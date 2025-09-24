Cel mai recent scenariu discutat în coaliție privind reforma administrației locale. Ce a propus PSD
HotNews.ro, 24 septembrie 2025 13:20
Partidul condus de Sorin Grindeanu a propus în ședința de marți a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:50
Fonduri europene în județul Prahova. Cine vine la conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie: oficialități, antreprenori, experți în finanțări. Participarea e gratuită # HotNews.ro
Microîntreprinderile din județul Prahova pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR, finanțate din fondurile europene pentru tranziție justă, iar antreprenorii prahoveni au posibilitatea să participe gratuit la conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie…
13:50
Sorin Grindeanu spune că nu e de acord „că Ilie Bolojan trebuie să plece”, dar îi aduce o critică premierului # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD a declarat, miercuri, că nu susține înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, scenariu care a fost vehiculat în ultimele zile în spațiul public, potrivit News.ro. Totuși, Grindeanu spune că…
Acum 15 minute
13:40
Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. „De ce trebuie să fiu deportat?” # HotNews.ro
47 de persoane care inițial au ajuns legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, și au fost condamnate la pedepse cu închisoarea, au fost expulzate în România,…
Acum 30 minute
13:30
HARTĂ Cum s-a deplasat norul de poluare, după incendiul violent de la depozitul Antrefrig din București # HotNews.ro
Incendiul extrem de violent izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Pantelimon a generat un nor de fum care s-a deplasat timp de mai multe ore peste zone mari din toate cele șase sectoare ale…
13:30
VIDEO Super-taifunul Ragasa a lovit sudul Chinei. Două milioane de oameni, evacuați din calea furtunii care a făcut deja ravagii în Taiwan și Filipine / Zeci de morți și peste 100 de dispăruți # HotNews.ro
China este în stare de alertă maximă, după ce taifunul Ragasa care a provocat morți în Taiwan și Filipine, a ajuns miercuri în regiunea sa sudică, cu vânturi puternice și ploi torențiale, forțând autoritățile chineze…
Acum o oră
13:20
Cel mai recent scenariu discutat în coaliție privind reforma administrației locale. Ce a propus PSD # HotNews.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu a propus în ședința de marți a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens…
Acum 2 ore
12:50
România se află printre țările europene cu cele mai multe decese prevenibile și tratabile, potrivit unui raport din 2023 al Comisiei Europene. Cele mai recente statistici Eurostat plasează țara noastră pe locul doi după Bulgaria…
12:50
Cele mai comune boli genetice la copii și testele de ultimă generație care le pot depista: unele se fac în sarcină, altele în primele luni de viață # HotNews.ro
Dacă plănuiți să aveți un copil, este important să cunoașteți și riscurile genetice moștenite din familie. Defectele congenitale, tulburările de dezvoltare sau anumite boli rare pot fi cauzate de mutații genetice transmise de la părinți.…
12:10
eMAG a anunțat că va organiza Black Friday 2025 în data de 7 noiembrie, mai devreme față de alți ani. Primul Black Friday la eMAG a fost în 2011, pe data de 25 noiembrie, iar…
12:00
Aritmiile la copii pot fi fatale, dar se pot trata cu succes. Ce trebuie să știe părinții, de la primele semne până la tratament # HotNews.ro
„Inima copiilor vorbește prin ritmul ei. Noi trebuie să știm să o ascultăm” – Dr. Elena Sauer despre aritmiile pediatrice și cum pot fi ele tratate cu succes. Pentru Dr. Elena Sauer, Medic Specialist Cardiolog…
12:00
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână # HotNews.ro
Complexul Gazprom Neftekhim Salavat, situat la mai mult de 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de către un atac ucrainean cu drone, au anunțat miercuri autoritățile regionale din Bashkortostan citate de…
12:00
Un susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de jandarmi, după ce a afișat un steag cu însemne legionare, la IPJ Ilfov # HotNews.ro
Un steag cu însemne ale Mişcării Legionare a fost identificat de jandarmi, miercuri, printre susţinătorii lui Călin Georgescu care au mers la IPJ Ilfov, unde fostului candidat la prezidențiale a mers să semneze pentru controlul…
12:00
„Deși nu va fi un fond suveran 100%, Fondul Proprietatea va acționa pe principiile unui fond suveran”, spune un reputat investitor # HotNews.ro
În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management – sub denumirea ROCA FP – drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă…
Acum 4 ore
11:40
Curtea Constituțională a amânat decizia pe patru din cele cinci legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, între care cea privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și au amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de vuvern prin asumarea răspunderii. Contestațiile…
11:40
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina # HotNews.ro
Moscova a răspuns miercuri la criticile președintelui SUA Donald Trump pentru armata rusă după discursul său de marți din cadrul Adunării Generale a ONU de la New York. Kremlinul a declarat miercuri că trupele ruse…
