțele armate din Lituania pot răspunde mai rapid atacurilor. A fost modificată legislația # Newsweek.ro
Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încăl...
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării refor...
17:20
Ministrul suedez al Apărării a cerut Europei intensificarea pregătirii pentru un război armat # Newsweek.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un...
17:10
Nu sunt bani pentru creșterea pensiilor la Mica Recalculare. Ministrul muncii confirmă Newsweek # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a recunoscut ceea ce Newsweek a anunțat de mai multe luni - nu sutn b...
17:10
Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii Coaliției, la Cotroceni: „Datele arată o evoluție pozitivă” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare. Șeful ...
