VIDEO. Progres de peste 36% pe bucata de autostrada Margina – Holdea
Timis Online, 24 septembrie 2025 13:20
Pe șantierul viitoarei porțiuni de autostradă Margina – Holdea, cunoscut pentru celebrele „tuneluri pentru urși”, se lucrează „24 de ore din 24”, iar șantierul a ajuns la un grad de finalizare de 36%, anunță Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. În octombrie ar trebui să fie marcat un nou moment simbolic: străpunegerea și celei de-a doua galerii a primului tunel.
Acum o oră
13:20
13:00
Tablier nou la pasajul de la Parcul Botanic. Ce alte lucrări s-au făcut la calea ferată din Timișoara? # Timis Online
Zilele acestea, antreprenorul care reabilitează calea ferată care traversează Timișoara a desfășurat lucrări la pasajul inferior de la Parcul Botanic. Aici, a fost schimbat tablierul metalic, după s-a procedat anterior și la Pasajul Popa Șapcă în primăvară. Tot în septembrie s-a mai intervenit și alte două pasaje din oraș.
Acum 2 ore
12:50
Modernizarea Pasarelei Îndrăgostiților, blocată. De ce refuză Direcția de Cultură să dea avizul? # Timis Online
Pasarela Îndrăgostiților – cunoscută de timișoreni și ca „podul cu lacăte” – stă închisă încă de acum doi ani și jumătate. Useriștii dau vina pe deciziile „subiective” ale Direcției Județene de Cultură (DJC) Timiș. Invers, și conducerea direcției spune că primărie refuză să modifice proiectul după observațiile făcute.
12:40
Studenții din Timișoara anunță un nou protest luni, 29 septembrie, în fața Operei, începând cu ora 14:00, în semn de nemulțumire față de măsurile de austeritate incluse în „Legea Bolojan”. Evenimentul coincide cu începutul anului universitar 2025-2026.
12:00
Aparatură modernă la Spitalul CFR Timișoara. Laboratorul de endoscopie, dotat cu bronhoscop # Timis Online
Laboratorul de Endoscopie din cadrul Spitalului CFR Timișoara a fost dotat cu un bronhoscop, aparat care permite vizualizarea directă a căilor respiratorii.
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de răcire accentuată a vremii și de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor până vineri seara.
Acum 4 ore
11:20
Timișoara CYBER FORUM 2025 – locul unde se scrie viitorul securității cibernetice, pe 2 octombrie 2025 # Timis Online
Într-o lume tot mai digitalizată, securitatea cibernetică nu mai este un moft, ci o necesitate. Atacurile devin tot mai sofisticate, iar riscurile cresc pentru instituții, companii și utilizatori de rând. Pe 2 octombrie 2025, Timișoara devine centrul dezbaterilor pe această temă, odată cu Cyber Forum 2025, eveniment organizat de OPSWAT România.
11:20
Grenadă activă, săbii și articole pirotehnice descoperite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare în Timișoara # Timis Online
O grenadă activă, două săbii și mai multe articole pirotehnice au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate miercuri în două locuințe din Timișoara.
11:20
Student al UVT, laureat la „European Next Generation Award” cu un proiect de design inovator # Timis Online
David Borovic, student la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT), a obținut locul I la competiția internațională „European Next Generation Award”, organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Evenimentul s-a desfășurat în Copenhaga, Danemarca.
11:00
E-mailurile cu amenințări în școli și instituții au ajuns și la Timișoara. Un copil este audiat # Timis Online
Un nou val de mesaje anonime în care se făceau amenințări de comitere a unui atac armat a ajuns, în ultimele zile, la mai multe unități de învăţământ, spitale şi alte instituții din Capitală și din țară, inclusiv la Timișoara.
11:00
Pot începe concedierile la Primăria Timișoara. Organigrama „pe austeritate”, aprobată cu scandal # Timis Online
Primarul Dominic Fritz a anunțat încă de la începutul lunii august că primăria urmează să desființeze câteva zeci de posturi, majoritatea ocupate, pentru a reduce din cheltuieli. Marți, 23 septembrie, consilierii locali au și aprobat proiectul. A fost prezent și liderul sindical Tiberiu Negrei, astfel că ședința nu a putut scăpa fără puțin scandal.
