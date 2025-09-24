Serviciul de informații militare al Ucrainei a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea, obținând 100TB de date sensibile
Digi24.ro, 24 septembrie 2025 11:50
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea ocupată, obținând peste 100 de terabytes de date clasificate, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.
Acum 5 minute
12:20
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”: „Rusia e mai degrabă un urs adevărat” # Digi24.ro
Kremlinul a estimat miercuri că apropierea dintre Washington şi Moscova, iniţiată de preşedintele american Donald Trump, dă „aproape zero rezultate”, în urma schimbării de atitudine a liderului de la Casa Albă, care și-a exprimat susţinerea faţă de Ucraina. Rusia este „stabilă” şi nu are o „alternativă” la continuarea războiului din Ucraina, dă asigurări Kremlinul, după ce Trump a comparat această ţară cu un „tigru de hârtie”.
12:20
O detonare puternică, care nu s-a soldat cu răniţi, a fost auzită la Oslo, în apropiere de Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior situată în apropiere de capitala norvegiană, iar o persoană a fost arestată de către poliţie.
Acum 15 minute
12:10
O groapă uriașă a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok. Autoritățile din capitala thailandeză au închis drumurile din jurul spitalului Vajira, relatează ziarul South China Morning Post.
Acum 30 minute
12:00
Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit decizia privind hidrocentralele”. Cum va vota PSD # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a avut și un efect pozitiv: a grăbit emiterea avizelor necesare pentru mai multe hidrocentrale din țară. Totuși, Grindeanu a subliniat că social-democrații nu vor vota demersul Opoziției, întrucât premierul a promis că situația se va debloca. Declarația vine după ce, ieri seară, Coaliția a avut o discuție tensionată pe acest subiect, la care a participat inclusiv ministra Mediului. PSD amenințase anterior că Diana Buzoianu ar putea pierde sprijinul PSD la o viitoare moțiune în Parlament.
12:00
Lovitură pentru programul de repopulare a zimbrilor: 21 de animale au fost găsite moarte în Munții Țarcu. Anunțul autorităților # Digi24.ro
O infestare parazitară masivă a provocat moartea a 21 de zimbri descoperiți recent în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin. Vestea a șocat atât comunitatea locală, cât și autoritățile, transmite Radio România Reșița.
12:00
Zeci de percheziții în Timiș, Caraș și Gorj la persoane care ar deține arme ilegal: descinderi la două adrese ale familiei Cârpaci # Digi24.ro
Poliţiştii de la Serviciul Arme din Timiş fac 23 de percheziţii în diferite locaţii din Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, iar printre adresele verificate două aparţin familiei de romi Cârpaci, care a fost implicată în scandalul din luna august 2025 când şoferul unei maşini a pătruns pe contrasens, a lovit un autoturism, apoi a rupt balustrada unui pod de lângă Catedrală. În cadrul percheziţiilor, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsită o grenadă.
Acum o oră
11:50
Serviciul de informații militare al Ucrainei a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea, obținând 100TB de date sensibile # Digi24.ro

11:40
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat în discursul său de la Adunarea Generală a ONU de la New York că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Liderul de la Casa Albă l-a atacat din nou pe primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, și a criticat, de asemenea, asistența acordată de ONU solicitanților de azil, potrivit BBC.
11:40
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii continuă lupta pentru stingerea ultimelor focare # Digi24.ro
Primele imagini surprinse de la înălțime arată amploarea dezastrului provocat de incendiul izbucnit marți seara la o hală din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările au mistuit o suprafață de 7.000 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor continuă miercuri dimineață pentru stingerea ultimelor focare și pentru a preveni reaprinderea.
Acum 2 ore
11:10
Incendiul de aseară, din București, un risc major pentru bolnavii cronici. Dr Beatrice Mahler explică ce trebuie făcut dacă ai probleme # Digi24.ro
Beatrice Mahler, medic pneumolog, explică potențiale probleme de sănătate care pot apărea în urma unui incident precum incendiul de aseară din Pantelimon și spune ce trebuie să facă bolnavii cronici care se confruntă cu un astfel de episod, informează Digi24.
11:00
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept # Digi24.ro
Postul național de televiziune din Australia a fost condamnat să plătească o amendă de 150.000 de dolari australieni (73.435,50 lire sterline, 99.200 dolari) pentru concedierea abuzivă a unei prezentatoare din cauza unei postări pe rețelele sociale despre războiul din Gaza.
10:50
Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic
10:50
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 16:00, o conferință de presă de la Palatul Victoria, pe tema rezultatului întâlnirilor avute în cadrul vizitei de la Bruxelles, dar și despre rectificarea bugetară și alte proiecte ale Guvernului.
10:30
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum # Digi24.ro
Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie.
