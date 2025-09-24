Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final la raft. Măsura e aplicată și în alte state europene
Gândul, 24 septembrie 2025 11:50
Guvernul pregătește o măsură prin care apa îmbuteliată la 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau stații de metrou nu va putea depăși un anumit plafon de preț. Proiectul urmărește să protejeze consumatorii, după ce timp de ani de zile aceștia au fost nevoiți să plătească de trei-patru ori mai mult pentru o […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:20
Sorin Grindeanu NU este de acord cu plecarea lui Bolojan: „Coaliția trebuie să țină până la alegerile din 2027” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu este de acord cu ideea ca premierul Ilie Bolojan să plece, subliniind că actuala formă de guvernare trebuie să reziste până la alegerile din 2027. „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliția trebuie să țină până […]
12:20
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat la vot, miercuri, în plenul Camerei Deputaților. Din totalul de 302 deputați prezenți, doar 87 au votat pentru moțiune, în timp ce împotrivă au votat 200 de deputați, iar 15 s-au abținut. Știre în curs de actualizare
12:20
Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!” # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu. Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se […]
12:20
CCR ar fi vrut să respingă modificările lui Bolojan: MAJORITATEA OPINIILOR JUDECĂTORILOR, ÎMPOTRIVĂ # Gândul
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Potrivit surselor Gândul, dacă s-ar fi ajuns la vot, modificarile premierului Bolojan ar fi fost trântite de CCR, majoritatea opiniilor judecătorilor fiind împotrivă. Ilie Bolojan a declarat anterior că va demisiona dacă reforma pensiilor din justiție nu trece de filtrul CCR. […]
Acum 15 minute
12:10
Discursul lui Donald Trump la Adunarea Generală a ONU din 23 septembrie 2025 marchează o etapă semnificativă în procesul de reorientare a strategiei americane. La șapte luni după revenirea sa la Casa Albă, noul președinte a ales să transforme tribuna de la New York într-o platformă de bilanț. Mesajul central a fost limpede: interesele interne […]
12:10
Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune” # Gândul
Ședința CCR, pe marginea celor 9 moțiuni, a luat sfârșit. Opt dintre acestea s-au amânat, iar una a fost respinsă. Reacția fostului judecător CCR, Adrian toni Neacșu a fost una de uimire și crede că totul este rezultatul presiunilor publice la care magistrații Curții Constituționale au fost supuși. Moțiunea privind „Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii […]
Acum 30 minute
12:00
ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum # Gândul
O ciupercă periculoasă, Candidozyma auris, face ravagii în spitalele din Europa, peste 40 de țări fiind „atacate”. Cel mai recent studiu european privind sănătatea arată că această ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitalele de pe continent. Cazurile și focarele sunt în creștere, unele țări înregistrând în prezent o transmitere locală continuă. […]
12:00
Noi prețuri pentru abonamentele Disney+: în octombrie se vor scumpi din nou, pentru al patrulea an la rând # Gândul
Disney+ își majorează prețurile pentru al patrulea an consecutiv, în Statele Unite ale Americii. Compania a anunțat noi creșteri ale tarifelor pentru abonamentele de streaming, care intră în vigoare de la 21 octombrie 2025. Abonamentul Disney+ cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, în SUA, ajungând la 11,99 dolari pe lună. Varianta premiul […]
12:00
Sorin Grindeanu a primit asigurări de la Bolojan că până la finalul acestei săptămâni va fi SEMNATĂ autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că a cerut premierului Ilie Bolojan două lucruri esențiale: semnarea autorizației hidrocentralei de la Pașcani și adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care toate hidrocentralele să fie declarate obiective strategice de interes național. Acesta transmis că primit asigurări de la Bolojan că va emite autorizația […]
Acum o oră
11:50