10:30
Amenzile uriașe, care ajung și la 50.000 de lei, tot nu-i descurajează pe cei care aruncă deșeuri pe străzile din Timișoara # Timis Online
Poliția Locală Timișoara atrage atenția că a aplicat sancțiuni în valoare de aproape 500.000 de lei celor care nu au respectat legislația privind abandonul și gestionarea deșeurilor. Amenzile au fost și de 50.000 de lei, însă unor necivilizați nu le-a fost teamă că le-ar putea fi afectat serios bugetul.
10:20
Timișoara are nevoie urgentă de sânge! Persoanele cu grupa 0 Rh negativ sunt așteptate la donare # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupa de sânge 0 Rh negativ, în contextul unei cereri crescute din oraș în ultima perioadă.
10:20
Percheziții în Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală prin transport alternativ # Timis Online
Polițiștii din Timiș au descins miercuri la 16 adrese din Timiș și Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt implicate mai multe firme de transport alternativ. Prejudiciul estimat depășește 2,8 milioane de lei.
Acum 6 ore
09:50
ASOCIATIA COTOSMAN, in calitate de beneficiara, anunta lansarea proiectului ”CRESTEREA GRADULUI DE DIGITALIZARE A ASOCIATIEI COTOSMAN” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C7. Transformare digitala, titlu apel: Digitalizarea sectorului organizatiilor neguvernamentale
09:20
Timișenii au votat: Centrul cultural și educațional ridicat de CJT la Giroc se va numi ForUM01115 # Timis Online
Cazarma părăsită din comuna Giroc, care va fi transformată de Consiliul Județean Timiș în Centru cultural și educațional, se va numi ForUM01115. Anunțul a fost făcut marți seara de Alfred Simonis, președintele CJT, în urma voturilor internauților.
09:20
Zilele Culturii Maghiare aduc la Timișoara concerte, gastronomie, reconstituiri istorice și distracție pentru toate vârstele # Timis Online
Între 24 și 28 septembrie, Timișoara devine centrul unei adevărate sărbători culturale cu ocazia Zilelor Culturii Maghiare, eveniment ajuns la ediția aniversară cu numărul 10. Organizatorii propun cinci zile pline de tradiții, bunătăți, muzică și spectacole pentru toate gusturile.
09:10
Recipiente blocate, gunoaie aruncate chiar lângă ele și miros oribil la noile insule ecologice din Timișoara # Timis Online
Începând din această vară, treptat, tot mai multe dintre insulele ecologice montate de Primăria Timișoara au fost date în folosință. Cetățenii, însă, se plâng că au apărut, în mai multe cazuri, gunoaie abandonate lângă insule, că ușile nu se deschid sau că recipientele nu sunt golite la timp.
09:00
Actrița franco-italiană Claudia Cardinale, a încetat din viață marți, la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi la Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat în cursul serii impresarul ei.
08:50
Miercuri, 24 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
23 septembrie 2025
20:00
„Traian Abruda a fost un renascentist contemporan!”. Astfel l-a descris prof.dr. Carol David pe „Artistul care boxează cu îngerii”, la vernisajul expoziției postume cu acest titlul, deschise luni seara în Galeria de Artă Park, la Timișoara, în fața unui public numeros.
18:50
Proiect pilot la Lugoj. Primarul Călin Dobra a anunțat, marți, că angajații municipalității, ajutați de o dronă, vor începe identificarea construcțiilor ilegale din oraș.
18:30
De la 1 octombrie cresc facturile la Colterm. Proiectul de reducere a subvenției, aprobat în ciuda boicotului PNL și PSD # Timis Online
Executivul Primăriei Timișoara a propus reducerea subvenției publice la tarifele practicate de Colterm. Deși grupurile PNL și PSD au anunțat că nu susțin inițiativa, aceasta a trecut la limită, cu 14 voturi „pentru”. Asta înseamnă că fie unul dintre consilierii celor două partide a votat împotriva direcției anunțate, fie unul de la AUR a fost de acord cu propunerea.
