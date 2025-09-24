Vlad Voiculescu acuză PSD de "terorism politic": PSD blochează dreptul Bucureştenilor de a-şi alege primarul
ObservatorNews, 24 septembrie 2025 13:20
Vlad Voiculescu, liderul USR Bucureşti, susține că alegerile ar trebui organizate conform legii, nu în funcție de interesele politice ale PSD. El amintește că legislația prevede un termen de 90 de zile pentru organizarea alegerilor de la momentul vacantării funcției, însă au trecut deja 129 de zile fără ca acest lucru să se întâmple. Voiculescu acuză PSD că blochează în mod deliberat dreptul bucureștenilor de a-și alege primarul, calificând situația drept "terorism politic", informează News.ro.
Vlad Voiculescu, liderul USR Bucureşti, susține că alegerile ar trebui organizate conform legii, nu în funcție de interesele politice ale PSD. El amintește că legislația prevede un termen de 90 de zile pentru organizarea alegerilor de la momentul vacantării funcției, însă au trecut deja 129 de zile fără ca acest lucru să se întâmple. Voiculescu acuză PSD că blochează în mod deliberat dreptul bucureștenilor de a-și alege primarul, calificând situația drept "terorism politic", informează News.ro.
13:10
Expropriați pe sume de nimic: 3 din 10 români nu contestă despăgubirile. Ce spun avocaţii # ObservatorNews
Doar 3 din 10 români aleg să conteste în instanță sumele primite ca despăgubire pentru expropriere, deși, în majoritatea cazurilor, statul oferă valori mult sub prețul pieței, potrivit unei case de avocatură. Mulți dintre cei afectați ajung să-și piardă singura locuință și primesc în schimb o sumă insuficientă chiar și pentru achiziția unui apartament modest, informează News.ro.
13:00
Reacția Kremlinului după ce Trump a numit Rusia "tigru de hârtie": Suntem urși, nu tigri # ObservatorNews
Kremlinul a reacționat la aparenta schimbare de poziție a președintelui SUA, Donald Trump, care a transmis marți seara că Rusia este un "tigru de hârtie" și că Ucraina își poate recupera militar, cu ajutorul Europei, teritoriile pierdute, și "poate chiar să meargă mai departe". Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia este mai degrabă asociată cu ursul, iar "urși de hârtie" nu există. Referitor la recuperarea teritoriilor pierdute de către Kiev, Dmitri Peskov a spus că Moscova nu este de acord cu această afirmaţie.
13:00
Scandal pe hidrocentrala Paşcani: Daniel Zamfir spune că ministra USR va ceda presiunii PSD "cu sula-n coastă" # ObservatorNews
După respingerea moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că aceasta va fi forțată de lege să aprobe proiectul hidrocentralei de la Pașcani, acuzând-o de blocaje motivate politic, relatează Mediafax.
12:50
Diseară, Drumul Eroilor ajunge în Manila North Cemetery – o cursă pentru ultima șansă # ObservatorNews
A fost o seară intensă pe Drumul Eroilor în Asia Express – surprize, tensiuni și o luptă acerbă pentru amuletă. Raluca și Florin au bifat o premieră spectaculoasă, calificându-se la primul lor joc de amuletă și reușind să iasă victorioși în confruntarea directă cu Emil Rengle și Alejandro. Misiunea spectaculoasă cu păpușile gigant a schimbat complet dinamica echipelor și a scos la iveală tensiunile mocnite dintre concurenți, transformând ediția într-una plină de adrenalină și răsturnări de situație. Toate acestea au făcut ca aventura Asia Express să fie lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.
12:50
Primul botez nu este doar o simplă tradiție – este o amintire prețioasă, care rămâne vie pentru o viață întreagă. Părinții și nașii își doresc ca această zi specială să fie perfectă în cele mai mici detalii: de la locație și invitați, până la ținuta și accesoriile bebelușului. Iar una dintre cele mai mari provocări rămâne alegerea trusoului de botez – acel set esențial care trebuie să îmbine tradiția, calitatea și eleganța.
12:50
Kaizen Gaming și Kaizenerii extind programul „The Collective”, sprijinind 24 de ONG-uri din Europa și America Latină.
12:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt umbrite de o campanie masivă de dezinformare, în care Rusia folosește inclusiv inteligența artificială pentru a discredita președinta Maia Sandu, atrăgând atenția analiștilor internaționali, relevă o analiză AFP, citată de Agerpres.