Sorin Grindeanu a declarat că PSD va vota ÎMPOTRIVA moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Partidul Social Democrat va vota împotriva moțiunii depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. „Am prezentat colegilor mei aceste lucruri. Am supus la vot ce facem pe această moțiune. Dacă nu mă înșel, nu cred că am avut voturi împotrivă. Vom vota […]
11:50
Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final la raft. Măsura e aplicată și în alte state europene # Gândul
Guvernul pregătește o măsură prin care apa îmbuteliată la 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau stații de metrou nu va putea depăși un anumit plafon de preț. Proiectul urmărește să protejeze consumatorii, după ce timp de ani de zile aceștia au fost nevoiți să plătească de trei-patru ori mai mult pentru o […]
11:50
CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!” # Gândul
Miercuri, magistrații Curții Constituționale au decis soarta celor nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cele mai multe au fost am\nate, iar cea legat[ de reforma administra Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților. Sesizarea de neconstituționalitate a […]
11:40
În emisiunea Marius Tucă de pe 23 septembrie 2025, Dan Dungaciu a discutat despre cenzură și libertatea de exprimare, evidențiind problemele persistente din România în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Moderatorul emisiunii Marius Tucă a subliniat că, deși România suferă la capitolul libertate de exprimare, el personal nu s-a plâns niciodată, […]
11:40
Angelescu l-a distrus pe Florin Manea, care a cerut ca Alex Dobre să PLECE de la Rapid. „Știm antecedentele. Încearcă să fraudeze pe toată lumea” # Gândul
Alex Dobre s-a certat cu unii fani ai Rapidului, după înfrângerea cu Hermannstadt, 1-2, iar Florin Manea a susținut că liderul echipei numai are ce să caute în Giulești. „Ce dracu ai câştigat tu în cariera ta pentru Rapid să ai tupeul să te iei cu suporterii? Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La […]
11:40
(P) Sezonalitatea vânzărilor auto second hand în România și avantajele achiziției de la Țiriac Auto Rulate # Gândul
Piața de maşini SH din România este dinamică și influențată de factori sezonieri care pot determina nu doar prețurile, ci și disponibilitatea modelelor dorite. În acest context, alegerea momentului potrivit pentru a cumpăra o mașină rulată poate face diferența dintre o investiție inspirată și una mai puțin avantajoasă. Iar alegerea partenerului potrivit, aşa cum este […]
11:40
Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Partidul Social Democrat va vota împotriva moțiunii de cenzură a AUR. „Am prezentat colegilor mei aceste lucruri. Am supus la vot ce facem pe această moțiune. Dacă nu mă înșel, nu cred că am avut voturi împotrivă. Vom vota împotriva moțiunii de cenzură AUR, […]
11:30
Călin Georgescu a ajuns la poliție, călcând pe covorul roșu. Un susținător este cercetat că a arborat un steag cu însemnele Mișcării Legionare # Gândul
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Ilfov. Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil […]
11:30
Nawrocki la ONU: Polonia este pregătită să-și APERE teritoriul. Niciun război nu este profitabil pentru agresor # Gândul
Polonia este pregătită să-și apere teritoriul și va răspunde întotdeauna amenințărilor care o vizează, susține președintele polonez Karol Nawrocki, în discursul rostit la tribuna Naţiunilor Unite (ONU). Liderul de la Varșovia a subliniat că nu este de acord cu provocările Moscovei, care incită la violență prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei și altor națiuni europene, […]
11:30
Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce pedeapsă riscă să primească # Gândul
Ryan Routh, cel care, în septembrie 2024, a pătruns pe domeniul de la Mar-a-Lago, statul Florida, și a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, care juca o partidă de golf, a fost găsit vinovat de judecătorii americani. Incidentul s-a produs cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale, care au avut loc în noiembrie. După […]
11:30
Percheziții cu surprize în trei județe. Poliția a găsit o GRENADĂ la o familie din Timișoara # Gândul
Polițiștii de la Serviciul Arme din Timiș au descins miercuri dimineață la 23 de adrese din județele Timiș, Caraș-Severin și Gorj, într-un dosar privind arme deținute ilegal. Printre locațiile vizate se află și două apartamente ale familie de romi Cârpaci din Timișoara, cunoscută pentru scandalul din august 2025, când un șofer a intrat pe contrasens […]
