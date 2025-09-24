Cum pot SUA și România să construiască o Mare Neagră liberă și deschisă (The National Interest)
G4Media, 24 septembrie 2025 13:20
România poate devenit un lider regional în Europa de Est, asigurând în același timp o Mare Neagră liberă și deschisă, iar o alianță economică și...
• • •
Acum 30 minute
13:30
Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de ”terorism politic” pentru blocarea alegerilor la București # G4Media
Europarlamentarul Vlad Voiculescu, președinte USR București, a acuzat miercuri PSD că ar bloca alegerile pentru Primăria Capitalei, unde partidul său îl propune candidat pe Cătălin...
13:30
Institutul ”Elie Wiesel” acuză dezinformări în social media privind protestele pro-Palestina: ”Institutul nu are acorduri de niciun fel cu Jandarmeria, nu este structură a MAI / Un dialog între Institut, Parchet, Poliție, Jandarmerie ar fi putut opri escaladarea manifestărilor extremiste, negaționiste sau antisemite” # G4Media
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR – EW) acuză dezinformări în social media privind protestele pro-Palestina, după ce pe Instagram a...
Acum o oră
13:20
RAPORT Piața mașinilor electrice și hibride este în creștere, dar românii devin tot mai selectivi / Avans de 25% pentru hibridele plug-in # G4Media
Mașinile electrice și, în special, cele hibride sunt tot mai căutate de cumpărătorii români pe site-urile de anunțuri. Conform unui raport al Autovit.ro, o platformă de...
13:20
România poate devenit un lider regional în Europa de Est, asigurând în același timp o Mare Neagră liberă și deschisă, iar o alianță economică și...
13:20
Un chirurg din Bihor e cercetat penal după ce a executat greșit un lifting mamar / El nu are competențe de chirurgie plastică, reparatorie și estetică / Chirurgul Sorin Ianceu este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic în care și-a pierdut viața Adrian Iovan # G4Media
Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, cunoscut după ce în urmă cu un deceniu a supraviețuit prăbușirii în...
13:10
Giorgia Meloni despre Gaza: „Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar despre ce stat vorbim?” # G4Media
Premierul italian Giorgia Meloni a explicat marți motivele tăcerii sale recente cu privire la Gaza, lipsa declarațiilor publice și prudența sa în comentariile privind invazia...
13:10
Un bărbat urmărit internaţional pentru că a încercat să omoare un poliţist italian, prins de poliţiştii din Olt # G4Media
Un bărbat care era dat în urmărire internaţională pentru mai multe infracţiuni, printre care şi tentativă de omor asupra unui poliţist italian, a fost prins...
13:00
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la discuțiile despre apărarea împotriva dronelor ruse în estul UE. Viktor Orban și Robert Fico, considerați pionii lui Putin în Europa # G4Media
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la conferința video la nivel înalt privind „zidul de drone", care, conform planurilor, va fi construit de-a lungul...
13:00
Pompierii intervin în nordul Italiei, în urma unor furtuni şi ploi puternice care au provocat alunecări de teren / Case şi străzi inundate, maşini abandonate / 300 de copii blocaţi în şcoli la Milano, evacuaţi cu un vehicul amfibie # G4Media
Pompieri acţionau împotriva consecinţelor unor ploi puternice care au afectat nordul Italiei, unde furtuni au provocat inundaţii şi alunecări de teren în regiuni plasate în...
13:00
Ministrul Mediului, după respingerea moţiunii simple împotriva sa, spune că etapele legale trebuie să fie realizate în privinţa hidrocentralelor nefinalizate # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, după respingerea moţiunii simple împotriva sa, că etapele legale trebuie realizate şi că în privinţa Hidrocentralei de la...
13:00
Clujul inaugurează cel mai modern campus muzical din România / Investiție de 128 de milioane de lei / Amfiteatre, cămin studențesc și cea mai mare sală de concerte din țară, cu 1.032 de locuri # G4Media
Cel mai mare și mai modern campus din România dedicat muzicii a fost finalizat și urmează să fie deschis publicului în 3 octombrie, printr-un concert...
