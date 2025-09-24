Astra Film Junior 2025 - Programul propune o selecţie de documentare, animaţii şi ficţiuni scurte adaptate fiecărei grupe de vârstă

12:30

Doar 3 din 10 români contestă în instanţă despăgubirile pentru expropriere, deşi statul oferă, de regulă, sume mult sub valoarea de piaţă, arată datele transmise de o casă de avocatură. Potrivit acesteia, sunt oameni care prin expropriere îşi pierd singura casă şi primesc o sumă care nu le ajunge nici pentru un apartament mic. Casa de avocatură prezintă şi cazul unui proprietar care a primit iniţial 20.865 de lei (aproximativ 4.000 de euro) pentru terenul expropriat într-o zonă puternic dezvoltată imobiliar, iar după ce a dat statul în judecată a încasat 100.000 euro. Situaţia este vizibilă şi în cazul exproprierilor pentru extinderea Magistralei 4 de metrou din Bucureşti, unde mulţi proprietari spun că despăgubirile stabilite sunt mult sub valoarea reală de piaţă şi nu le permit să îşi cumpere o locuinţă similară cu cea pierdută.