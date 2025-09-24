Bani de la stat: Încă o categorie de români poate primi 50 lei lunar pentru facturi
PSNews.ro, 24 septembrie 2025 13:20
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie. Decizia a fost anunțată anterior de Profit.ro ca pregătită. În prezent, primesc sprijin persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum și familiile
• • •
Acum 5 minute
13:50
Senatul dă undă verde proiectului de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere, propus de ministrul Mediului # PSNews.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 105 voturi pentru, 5 contra şi 12 abţineri, proiectul legislativ propus de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, privind reorganizarea Gărzii Forestiere. Potrivit proiectului, Garda Forestieră Naţională va avea 82 de posturi, din care 45 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi 37 de posturi pentru persoane cu atribuţii
13:50
Zegrean, după decizia CCR: „Foarte tare! Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând ca să nu ne șocăm” # PSNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, crede că magistrații CCR sigur nu au avut timp să parcurgă toate cele 9 moțiuni depuse și de aceea au fost amânate majoritatea. De asemenea, acesta consideră că sigur va mai exista o amânare a deciziilor. Potrivit lui Augustin Zegrean, a fost prea multă informație de
Acum 15 minute
13:40
Ni se întorc „valorile”: Zeci de infractori români, expulzați din Marea Britanie cu bani pe card # PSNews.ro
Un grup de 47 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni în Marea Britanie a fost expulzat în România cu un zbor special. La bord, aceștia au primit carduri cu sume de până la 2.000 de lire sterline (aproximativ 2.320 de euro) pentru a-și ispăși pedepsele în țara de origine. Ministrul de Interne al Marii
13:40
Românii rabdă, edilii petrec: Oradea lui Bolojan sparge 500.000 € pe concerte. Primarii fac „școală” în sejururi de lux # PSNews.ro
Măsurile de austeritate sunt numai pentru fraieri, se pare, având în vedere că primarii din țară sparg banii pe festivaluri sau îi răsfață pe angajați cu excursii de lux la „formare profesională". În timp ce românii se chinuie și trăiesc de pe o zi pe alta din cauza măsurilor de austeritate care au aruncat economia
Acum 30 minute
13:30
Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament # PSNews.ro
De ce este vital diagnosticul timpuriu în bolile renale Apelul Societății Române de Nefrologie către autorități și pacienți Tratamentul corect și accesul rapid pot salva vieți Cum pot fi recunoscute simptomele bolilor renale Prevenția: cea mai bună protecție împotriva insuficienței renale București, 24 septembrie 2025. Cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Hemolitic Uremic Atipic (SHUa),
13:30
Dintre cei șase retailerii alimentari cu cifre de afaceri de peste 10 miliarde de lei în 2024, patru sunt și printre cei mai mari zece importatori de produse agroalimentare. Fie că vorbim despre produse agroalimentare, fie despre alimente și animale vii, importurile României sunt generate aproape an de an de aceiași retaileri internaționali care au
13:30
Avertismentul liderului UDMR: AUR poate câștiga Bucureștiul dacă partidele se ceartă pe candidați # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune, în privința alegerilor din București, că lasă „spațiul de dans" pentru PSD, PNL și USR, dar îi avertizează că împărțirea voturilor îi poate aduce victoria partidului lui Simion. Kelemen a declarat la Adevărul Live că UDMR nu se implică în conflictul dintre PSD și USR privind candidatul pentru alegerile de
Acum o oră
13:20
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie. Decizia a fost anunțată anterior de Profit.ro ca pregătită. În prezent, primesc sprijin persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum și familiile
13:10
VIDEO „România riscă să rămână în urmă!”. Avertisment dur lansat de președintele CCIR, Mihai Daraban # PSNews.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, atrage atenția asupra importanței delegațiilor externe care includ mediul de afaceri românesc. În concepția sa, rolul liderilor politici este de a deschide noi porți pe piețele extraeuropene și de a sprijini companiile românești în procesul de internaționalizare. „Pentru noi, e foarte important ca liderul să ne deschidă ușile și nu
13:10
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Moldova este ținta unor videoclipuri manipulate cu AI și acuzații nefondate la adresa președintei Maia Sandu, transformând țara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, apreciază AFP. Scrutinul este considerat vital pentru viitorul Republicii Moldova, care are în faţă două căi: una către aprofundarea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi
13:10
Dorin Recean: Joi, „Plahotniuc va fi adus în cătușe, fără tratamente speciale” în R. Moldova # PSNews.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a confirmat, mâine, 25 septembrie, va fi transportat în Republica Moldova fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Procedura de extrădare, a precizat premierul, se va desfăşura conform legislației în vigoare şi fără „fără tratamente speciale", transmite TVR Moldova. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, Vladimir Plahotniuc urmează să fie deținut într-o
13:00
Alunecări de teren în nordul Italiei, după furtunile violente. Sute de copii, blocați în școli. Se intervine de urgență # PSNews.ro
Pompieri acţionau împotriva consecinţelor unor ploi puternice care au afectat nordul Italiei, unde furtuni au provocat inundaţii şi alunecări de teren în regiuni plasate în alertă meteorologică maximă. Imagini surprindeau marţi pompieri în timpul unor operaţiuni de salvare, case şi străzi inundate şi maşini abandonate. În Como, străzi şi pieţe au fost inundate şi acoperite
13:00
„Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în cariera sa de femeie, cât și în cea de artistă", a declarat agentul ei, Laurent Savry, citat de cotidianul Corriere della Sera. Actrița Claudia Cardinale, pe numele său adevărat Claude Joséphine Rose Cardinale, a murit la vârsta de 87 de ani. Cardinale, un monument
13:00
Un minor din București este audiat pentru mesajele de amenințare care au pus pe jar întreaga țară # PSNews.ro
Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală, spun surse G4Media. El este dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara.