Acum 2 ore
12:50
De ce a respins CCR obiecția de neconstituționalitate a opoziției AUR, POT și SOS în privința Legii care vizează restructurarea ANRE, ASF și ANCOM # G4Media
Curtea Constituțională a respins miercuri ca neîntemeiată, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori AUR, SOS și POT și a constatat că...
12:50
Grindeanu, despre hotărârea ce privește pensiile magistraților: Cred că totuşi la Curtea Constituțională sunt oameni conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le iau # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că el crede că la Curtea Constituţională sunt oameni conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le...
12:30
Rusia se confruntă din nou cu o criză demografică, la fel ca în anii 1990. De ce actuala criză este diferită și mult mai periculoasă (Carnegie Politics Project) # G4Media
Vladimir Putin a ajuns la putere într-o țară care se confrunta cu o criză demografică severă. Astăzi, 25 de ani mai târziu, criza se repetă:...
12:30
Un judecător din Spania cere ca soţia premierului să fie trimisă în faţa unui juriu pentru deturnare de fonduri # G4Media
Judecătorul spaniol însărcinat cu ancheta privind o presupusă deturnare de fonduri atribuită soţiei prim-ministrului Pedro Sanchez şi-a finalizat investigaţiile şi a cerut ca aceasta să...
12:20
SURSE Scenariul propus de PSD pentru reforma administrației locale: Reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și cu 5% a cheltuielilor curente ale primăriilor. Premierul Bolojan vrea reducerea cu 10% a angajaților # G4Media
PSD a propus în coaliția de guvernare o reformă a administrației locale care să se soldeze cu o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal...
12:10
Explozie puternică în centrul Oslo, fără răniţi, în apropierea unui campus universitar, Palatului Regal şi ambasadei Israelului / Poliţia a arestat o persoană / Ar fi vorba despre o grenadă lăsată în stradă / Anchetatorii evocă o reglare de conturi # G4Media
O detonare puternică, care nu s-a soldat cu răniţi, a fost auzită la Oslo, în apropiere de Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior situată...
12:00
Deputatul PNL Mircea Fechet cere tuturor partidelor un pact pentru vaccinarea copiilor, pe fondul focarelor de rujeolă # G4Media
Deputatul PNL Mircea Fechet a cerut miercuri tuturor partidelor să agreeze un pact pentru vaccinarea copiilor și pentru respingerea dezinformărilor legate de vaccinuri, potrivit unui...
12:00
Partidul Democrat reduce diferența față de Partidul Republican în Camera Reprezentanților după un scrutin parțial / De ce este important acest rezultat? # G4Media
Candidata Partidului Democrat pentru un mandat în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în cel de-al 7-a district al statului Arizona, Adelita Grijalva, conduce detașat după...
12:00
Un dinozaur dintr-o nouă specie, descoperit în America de Sud cu un os de crocodil în fălci # G4Media
Paleontologii au descoperit în Patagonia rămăşiţele unei noi specii de dinozaur prădător, care avea în fălci un os de picior de crocodil, transmite agenţia de...
12:00
Proiectul de prelungire a plafonării adaosului comercial la alimente, lansat în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii (DOCUMENT) # G4Media
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea art. 8 din OUG nr. 67/2023, prin...
Acum 4 ore
11:50
Comisarul european pentru apărare a spus în cât timp ar putea fi gata „Zidul dronelor” de pe flancul estic / Rețeaua terestră și maritimă va fi capabilă să urmărească și să distrugă ținte # G4Media
Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ în 12 luni capacitățile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o rețea completă...
11:50
Kelemen Hunor, despre reforma administrativă: Săptămâna viitoare sper că vom reuşi să luăm o decizie # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, speră că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în coaliţie în privinţa reformei administrative, fiindcă implementarea deciziei necesită timp, transmite...
