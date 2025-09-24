Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump va cere acest lucru. „Aceasta nu e o opțiune”
Digi24.ro, 24 septembrie 2025 13:20
Ungaria nu va înceta să cumpere petrol rusesc, chiar dacă aliatul său, preşedintele american Donald Trump, îi va cere să facă acest lucru, a declarat marţi seară ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, care a invocat constrângerile geografice ale unei ţări fără ieşire la mare, transmite Bloomberg.
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie # Digi24.ro
Noi date în cazul elevului de 17 ani, audiat miercuri pentru mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție. În trecut, FBI a cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. România a refuzat însă extrădarea.
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic Mahmood: „Nu dă bine” # Digi24.ro
Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine”. Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a extremei drepte și a promis intensificarea expulzărilor, potrivit Agerpres.
Flotila Gretei Thunberg care naviga spre Gaza a fost atacată cu drone: „Practic, o declarație de război” # Digi24.ro
Mai multe nave ale Global Sumud Flotilla (GSF) care transportau ajutoare umanitare către Gaza au fost atacate cu drone israeliene în apele internaționale din sudul Cretei.
Turnesolul extremismului și dosarul Georgescu: prima lecție de justiție pedagogică pentru Europa și securitatea națională # Digi24.ro
Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de răsturnare a ordinii constituționale este, probabil, cel mai grav dosar politic și penal din România post-mineriade. Vorbim de o rețea de 22 de persoane, conexiuni cu structuri paramilitare și un plan de destabilizare violentă, în care apare și numele lui Horațiu Potra, lider de mercenari dispuși să recurgă la violență extremă pentru a arunca România în haos, în prezent fugit și asociat cu Rusia.
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată # Digi24.ro
Ministerul de finanţe de la Moscova a comunicat miercuri că propune majorarea de anul viitor a taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22%, pentru a acoperi cheltuielile militare în al patrulea an al războiului dus de Rusa împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
„Inginerie europeană”. Cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, arhitectură și tehnologie din Regatul Unit # Digi24.ro
Toamna aceasta, National Geographic aduce în prim plan poveștile spectaculoase ale marilor proiecte de inginerie europeană, într-un documentar ce dezvăluie inovația din spatele fiecărei construcții. Noua serie dezvăluie, de-a lungul a șase episoade, unele dintre cele mai remarcabile proiecte de inginerie și arhitectură din Europa. Episoadele vor fi difuzate în fiecare marți, la ora 21:00.
Maria Zaharova amenință Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău: „Să ne așteptăm la necazuri” # Digi24.ro
Rusia continuă campania de dezinformare și manipulare înaintea alegerilor din Republica Moldova. De această dată, Maria Zaharova a ieșit la rampă reanimând vechea amenințare privind „românizarea”.
Sorin Grindeanu îi ia apărarea premierului: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor le era foarte clar, se pronunțau # Digi24.ro
Fostul judecător CCR și ministru al Justiției Tudorel Toader consideră în continuare că judecătorii Curții Constituționale vor respinge contestațiile față de reforma pensionării magistraților. Acesta a declarat, miercuri, la Digi24, că deși CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, opțiunile rămân deschise, amânările fiind un fapt frecvent întâlnit. „Dacă judecătorilor le era foarte clar că-i admitere sau respingere, o dădeau”, mai spune Tudorel Toader.
CCR a respins sesizarea Opoziției privind reforma ANRE, ASF și ANCOM: Guvernul a justificat urgenţa şi necesitatea adoptării legii # Digi24.ro
CCR a respins cu unanimitate de voturi, miercuri, sesizarea Opoziţiei pe legea de eficientizare a activităţii unor autorităţi administrative autonome, parte din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului, pe care Executivul şi-a asumat răspunderea în Parlament, se arată înntr-un comunicat oficial al Curţii. CCR arată că Guvernul a reglementat eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.
Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă în aeroport. Proiect: cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500 ml # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari USR au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării sau gări.
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”: „Rusia e mai degrabă un urs adevărat” # Digi24.ro
Kremlinul a estimat miercuri că apropierea dintre Washington şi Moscova, iniţiată de preşedintele american Donald Trump, dă „aproape zero rezultate”, în urma schimbării de atitudine a liderului de la Casa Albă, care și-a exprimat susţinerea faţă de Ucraina. Rusia este „stabilă” şi nu are o „alternativă” la continuarea războiului din Ucraina, dă asigurări Kremlinul, după ce Trump a comparat această ţară cu un „tigru de hârtie”.
O detonare puternică, care nu s-a soldat cu răniţi, a fost auzită la Oslo, în apropiere de Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior situată în apropiere de capitala norvegiană, iar o persoană a fost arestată de către poliţie.
O groapă uriașă a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok. Autoritățile din capitala thailandeză au închis drumurile din jurul spitalului Vajira, relatează ziarul South China Morning Post.
Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit decizia privind hidrocentralele”. Cum va vota PSD # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a avut și un efect pozitiv: a grăbit emiterea avizelor necesare pentru mai multe hidrocentrale din țară. Totuși, Grindeanu a subliniat că social-democrații nu vor vota demersul Opoziției, întrucât premierul a promis că situația se va debloca. Declarația vine după ce, ieri seară, Coaliția a avut o discuție tensionată pe acest subiect, la care a participat inclusiv ministra Mediului. PSD amenințase anterior că Diana Buzoianu ar putea pierde sprijinul PSD la o viitoare moțiune în Parlament.
Lovitură pentru programul de repopulare a zimbrilor: 21 de animale au fost găsite moarte în Munții Țarcu. Anunțul autorităților # Digi24.ro
O infestare parazitară masivă a provocat moartea a 21 de zimbri descoperiți recent în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin. Vestea a șocat atât comunitatea locală, cât și autoritățile, transmite Radio România Reșița.
Zeci de percheziții în Timiș, Caraș și Gorj la persoane care ar deține arme ilegal: descinderi la două adrese ale familiei Cârpaci # Digi24.ro
Poliţiştii de la Serviciul Arme din Timiş fac 23 de percheziţii în diferite locaţii din Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, iar printre adresele verificate două aparţin familiei de romi Cârpaci, care a fost implicată în scandalul din luna august 2025 când şoferul unei maşini a pătruns pe contrasens, a lovit un autoturism, apoi a rupt balustrada unui pod de lângă Catedrală. În cadrul percheziţiilor, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsită o grenadă.
Serviciul de informații militare al Ucrainei a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea, obținând 100TB de date sensibile # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a piratat serverele autorităților ruse din Crimeea ocupată, obținând peste 100 de terabytes de date clasificate, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat în discursul său de la Adunarea Generală a ONU de la New York că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Liderul de la Casa Albă l-a atacat din nou pe primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, și a criticat, de asemenea, asistența acordată de ONU solicitanților de azil, potrivit BBC.
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii continuă lupta pentru stingerea ultimelor focare # Digi24.ro
Primele imagini surprinse de la înălțime arată amploarea dezastrului provocat de incendiul izbucnit marți seara la o hală din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările au mistuit o suprafață de 7.000 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor continuă miercuri dimineață pentru stingerea ultimelor focare și pentru a preveni reaprinderea.
Incendiul de aseară, din București, un risc major pentru bolnavii cronici. Dr Beatrice Mahler explică ce trebuie făcut dacă ai probleme # Digi24.ro
Beatrice Mahler, medic pneumolog, explică potențiale probleme de sănătate care pot apărea în urma unui incident precum incendiul de aseară din Pantelimon și spune ce trebuie să facă bolnavii cronici care se confruntă cu un astfel de episod, informează Digi24.
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept # Digi24.ro
Postul național de televiziune din Australia a fost condamnat să plătească o amendă de 150.000 de dolari australieni (73.435,50 lire sterline, 99.200 dolari) pentru concedierea abuzivă a unei prezentatoare din cauza unei postări pe rețelele sociale despre războiul din Gaza.
Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 16:00, o conferință de presă de la Palatul Victoria, pe tema rezultatului întâlnirilor avute în cadrul vizitei de la Bruxelles, dar și despre rectificarea bugetară și alte proiecte ale Guvernului.
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum # Digi24.ro
Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie.
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic în toată țara. Elena Mateescu: „Minimele vor deveni negative” # Digi24.ro
După o lună septembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță o răcire accentuată în toată țara, cu maxime care în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei nu vor depăși 11-13 grade Celsius. În direct la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că vântul va sufla cu rafale de până la 60 km/h, iar ploile se vor extinde treptat în jumătatea vestică a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și atenționări Cod galben, iar în București temperaturile vor scădea de la 28 de grade marți la doar 17-19 grade până vineri.
Industria tutunului s-ar putea lovi de noi taxe impuse de UE. Ce ar însemna aceste măsuri pentru consumatori? # Digi24.ro
Noi taxe și reglementări pentru produsele care conțin tutun și nicotină ar putea fi impuse în Uniunea Europeană. În acest context, Philip Morris International (PMI), una dintre cele mai mari companii din industrie, își exprimă deschiderea pentru un dialog constructiv cu instituțiile europene, subliniind importanța unui cadru fiscal echilibrat, care să sprijine obiectivul comun de reducere a fumatului, fără a penaliza consumatorii care doresc să renunțe la țigările tradiționale.
Jimmy Kimmel a revenit înlăcrimat la ABC. Ce a spus despre asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a criticat reapariția vedetei la TV # Digi24.ro
Un Jimmy Kimmel emoţionat a revenit marţi pe scena emisiunii sale de noapte şi a vorbit pentru prima dată despre suspendarea sa de şase zile de la ABC. Preşedintele Donald Trump a criticat decizia ABC de a-l readuce pe Jimmy Kimmel în programele de televiziune de noapte şi a declarat: „Cred că vom testa ABC în această privinţă”, scrie Variety.
Ce spune Poliția Română despre noile mesaje de amenințare primite de spitale și școli. Reprezentant IGPR: Există un element de noutate # Digi24.ro
Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a declarat, luni, la Digi24, despre noile amenințări către spitale și școli din București și din țară că „mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare”. Acesta a precizat că există și un element de noutate: la noile mesaje au fost atașate și fotografii.
Protest în fața Ministerului Economiei: ce reclamă manifestanții din cadrul Sindicatului Liber Navalistul în legătură cu Damen Mangalia # Digi24.ro
Sindicatul Liber Navalistul (SLN) organizează, miercuri, între orele 11:30 - 15:30, o acţiune de protest în faţa Ministerului Economiei, în contextul situaţiei „critice şi dramatice” de la Damen Mangalia, cel mai mare şantier naval din România.
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist, pe aceeași scenă. David Petraeus l-a intervievat pe Ahmed al-Sharaa # Digi24.ro
Dacă cei doi bărbați s-ar fi întâlnit acum 22 de ani, ar fi putut exista consecințe fatale. Amândoi se aflau atunci în același război, în același oraș, metropola Mosul din nordul Irakului: generalul David Petraeus în calitate de comandant al Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, parte a trupelor americane de invazie, Ahmed al-Sharaa ca fabricant de bombe venit din afară, membru al unui grup jihadist local care avea legături cu Al-Qaida, organizație teroristă ce comitea atentate împotriva americanilor. Luni, cei doi s-au așezat împreună pe o scenă la Hotelul Sheraton din New York și și-au făcut complimente reciproc, râzând ocazional, în timp ce Petraeus, acum în retragere, îl intervieva pe președintele interimar al Siriei.
Spionul din Rep. Moldova acuzat că a transmis secrete de stat ale României cere eliberarea. Contestația arestului se judecă la ÎCCJ # Digi24.ro
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă miercuri la Curtea Supremă.
Al doilea val de amenințări cu masacru în școli. Daniel David: „Procesul educațional trebuie să continue”. Ce le transmite părinților # Digi24.ro
După al doilea val de emailuri anonime cu amenințări trimise către școli din mai multe județe, ministrul Educației, Daniel David, a declarat în direct la Digi24 că procesul de învățământ trebuie să continue în mod normal, subliniind că mesajele reprezintă „amenințări foarte grave”, dar atitudinea publică trebuie să fie de „îngrijorare responsabilă, nu de panică”. Oficialul a precizat că Ministerul Educației este în contact permanent cu Ministerul de Interne și cu inspectoratele școlare, iar în jurul unităților vizate a fost suplimentată prezența echipajelor de poliție și jandarmi.
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Trump, Rutte, Rubio: o întrebare, trei răspunsuri diferite # Digi24.ro
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Este întrebarea-cheie la care va trebui să răspundă, cât mai curând, NATO – deși importante figuri politice sau din Alianță au dat deja răspunsuri diferite.
Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong # Digi24.ro
Ruperea unui lac de baraj în Taiwan a provocat moartea a cel puţin 14 persoane şi dispariţia a 124, au anunţat oficialii din această țară, după ce super-taifunul Ragasa a lovit insula cu ploi torenţiale şi a provocat pagube extinse în anumite părţi ale Asiei de Est, transmite The Guardian.
Nou mesaj de amenințare către școli și spitale din București și din țară. Un alt mail anonim a ajuns la sute de instituții # Digi24.ro
Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară. Un alt e-mail anonim a ajuns la sute de adrese ale instituțiilor de stat.
Estonia este pregătită să găzduiască avioane cu capacitate nucleară după incursiunea avioanelor rusești. Răspunsul unui alt stat NATO # Digi24.ro
Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Estonia este pregătită să găzduiască avioane de vânătoare britanice capabile să transporte arme nucleare, după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian, vineri, 19 septembrie.
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, informează The Jerusalem Post. citată de News.ro.
Creatorii de conținut excluși de pe YouTube din cauza dezinformării vor avea din nou acces la platforma video a Alphabet # Digi24.ro
YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, transmite AFP.
O nouă statuie apărută în Washington DC celebrează „legătura de lungă durată” dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein # Digi24.ro
A apărut o statuie nouă în capătul estic al parcului emblematic National Mall, de care se pot bucura locuitorii și turiștii din Washington DC. Statuia de bronz înfățișează doi bărbați dansând, râzând și ținându-se de mână, fiecare cu un picior în aer. „Sărbătorim legătura de lungă durată dintre președintele Donald J. Trump și «cel mai apropiat prieten» al său, Jeffrey Epstein ”, scrie pe o placă de la baza instalației artistice, potrivit The Guardian.
SUA: Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict # Digi24.ro
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP.
Deputații se vor pronunța azi, prin vot, asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Digi24.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu intră, miercuri, la 11.30, la vot în plenul Camerei Deputaţilor. Mai mulţi parlamentari PSD au criticat-o, în ultimele zile, pe Diana Buzoianu pentru că nu semnează avizele de mediu pentru hidrocentrale, iar senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că ar vota împotriva acesteia, dacă ar fi deputat.
CCR dezbate azi sesizările privind măsurile luate de Guvernul Bolojan prin al doilea pachet de reforme, inclusiv pensiile din justiție # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor. „Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR. Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi. Potrivit unor surse Digi24, decizia CCR privind pensiile din sistemul de justiție va fi amânată.
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină # Digi24.ro
Prețul țițeiului scade la nivel mondial, în timp ce benzina și motorina se scumpesc la noi. Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. Printre principalele cauze care au dus la această situație se numără inclusiv majorarea accizelor și a cotelor de TVA.
Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale # Digi24.ro
Republica Moldova se află într-un nou punct de cotitură: alegerile parlamentare care au loc la sfârșitul săptămânii și care ar putea să arunce încă o dată țara în sfera de influență rusă. Pentru moldovenii care au plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, sentimentul e acela că situația peste Prut nu a fost vreodată mai tensionată. „Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic”, e de părere un tânăr venit în România la studii.
Când va avea loc primul zbor al F-47, primul avion de vânătoare american de generația a șasea: „Echipa este hotărâtă” # Digi24.ro
Compania Boeing a început producția pentru F-47, noul avion de vânătoare stealth de a șasea generație al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava face parte din programul Next Generation Air Dominance (NGAD), care include, de asemenea, drone avansate, arme, senzori și sisteme de război electronic. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, a anunțat în cadrul unei conferințe că primul zbor este planificat pentru 2028, potrivit Defense One.
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis # Digi24.ro
Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută.
Structura anului universitar 2025-2026: Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți # Digi24.ro
Pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și 1 octombrie 2025.