10:30
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic în toată țara. Elena Mateescu: „Minimele vor deveni negative” # Digi24.ro
După o lună septembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță o răcire accentuată în toată țara, cu maxime care în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei nu vor depăși 11-13 grade Celsius. În direct la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că vântul va sufla cu rafale de până la 60 km/h, iar ploile se vor extinde treptat în jumătatea vestică a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și atenționări Cod galben, iar în București temperaturile vor scădea de la 28 de grade marți la doar 17-19 grade până vineri.
10:30
Industria tutunului s-ar putea lovi de noi taxe impuse de UE. Ce ar însemna aceste măsuri pentru consumatori? # Digi24.ro
Noi taxe și reglementări pentru produsele care conțin tutun și nicotină ar putea fi impuse în Uniunea Europeană. În acest context, Philip Morris International (PMI), una dintre cele mai mari companii din industrie, își exprimă deschiderea pentru un dialog constructiv cu instituțiile europene, subliniind importanța unui cadru fiscal echilibrat, care să sprijine obiectivul comun de reducere a fumatului, fără a penaliza consumatorii care doresc să renunțe la țigările tradiționale.
Acum 4 ore
10:20
Jimmy Kimmel a revenit înlăcrimat la ABC. Ce a spus despre asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a criticat reapariția vedetei la TV # Digi24.ro
Un Jimmy Kimmel emoţionat a revenit marţi pe scena emisiunii sale de noapte şi a vorbit pentru prima dată despre suspendarea sa de şase zile de la ABC. Preşedintele Donald Trump a criticat decizia ABC de a-l readuce pe Jimmy Kimmel în programele de televiziune de noapte şi a declarat: „Cred că vom testa ABC în această privinţă”, scrie Variety.
10:20
Ce spune Poliția Română despre noile mesaje de amenințare primite de spitale și școli. Reprezentant IGPR: Există un element de noutate # Digi24.ro
Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a declarat, luni, la Digi24, despre noile amenințări către spitale și școli din București și din țară că „mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare”. Acesta a precizat că există și un element de noutate: la noile mesaje au fost atașate și fotografii.
10:20
Protest în fața Ministerului Economiei: ce reclamă manifestanții din cadrul Sindicatului Liber Navalistul în legătură cu Damen Mangalia # Digi24.ro
Sindicatul Liber Navalistul (SLN) organizează, miercuri, între orele 11:30 - 15:30, o acţiune de protest în faţa Ministerului Economiei, în contextul situaţiei „critice şi dramatice” de la Damen Mangalia, cel mai mare şantier naval din România.
10:10
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist, pe aceeași scenă. David Petraeus l-a intervievat pe Ahmed al-Sharaa # Digi24.ro
Dacă cei doi bărbați s-ar fi întâlnit acum 22 de ani, ar fi putut exista consecințe fatale. Amândoi se aflau atunci în același război, în același oraș, metropola Mosul din nordul Irakului: generalul David Petraeus în calitate de comandant al Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, parte a trupelor americane de invazie, Ahmed al-Sharaa ca fabricant de bombe venit din afară, membru al unui grup jihadist local care avea legături cu Al-Qaida, organizație teroristă ce comitea atentate împotriva americanilor. Luni, cei doi s-au așezat împreună pe o scenă la Hotelul Sheraton din New York și și-au făcut complimente reciproc, râzând ocazional, în timp ce Petraeus, acum în retragere, îl intervieva pe președintele interimar al Siriei.
10:00
Spionul din Rep. Moldova acuzat că a transmis secrete de stat ale României cere eliberarea. Contestația arestului se judecă la ÎCCJ # Digi24.ro
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă miercuri la Curtea Supremă.
09:50
Al doilea val de amenințări cu masacru în școli. Daniel David: „Procesul educațional trebuie să continue”. Ce le transmite părinților # Digi24.ro
După al doilea val de emailuri anonime cu amenințări trimise către școli din mai multe județe, ministrul Educației, Daniel David, a declarat în direct la Digi24 că procesul de învățământ trebuie să continue în mod normal, subliniind că mesajele reprezintă „amenințări foarte grave”, dar atitudinea publică trebuie să fie de „îngrijorare responsabilă, nu de panică”. Oficialul a precizat că Ministerul Educației este în contact permanent cu Ministerul de Interne și cu inspectoratele școlare, iar în jurul unităților vizate a fost suplimentată prezența echipajelor de poliție și jandarmi.
09:40
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Trump, Rutte, Rubio: o întrebare, trei răspunsuri diferite # Digi24.ro
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Este întrebarea-cheie la care va trebui să răspundă, cât mai curând, NATO – deși importante figuri politice sau din Alianță au dat deja răspunsuri diferite.
