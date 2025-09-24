Miruță a descins între nemulțumiții de la Damen, cu PORTAVOCEA: „Aveți ocazia ca un ministru să spună cât poate din niște informații clasificate”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, poartă cu sine un outfit de care nu se desparte, mai ales atunci când trebuie să apară în mijlocul unor protestatari. Este vorba despre o portavoce care are darul să-i poarte mesajul către toate urechile nemulțumiților de la Damen Mangalia, adunați în fața sediului ministerului. Miercuri, aceștia s-au strâns în număr […]
Giorgia Meloni dă cărțile pe față în privința recunoașterii statului Palestina. Cele două condiții clare impuse de premierul italian # Gândul
Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați, iar gruparea teroristă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental. În acest contex, premierul italian a explicat motivele tăcerii sale recente cu privire la Gaza, […]
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a dezvălui ce altă pasiune are, în afara muzicii. ”Nu pot să plec niciodată de acasă fără” , a mărturisit artista. Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, […]
Pentru GÂNDUL, Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!” # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu. Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se […]
Pentru GÂNDUL, reacția lui Augustin Zegrean la decizia CCR: „Foarte tare! Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând ca să nu ne șocăm” # Gândul
Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, crede că magistrații CCR sigur nu au avut timp să parcurgă toate cele 9 moțiuni depuse și de aceea au fost amânate majoritatea. De asemenea, acesta consideră că sigur va mai exista o amânare a deciziilor. Potrivit lui Augustin Zegrean, a fost prea multă informație de […]
Pensionarii primesc banii mai devreme. Când intră pensia pe card în octombrie, dar și când vine la ușă # Gândul
În luna octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi veniturile lunare, însă cu o mică schimbare în calendarul plăților. Cei care au optat pentru varianta viramentului bancar vor avea parte de o surpriză plăcută, pensiile vor intra pe card mai devreme decât de obicei. Pentru cei care primesc banii în […]
Show la revenirea pe tv a cunoscutului realizator american Jimmy Kimmel. Ce a putut spune despre Donald Trump # Gândul
Jimmy Kimmel, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori tv din America, a revenit pe ecrane marți, 23 septembrie, la aproape o săptămână după ce emisiunea sa de la televiziunea ABC a fost suspendată ca urmare a unor afirmații despre asasinarea lui Charlie Kirk. Printre altele, Kimmel a prezentat scuze pentru declarațiilor anterioare și, totodată, l-a […]
Discursul lui Trump la ONU, un semnal de alarmă pentru aliați: Nu se mai pot baza pe sprijinul SUA # Gândul
Discursul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, la tribuna Națiunilor Unite, a evidențiat necesitatea consolidării unor noi alianțe, după ce liderul de la Casa Albă a ironizat valorile ONU. Discursul lui Trump la ONU a durat 58 de minute, suficient cât să-și îngrozească audiența prin ideile emise. De la epoca de aur a Americii, trecând prin […]
A doua ediție a Romanian Open Championship începe peste o săptămână la Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club # Gândul
Sportul regal revine în forță în România: în doar o săptămână va începe a doua ediție a Romanian Open Championship (ROC), competiția de golf care aduce laolaltă profesioniști și amatori într-un format unic pe echipe. Evenimentul se desfășoară între 2 și 4 octombrie, pe cele două terenuri de lângă capitală, Bucharest Golf Club și National […]
YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA # Gândul
YouTube a anunțat că va permite creatorilor de conținut ale căror conturi au fost închise pentru răspândirea dezinformărilor cu privire la pandemia de COVID-19 și alegerile din 2020 să își reactiveze profilurile. Decizia a fost menționată într-o scrisoare a companiei-mamă, Alphabet, trimisă Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA. Schimbarea survine în contextul relaxării regulilor […]
Semnal misterios primit dintr-un univers paralel. O „gaură de vierme” ar fi conectat două universuri separate # Gândul
În 2019, detectoarele de unde gravitaționale de pe Pământ au captat un semnal care i-a lăsat pe oamenii de știință fără cuvinte. Undele gravitaționale reprezintă undații în structura spațiului și timpului, create de cele mai multe ori atunci când obiecte masive și dense, precum găurile negre, se ciocnesc. Cu o durată de mai puțin de […]
Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției # Gândul
PSD vine cu o nouă variantă a reformei administrației publice locale, susțin surse politice. Mai exact, social-democrații le-au prezentat partenerilor de coaliție, în ședința de marți, varianta scăderii cu 5% a cheltuielilor de personal și tot cu 5% a cheltuielilor de bunuri și servicii. Surse politice susțin că scăderea cheltuielilor de personal cu 5% ar […]
Parohia Romano-Catolică organizează un Concert cu ocazia debutului Orchestrei de Tineret „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia # Gândul
Parohia Romano-Catolică din Sinaia, prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, va organiza un Concert cu ocazia debutului ORCHESTREI DE TINERET „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia, Aleea Poștei 5, în data de 4 Octombrie 2025, ora 18:00. Concertul este o continuare a frumosului mănunchi de manifestări din cadrul proiectului […]
Macron știe cum poate câștiga Trump Premiul NOBEL pentru Pace: „Doar dacă opriți conflictul din Gaza” # Gândul
Președintele Franței i-a transmis lui Donald Trump ce trebuie să facă dacă vrea să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Emmanuel Macron susține că liderul de la Casa Albă trebuie să facă un singur lucru ca să pună mâna pe prestigiosul premiu. „Este posibil doar dacă opriți acest conflict” dintre Israel și palestinieni, a declarat Emmanuel […]
FOTO / Cât ÎNCASEAZĂ Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei ”Tornero”. ”În ultimul an” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit câți bani încasează din drepturile de difuzare în străinătate a hit-ului ”Tornero”. Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90., […]
Ce crede Călin Georgescu despre rechizitoriul din dosarul său: „Este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției” # Gândul
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul poliției, acolo unde a mers pentru controlul judiciar, că rechizitoriul din dosarul său este o insultă la adresa Justiției. „În lumina adevărului, minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul «Manipularea […]
Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor la Rapid și unul dintre cei idolii tribunelor Giuleștiului, a vorbit despre cel mai recent subiect legat de clubul din Grant, scandalul iscat la finalul partidei cu Hermannstadt (scor 1-2) între căpitanul Alex Dobre și un grup de suporteri. În opinia lui Șumudică, superstarul rapidist a greșit în […]
Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că PSD va înainta pachetul de relansare economică până la sfârșitul acestei săptămâni și că nu este de acord cu ideea ca premierul Ilie Bolojan să plece, subliniind că actuala formă de guvernare trebuie să reziste până la alegerile din 2027. „Nu sunt de […]
Un adolescent de 15 ani a fost împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident # Gândul
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s din Capelle aan den IJssel, localitate aflată în apropiere de Rotterdam, Olanda. Potrivit presei olandeze, adolescentul ar fi furat o ”fatbike”, o bicicletă cu roți supradimensionate și amenința proprietarul cu o armă de foc. În legătură cu cazul acesta, […]
Sorin Grindeanu NU este de acord cu plecarea lui Bolojan: „Coaliția trebuie să țină până la alegerile din 2027” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu este de acord cu ideea ca premierul Ilie Bolojan să plece, subliniind că actuala formă de guvernare trebuie să reziste până la alegerile din 2027. „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliția trebuie să țină până […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat la vot, miercuri, în plenul Camerei Deputaților. Din totalul de 302 deputați prezenți, doar 87 au votat pentru moțiune, în timp ce împotrivă au votat 200 de deputați, iar 15 s-au abținut. Știre în curs de actualizare
Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!” # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu. Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se […]
CCR ar fi vrut să respingă modificările lui Bolojan: MAJORITATEA OPINIILOR JUDECĂTORILOR, ÎMPOTRIVĂ # Gândul
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Potrivit surselor Gândul, dacă s-ar fi ajuns la vot, modificarile premierului Bolojan ar fi fost trântite de CCR, majoritatea opiniilor judecătorilor fiind împotrivă. Ilie Bolojan a declarat anterior că va demisiona dacă reforma pensiilor din justiție nu trece de filtrul CCR. […]
