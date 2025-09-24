Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței

18:10

Chiar dacă școala a început, orele suplimentare din școli riscă să rămână neacoperite, pentru că tot mai mulți profesori refuză să predea în regim de plată cu ora, avertizează sindicaliștii. Guvernul a înjumătățit tariful pentru aceste ore, iar acum Coaliția nu reușește să cadă de acord: PSD a depus un amendament în Parlament pentru a […] Articolul Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare” apare prima dată în PS News.