11:50
Reacția Kremlinului după ce Trump a catalogat țara drept un ”tigru de hârtie”: ”Rusia e stabilă” / Peskov: Apropierea lui Trump de Moscova dă rezultate aproape zero # G4Media
Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este "satbilă" şi că nu are o "alternativă" la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump...
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români aflaţi în tranzit sau care intenţionează să călătorească în sudul Republicii Populare Chineze că regiunea autonomă Guangxi şi...
11:50
Vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a plecat dintr-un port din Scoţia spre România / Echipajul, instruit pentru utilizarea tehnicii de la bord în Marea Britanie / Vânătorul de mine a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august # G4Media
Vânătorul de mine "Căpitan Constantin Dumitrescu" a plecat dintr-un port din Scoţia pentru a veni în România, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române. Ei...
11:40
Sorin Grindeanu: Primul-ministru ne-a asigurat că până la sfârșitul săptămânii va fi semnată autorizația poentru hidrocentrala de la Pașcani. Toate celelalte hidrocentrale vor fi trecute printr-o ordonanță de urgență la obiective strategice de interes național / Vom vota împotriva moțiunii de cenzură # G4Media
Președintele interimar al PSD a declarat miercuri, 24 septembrie, că a primit asigurări de la primul ministru că ministerul Mediului va emite autorizația pentru hidrocentrala...
11:30
O sculptură satirică care îi reprezintă pe Donald Trump şi pe Jeffrey Epstein ţinându-se de mână, expusă în centrul oraşului Washington # G4Media
O statuie care îi înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump şi pe finanţatorul Jeffrey Epstein ţinându-se de mână a apărut marţi în parcul National Mall...
11:30
Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil # G4Media
Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, primarul Adrian Niţă. Decizia a...
11:30
BREAKING CCR amână pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților # G4Media
CCR a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Judecătorii au respins însă obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități...
11:30
Agenţia Naţională pentru Mediu anunţă că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în normal, după incendiul uriaş de la un depozit din sectorul 2 al Capitalei / Marţi seară, limita maximă admisă la PM10 a fost depăşită de şapte ori # G4Media
Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă, miercuri, că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale, după incendiul uriaş,...
11:20
Din nou pe picioare după un accident vascular cerebral, cu recuperare medicală intensivă realizată în România, ca în Occident # G4Media
Un accident vascular cerebral (AVC) schimbă viața într-o clipă, chiar și atunci când forma este una ușoară. Pacientul nostru a simțit acest lucru pe propria...
11:20
Încep Zilele Culturale Maghiare din Timişoara: concerte, filme, reconstituiri istorice și târg gastronomic # G4Media
Zilele Culturale Maghiare din Timişoara se desfășoară în perioada 24 – 28 septembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Ediția din acest...
11:10
Retorica extremei drepte „scapă de sub control”, atenţionează ministrul britanic de interne în contextul unui zbor de expulzare a unui grup de infractori către România # G4Media
Ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a atenţionat că retorica extremei drepte „scapă de sub control" şi a promis să îmbunătăţească securitatea la...
11:10
Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturi, pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă retailerul # G4Media
Un tribunal francez a blocat marţi planurile retailerului Auchan de a elimina 2.400 de posturi, citând o serie de nereguli procedurale, transmite agenția de știri...
11:10
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în faţa Ministerului Economiei / Ei acuză lipsa unei strategii şi a unui plan concret şi coerent de redresare a şantierului # G4Media
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia vor protesta, miercuri, între orele 11.30 – 15.30, în faţa Ministerului Economiei şi acuză autorităţile statului că nu există nicio...
11:00
Oficialii americani sunt „îngrijorați” că Beijingul va stăpâni curând lansările spațiale reutilizabile # G4Media
Oficialii americani de informații și militari ai Space Force monitorizează cu atenție progresul Chinei în domeniul lansărilor spațiale reutilizabile, un avantaj strategic major al Statelor...
