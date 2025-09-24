GOOGLE, OBLIGAT DE CONGRES SĂ RECUNOASCĂ CENZURA, promite că libertatea de exprimare revine pe YouTube: Creatorii interziși pentru discurs politic și opinii despre pandemie se pot întoarce
ActiveNews.ro, 24 septembrie 2025 11:50
Google, compania‑mamă a YouTube, a confirmat că va permite revenirea pe platformă a creatorilor care au fost eliminați permanent din cauza încălcării politicilor privind discursul politic, în special în legătură cu pandemia...
• • •
Acum 15 minute
12:10
Casa Albă publică studiile care sugerează legătura dintre paracetamolul administrat în sarcină și autism # ActiveNews.ro
Administrația Trump nu consideră că administrarea mai multor pastile este întotdeauna soluția pentru o sănătate mai bună. Există dovezi tot mai numeroase care sugerează o legătură între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii...
Acum 30 minute
12:00
LIVE: Călin Georgescu, la IPJ Ilfov pentru controlul judiciar. Un nou dosar, pe masa Curții de Apel București: "Este o execuție publică aidoma dictaturii cominterniste în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimul # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de...
Acum o oră
11:50
11:40
11:40
ACTUALIZARE: Verditul CCR, amânat! decizia privind demisia lui Ilie Bolojan rămâne în așteptare # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României se reunește, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Acum 2 ore
11:10
Dispariția Claudiei Cardinale, la 23 septembrie 2025,nu este doar sfârșitul vieții unei mari actrițe. Este, mai profund, sfârșitulunei epoci.
Acum 4 ore
10:10
09:40
Zi de foc pentru Guvern: Ilie Bolojan ar putea demisiona astăzi, în funcție de verdictul CCR # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României se reunește, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
09:10
09:00
Trump s-a sucit la 180 de grade: ”Cred că Ucraina, cu sprijinul UE, își poate recupera integral teritoriul de la Rusia și chiar să meargă mai departe!” # ActiveNews.ro
Donald Trump și-a schimbat radical poziția față de conflictul din Ucraina, afirmând marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.
Acum 8 ore
04:50
Părintele Mihail Bucă își dedică cei 50 de ani Bisericii, muzicii bizantine și actelor caritabile. Concert extraordinar la Sala Dalles, sâmbătă, 27 septembrie, ora 19 # ActiveNews.ro
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00, informează Basilica.
Acum 24 ore
23:10
23 septembrie 1386: Înscăunarea lui Mircea cel Bătrân, autorul primului tratat de alianță anti-otomană din istoria Europei de Sud-Est și ctitorul Mănăstirii Cozia, surprins admirabil de Românul Absolut Mihai Eminescu în Scrisoarea a III-a - VIDEO # ActiveNews.ro
„Mare voievod”, însemnând conducătorul militar suprem... „stăpânitor a toată țara Ungro-Vlahiei…spre părțile tătărești și Herțeg al Almașului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile peste Podunavia până la Marea cea Mare și singur stăpânitor al cetății Dârstor”.
23:10
Un sfat i-am da lui Ionel Ciocârdel. Când se știe c-un cusur atât de rău încât să prefere a se declara mai bine bulgar ori bosniac decât țigan, să nu mai releveze pretinsele cusururi ale altora.
22:40
22:10
animalul domesticit al nopții a trecut prin oraș, iar oamenii au început să creadă că visul lor e un incendiu, că moartea poate fi dulce dacă e spusă cu voce tare și că orice gard se poate transforma în fluture
22:00
Putin, pentru prelungirea cu un an a tratatului New Start, care limitează armele nucleare. „Numai dacă SUA vor acționa în mod similar” # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a propus luni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de tratatul de dezarmare nucleară New Start, ultimul acord de control al armamentelor care leagă Washingtonul și Moscova, care urmează să expire în februarie anul viitor.
22:00
Când Donald Trump și Xi Jinping se bat pe TikTok. China râde la urmă după negocierile cu SUA # ActiveNews.ro
Analiștii chinezi susțin că Beijingul a câștigat în cele din urmă negocierile cu SUA, întrucât compania ByteDance deține în continuare algoritmul de top mondial al TikTok.
21:20
Trump: „Care este scopul Națiunilor Unite?” – ONU a răspuns: i-a boicotat Scara Rulantă și Teleprompterul. Șeful SUA: ”Cu imigranții, țările voastre se îndreaptă spre iad. Schimbarea climatică este cea mai mare escrocherie din toate timpurile” # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat undiscurs mult-așteptat în fața Adunării Generale a Organizației NațiunilorUnite.
20:40
20:30
Odioasele masacre ungurești de acum 85 de ani. Familia preotului Bojor din Mureșenii de Câmpie hăcuită în noaptea de 23 spre 24 septembrie 1940 la ordinele grofului Wass Albert. Interviu cu profesorul Ovidiu Bojor, supraviețuitor al măcelului # ActiveNews.ro
În numai două luni, trupele ungare au comis 22 713 atrocități (919 omoruri, 1 126 schingiuiri, 4 126 bătăi, 15 893 arestări, 124 profanări, 78 devastări colective, 447 devastări individuale), printre care masacrele de la Trăznea (263 cetățeni uciși sau răniți), Ip (157 copii, femei, bărbați exterminați), Camăr, Păușa, Ciumurna, Șimleul Silvaniei, Huedin
20:20
Bilanț à la Macron: În Franța un agricultor se sinucide la fiecare două zile. Fermierii, copleșiți de reglementări de mediu si presiuni economice # ActiveNews.ro
În Franța, un agricultor se sinucide la fiecare două zile. O cifră care reflectă amploarea problemelor cu care se confruntă de mulți ani fermierii, afectați de acumularea presiunilor economice și copleșiți de reglementările de mediu, și care afectează astăzi și restul Europei.
19:30
19:00
Coreea de Sud: Șefa sectei Moon, arestată la 82 de ani pentru corupție. Han Hak-ja este lidera Bisericii Unificării # ActiveNews.ro
În Coreea de Sud, justiția a dat o lovitură sectei Moon. Acuzată de corupție, șefa Bisericii Unificării a fost arestată marți în baza unui mandat emis de tribunalul din Seul.
18:50
Adrian Onciu: De ce ar fi bine ca globaliștii să piardă meciul. Viitorul ar trebui să aparțină patrioților, și nu globaliștilor # ActiveNews.ro
Ce se întâmplă, însă, atunci când același individ este supus unor abuzuri de către instituții globale sau regionale, gen OMS, NATO, BM, OSCE, OMC, CPI, UE, FMI și așa mai departe? Cel mai evident exemplu este cel din pandemie, când regulile impuse de OMS au fost preluate automat de țările membre, cu consecințe foarte grave asupra
17:00
Ion Cristoiu, Apel către Maia Sandu: Anunțați marți c-ați câștigat alegerile, să avem o săptămână liniștită. 2: Zelensky cere României și Poloniei să intre în război cu Rusia - VIDEO # ActiveNews.ro
Citiți și Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme - Patrick André de Hillerin
15:50
Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul a fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce se afla la templu și slujea
15:50
Avem un rechizitoriu și avem niște "fapte". Basme de adormit pentru cine nu are somn. Avem un rechizitoriu și foarte multe întrebări fără răspuns. Întrebări la care autoritățile oficiale sunt obligate să ne răspundă. Pentru că sunt proeu...
15:10
Omul zilei, Michelle Obama. A venit la București să marcheze ”Frăția Dronelor”! Polonezii lui Tusk ne-au livrat-o plătind 300.000 $, mediul de afaceri anti-Trump s-a înghesuit, iar un oaspete-surpriză și-a anulat vizita # ActiveNews.ro
Săptămâna trecută, în urma unui anunț ce rula de mai mult timp mai ales pe rețelele de socializare și în publicațiile grupului Ringier, care a fost partener al evenimentului, a venit la București Michelle Obama, soția lui Barack Obama.
15:00
IMAGINI SPECTACULOASE! Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți Catedrala Națională pe 26 octombrie. Cum arată interiorul după ce schelele au fost înlăturate - FOTO # ActiveNews.ro
Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.
15:00
Declarațiile lui Donald Trump despre vaccinuri șochează lumea: ”Pot spune că există anumite grupuri de oameni care nu iau vaccinuri și nu iau pastile și care NU AU AUTISM. Medicii nu cred că au spus publicului tot ce știu” - VIDEO # ActiveNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat luni că utilizarea Tylenol în timpul sarcinii este asociată cu un „risc foarte crescut de autism”. Însă asta nu e tot! Donald Trump a mers și mai departe, vorbind despre întreaga...
14:10
FILMAREA ZILEI: Trump și-a bătut joc de Macron și l-a pus să meargă pe jos timp de 30 de minute la New York până la sediul ONU # ActiveNews.ro
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la New York, pe 22 septembrie 2025, a fost marcată de un episod amuzant, mai ales pentru români: deplasarea sa a fost oprită pentru mai bine de treizeci de minute din cauza trecerii convoiului omologului...
14:10
Casa Albă a făcut anunțul oficial: Antifa este ”organizație teroristă națională” și ”anarhistă” # ActiveNews.ro
Președintele american, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care desemnează Antifa drept organizație teroristă internă.
14:10
Netanyahu vadescoperi curând că a pierdut America – și, odată cu ea, tot restul lumii.
