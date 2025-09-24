SindFISC anunţă protest naţional pe 27 septembrie pentru and #8222;10 revendicări esenţiale and #8221; ale finanţiştilor
Bursa, 24 septembrie 2025 13:20
Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC anunţă organizarea unei acţiuni sindicale de protest sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 12:00-14:00, în faţa sediului Ministerului Finanţelor (Bd. Libertăţii nr. 16, Bucureşti).
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
13:50
INSCOP: Oamenii, tot mai îngrijoraţi de creşterea preţurilor şi riscul unui conflict în regiune # Bursa
Creşterea preţurilor şi posibilitatea unui conflict sau război în zonă reprezintă principalele motive de îngrijorare ale românilor, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025.
Acum 15 minute
13:40
Eltra Logis: Rata de fluctuaţie a angajaţilor din transport şi logistică a scăzut cu 20% în 2025 # Bursa
Rata de fluctuaţie a personalului din transport şi logistică a scăzut cu 20% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Eltra Logis. Tendinţa este vizibilă mai ales în rândul şoferilor de cursă lungă, un segment marcat anterior de o mobilitate ridicată.
13:40
ANAT şi CJ Ilfov promovează Bucureştiul şi Ilfovul ca destinaţie turistică internaţională prin primul infotrip dedicat incomingului # Bursa
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) adresează mulţumiri Consiliului Judeţean Ilfov şi preşedintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, pentru implicarea şi sprijinul constant în promovarea turismului.
Acum 30 minute
13:30
Elisabeta Stan Law Office: Doar 3 din 10 oameni contestă în instanţă despăgubirile pentru expropriere # Bursa
Românii cu proprietăţi vizate de expropriere, pentru construcţia de drumuri, extinderea reţelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensaţi corect pentru bunul deţinut şi pierd sume considerabile dacă nu dau statul în judecată.
13:30
LEMET investeşte 6 milioane lei în 2025 pentru sustenabilitate, digitalizare şi extinderea reţelei LEMS # Bursa
LEMET, unul dintre cei mai mari producători de mobilă din România, a continuat să investească în dezvoltarea companiei în prima jumătate a anului 2025, în extinderea reţelei de magazine LEMS şi în lansarea de produse noi, în contextul unei pieţe tot mai competitive, afectate de apariţia unor noi jucători, inclusiv din zona online, şi de reduceri agresive de preţ practicate de marii competitori.
Acum o oră
13:20
SindFISC anunţă protest naţional pe 27 septembrie pentru and #8222;10 revendicări esenţiale and #8221; ale finanţiştilor # Bursa
Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC anunţă organizarea unei acţiuni sindicale de protest sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 12:00-14:00, în faţa sediului Ministerului Finanţelor (Bd. Libertăţii nr. 16, Bucureşti).
Acum 2 ore
12:40
Eturia: Interesul manifestat pentru meseria de tour leader/însoţitor de grup a crescut simţitor de la începutul anul 2025 # Bursa
În primele nouă luni ale anului 2025, numărul celor care au aplicat pentru profesia de tour leader/însoţitor de grup s-a dublat, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut
12:10
Reuters: Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, judecată pentru mită pe măsură ce scandalul and #8222;geanta Dior and #8221; se extinde # Bursa
Fosta primă-doamnă Kim Keon-hee a ajuns marţi la Tribunalul Districtual Central din Seoul, unde a început procesul său pentru corupţie. Kim a fost pusă sub acuzare pe 29 august pentru încălcarea Legii Pieţelor de Capital, a Legii privind finanţarea politică şi pentru acceptarea de mită în schimbul unor intervenţii de influenţă
12:00
Companii petroliere cer autorităţii antitrust din Brazilia să intervină în fuziunea Subsea7-Saipem # Bursa
Exxon Mobil, compania de stat braziliană Petrobras şi furnizorul de servicii petroliere TechnipFMC au solicitat autorităţii antitrust din Brazilia, Cade, să intervină în fuziunea dintre contractorii energetici Subsea7 (Norvegia) şi Saipem (Italia)
Acum 4 ore
11:50
Veşti foarte proaste pentru Gavi. Tânărul mijlocaş al echipei FC Barcelona a fost operat marţi la genunchiul drept şi va fi indisponibil cel puţin patru-cinci luni, a anunţat clubul catalan.