11:00
Zeci de picioare umane, importate din SUA pentru cercetări ştiinţifice, sunt blocate de un an pe aeroportul din Santiago de Chile / Cazul a ajuns la Curtea Supremă # G4Media
Aproximativ 30 de picioare umane, importate din Statele Unite pentru cercetări ştiinţifice, sunt blocate pe aeroportul din Santiago de Chile de un an, au anunţat...
10:50
Dezinformare generată de inteligența artificială: Cum influențează Rusia alegerile din Moldova (Analiză Euronews) # G4Media
Analiză Euronews Italia, via Rador: Moldova se confruntă cu un val de dezinformare bazată pe inteligență artificială (IA) înaintea alegerilor parlamentare cruciale, al căror rezultat...
10:50
Europarlamentarul Eugen Tomac: Rusia duce una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva Republicii Moldova / Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o Republică Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS # G4Media
Deputatul european Eugen Tomac susține că pentru Moscova alegerile din 28 septembrie sunt cu o miză fără precedent, pentru că încearcă să controleze din nou...
10:50
Andrei Ion, Director adjunct de unitate, Comisia Europeană, la Eurosfat: Vor fi minim 17 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România, din 2028 / Un singur plan național pentru toate fondurile, de coeziune și rurale # G4Media
O serie de noi programe europene ar urma să demareze începând cu 2028 pe care România poate întocmi proiecte de miliarde de euro, viitoarele fonduri...
10:40
Perheziţii în trei judeţe la persoane care ar deţine arme/ A fost găsită o grenadă/ Printre adresele verificate, două sunt ale familiei Cârpaci, implicată în scandalul din centrul Timişoarei # G4Media
Poliţiştii de la Serviciul Arme din Timiş fac 23 de percheziţii în diferite locaţii din Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, iar printre adresele verificate două aparţin...
10:40
Vremea se va răci accentuat începând de miercuri, cu temperaturi care vor fi cu până la 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente / În sudul ţării, va fi vânt puternic de la noapte # G4Media
Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu...
10:40
Premierul Ilie Bolojan face o conferință de presă după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților și alte reforme atacate de AUR și Curtea Supremă # G4Media
Premierul Ilie Bolojan face astăzi de la ora 16.00 o conferință de presă, potrivit unui anunț al guvernului. Conferința de presă e programată după ședinaț...
10:30
SURSE Minor de 17 ani, dus la audieri în cazul mesajelor de amenințare către școli și spitale / Se verifică dacă el este cel care a trimis e-mailurile # G4Media
Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, atunci când voia să plece...
10:30
Festivalul Cârnaţilor de Pleşcoi are loc, timp de două zile, în localitatea Berca din județul Buzău # G4Media
Timp de două zile, în comuna buzoiană Berca se va desfăşura Festivalului Cârnaţilor de Pleşcoi, eveniment cu intrare liberă, la care vizitatorii vor putea degusta...
10:30
Unul dintre simpatizanții lui Călin Georgescu care protesta față de plasarea acestuia sub control judiciar a afișat un steag legionar / Bărbatul este acum anchetat penal # G4Media
Un bărbat de 45 de ani este urmărit penal în baza O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist,...
10:30
Acum șase ani, audiența lui Trump la ONU a râs de discursul său / Anul acesta, liderii mondiali au ascultat în tăcere (analiză BBC) # G4Media
Discursul lui Donald Trump la Națiunile Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede el lumea, ideologia sa în...
10:20
Racheta ucraineană care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi” / Flamingo este ieftină, dar formidabilă # G4Media
Fire Point, o companie ucraineană, produce în serie racheta de croazieră FP-5 Flamingo, o rachetă cu cost redus și impact ridicat, la o rată de două...
10:20
Rubio explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: ”Preşedintele este un om foarte răbdător (…) dar răbdarea sa nu este infinită” # G4Media
Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a...