Acum 2 ore
12:50
Procurorul general, despre acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # PSNews.ro
Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, printre care lipsire de libertate. Solicitarea vine după ce Șoșoacă a fost citată, marți, la Parchet, însă nu s-a prezentat, motivând că este plecată din țară. Procurorul general al României,
12:40
Gata cu jaful! Inițiativă parlamentară pentru plafonarea prețului la apă în aeroporturi, gări și metrou: 3 lei/0,5 l # PSNews.ro
Apa îmbuteliată ar putea costa maximum 3 lei în aeroporturi, gări, autogări, porturi și stații de metrou. Un grup de parlamentari USR a depus un proiect de lege care vizează protejarea consumatorilor în spațiile unde oamenii nu au alternative reale de cumpărare. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune ca sticlele de apă de
12:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor. Mai mulţi parlamentari PSD au criticat-o, în ultimele zile, pe Diana Buzoianu pentru că nu semnează avizele de mediu pentru hidrocentrale iar senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că ar vota împotriva acesteia, dacă ar fi deputat. Preşedintele interimar al
12:40
VIDEO Victor Chirilă: Exporturile R. Moldova pot ajunge la 5 miliarde de euro dacă rămânem pe drumul european # PSNews.ro
Exporturile R. Moldova în România au atins 3 miliarde de euro și ar putea crește la 5 miliarde în următorii cinci ani, însă totul depinde de continuarea reformelor și de integrarea pe piața Uniunii Europene, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în direct, la Puterea Știrilor. Exporturile Moldovei către România, creștere
12:40
Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Este inadmisibil” # PSNews.ro
Ședința CCR, pe marginea celor 9 moțiuni, a luat sfârșit. Opt dintre acestea s-au amânat, iar una a fost respinsă. Reacția fostului judecător CCR, Adrian Toni Neacșu a fost una de uimire și crede că totul este rezultatul presiunilor publice la care magistrații Curții Constituționale au fost supuși. Moțiunea privind „Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii
12:30
Un susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de jandarmi, după ce a afișat un steag cu însemne legionare, la IPJ Ilfov # PSNews.ro
Un steag cu însemne ale Mişcării Legionare a fost identificat de jandarmi, miercuri, printre susţinătorii lui Călin Georgescu care au mers la IPJ Ilfov, unde fostului candidat la prezidențiale a mers să semneze pentru controlul judiciar, în dosarul în care este judecat pentru declaraţii în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste
12:30
Grindeanu: Nu sunt de acord că Bolojan trebuie să plece. Coaliția să dureze până în 2028, în 2027 facem switch-ul # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu e de acord „cu ideea ca Ilie Bolojan să plece". Declarația este făcută în contextul în care mai mulți lideri din partid, printre care Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu au vorbit despre posibilitatea ca Bolojan să fie înlocuit, în condițiile în care acesta
12:20
„Copiii României în pericol!” – Se cere pact politic pentru vaccinare, după explozia cazurilor de rujeolă # PSNews.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a cerut miercuri tuturor partidelor să agreeze un pact pentru vaccinarea copiilor și pentru respingerea dezinformărilor legate de vaccinuri, potrivit unui comunicat în care acesta citează creșterea rapidă a cazurilor de rujeolă. Fechet, fost ministru al Mediului, arată că au reapărut focarele de rujeolă, boală care a provocat 30 decese la
12:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că cei care dețineau hala în care s-a produs un incendiu puternic în Sectorul 2 aveau toate autorizațiile în regulă. După mai bine de 12 ore de la incendiu, ministrul spune că oamenii nu mai au probleme în a ieși pe stradă. Întrebată dacă exista autorizație la spațiul unde s-a
12:10
Autorizația pentru hidrocentrala Pașcani va fi semnată; nu votăm moțiunea, spune Sorin Grindeanu # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că premierul a promis semnarea autorizației pentru hidrocentrala Pașcani până la sfârșitul săptămânii, astfel că PSD nu va vota moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în urma ședinței coaliției de guvernare premierul s-a angajat să rezolve două solicitări esențiale legate de proiectele energetice.