11:50
CCR a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituţionalitate pensiilor magistraţilor.
11:50
Şase victorii în şase etape. Cu vedetele sale Kylian Mbappe şi Vinicius Junior marcatori, Real Madrid a dominat marţi seară echipa Levante, în deplasare, înregistrând a şasea victorie în tot atâtea etape din LaLiga.
11:50
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
11:40
Şeful Băncii Canadei: Trump ridică semne de întrebare asupra independenţei politicii monetare a SUA # Bursa
Acţiunile preşedintelui Donald Trump ridică întrebări asupra independenţei continue a politicii monetare a SUA şi au afectat atractivitatea dolarului american ca monedă de refugiu, a declarat marţi guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem
11:40
Sindicatul Liber Navalistul cere Guvernului intervenţie urgentă pentru salvarea Şantierului Naval Damen Mangalia # Bursa
Sindicatul Liber Navalistul trage un semnal de alarmă privind situaţia critică a Şantierului Naval Damen Shipyards Mangalia şi solicită intervenţia urgentă a Guvernului pentru salvarea acestui important obiectiv economic şi strategic al ţării.
11:30
Producătorul de mezeluri Cris-Tim intenţionează să lanseze o ofertă publică, urmată de listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB)
11:30
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut în primele şapte luni cu 5,6%, ca serie brută # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele şapte luni al anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 5,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:30
Protest în faţa Ministerului Economiei: Sindicaliştii de la Damen Mangalia cer intervenţia statului # Bursa
Sindicaliştii de la Damen Mangalia vor ieşi astăzi în stradă, între orele 11:30 şi 15:30, într-un protest programat în faţa Ministerului Economiei
11:20
Proiect legislativ: Apa îmbuteliată la 500 ml va avea preţ reglementat în zonele cu acces limitat # Bursa
Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preţ final de vânzare către consumator, afişat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
11:10
Valurile de căldură din vara anului 2024 au provocat peste 62.000 de decese în Europa, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Medicine şi realizat de cercetătorii de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona.
11:10
Reuters: Preşedintele Lula promite 1 miliard de dolari pentru iniţiativa globală de salvare a pădurilor # Bursa
Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a anunţat marţi o investiţie de 1 miliard de dolari în and #8222;Tropical Forests Forever Facility and #8221; (TFFF), un mecanism multilateral de finanţare pe care l-a propus pentru susţinerea conservării pădurilor aflate în pericol, în cadrul unui eveniment la Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York
11:00
Premierul canadian se aşteaptă la discuţii comerciale and #8222;constructive and #8221; cu China # Bursa
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că a avut discuţii comerciale and #8222;constructive and #8221; cu premierul chinez Li Qiang şi se aşteaptă ca dialogul să se aprofundeze în timp, pe măsură ce ambele ţări încearcă să depăşească un conflict tarifar
10:50
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut în primele şapte luni cu 0,3%, ca serie brută, # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut în primele şapte luni, faţă de perioada similară din 2024, ca serie brută cu 0,3%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a rămas la acelaşi nivel, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:50
Reuters: Ministerul rus al Finanţelor propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina # Bursa
Ministerul rus al Finanţelor a propus miercuri majorarea cotei de TVA, de la 20%, până la 22% în 2026, pentru a ajuta la finanţarea cheltuielilor militare, în ceea ce ar urma să fie cel de-al patrulea an al războiului din Ucraina, transmite Reuters.
