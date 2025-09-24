VIDEO | Lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău din A7 sunt în grafic. Ar putea fi deschis anul acesta

09:40

Într-un drept la replică la articolul „Romsilva, «chelner de ocazie» pentru Primăria Sectorului 2. Instituția care se ocupă cu administrarea pădurilor a făcut catering pentru primăria lui Hopincă” primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis un drept la replică în care subliniază că aceste afirmații reprezintă „o interpretare tendențioasă a unor relații economice între o […] The post Rareș Hopincă, despre contractul cu Romsilva: „Faptul că Primăria Sectorului 2 a ales un operator economic de stat este un lucru pozitiv, care poate fi extins la nivelul mai multor autorități publice” appeared first on Buletin de București.