12:40
Peste 20 de zimbri morți, lăsați să putrezească la Armeniș. Localnicii se plâng de mirosul insuportabil # ObservatorNews
Cadavre de zimbri lăsate în putrefacție, localnici sufocați de miros și instituții care nu știu cine trebuie să intervină. Autoritățile din Caraș-Severin s-au întâlnit de urgență sub coordonarea prefectului Ioan Dragomir pentru a analiza o situație descrisă chiar de acesta ca fiind "destul de gravă".
12:30
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia, protest la Ministerul Economiei: "Situaţia a atins punctul critic" # ObservatorNews
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează, miercuri, până la ora 15.30, în faţa Ministerului Economiei şi acuză autorităţile statului că nu există nicio strategie sau un plan concret şi corent de redresare a şantierului. Ei susţin că această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului Mangalia.
12:10
Cu "puteri magice", două femei au înșelat o tânără de 23 de ani. Prejudiciul ajunge la peste 51.000 de lei # ObservatorNews
Polițiștii din Buzău au reținut două femei din Prahova și Ilfov, acuzate că au înșelat o tânără de 23 de ani, promițându-i rezolvarea problemelor personale prin metode oculte. Prejudiciul depășește 51.000 de lei.
12:10
"Zidul de drone" al Uniunii Europene ar putea fi gata în 12 luni, susţine comisarul european pentru Apărare # ObservatorNews
Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a declarat că Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ, în decurs de 12 luni, capacitățile de detectare a dronelor. Totuși, va fi nevoie de mai mult timp pentru a dezvolta o rețea completă, terestră și maritimă, capabilă să urmărească și să distrugă ținte, relatează Euractiv, citat de Agerpres.
11:40
Ilie Bolojan, conferință de presă astăzi, la ora 16:00. Punctele cheie de pe agenda Guvernului # ObservatorNews
România se pregătește de o nouă rectificare bugetară, în condițiile în care statul trebuie să acopere dobânzi uriașe și cheltuieli mai mari cu salariile. Premierul Ilie Bolojan va oferi miercuri, de la ora 16:00, explicații într-o conferință de presă, după vizita oficială la Bruxelles și discuțiile cu liderii coaliției.
11:40
CCR a amânat decizia pe 4 din cele 5 Pachete ale Guvernului Bolojan. A validat una dintre reforme # ObservatorNews
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind pensiile magistraților, reforma din sănătate, modificările privind companiile de stat și pachetul fiscal. În schimb, judecătorii constituționali au trecut refoma instituțiilor de reglementare ASF, ANRE și ANCOM.
11:30
Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de jandarmi după ce a afișat un steag cu simboluri legionare # ObservatorNews
Un bărbat de 45 de ani a fost ridicat miercuri dimineață de jandarmi din fața sediului IPJ Ilfov și dus la audieri, după ce a afișat un steag cu simboluri asociate Mișcării Legionare. Incidentul a avut loc în timpul unei adunări publice organizate în sprijinul lui Călin Georgescu, transmite Agerpres.
11:30
În București, joi și vineri vremea va deveni mai rece, cu maxime ce nu vor trece de 21 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în timpul nopții sunt posibile ploi slabe, informează Agerpres.
11:30
Cum arată hala care a ars și a poluat Capitala. Flăcările au topit inclusiv structura metalică # ObservatorNews
Hala care a luat foc marți noapte, în Sectorul 2 al Capitalei, pe Aleea Hobița, în zona Pantelimon, este distrusă aproape complet. O filmare surprinsă dintr-un bloc din apropiere arată amploarea dezastrului. Incendiul a distrus 7.000 de metri pătrați. 26 de autospeciale de stingere au fost mobilizate. Degajările masive de fum au afectat întreaga Capitală.
11:20
Două locuințe ale clanului Cârpaci, percheziţionate de polițiști. O grenadă, găsită la una dintre adrese # ObservatorNews
Descinderi de amploare în trei județe, vizând persoane care ar deține arme ilegal. Polițiștii de la Serviciul Arme Timiș au făcut 23 de percheziții în Timiș, Caraș-Severin și Gorj, iar la una dintre adrese a fost descoperită o grenadă ofensivă de proveniență iugoslavă. Printre locațiile vizate se află și două imobile aparținând familiei Cârpaci din Timișoara, cunoscută pentru scandalul violent de pe Podul Episcopal, din august 2025.
11:10
Vremea se răceşte în toată ţara: temperaturile scad şi cu 15 grade. Prognoza meteo emisă de ANM # ObservatorNews
Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.
11:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, urmează să fie supusă votului miercuri, de la ora 11:30, în plenul Camerei Deputaților. În ultimele zile, mai mulți parlamentari PSD au criticat-o pe ministră pentru refuzul de a semna avizele de mediu pentru hidrocentrale, iar senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, informează News.ro.