10:50
Administraţia Trump urmăreşte să obţină o participaţie de până la 10% în Lithium Americas, în timp ce renegociază condiţiile unui împrumut de 2,26 miliarde USD acordat de Departamentul Energiei pentru proiectul de litiu Thacker Pass, realizat împreună cu General Motors (GM)
10:40
Regatul Unit este and #8222;pregătit să acţioneze and #8221; după apelul lui Donald Trump către NATO privind avioanele ruseşti # Bursa
Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper a anunţat marţi că Regatul Unit este and #39; and #39;pregătit să acţioneze and #39; and #39;, după ce preşedintele american Donald Trump le-a cerut ţărilor Alianţei Nord-Atlantice să doboare avioanele ruseşti care pătrund în spaţiul aerian al NATO, relatează DPA.
10:40
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat marţi că negocierile comerciale cu Statele Unite sunt în curs de desfăşurare şi că multe dintre problemele rămase vor fi abordate în cadrul viitoarei revizuiri a acordului comercial Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA)
10:40
Trump invită fanii din întreaga lume la Cupa Mondială şi Jocurile Olimpice, în contextul înăspririi politicii SUA în privinţa vizelor # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că speră ca and #8222;nenumărate persoane din întreaga lume and #8221; să fie prezente la Cupa Mondială din 2026 şi la Jocurile Olimpice din 2028, găzduite de Statele Unite
10:30
Ministrul Educaţiei, despre mesajele de ameninţare primite de şcoli: E important să avem o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, and #8222;foarte grave and #8221;, dar că este important ca toată lumea să aibă and #8222;o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică and #8221; şi că procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal. Potrivit ministrului, în şcolile unde au fost primite aceste mesaje de ameninţare prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută. and #8222;Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii şi diriginţii, acolo unde simt că trebuie discutat cu elevii şi cu părinţii, să facă acest lucru and #8221;, adaugă ministrul.
10:30
Sindicaliştii din finanţe vor organiza un protest, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date. Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
10:30
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că prezenţa Poliţiei şi a Jandarmeriei va fi una crescută în zona şcolilor care au primit mesaje de ameninţare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în şcoli din Bucureşti şi şapte judeţe.
Acum 6 ore
09:50
Regatul Unit este and #8222;pregătit să acţioneze and #8221; după apelul lui Donald Trump către NATO privind avioanele ruse # Bursa
Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper a anunţat marţi că Regatul Unit este and #39; and #39;pregătit să acţioneze and #39; and #39;, după ce preşedintele american Donald Trump le-a cerut ţărilor Alianţei Nord-Atlantice să doboare avioanele ruse care pătrund în spaţiul aerian al NATO, relatează DPA.
09:30
Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între 1 iulie (când a început anul agricol 2025/26) şi 21 septembrie, au ajuns la 4,12 milioane de tone, în scădere cu 33% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate marţi de Comisia Europeană, informează Reuters.
09:20
Super-taifunul Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical al anului la nivel global, a lovit miercuri Hong Kong-ul cu vânturi de intensitate uraganică şi ploi torenţiale, în timp ce în Taiwan ploile abundente au provocat moartea a 14 persoane
09:20
Ziarul BURSA organizează a XIII-a ediţie a conferinţei and #8222;Energia în priză and #8221;, în data de 24 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, saloanele AB, din Calea 13 Septembrie nr. 90, Bucureşti.