09:20
Jimmy Kimmel a revenit înlăcrimat la ABC. Ce a pus despre asasinarea lui Charlie Kirk. Donald Trump a criticat reapariția vedetei la TV # Digi24.ro

09:10
Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong # Digi24.ro
Ruperea unui lac de baraj în Taiwan a provocat moartea a cel puţin 14 persoane şi dispariţia a 124, au anunţat oficialii din această țară, după ce super-taifunul Ragasa a lovit insula cu ploi torenţiale şi a provocat pagube extinse în anumite părţi ale Asiei de Est, transmite The Guardian.
09:00
Nou mesaj de amenințare către școli și spitale din București și din țară. Un alt mail anonim a ajuns la sute de instituții # Digi24.ro
Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară. Un alt e-mail anonim a ajuns la sute de adrese ale instituțiilor de stat.
09:00
Estonia este pregătită să găzduiască avioane cu capacitate nucleară după incursiunea avioanelor rusești. Răspunsul unui alt stat NATO # Digi24.ro
Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Estonia este pregătită să găzduiască avioane de vânătoare britanice capabile să transporte arme nucleare, după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian, vineri, 19 septembrie.
09:00
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, informează The Jerusalem Post. citată de News.ro.
08:40
Creatorii de conținut excluși de pe YouTube din cauza dezinformării vor avea din nou acces la platforma video a Alphabet # Digi24.ro
YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, transmite AFP.
08:40
O nouă statuie apărută în Washington DC celebrează „legătura de lungă durată” dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein # Digi24.ro
A apărut o statuie nouă în capătul estic al parcului emblematic National Mall, de care se pot bucura locuitorii și turiștii din Washington DC. Statuia de bronz înfățișează doi bărbați dansând, râzând și ținându-se de mână, fiecare cu un picior în aer. „Sărbătorim legătura de lungă durată dintre președintele Donald J. Trump și «cel mai apropiat prieten» al său, Jeffrey Epstein ”, scrie pe o placă de la baza instalației artistice, potrivit The Guardian.
08:30
SUA: Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict # Digi24.ro
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP.
Acum 6 ore
07:50
Deputații se vor pronunța azi, prin vot, asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Digi24.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu intră, miercuri, la 11.30, la vot în plenul Camerei Deputaţilor. Mai mulţi parlamentari PSD au criticat-o, în ultimele zile, pe Diana Buzoianu pentru că nu semnează avizele de mediu pentru hidrocentrale, iar senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că ar vota împotriva acesteia, dacă ar fi deputat.
07:40
CCR dezbate azi sesizările privind măsurile luate de Guvernul Bolojan prin al doilea pachet de reforme, inclusiv pensiile din justiție # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor. „Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR. Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi. Potrivit unor surse Digi24, decizia CCR privind pensiile din sistemul de justiție va fi amânată.
07:20
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină # Digi24.ro
Prețul țițeiului scade la nivel mondial, în timp ce benzina și motorina se scumpesc la noi. Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. Printre principalele cauze care au dus la această situație se numără inclusiv majorarea accizelor și a cotelor de TVA.
07:10
Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale # Digi24.ro
Republica Moldova se află într-un nou punct de cotitură: alegerile parlamentare care au loc la sfârșitul săptămânii și care ar putea să arunce încă o dată țara în sfera de influență rusă. Pentru moldovenii care au plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, sentimentul e acela că situația peste Prut nu a fost vreodată mai tensionată. „Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic”, e de părere un tânăr venit în România la studii.
07:10
Când va avea loc primul zbor al F-47, primul avion de vânătoare american de generația a șasea: „Echipa este hotărâtă” # Digi24.ro
Compania Boeing a început producția pentru F-47, noul avion de vânătoare stealth de a șasea generație al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava face parte din programul Next Generation Air Dominance (NGAD), care include, de asemenea, drone avansate, arme, senzori și sisteme de război electronic. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, a anunțat în cadrul unei conferințe că primul zbor este planificat pentru 2028, potrivit Defense One.
07:10
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis # Digi24.ro
Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută.
07:10
Structura anului universitar 2025-2026: Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți # Digi24.ro
Pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și 1 octombrie 2025.
07:10
Ce se întâmplă în Argentina: lovitura electorală suferită de Milei, posibil început al sfârșitului pentru viziunea economică radicală # Digi24.ro
În primul său test electoral real de la preluarea puterii în octombrie 2023, partidul președintelui populist de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a suferit o înfrângere zdrobitoare. Rezultatul poate fi interpretat ca o reamintire categorică a rezistenței remarcabile a peronismului în Argentina – mișcarea numită după fostul președinte Juan Perón, scrie Matt Barlow, lector în economie politică internațională la Universitatea din Glasgow, într-o analiză publicată în The Conversation.