13:30
RFK Jr. – Declarația zilei: ”Aproximativ 40-70% dintre mamele care au copii cu autism cred că vaccinul le-a afectat copilul” # ActiveNews.ro
Declarația zilei: RFK Jr. atrage atenția că mamele copiilor cu autism trebuie ascultate și critică numărul mare de vaccinuri pentru copii, obligatorii și fără teste clinice complete.
13:20
Ieri
12:20
12:20
12:10
12:00
Zeci de state occidentale cer redeschiderea coridorului medical dintre Fâșia Gaza și Cisiordania # ActiveNews.ro
Zeci de state occidentale au cerut luni redeschiderea coridorului medical dintre Fâșia Gaza și Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar și personal medical sau echipamente pentru tratarea pacienților din...
11:50
Discursul inaugural al primului ministru IA din lume, întâmpinat cu scandal în Parlament. "Unii m-au numit neconstituțional pentru că nu sunt o ființă umană" # ActiveNews.ro
Discursul inaugural al inteligenței artificiale Diella în Parlamentul Albaniei, numită de premierul Edi Rama în fruntea ministerului Achizițiilor Publice, a fost întâmpinat cu furie de opoziție.
11:10
VIDEO: Declarațiile lui Donald Trump din conferința de presă despre Tylenol, vaccinuri și autism: ”Nu cred că au spus publicului tot ce știau” # ActiveNews.ro
Departamentul HHS (sub Trump și RFK Jr.) a anunțat luni că utilizarea Tylenol în timpul sarcinii este asociată cu un „risc foarte crescut de autism”. Însă asta nu e tot! Donald Trump a mers și mai departe, vorbind despre întreaga...
10:20
Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți Catedrala Națională în octombrie. Cum arată interiorul după ce schelele au fost înlăturate # ActiveNews.ro
Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.
09:30
Casa Albă anunță o posibilă asociere între Tylenol și autism: ce legătură ar putea avea vaccinurile? Trump: ”Le pompează atâtea substanțe acelor bebeluși frumoși, este o rușine” # ActiveNews.ro
Casa Albă și Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) au anunțat o posibilă legătură între utilizarea prenatală a paracetamolului (Tylenol) și tulburările de spectru autist (TSA), împreună cu noi măsuri pentru a-i limita utilizarea.
00:30
Tucker Carlson acuzat de antisemitism după ce a dat de înțeles că Israelul l-a asasinat pe Charlie Kirk în discursul său de la omagierea patriotului american ucis la 31 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Tucker Carlson se confruntă cu reacții negative din partea susținătorilor Israelului, care îl etichetează drept „antisemit” după ce a descris la comemorarea lui Charlie Kirk fariseii ca „stând degeaba și mâncând humus” în timp ce complotau pentru crucificarea lui Iisus Hristos.
22 septembrie 2025
23:50
BigTech joacă pe degete America. Gigantul în apărare Palantir vrea să devină și brand de lifestyle. „Construim pentru a domina” # ActiveNews.ro
Gigantul în tehnologie de apărare Palantir începe să vândă tricouri și sacoșe, într-o încercare de a încuraja fanii să își afișeze public susținerea.
22:10
Arctic Express: China inaugurează o rută navală către Europa prin ghețurile nordului. Un flux stabil ar face porturile din Mediterana marginale # ActiveNews.ro
Arctic Express: China lansează o linie regulată de transport de containere prin Pasajul de Nord-Est.
22:00
PS Ambrozie: "Omul modern nu mai înțelege ideea de jertfă, de sacrificiu, de dăruire de sine. Cred că aici suntem cei mai mulți dintre noi deficitari" # ActiveNews.ro
„Bătrânii ne învață că acolo trebuie să stăm ca înaintea judecății lui Dumnezeu. Dacă pentru o citație lumească tremurăm, cum ar trebui să fie când vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos?”, a avertizat PS Ambrozie.
21:00
UE și-a săpat singură groapa dependenței energetice. De ce plătim gazul de 5 ori mai scump decât SUA # ActiveNews.ro
Diferența de cost între resursele energetice din Statele Unite și cele din UE este colosală.
21:00
Arabia Saudită trece sub protecția umbrelei nucleare a Pakistanului. Acordul care bulversează echilibrul regional # ActiveNews.ro
Cele două țări au semnat recent un acord neașteptat de apărare reciprocă, la câteva zile după un atac israelian împotriva liderilor Hamas din Qatarul vecin, care a provocat o undă de șoc în monarhiile din Golf.
21:00
Kim Jong-un, gata să reia discuțiile cu Donald Trump, dar cu o condiție. „Doar dacă renuță la obsesia delirantă” # ActiveNews.ro
Coreea de Nord este gata să reia dialogul cu Statele Unite.