Acum 2 ore
11:20
Românii se plâng de bani, facturi și inflație, dar aruncă bani pe mașini noi. Industria auto a înregistrat creșteri semnificative în anul AUSTERITĂȚII # Gândul
În ciuda tuturor măsurilor de austeritate și a inflației tot mai ridicate, românii continuă să investească sume considerabile de bani în cumpărarea de mașini noi, dar și în întreținerea celor pe care le au deja. Sectorul auto românesc a bifat o lună iulie excelentă, cu o creștere de 16,7% față de aceeași perioadă din 2024. […]
11:10
Dan Dungaciu: „Liderii noștri sunt produsul unui regim american care nu mai există. „MAGA” este opusul a ceea ce am trăit noi în ultimii 35 de ani” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, are un discurs critic la adresa clasei politice românești, pe care o portretizează ca produs al unui sistem depășit. Acesta vorbește despre lipsa de apartenență reală a României atât la curentul conservator american, cât și la structurile europene, din cauza […]
11:10
Lee Jae-Myung a rostit un prim discurs la tribuna ONU/ Președintele sud-coreean continuă eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, marți, că va opri „cercul vicios al tensiunilor militare inutile” cu Phenianul, cu scopul de a obține o pace durabilă în regiune. Lee Jae-Myung și-a împărtășit viziunea asupra soluționării conflictului cu Coreea de Nord, „bazat pe o percepție calmă că denuclearizarea nu poate fi realizată într-un timp scurt”. Președintele […]
11:10
Românii nu mai au bani de facturi, dar cumpără tot mai multe MAȘINI. Industria auto a înregistrat creșteri semnificative în ultimul an # Gândul
În ciuda tuturor măsurilor de austeritate și a inflației tot mai ridicate, românii continuă să investească sume considerabile de bani în cumpărarea de mașini noi, dar și în întreținerea celor pe care le au deja. Sectorul auto românesc a bifat o lună iulie excelentă, cu o creștere de 16,7% față de aceeași perioadă din 2024. […]
11:00
Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri # Gândul
Un adolescent suspectat că a trimis zeci de mesaje de amenințare către mai multe unități de învățământ şi un spital a fost prezentat la audieri, au declarat surse judiciare, inclusv în această dimineață. Mesajele, trimise de pe aceeași adresă şi semnate cu pseudonimul „Angela”, au alarmat şcoli din Capitală şi din țară în 23–24 septembrie. […]
10:50
Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spital. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri # Gândul
Un adolescent suspectat că a trimis zeci de mesaje de amenințare către mai multe unități de învățământ şi un spital a fost prezentat la audieri, au declarat surse judiciare. Mesajele — trimise de pe aceeași adresă şi semnate cu pseudonimul „Angela” — au alarmat şcoli din Capitală şi din țară în 23–24 septembrie. Autoritățile verifică […]
10:50
Apa îmbuteliată ar putea costa maximum 3 lei în aeroporturi, gări, autogări, porturi și stații de metrou. Un grup de parlamentari USR a depus un proiect de lege care vizează protejarea consumatorilor în spațiile unde oamenii nu au alternative reale de cumpărare. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune ca sticlele de apă de […]
10:50
Suferință de nedescris pentru o adolescentă din Dolj care nu a mai putut să îndure umilințele colegilor și și-a luat viața. Fata a fost găsită de familie spânzurată de o grindă într-o anexă a casei, iar medicii care au ajuns nu au mai putut decât să constate decesul. Unele filmări postate pe rețelele de socializare […]
10:40
Ofertă de milioane pentru Zeljko KOPIC și Florentin Petre. Au fost chemați să antreneze în noul „El Dorado” al fotbalului # Gândul
Antrenorul principal al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), dar și „secundul” său, Florentin Petre, au fost chemați să profeseze în noul „El Dorado” al fotbalului. Un club puternic din țările arabe le-a pus pe masă oferta de milioane, scrie PROSPORT.RO. Cu tehnicianul croat pe bancă, Dinamo și-a revenit și în prezent este o […]
10:40
Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama” # Gândul
Dan Dungaciu, a făcut o analiză a evenimentelor din SUA după moartea lui George Floyd în emisiunea Marius Tucă, din 23 septembrie 2025. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază cum reacția exagerată din 2020-2021 a provocat tensiuni majore în America, cu consecințe sociale și politice importante. „Comentam noi evenimentele din 2020-2021, ce s-a întâmplat […]