07:10
Fenomen alarmant: Bullying-ul începe de la grădiniță. Cine sunt principalii vinovați și cum poate să le afecteze copiilor viața # Digi24.ro
Fenomenul de bullying apare încă de la grădiniță, arată un studiu Salvați Copiii. Opt din 10 educatori spun că în clasele lor sunt preșcolari care au fost supuși insultelor, iar în cele mai multe dintre cazuri de vină pentru comportamentul agresiv al copiilor sunt chiar părinții. Bullying-ul la vârste foarte fragede poate avea consecințe negative asupra dezvoltării sociale și emoționale a copiilor și poate afecta inclusiv performanța academică, atrag atenția psihologii.
07:10
New York devine teren de coliziune între balene cu cocoașă și nave gigantice. Specialiștii vorbesc despre „o furtună de evenimente” # Digi24.ro
Balenele cu cocoașă apar tot mai des în largul Manhattanului, unde găsesc hrană din abundență, dar riscă să fie lovite de nave uriașe care tranzitează zilnic zona. Specialiștii avertizează că New York Bight, areal marin de dimensiunea Elveției, a devenit o zonă de coliziune între mamiferele marine și traficul naval intens, de la cargouri și petroliere până la vase de croazieră și ambarcațiuni de agrement.
07:10
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE # Digi24.ro
Relația Europei cu Statele Unite se află în derivă, însă UE și-a pierdut busola și în privința Chinei, fiind prinsă acum într-un fel de luptă cu odgonul între doi adversari care pun presiune pe capitalele europene din direcții opuse. Și cu toate că Europa ar putea ajunge în situația în care va trebui să înfrunte Rusia fără ajutorul SUA, ea nu o va putea face dacă, în același timp, trebuie să poarte și un război economic cu China, așa cum și-ar dori Donald Trump.
07:10
„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez # Digi24.ro
În serialul romantic de spionaj Tempest, Jun Ji-hyun, una dintre cele mai mari vedete din Coreea de Sud, joacă rolul unei diplomate care încearcă să descopere adevărul din spatele unui asasinat. „De ce preferă China războiul? O bombă nucleară ar putea cădea lângă graniță”, spune personajul său într-un episod din serialul difuzat pe platforme de streaming online. Această scenă fictivă a avut consecințe reale în weekend, mulți utilizatori chinezi de social media considerând-o o caracterizare răuvoitoare a Chinei ca fiind beligerantă. Mulți cer acum brandurilor să întrerupă legăturile cu actrița coreeană, scrie BBC News.
07:10
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos” # Digi24.ro
Președintele Vladimir Putin a numit-o pe fiica verișoarei sale ministru adjunct al Apărării și pe soțul acesteia ministru al Energiei, pentru că nu mai are încredere în oficialii ruși în continuarea războiului său împotriva Ucrainei, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații distribuite publicației The Times.
07:10
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina # Digi24.ro
Rusia lansează acum de cel puțin 30 de ori mai multe drone pe lună împotriva Ucrainei decât la începutul războiului, ajungând la o medie de 1.000 de drone folosite pe săptămână. Această schimbare demonstrează clar evoluția strategiei rusești ce presupune copleșirea apărării antiaeriene, amenințarea centrelor orașelor și forțarea Kievului să renunțe la luptă prin valuri neîntrerupte de atacuri cu arme ieftine ce pot fi produse rapid și în număr cât mai mare, se arată într-o analiză Foreign Policy.
07:00
Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să aprobe săptămâna aceasta, prin ordin executiv, un acord pentru TikTok, declarând că acesta respectă cerinţele legale, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial de la Casa Albă.
Acum 12 ore
00:50
Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că „există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”. Vatra Luminoasă este locul în care există acest laborator mobil. Mai există de asemenea și stațiile fixe de monitorizare, unde au fost înregistrate deja concentrații foarte ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia.
00:20
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice # Digi24.ro
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, a anunțat deputatul PSD Marius Budăi. „Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte”, a adăugat fostul ministru al Muncii.
00:00
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului, relatează News.ro.
23 septembrie 2025
23:50
Raed Arafat: Situația este în dinamică. Important este ca oamenii să nu se expună la fum ca să nu se intoxice # Digi24.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, a spus marți seara, la Digi24, că intervenția la incendiul din Sectorul 2 decurge normal și nu există pericol de explozie. De asemenea, șeful DSU spune că instalația de răcire a depozitului, unde se află amoniac, este supravegheată de o mașină a pompierilor. Raed Arafat a afirmat că nu au fost raportate victime până acum, dar cel mai important este ca oamenii să nu se expună la fum pentru a nu suferi o intoxicație care să necesite îngriiri medicale.