17:40
Pompierii arădeni au fost solicitați să scoată un cadavru din Mureș, din zona Podului Traian din municipiul Arad.
17:30
Tragedie pe Bd. Liviu Rebreanu din Timișoara. Un băiat de 6 ani găsit mort în cadă, lângă un uscător de păr # Timis Online
Un băiețel de doar 6 ani și-a pierdut viața în propria locuință, pe bulevardul Liviu Rebreanu, după ce s-ar fi înecat în baie. Descoperirea a fost făcută chiar de mama copilului, care a sunat imediat la 112.
17:00
Accident între tramvai și o mașină în zona Pieței 700 din Timișoara. O femeie a ajuns la spital # Timis Online
Un bărbat a condus un tramvai pe strada Coriolan Brediceanu dinspre Piața 700, iar, la un moment dat, la intersecție cu calea Circumvalațiunii, a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar în fața sa, condus de către o femeie, de 47 de ani.
17:00
Octombrie va fi luna dansului contemporan, la Timișoara. Începe a cincea stagiune DINAM # Timis Online
În luna octombrie, Timișoara devine din nou o scenă a dansului contemporan, grație Companiei Unfold Motion, coregrafei Lavinia Urcan și echipei sale, care au construit, în ani, o platformă solidă pentru această fascinantă artă performativă, în urbe. A V-a ediție a Stagiunii de dans contemporan DINAM propune nouă evenimente artisitice, ateliere și întâlniri cu creatori din acest domeniu.
16:20
PMT le cere bani celor care au folosit terenuri publice fără să plătească. Aproape 500.000 de euro pe an pentru șase dintre ele # Timis Online
Primăria Timișoara are o listă de peste 200 de terenuri publice care au fost folosite gratuit sau pentru sume modice de diverse persoane fizice sau juridice. În baza unui regulament aprobat în prima parte a anului, au fost trimise notificări în șase situații. Pentru aceste terenuri, municipalitatea spune că trebuie să primească aproape jumătate de milion de euro pe an.
14:40
150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Portretul istoric oficial și fotografii din viața suveranei, scoase la licitație # Timis Online
Portetul istoric oficial, cartea Odă României într-o ediție de lux și alte obiecte deosebite ce poartă atingerea Reginei Maria a României sunt expuse, în premieră, pentru publicul larg și scoase la licitație într-o secțiune aniversară de Casa Artmark, la 150 de ani de la nașterea suveranei.
14:40
Șase linii de autobuz și troleibuz vor circula deviat nopțile viitoare, din cauza lucrărilor la pasajul de la Botanic # Timis Online
Din cauza unor noi lucrări la calea ferată care traversează Timișoara, circulația rutieră va avea din nou de suferit. Vor fi afectate inclusiv șase linii de transport public, cele care circulă pe strada Alexandru Ioan Cuza, CFR având programate lucrări la pasajul de lângă Parcul Botanic.
14:20
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară, scrie Agerpres.
14:10
Ambulatoriul de Oftalmologie de la Spitalul Municipal, renovat cu donațiile strânse de Asociația „Iulia Hașdeu” # Timis Online
Asociația „Iulia Hașdeu” din Timișoara sprijină sănătatea vizuală a timișorenilor prin renovarea Ambulatoriului de Oftalmologie al Spitalului Municipal.
Ieri
13:40
A murit prof. univ. dr. Emil Urtilă, pionier al chirurgiei oro-maxilo-faciale în România # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a anunțat decesul profesorului universitar doctor Emil Urtilă, personalitate marcantă a chirurgiei oro-maxilo-faciale.
13:20
Neînțelegeri în Consiliul Local Timișoara. Liberalii nu sunt de acord cu înființarea „Atelierului de Proiectare” # Timis Online
Reprezentanții filialei PNL Timiș au anunțat, marți, că aleșii locali liberali vor vota împotriva proiectului de hotărâre prin care Primăria Timișoara dorește să înființeze propria societate de arhitectură „Atelierul de Proiectare” SRL, având ca asociat unic administrația locală. În replică, viceprimarul Ruben Lațcău de la USR se declară surprins de reacția colegilor liberali și explică de ce.
12:50
Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia, împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara, organizează între 24 și 27 septembrie 2025 a cincea ediție a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica”, eveniment susținut de Primăria și Consiliul Local al Orașului Jimbolia.
12:40
Se mișcă lucrurile la Castelul Huniade. Iovescu, în vizită pe șantier: „Lucrările vor putea să fie efectuate fără întârziere” # Timis Online
După ani și ani de așteptare, timișorenii care trec prin zona centrală pot auzi „mișcare” și pot vedea gardurile de protecție instalate de firma care a demarat reabilitarea Castelului Huniade. În sfârșit, se muncește la restaurarea edificiului, iar Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, instituție ce are în administrare castelul, spune că va merge periodic pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor.
12:20
DSP Timiș lansează o campanie de informare și vaccinare împotriva rujeolei, în urma scăderii ratei de vaccinare la copii # Timis Online
Ca urmare a scăderii acoperirii vaccinale la copii, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș demarează o campanie de informare a populației privind beneficiile vaccinării și riscurile îmbolnăvirii cu boli prevenibile prin vaccin. Campania se va desfășura între 23 septembrie și 29 octombrie 2025 în localitățile Sânpetru Mare, Saravale, Măguri, Checea și în cartierul Kuntz din Timișoara.
12:00
De la scenă la clasă: un spațiu artistic pentru copiii cu nevoi speciale, la Timișoara # Timis Online
Asociația Noi Re-Creăm lansează proiectul „Locul Nostru”, o inițiativă prin care arta devine mijloc de comunicare și învățare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul presupune amenajarea unui spațiu creativ multisenzorial în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” din Timișoara.
11:20
Medicii Spitalului Victor Babeș Timișoara ne explică că la originea fiecărui tip de cancer se află modificări genetice care schimbă comportamentul unei celule normale, transformând-o într-una malignă. Însă, nu toate mutațiile au același impact.
11:00
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la Timișoara prin ateliere și un concert de muzică interbelică # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, organizează sâmbătă, 27 septembrie, un eveniment dedicat seniorilor din comunitate, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
09:40
Municipiul de pe Timiș va avea în viitor o ofertă comercială mult mai variată pentru locuitori. Primarul Călin Dobra a anunțat că trei investitori privați au elaborat trei Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) în oraș.
09:40
Călin Dobra, primarul municipiului Lugoj, a anunțat că poartă discuții despre proiectul unei noi unități sanitare în oraș cu noua echipă managerială a Spitalului Municipal.
09:10
Franța recunoaște statul Palestina „pentru pacea între poporul israelian și poporul palestinian”, a declarat luni solemn președintele francez Emmanuel Macron la tribuna Națiunilor Unite, potrivit Agerpres.
08:50
Marți, 23 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Virozele respiratorii și gripa, tot mai frecvente în sezonul rece. Dr. Ovidiu Roșca explică simptomele, tratamentele și metodele de prevenție # Timis Online
Sezonul rece aduce o creștere semnificativă a numărului de viroze respiratorii, care afectează atât copiii, cât și adulții sau vârstnicii. De la diferențele clinice dintre o simplă răceală și gripă, la rolul antiviralelor și riscurile utilizării incorecte a antibioticelor, până la măsuri simple de prevenție și semnele de alarmă care impun prezentarea urgentă la medic, Dr. Ovidiu Roșca, medic primar boli infecțioase, ne oferă răspunsuri și sfaturi practice.
08:00
Jobwell SRL, agenția de recrutare și consultanță HR, își extinde activitatea în Timișoara, oferind soluții strategice într-un climat economic pruden # Timis Online
Jobwell SRL, agenția de recrutare și consultanță HR dedicată aducerii unei abordări noi și eficiente pe piața muncii, anunță oficial deschiderea operațiunilor sale în Timișoara. Această extindere strategică subliniază misiunea companiei de a perfecționa procesele de recrutare, ajutând companiile să identifice și să dezvolte potențialul uman, chiar și într-un mediu economic marcat de prudență.