12:00
O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?“ # PSNews.ro
O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a transmis ministrului Educației, Daniel David, o scrisoare în care își exprimă nemulțumirea față de eliminarea burselor de excelență. Tânăra atrage atenția asupra riscului ca România să își piardă valorile și subliniază că performanța școlară ar trebui respectată și răsplătită. În scrisoarea adresată ministrului Educației, eleva subliniază că înțelege
12:00
Curtea Constituţională a României a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. ACTUALIZARE CCR a amânat pentru 8 octombrie deciziile privind: obiecțiile de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor
Acum 4 ore
11:50
Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței # PSNews.ro
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om" și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară", relatează Sky News. În timpul discuțiilor, Trump a spus că ţările NATO ar
11:40
Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei de la Guvern pentru a nu fi lăsați craiovenii în frig # PSNews.ro
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei să nu rămână în frig la iarnă, dar și pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din municipiul doljean. Instituția vrea 350 milioane lei din Fondul de
11:20
Prima companie din România condamnată pentru epuizarea unei angajate. Despăgubiri uriașe pentru burnout # PSNews.ro
O companie din România a fost obligată să plătească aproape 9.000 de euro unei foste angajate, sub formă de despăgubiri, după ce aceasta a reclamat că
11:20
VIDEO „România are un rol-cheie în coordonarea economică a Balcanilor” – Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele CCIR, a explicat, în direct, la Puterea Știrilor, importanța preluării președinției Asociației Camerelor de Comerț Balcanice. Acesta a subliniat faptul că România devine un punct de sprijin pentru statele non-UE din regiune și că diplomația economică românească se dezvoltă prin eforturi exclusiv proprii. „Au fost foarte mulți colegi care au ales […] Articolul VIDEO „România are un rol-cheie în coordonarea economică a Balcanilor” – Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor apare prima dată în PS News.
11:20
Şoşoacă, acuzată de lipsire de libertate şi propagandă legionară: „Mă aştept să mă aresteze” # PSNews.ro
Europarlamentarei Diana Şoşoacă, preşedinta partidului SOS România, i-au fost deschise mai multe dosare penale, dintre care patru capete de acuzare pentru infracţiunea de lipsire de libertate, dar şi mai multe acte de promovare a legionarismului şi chiar de xenofobie. Într-o intervenţie în exclusivitate la România TV, Diana Şoşoacă a declarat că faptele invocate sunt ridicole […] Articolul Şoşoacă, acuzată de lipsire de libertate şi propagandă legionară: „Mă aştept să mă aresteze” apare prima dată în PS News.
11:10
Soluţia găsită de mai mulţi primari pentru a-şi mări veniturile. Edilii îşi dau în judecată instituţiile # PSNews.ro
Un număr de 17 primari din județul Botoșani au deschis o acțiune în instanță împotriva propriilor primării, dar și împotriva lor înșiși, solicitând majorarea salariilor. Procesul, inițiat la Tribunalul Botoșani, vizează atât edilii, cât și alți peste 250 de angajați din administrațiile locale. Demersul are loc într-un context în care sindicatele din administrația publică locală […] Articolul Soluţia găsită de mai mulţi primari pentru a-şi mări veniturile. Edilii îşi dau în judecată instituţiile apare prima dată în PS News.
11:00
Ministrul Muncii anunță când ar putea intra în vigoare noua lege a salarizării. „Va fi făcut un grup de lucru” # PSNews.ro
Petre Florin Manole a declarat marţi, că ar putea intra în vigoare legea salarizării în 2026. Ministrul Muncii a adăugat că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi „o discuţie lungă, serioasă” cu sindicate, patronate. „Am solicitat deja colegilor din […] Articolul Ministrul Muncii anunță când ar putea intra în vigoare noua lege a salarizării. „Va fi făcut un grup de lucru” apare prima dată în PS News.
10:50
FOTO Cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon. Norul toxic de fum a ajuns aproape în toată Capitala # PSNews.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, pentru stingerea lui intervenind zeci de autospeciale de pompieri. Incendiul a provocat degajări mari de fum, care a fost purtat de vânt în aproape toată Capitala. Din cauza fumului dens și mirosului înecăcios, bucureștenii au fost avertizați prin mai […] Articolul FOTO Cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon. Norul toxic de fum a ajuns aproape în toată Capitala apare prima dată în PS News.