11:40
De ce și-a schimbat Trump atitudinea faţă de Rusia. Un apropiat al liderului de la Casa Albă explică: „Răbdarea lui nu este infinită” # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marți, că președintele Donald Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic între Rusia și Ucraina. Donald Trump a afirmat recent că Ucraina…
11:30
Cele mai recente date ale Agenției Naționale de Mediu privind situația aerului din București, după incendiul de la Antefrig care a dus la valori alarmante de poluare # HotNews.ro
Marți seară, un incendiu violent a izbucnit la un depozit din zona șoselei Pantelimon, câteva cartiere din București au fost acoperite de fum, iar nivelul de poluare a fost și de șapte ori mai mare…
11:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cristina a renunțat la jobul din IT și și-a deschis afacere cu produse pentru… „vrăjitoare” # HotNews.ro
A renunțat la liniile de cod pentru a lansa o afacere cu „magie”. Cristina Alecu, o tânără de 29 de ani din București, a lăsat cariera din IT pentru a deschide un magazin dedicat „vrăjitoarelor”…
11:20
Schimbare radicală de vreme în București și în restul țării. De mâine dimineață, temperaturile scad puternic # HotNews.ro
În intervalul 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează racirea accentuată și intensificările de vânt, informează ANM. În intervalul 24.09.2025 Ora…
11:20
VIDEO Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului se votează astăzi. PSD pune condiții pentru a nu o vota. Anunțul lui Sorin Grindeanu, așteptat în curând # HotNews.ro
În ședința de miercuri a plenului reunit al Camerei Deputaților va avea loc votul asupra moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului. Moțiunea a fost depusă săptămâna trecută de AUR. Ședința în care urmează să…
11:10
Ilie Bolojan, conferință de presă de la ora 16:00, în aceeași zi în care CCR are pe agendă sesizările privind pensiile magistraților și măsurile din Pachetul 2 # HotNews.ro
În conferința de presă de miercuri, de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan va vorbi despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la…
11:10
Vremea se răcește drastic în toată țara. Temperaturile scad cu 15 grade, alertă de vânt puternic # HotNews.ro
Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 – 15 grade mai scăzute decât în zilele…
11:10
Ce am învățat de la conferința din București cu cele mai importante femei din lume: Impact Bucharest # HotNews.ro
Impact Bucharest le-a adus pe Michelle Obama, Simona Halep, Erin Meyer față-n față cu antreprenori din jurul lumii. Merg la multe conferințe de business în România și-n afară și pot să zic că, deși la…
11:00
ZBOR, inițiativa BCR pentru tineri din România, deschide hub-uri unde ideile prind viață și comunitățile locale se dezvoltă. La doar 18 ani, Victor Dughie a adunat mai multe experiențe decât mulți tineri din generația lui.…
10:50
Profesor, către colegii de catedră: „Lăsați copiii să respire! Mutați centrul de greutate de la dictare la dialog” # HotNews.ro
De ani de zile, privesc de la catedră o lume care se stinge în șoaptă. Văd zilnic copii care își ascund cuvintele, le înghit timid, parcă temându-se să nu deranjeze liniștea. Vocile lor sunt joase,…
10:50
Una din trei persoane testate în București și Ilfov are risc de infarct sau accident vascular cerebral. „Multi au conștientizat că e nevoie să meargă la medic” # HotNews.ro
Una din trei persoane testate în cadrul unui program pilot de screening în București și Ilfov are risc de a avea un eveniment cardiovascular – infarct miocardic sau accident vascular cerebral. 1.564 de persoane au…
10:40
Piața chiriilor: de unde provine decalajul dintre așteptările chiriașilor și cele ale proprietarilor # HotNews.ro
Diferențele mari dintre așteptările chiriașilor și proprietarilor cu privire la nivelul chiriilor sunt determinate de presiuni financiare și prioritățile diferite ale ambelor părți. Chiriașii sunt adesea mai sensibili la preocupările legate de accesibilitate; mulți își…
10:40
Deși plăcinta cu mere rămâne preferata absolută a multor gospodine, există o întreagă lume de rețete cu mere care merită explorată în această perioadă. Fructele proaspete de sezon oferă oportunitatea perfectă pentru a experimenta cu…
10:20
Safe Roads project ajunge în București: Hellas Direct continuă să militeze pentru siguranța elevilor # HotNews.ro
În noaptea de 19 spre 20 septembrie, trecerea de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din București a fost complet reamenajată. Totul se datorează inițiativei Safe Roads project, lansată de compania de asigurări auto…
10:00
Noi mesaje de ameninţare primite de școli, spitale și poliție. „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile” # HotNews.ro
La două zile după amenințările care au vizat mai multe școli și spitale din București și alte județe, noi mesaje au fost trimise la zeci de școli și spitale, chiar și poliție. „Atât ieri, 23…
Acum 6 ore
09:50
VIDEO Jimmy Kimmel apără libertatea de exprimare la revenirea sa la ABC, după suspendare / A vorbit sobru despre crima lui Charlie Kirk și l-a atacat pe Trump # HotNews.ro
„Nu sunt sigur cine a avut cele mai ciudate 48 de ore, eu sau directorul general al Tylenol”, a spus Jimmy Kimmel la începutul emisiunii sale, reluată de ABC la șase zile după ce a…