10:50
Kelemen Hunor despre tensiunile din coaliţie: "Avem o criză de credibilitate, dar criză politică nu vom avea" # ObservatorNews
Liderul UDMR infirmă informațiile apărute în presă privind o eventuală retragere a lui Ilie Bolojan, pe fondul dezbaterilor de la Curtea Constituțională legate de pensiile magistraților. Kelemen Hunor susține că nu există premise pentru o criză politică.
10:50
Secretarul de stat al SUA: Rusia a amânat pacea în Ucraina, schimbând poziția lui Trump față de Kremlin # ObservatorNews
Secretarul de stat american Marco Rubio, susţine că întârzierea procesului de pace în Ucraina, cauzată de Rusia, l-a determinat pe preşedintele Donald Trump să îşi schimbe poziţia faţă de Kremlin, relatează dpa, citată de Agerpres.
10:40
SONDAJ: Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? # ObservatorNews
Soarta Guvernului stă în decizia pe care CCR o va lua astăzi în legătură cu pensiile magistraţilor. Legea prevede că pensia unui magistrat va fi egală cu 70% din ultimul salariu net, faţă de 80% din brut pe legea actuală. Totodată, vârsta de pensionare va creşte treptat în următorii 10 ani şi ar urma să atingă pragul de 65 de ani abia în anul 2035. Premierul Ilie Bolojan a avertizat că e gata să se retragă din funcţie dacă reforma pe care a propus-o va pica la controlul Curţii.
10:40
SRI anunță că, până în acest moment, nu există indicii care să confirme că amenințările primite miercuri dimineață pe mail de mai multe școli din București și din alte orașe din țară ar reprezenta un pericol real. Mesajele, ce vizau posibile atacuri, au stârnit însă alertă în rândul autorităților și elevilor, informează Agerpres.
10:40
Valoarea mașinilor electrice și hibride scoase la vânzare în România a crescut cu 3,5% în vara lui 2025, iar numărul anunțurilor a urcat cu 7,6%. Toyota rămâne lider de piață, însă tot mai mulți români se orientează spre hibride plug-in și modele recente, cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro.
10:30
Creatorii de conținut interziși pe YouTube pentru dezinformare vor putea reveni pe platformă. Decizia Alphabet # ObservatorNews
Creatorii de conținut de pe You Tube care au fost interziși pentru răspândirea de dezinformări, vor putea reveni pe platformă. Decizia a fost luată de conducerea companiei care deține YouTube, potrivit unei scrisori trimise marți unui parlamentar republican.
10:30
Daniel David, despre şcolile care au primit ameninţări: "Prezenţa jandarmilor şi a Poliţiei va fi crescută" # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat măsuri suplimentare de securitate în şcolile care au primit ameninţări prin email. Procesul educaţional continuă sub supravegherea autorităţilor, cu un apel la "îngrijorare responsabilă", nu panică.
10:30
Cele 5 etape prin care un antreprenor român ajunge la profit. Care sunt domeniile cu randamente de peste 30% # ObservatorNews
Randamentul capitalului investit în afaceri din România a scăzut de la 24% la doar 15% în ultimii ani, în timp ce riscurile cresc. Specialistul economic Observator, Iancu Guda, explică ce înseamnă acest indicator, în ce sectoare se câștigă cel mai mult și de ce diferența dintre antreprenori și salariați este tot mai mică.
10:10
Inconștiență pe două roți: doi adolescenți s-au prăbușit cu trotineta pe linia de tramvai # ObservatorNews
Accidentele cu trotinete par să nu îi mai sperie pe oameni. De data aceasta, în centrul oraşului Oradea, camera de bord a unei maşini a surprins momentul în care cum doi adolescenţi, călători pe aceeaşi trotinetă electrică, merg fără nicio grijă pe contrasens, pe linia de tramvai.
10:00
Accident mortal în localitatea Leţcani, unde o maşină în care se aflau o femeie şi un copil s-a izbit puternic de duba unei firme de curierat. Impactul a fost devastator, iar autoturismul a fost grav avariat şi proiectat apoi pe un câmp.
10:00
Incendiu violent la o hală de reciclare din Arad. Flăcările au mistuit peste 6.000 mp # ObservatorNews
Incendiu uriaș la o firmă de reciclare din localitatea arădeană Iratoșu. Flăcările au mistuit peste 6.000 de metri pătrați dintr-o hală și din curtea societății, în noaptea de marți spre miercuri. Zece angajați s-au autoevacuat la timp, iar pompierii s-au luptat mai bine de patru ore cu focul pentru a împiedica extinderea lui, potrivit Agerpres.
