Vlad Voiculescu acuză PSD de "terorism politic": PSD blochează dreptul Bucureştenilor de a-şi alege primarul

După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit şi de fotografii şocante de la un masacru care a avut loc cu ani în urmă, în Texas. Tânărul a folosit un sistem prin care ar fi încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori.