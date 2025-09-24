Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump va cere acest lucru. „Aceasta nu e o opțiune”

07:10

Republica Moldova se află într-un nou punct de cotitură: alegerile parlamentare care au loc la sfârșitul săptămânii și care ar putea să arunce încă o dată țara în sfera de influență rusă. Pentru moldovenii care au plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, sentimentul e acela că situația peste Prut nu a fost vreodată mai tensionată. „Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic”, e de părere un tânăr venit în România la studii.