10:30
Șefii armatelor din România și Ucraina, convorbire despre situația actuală de pe FRONT. Kievul a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul militar # Gândul
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anunțat luni seară că a avut o convorbire telefonică cu șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Discuțiile au vizat situația de pe front, nevoile armatei ucrainene și riscurile generate de atacurile aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Oleksandr Sirski a transmis că […]
Acum 4 ore
10:20
Călin Georgescu este așteptat la poliție cu un covor roșu. Deja este cercetat un susținător care arbora un steag cu însemnele Mișcării Legionare # Gândul
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. Zeci de omeni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!”, […]
10:20
Funcție importantă introdusă de WhatsApp. Pentru utilizatorii de iPhone, noua funcționalitate este cu mult mai dezvoltată # Gândul
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, grație celei mai noi facilități introduse de aplicația deținută de Meta. Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să țină apăsat pe acesta până apare meniul contextual și să aleagă opțiunea de Translate de acolo, urmată de selectarea limbii în care se va […]
10:10
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ” # Gândul
Schimbările climatice nu mai sunt o ipoteză, ci o realitate tot mai vizibilă. Valurile de căldură, secetele, furtunile și ploile torențiale pun presiune pe orașe, iar soluțiile inovatoare precum „orașele burete” devin esențiale pentru adaptare. Aceste orașe sunt proiectate să absoarbă, să filtreze, să stocheze și să utilizeze apa de ploaie în mod prietenos din […]
10:10
Se schimbă regulile jocului în Orientul Mijlociu după ATACUL Israelului în Doha: „O nouă arhitectură, noi centre de influență” # Gândul
După ce Israelul a efectuat primul său atac asupra Hamas în Qatar, fiabilitatea parteneriatelor SUA cu țările arabe a fost pusă sub semnul întrebării. Escaladarea amenință, de asemenea, să deraieze negocierile referitoare la ostaticii israelieni și ar putea chiar împinge țările arabe să se retragă din Acordurile Abraham. În ciuda riscurilor, însă, atacul a transmis […]
10:10
Volodimir Zelenski îl încurajează pe TRUMP să contribuie la schimbarea poziției lui XI JINPING cu privire la războiul din Ucraina # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelesnki, a declarat, marți, că este încrezător că omologul său american, Donald Trump, ar putea contribui la schimbarea poziției liderului chinez, Xi Jinping, cu privire la războiul din Ucraina. „Cred că președintele Trump poate schimba atitudinea lui Xi Jinping față de acest război, deoarece nu credem că statul chinez vrea să încheie […]
10:00
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu” # Gândul
În ediția de astăzi a podcastului său zilnic, „Pastila lui Cristoiu”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat decizia premierului Ilie Bolojan de a nu mai prelungi, începând cu 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la 17 produse de bază. Cristoiu a explicat că măsura plafonării fusese introdusă anul trecut, în timpul guvernării PSD-PNL, sub conducerea premierului […]
10:00
Pentru că este sezonul lor, multe persoane se întreabă cât costă un kilogram de struguri pentru vin. Ei bine, prețurile variază în funcție de soi, calitate și momentul culesului. În piețe, tarifele pot fi influențate de sezon și de intermediari, în timp ce achiziția direct de la producători vine cu costuri mai avantajoase și transparență […]
10:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1309. Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 24 septembrie 2025, în a 1.309-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat satisfacția față de „schimbarea de atitudine” a omologului său american, Donald Trump, în ceea ce privește războiul din Ucraina. „Un punct de cotitură major” Liderul de la […]
10:00
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre atitudinea luată de Uniunea Europeană în privința acțiunilor recente ale Rusiei, precum trimiterea dronelor în mai multe țări europene, inclusiv în România. Acesta a subliniat că problemele de securitate ar trebui tratate la nivelul NATO, nu la […]