09:50
VIDEO Cine sunt cei nouă judecători care vor decide soarta pachetului 2 de măsuri adoptate de Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Curtea Constituțională se va pronunța astăzi, într-o ședință programată pentru ora 10.00 asupra celor patru contestații depuse de către AUR împotriva din pachetul II de măsuri fiscale, cât și privind sesizarea depusă de Înalta Curte…
09:40
Consumul susține creșterea în ospitalitate, divertisment și îngrijire personală, dar nu și în turism # HotNews.ro
Redresare puternică pentru serviciile consumate de români în iulie 2025, dar după primele 7 luni semnalele sunt încă mixte, reiese din comunicatul de presă transmis miercuri de Statistică. Cifra de afaceri din serviciile de piață…
09:30
Walt Disney a anunţat marţi că va creşte preţurile pentru serviciul de streaming Disney+ în Statele Unite, începând cu 21 octombrie, în cadrul strategiei de consolidare a profiturilor din platformele digitale, transmite Reuters. Planul cu…
08:50
Președintele american Donald Trump a afirmat că utilizarea paracetamolului (acetaminofen sau Tylenol) în timpul sarcinii este legată de autismul la copii, îndemnând femeile însărcinate să evite acest analgezic, scrie The Conversation. Acest anunț a stârnit…
08:40
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” # HotNews.ro
„Câtă vreme Ucraina rezistă, România nu poate fi amenințată pe uscat”, spun analiștii consultați de HotNews. Dar planuri de apărare există. Dreptunghiul Focșani – Râmnicu Sărat – Galați – Brăila e un aliniament de apărare…
08:30
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preț final de…
08:20
Bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe Trump pe terenul de golf, găsit vinovat. Ce pedeapsă riscă # HotNews.ro
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidențiale, a fost găsit vinovat marți și a încercat…
08:00
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta, scrie News.ro. Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să ţină apăsat…
Acum 8 ore
07:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să…
07:30
Instabilitatea politică și erorile politicilor fiscale au împins prețurile de consum românești la 8,5%, în timp ce Republica Cehă se menține stabilă, cu o inflație de doar 2,4% Rata inflației din România a crescut la…
07:00
Zi crucială pentru Guvernul Bolojan. CCR decide azi dacă validează modificările la pensiile speciale și celelalte proiecte din pachetul doi. Fără aceste reforme, premierul a sugerat o demisie # HotNews.ro
Nouă sesizări se află astăzi pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională a României (CCR). Toate se referă la cel de-al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. În…
07:00
„Pușcăria pentru străini”. Mărturia unor tineri care au stat închiși mai multe zile în Centrul de la Otopeni # HotNews.ro
„Sau te duci înapoi în țara ta sau intri în pușcăria pentru străini”. Asta își amintește tânărul tunisian Mohamed Benzid Zidi că i-au spus agenții când l-au oprit la Aeroportul Henri Coandă pe 28 decembrie…
07:00
Impasul sau întoarcerea ciocnirii civilizațiilor. O radiografie a modului în care va arăta viața noastră ani de acum înainte # HotNews.ro
Mai este posibilă rearanjarea politică a lumii, dorită de puterile revizioniste autocratice din Orient, sau apărarea ordinii mondiale actuale bazate pe reguli, susținută de democrațiile liberale din Occident, fără un mare război cinetic? Și dacă da,…
Acum 12 ore
05:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele american Donald Trump despre încălcările repetate ale spațiului aerian de către Rusia și au convenit asupra necesității de a reduce…
01:00
„Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în cariera sa de femeie, cât și în cea de artistă”, a declarat agentul ei, Laurent Savry, citat de cotidianul Corriere della Sera. Actrița Claudia…
Acum 24 ore
00:50
Când a apărut legătura între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra? Procurorul general, detalii din dosar: „Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024” # HotNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi mercenarul Horaţiu Potra apar încă din toamna lui 2021, dar acestea se…
00:50
Nivelul de poluare, chiar și 7 mai mare decât maximul admis în București, în urma incendiului violent. Zona care este acoperită de un fum „foarte dens şi toxic” # HotNews.ro
Degajările masive de fum afectează întreaga Capitală, a transmis marți seară Ministerului Mediului, în urma incendiului puternic care a cuprins o hală din Sectorul 2 și care a făcut ca aerul să devină irespirabil în…
00:10
Ce valoare a atins nivelul de poluare din București, în urma incendiului puternic care a făcut aerul irespirabil. Valoarea maximă, înregistrată pe un bulevard central # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marți detalii despre calitarea aerului din București, după incendiul violent care a cuprins o hală din Sectorul 2 și care a făcut ca aerul să devină irespirabil în mare…
00:10
FOTOGALERIE Incendiul uriaș care a învăluit cu un nor toxic de fum aproape toată Capitala # HotNews.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, pentru stingerea lui intervenind zeci de autospeciale de pompieri. Incendiul a provocat degajări mari de fum, care a fost…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.