09:20
Unităţile ruse de apărare antiaeriană au respins un atac and #8221;masiv and #8221; cu drone # Bursa
Unităţile ruse de apărare aeriană au respins un atac and #8221;masiv and #8221; cu drone asupra infrastructurii de combustibil şi energie din regiunea Volgograd, a declarat miercuri Guvernatorul Andrey Bocharov
08:40
Vânzarea de către TotalEnergies (TTEF.PA) a unei participaţii minoritare într-un producător nigerian de petrol onshore a eşuat, au anunţat marţi autorităţile de reglementare din Nigeria, reprezentând un recul pentru strategia gigantului francez de a scăpa de active mature, poluante şi de a-şi reduce datoria
08:40
Italia va recunoaşte Palestina doar dacă Hamas este exclusă şi toţi ostaticii sunt eliberaţi # Bursa
Italia ar putea recunoaşte un stat palestinian doar cu condiţia ca toţi ostaticii israelieni să fie eliberaţi şi Hamas să fie exclus din orice rol guvernamental, a declarat marţi Primul Ministru italian Giorgia Meloni,
08:30
Super-taifunul Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical al anului la nivel global, a lovit miercuri Hong Kong-ul cu vânturi de intensitate uraganică şi ploi torenţiale, în timp ce în Taiwan ploile abundente au provocat moartea a 14 persoane
08:30
Preşedintele american Donald Trump ar putea câştiga Premiul Nobel pentru Pace doar dacă ar opri conflictul dintre Israel şi palestinieni din Gaza, afirmă preşedintele francez Emmanuel Macron
08:30
Johnson and Johnson retrage un dispozitiv pentru reflux gastric din anumite pieţe internaţionale # Bursa
Johnson and Johnson a anunţat marţi că va retrage de pe unele pieţe din afara Statelor Unite un dispozitiv destinat tratării bolii de reflux gastroesofagian, invocând motive comerciale
08:10
Reuters: Super-taifunul Ragasa loveşte Hong Kong-ul, iar bilanţul deceselor creşte în Taiwan # Bursa
Super-taifunul Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical al anului la nivel global, a lovit miercuri Hong Kong-ul cu vânturi de intensitate uraganică şi ploi torenţiale, în timp ce în Taiwan ploile abundente au provocat moartea a 14 persoane
Acum 8 ore
07:50
Echilibrul muncă-viaţă din Europa, avantaj competitiv în atragerea de talente după reforma vizelor H-1B a lui Trump # Bursa
Reforma vizelor H-1B anunţată de administraţia Trump, care prevede creşterea taxei de aplicare la 100.000 de dolari, a redeschis competiţia globală pentru atragerea profesioniştilor de top. În timp ce SUA încearcă să limiteze accesul la piaţa muncii pentru străini, experţi şi investitori subliniază că Europa ar putea transforma situaţia într-o oportunitate, mizând pe calitatea vieţii şi echilibrul dintre muncă şi viaţa personală
07:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat and #8222;schimbarea de direcţie and #8221; făcută marţi de omologul său american Donald Trump în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, după ce acesta din urmă a declarat că Kievul este capabil să câştige împotriva Moscovei
07:50
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, la vot în plenul Camerei Deputaţilor # Bursa
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu intră, miercuri, la 11.30, la vot în plenul Camerei Deputaţilor. Mai mulţi parlamentari PSD au criticat-o, în ultimele zile, pe Diana Buzoianu pentru că nu semnează avizele de mediu pentru hidrocentrale iar senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că ar vota împotriva acesteia, dacă ar fi deputat.
07:50
Gigantul chinez BYD spune că are un plan de rezervă dacă nu va mai avea acces la cipurile Nvidia # Bursa
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD are un plan alternativ în cazul în care nu va mai putea utiliza cipurile Nvidia în maşinile sale, a declarat marţi Stella Li, vicepreşedinte executiv al companiei
07:50
Zelenski consideră că Trump va contribui la schimbarea poziţiei lui Xi faţă de războiul Rusiei în Ucraina # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marţi, că preşedintele american Donald Trump ar putea contribui la schimbarea poziţiei preşedintelui chinez Xi Jinping faţă de războiul Rusiei în Ucraina
07:50
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta.
07:50
Acţiunile din Asia au scăzut miercuri, în urma declinurilor de pe Wall Street, după ce comentariile preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, au oferit puţine indicii privind viitorul curs al dobânzilor, iar datele economice au alimentat temerile legate de încetinirea creşterii
07:40
Suspectul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat # Bursa
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.