Discursul lui Donald Trump la Adunarea Generală a ONU din 23 septembrie 2025 marchează o etapă semnificativă în procesul de reorientare a strategiei americane. La șapte luni după revenirea sa la Casa Albă, noul președinte a ales să transforme tribuna de la New York într-o platformă de bilanț. Mesajul central a fost limpede: interesele interne […]
Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune” # Gândul
Ședința CCR, pe marginea celor 9 moțiuni, a luat sfârșit. Opt dintre acestea s-au amânat, iar una a fost respinsă. Reacția fostului judecător CCR, Adrian toni Neacșu a fost una de uimire și crede că totul este rezultatul presiunilor publice la care magistrații Curții Constituționale au fost supuși. Moțiunea privind „Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii […]
ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum # Gândul
O ciupercă periculoasă, Candidozyma auris, face ravagii în spitalele din Europa, peste 40 de țări fiind „atacate”. Cel mai recent studiu european privind sănătatea arată că această ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitalele de pe continent. Cazurile și focarele sunt în creștere, unele țări înregistrând în prezent o transmitere locală continuă. […]
Noi prețuri pentru abonamentele Disney+: în octombrie se vor scumpi din nou, pentru al patrulea an la rând # Gândul
Disney+ își majorează prețurile pentru al patrulea an consecutiv, în Statele Unite ale Americii. Compania a anunțat noi creșteri ale tarifelor pentru abonamentele de streaming, care intră în vigoare de la 21 octombrie 2025. Abonamentul Disney+ cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, în SUA, ajungând la 11,99 dolari pe lună. Varianta premiul […]
Sorin Grindeanu a primit asigurări de la Bolojan că până la finalul acestei săptămâni va fi SEMNATĂ autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că a cerut premierului Ilie Bolojan două lucruri esențiale: semnarea autorizației hidrocentralei de la Pașcani și adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care toate hidrocentralele să fie declarate obiective strategice de interes național. Acesta transmis că primit asigurări de la Bolojan că va emite autorizația […]
Sorin Grindeanu a declarat că PSD va vota ÎMPOTRIVA moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Partidul Social Democrat va vota împotriva moțiunii depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. „Am prezentat colegilor mei aceste lucruri. Am supus la vot ce facem pe această moțiune. Dacă nu mă înșel, nu cred că am avut voturi împotrivă. Vom vota […]
Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final la raft. Măsura e aplicată și în alte state europene # Gândul
Guvernul pregătește o măsură prin care apa îmbuteliată la 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau stații de metrou nu va putea depăși un anumit plafon de preț. Proiectul urmărește să protejeze consumatorii, după ce timp de ani de zile aceștia au fost nevoiți să plătească de trei-patru ori mai mult pentru o […]
CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!” # Gândul
Miercuri, magistrații Curții Constituționale au decis soarta celor nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cele mai multe au fost am\nate, iar cea legat[ de reforma administra Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților. Sesizarea de neconstituționalitate a […]
În emisiunea Marius Tucă de pe 23 septembrie 2025, Dan Dungaciu a discutat despre cenzură și libertatea de exprimare, evidențiind problemele persistente din România în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Moderatorul emisiunii Marius Tucă a subliniat că, deși România suferă la capitolul libertate de exprimare, el personal nu s-a plâns niciodată, […]
Angelescu l-a distrus pe Florin Manea, care a cerut ca Alex Dobre să PLECE de la Rapid. „Știm antecedentele. Încearcă să fraudeze pe toată lumea” # Gândul
Alex Dobre s-a certat cu unii fani ai Rapidului, după înfrângerea cu Hermannstadt, 1-2, iar Florin Manea a susținut că liderul echipei numai are ce să caute în Giulești. „Ce dracu ai câştigat tu în cariera ta pentru Rapid să ai tupeul să te iei cu suporterii? Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La […]
(P) Sezonalitatea vânzărilor auto second hand în România și avantajele achiziției de la Țiriac Auto Rulate # Gândul
Piața de maşini SH din România este dinamică și influențată de factori sezonieri care pot determina nu doar prețurile, ci și disponibilitatea modelelor dorite. În acest context, alegerea momentului potrivit pentru a cumpăra o mașină rulată poate face diferența dintre o investiție inspirată și una mai puțin avantajoasă. Iar alegerea partenerului potrivit, aşa cum este […]
Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Partidul Social Democrat va vota împotriva moțiunii de cenzură a AUR. „Am prezentat colegilor mei aceste lucruri. Am supus la vot ce facem pe această moțiune. Dacă nu mă înșel, nu cred că am avut voturi împotrivă. Vom vota împotriva moțiunii de cenzură AUR, […]
Călin Georgescu a ajuns la poliție, călcând pe covorul roșu. Un susținător este cercetat că a arborat un steag cu însemnele Mișcării Legionare # Gândul
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Ilfov. Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil […]
Nawrocki la ONU: Polonia este pregătită să-și APERE teritoriul. Niciun război nu este profitabil pentru agresor # Gândul
Polonia este pregătită să-și apere teritoriul și va răspunde întotdeauna amenințărilor care o vizează, susține președintele polonez Karol Nawrocki, în discursul rostit la tribuna Naţiunilor Unite (ONU). Liderul de la Varșovia a subliniat că nu este de acord cu provocările Moscovei, care incită la violență prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei și altor națiuni europene, […]
Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce pedeapsă riscă să primească # Gândul
Ryan Routh, cel care, în septembrie 2024, a pătruns pe domeniul de la Mar-a-Lago, statul Florida, și a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, care juca o partidă de golf, a fost găsit vinovat de judecătorii americani. Incidentul s-a produs cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale, care au avut loc în noiembrie. După […]
Percheziții cu surprize în trei județe. Poliția a găsit o GRENADĂ la o familie din Timișoara # Gândul
Polițiștii de la Serviciul Arme din Timiș au descins miercuri dimineață la 23 de adrese din județele Timiș, Caraș-Severin și Gorj, într-un dosar privind arme deținute ilegal. Printre locațiile vizate se află și două apartamente ale familie de romi Cârpaci din Timișoara, cunoscută pentru scandalul din august 2025, când un șofer a intrat pe contrasens […]
Românii se plâng de bani, facturi și inflație, dar aruncă bani pe mașini noi. Industria auto a înregistrat creșteri semnificative în anul AUSTERITĂȚII # Gândul
În ciuda tuturor măsurilor de austeritate și a inflației tot mai ridicate, românii continuă să investească sume considerabile de bani în cumpărarea de mașini noi, dar și în întreținerea celor pe care le au deja. Sectorul auto românesc a bifat o lună iulie excelentă, cu o creștere de 16,7% față de aceeași perioadă din 2024. […]
Dan Dungaciu: „Liderii noștri sunt produsul unui regim american care nu mai există. „MAGA” este opusul a ceea ce am trăit noi în ultimii 35 de ani” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, are un discurs critic la adresa clasei politice românești, pe care o portretizează ca produs al unui sistem depășit. Acesta vorbește despre lipsa de apartenență reală a României atât la curentul conservator american, cât și la structurile europene, din cauza […]
Lee Jae-Myung a rostit un prim discurs la tribuna ONU/ Președintele sud-coreean continuă eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, marți, că va opri „cercul vicios al tensiunilor militare inutile” cu Phenianul, cu scopul de a obține o pace durabilă în regiune. Lee Jae-Myung și-a împărtășit viziunea asupra soluționării conflictului cu Coreea de Nord, „bazat pe o percepție calmă că denuclearizarea nu poate fi realizată într-un timp scurt”. Președintele […]
Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri # Gândul
Un adolescent suspectat că a trimis zeci de mesaje de amenințare către mai multe unități de învățământ şi un spital a fost prezentat la audieri, au declarat surse judiciare, inclusv în această dimineață. Mesajele, trimise de pe aceeași adresă şi semnate cu pseudonimul „Angela”, au alarmat şcoli din Capitală şi din țară în 23–24 septembrie. […]
Apa îmbuteliată ar putea costa maximum 3 lei în aeroporturi, gări, autogări, porturi și stații de metrou. Un grup de parlamentari USR a depus un proiect de lege care vizează protejarea consumatorilor în spațiile unde oamenii nu au alternative reale de cumpărare. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune ca sticlele de apă de […]
Suferință de nedescris pentru o adolescentă din Dolj care nu a mai putut să îndure umilințele colegilor și și-a luat viața. Fata a fost găsită de familie spânzurată de o grindă într-o anexă a casei, iar medicii care au ajuns nu au mai putut decât să constate decesul. Unele filmări postate pe rețelele de socializare […]
