SindFISC anunţă protest naţional pe 27 septembrie pentru and #8222;10 revendicări esenţiale and #8221; ale finanţiştilor

10:30

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, and #8222;foarte grave and #8221;, dar că este important ca toată lumea să aibă and #8222;o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică and #8221; şi că procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal. Potrivit ministrului, în şcolile unde au fost primite aceste mesaje de ameninţare prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută. and #8222;Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii şi diriginţii, acolo unde simt că trebuie discutat cu elevii şi cu părinţii, să facă acest lucru and #8221;, adaugă ministrul.