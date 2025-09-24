Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final la raft. Măsura e aplicată și în alte state europene

09:20

Două noi cazuri de Candida Auris au fost confirmate la Spitalul Floreasca din București, motiv pentru care secția de interne a fost închisă. Ciuperca este extrem de periculoasă pentru oameni și poate provoca infecții grave, mai ales la pacienții cu imunitate scăzută. Alertă sanitară la Spitalul Floreasca, după ce au fost descoperite două cauzi de […]