09:50
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore # Gândul
Diana Buzoianu află astăzi dacă va mai rămâne șefă la Ministerul Mediului sau, nu. Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa va fi votată miercuri, în plenul Camerei Deputaților, începând cu ora 11.30. Mai mulți parlamentari PSD i-au adus diverse acuze ministrului Diana Buzoianu, printre care acela că refuză să elibereze niște avize pentru mai […]
09:40
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 23 septembrie 2025, vorbește despre un discurs propagat din centru spre periferie, caracterizat prin agitație și isterie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu spune că această stare vine din teamă că situația din Ucraina se poate înrăutăți și că acest lucru ar afecta grav […]
09:40
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps # Gândul
Angajații șantierului naval Damen Mangalia au protestat miercuri în fața Ministerului Economiei din București, reclamând situația dramatică a celui mai mare șantier naval din România. Sindicaliștii avertizează că unitatea este aproape de colaps, iar promisiunile de plată a salariilor restante sunt amânate deja de luni de zile. Situația de la Damen Mangalia a ajuns într-un […]
09:40
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit ce fac pentru a se ține departe de energiile negative: ”Zi și noapte” # Gândul
Ediția cu numărul 9 al celui mai recent sezon din ”Asia Express” a debutat cu o probă care le-a pus bețe în roate concurenților. Ei au fost nevoiți să afle de la localnici cum arată Manananggalul, un spirit malefic din Filipine, și să găsească într-un muzeu o fotografie cu acesta. Proba a scos la iveală […]
09:30
Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a avertizat pe omologul său american, Donald Trump, că o soluție militară „nu va funcționa” pentru a învinge gruparea islamistă Hamas în Fâșia Gaza. „Israelienii i-au ucis pe principalii lideri ai grupării Hamas. Funcționează. Este o mare realizare, dar în același timp, aveți tot atâția luptători Hamas ca în prima zi. […]
09:30
Pentru a-și susține punctul de vedere pe autism, președintele american Donald Trump a susținut că această afecțiune nu există în Cuba. În cadrul unei conferințe de presă susținută în compania directorului Institutului Național de Sănătate, Jay Bhattacharya și secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump a declarat că autismul este provocat de anumite […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității # Gândul
Mulțimi de oameni s-au adunat în Cisiordania ocupată, fluturând steaguri și purtând afișe cu președintele Mahmoud Abbas, pentru a sărbători valul de recunoașteri ale unui stat palestinian de către mai multe țări, scrie Al Jazeera. Sloganuri naționaliste au răsunat din difuzoare în piața centrală din Ramallah, din Cisiordania ocupată, unde peste 100 de persoane au […]
09:20
Actorul Mike Heslin din ”Lioness” a murit la 35 de ani. Soțul lui vrea să dea în judecată un restaurant din Las Vegas # Gândul
Mike Heslin, celebrul actor din ”Lioness”, a murit la doar 35 de ani. Soțul său a intentat un proces pentru moarte neglijentă împotriva unui restaurant din Las Vegas și a acuzat întârzierea manevrelor de resuscitare. Plângerea a fost depusă pe 18 septembrie de către Scotty Dynamo (nume real Nicolas James Wilson) împotriva Aria Resort and […]
09:20
Două cazuri de Candida Auris, o CIUPERCĂ extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca. Secția de interne, închisă. Ce se întâmplă cu pacienții # Gândul
Două noi cazuri de Candida Auris au fost confirmate la Spitalul Floreasca din București, motiv pentru care secția de interne a fost închisă. Ciuperca este extrem de periculoasă pentru oameni și poate provoca infecții grave, mai ales la pacienții cu imunitate scăzută. Alertă sanitară la Spitalul Floreasca, după ce au fost descoperite două cauzi de […]
09:10
Ce spune directorul Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil. Măsura este ABUZIVĂ fără alternative” # Gândul
Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european. Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile, altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă. „În primul rând că discutăm de centrale care […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.