09:50
Un camion a declanșat un carambol în Cluj pentru că nu a respectat distanţa. O femeie a fost rănită # ObservatorNews
Un moment de neatenție al unui şofer de camion ar fi putut duce la o tragedie în judeţul Cluj.
09:20
Mai multe instituții de învățământ și cel puțin o unitate medicală din România au primit marți mesaje de amenințare pe e-mail. Poliția a demarat verificări, însă primele date nu indică un pericol real, relatează Mediafax.
09:10
Hamace suspendate la 200 m între stânci, în Gorj. Experienţa atrage iubitori de adrenalină din toată Europa # ObservatorNews
Iubitorii de natură și adrenalină pot trăi senzații de neuitat suspendaţi în hamac. Printre stânci, la aproximativ 200 de metri înălţime! Se întâmplă în judeţul Gorj, iar accesul se face pe un traseu de via ferrata, ce pornește de la Peștera Muierilor. Proiectul, iniţiat de un alpinist montan, atrage numeroşi turişti de toate vârstele. Însă nu toţi pot face faţă provocării.
09:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac diplomatic la adresa Chinei în timpul unei şedinţe de nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU. Liderul de la Kiev a punctat faptul că Beijingul "rămâne tăcut" în faţa războiului din Ucraina, deşi Rusia este "complet dependentă" de sprijinul său.
09:10
"Roger that". Polonia, după declarația lui Trump despre aeronavele rusești pătrunse pe teritoriul NATO # ObservatorNews
Întrebat de un reporter dacă statele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul lor aerian, Donald Trump a răspuns simplu: "Da, cred asta".
09:00
Riscuri pentru sănătatea bucureştenilor, după incendiul din Pantelimon. Explicaţiile lui Beatrice Mahler # ObservatorNews
Un incendiu de proporții s-a manifestat în cartierul Pantelimon, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total 26 de autospeciale de stingere. În acest moment, în dispozitiv au rămas 14 autospeciale, echipele de intervenție continuând acțiunile pe parcursul zilei, anunță ISU București-Ilfov. Pentru locuitorii Capitalei, incendiul a generat cantităţi însemnate de fum, care odată inhalat poate avea efecte adverse grave. Medicul Beatrice Mahler a explicat care sunt principalele riscuri pentru sănătate.
09:00
În primele aproape trei luni ale anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au scăzut cu 33%, însă România rămâne lider incontestabil, livrând peste două milioane de tone.
08:50
Incendiul care a pornit la acoperişul halei frigorifice din Sectorul 2, în jurul orei 20, avea să se transforme rapid într-un dezastru de proporţii. Nu a durat mult până când apartamentele oamenilor s-au umplut de fum dens şi miros înţepător.
08:50
udecătorii Curții Constituționale vor dezbate miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de AUR împotriva pachetelor legislative adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară.
08:40
Claudia Cardinale a murit. Legenda filmului italian a încetat din viaţă la 87 de ani # ObservatorNews
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani. Aceasta a încetat din viaţă în locuinţa sa de lângă Paris, înconjurată de copiii ei. Sex-simbol al anilor 60, Cardinale s-a născut în Tunisia, pe 15 aprilie 1938 şi a jucat în filme precum "Rocco şi fraţii săi", "Ghepardul" sau "A fost odată în Vest". A împărţit scena cu cei mai mari actori ai secolului 20, de la Alain Delon, Henri Fonda sau Marcello Mastroianni.
08:40
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon # ObservatorNews
Aerul din Bucureşti a devenit de șapte ori mai poluat faţă de limitele normale, din cauza incendiului izbucnit marţi seară la acoperişul depozitului Antefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert din cauza degajărilor de fum.
08:30
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul # ObservatorNews
Cel mai vizitat obiectiv turistic din Brașov, Biserica Neagră, este, în această perioadă, un adevărat furnicar. Turiști români, dar şi străini, alături de ghizi, se amestecă în jurul și în interiorul unui monument cu o istorie, o arhitectură și povești cu totul speciale. An de an, sute de mii de vizitatori curioşi calcă pragul acestui lăcaş de cult.
08:30
Cele mai bine plătite joburi din România. Salariile ajung la zeci de mii de lei pe lună fără studii superioare # ObservatorNews
Avem meserii asemănătoare, dar salarii total diferite. Asta, în funcţie de regiunea ţării şi studii. Asta arată o analiză realizată de un furnizor de HR din România. Dacă la unele locuri de muncă angajaţii sunt plătiţi cu câteva mii de lei, în cazul altora salariile pot ajunge chiar şi la câteva zeci de mii.
08:30