10:50
VIDEO 23 de secții de votare în România pentru alegerile din R. Moldova. Apelul ambasadorului Victor Chirilă # PSNews.ro
Ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a transmis un mesaj ferm înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, diplomatul a subliniat că scrutinul este decisiv pentru viitorul țării și a făcut apel la cetățeni, atât din țară, cât și din diaspora, să participe masiv la vot. „Decidem viitorul copiilor și […] Articolul VIDEO 23 de secții de votare în România pentru alegerile din R. Moldova. Apelul ambasadorului Victor Chirilă apare prima dată în PS News.
10:50
Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă # PSNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări masive de fum. Din cauza poluării extreme, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, avertizându-i să închidă ușile și ferestrele și să evite deplasările în aer liber. Ministerul […] Articolul Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă apare prima dată în PS News.
10:40
Grindeanu: Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a declarat el. […] Articolul Grindeanu: Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente apare prima dată în PS News.
10:40
Judecătorii CCR judecă miercuri, 24 septembrie, sesizarea Instanței Supreme cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, după ce judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. „Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi […] Articolul CCR judecă miercuri sesizarea ÎCCJ cu privire la legea care modifică regimul pensiilor apare prima dată în PS News.
10:20
Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe # PSNews.ro
Un mesaj de ameninţare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli. De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete. Poliţia Română anunţă că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi […] Articolul Noi mesaje de ameninţare primite de unităţi şcolare din mai multe zone ale ţării – Anchete în 24 de judeţe apare prima dată în PS News.
10:20
Incendiul de la depozitul Antrefrig încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 din București. ISU București-Ilfov continuă intervenția cu 14 autospeciale, operațiunile urmând să se desfășoare pe tot parcursul zilei, potrivit News.ro. Fumul de la incendiul depozitului Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei poate fi văzut din avion, la 12 ore de la […] Articolul Incendiul de la depozitul Antrefrig încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:40
Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru bucureșteni legate de efectele incendiului din Capitală: Evitați zona afectată de incendiu și degajările de fum. Rămâneți în spații închise, cu ferestrele și ușile bine sigilate. Opriți sistemele de ventilație sau aer condiționat care pot aduce fum în interior. Dacă deplasarea în exterior este absolut necesară, […] Articolul Incendiu în Capitală. Ministerul Sănătății, recomandări pentru bucureșteni apare prima dată în PS News.
23:20
Anunț de ultimă oră făcut de Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună” # PSNews.ro
Șeful DSU a reacționat la Antena 3 CNN după ce autoritățile au emis un mesaj RO ALERT pe tema incendiului ce are loc în zona Pantelimon din București și în urma căruia să propagă cantități foarte mari de fum. „Nu există pericol major, produsele depozitate sunt alimentare, deci momentan nu exista un risc de explozie […] Articolul Anunț de ultimă oră făcut de Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună” apare prima dată în PS News.
23:00
Prefectul Capitalei, Mihai Toader, a informat că nu există risc de explozie sau de ‘accident chimic’ în urma incendiului produs la o hală din Sectorul 2 marți seară, însă există degajări foarte mari de fum. Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat […] Articolul Prefectul Capitalei afirmă că nu există risc de explozie la incendiul din Sectorul 2 apare prima dată în PS News.
23:00
Elena Mateescu a anunțat în direct la Antena 3 CNN că circulația aerului este slabă, iar norul de fum se deplasează lent către vest. „ANM a emis un comunicat în baza simulărilor și conform datelor circulația aerului este foarte slabă. Norul de fum e în deplasare lentă către vest. Eu locuiesc în sectorul 4 și […] Articolul Incendiu în București! Șefa Agenției Naționale de Meteorologie, mesajul momentului apare prima dată în PS News.
22:20
Incendiu în Sectorul 2! Primarul Rareș Hopincă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ. Mesajul Primăriei Sector 2: “Vă informăm că, în urma unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig), se înregistrează degajări semnificative de fum. Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să: ✔️ mențineți ferestrele și ușile închise; ✔️ limitați […] Articolul Incendiu în Sectorul 2! Primarul Hopincă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ apare prima dată în PS News.
21:10
VIDEO Incendiu de proporții în București. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți, 23 septembrie, la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, din cauza degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj prin sistemul RoAlert pentru oamenii din zonă. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru. […] Articolul VIDEO Incendiu de proporții în București. Toata zona Vatra Luminoasă este acoperită de un fum negru apare prima dată în PS News.
20:10
Explozie în Coaliție! Bolojan și-a pierdut calmul în fața contrelor dure dintre PSD și USR – surse # PSNews.ro
Ședința Coaliției PSD–PNL–USR–UDMR de marți, 23 septembrie, s-a transformat într-o confruntare pe față pe tema moțiunii simple la Mediu, potrivit informațiilor pe surse. USR i-a acuzat pe social-democrați că își atacă propriii parteneri de guvernare doar ca să se dueleze cu AUR pentru același electorat, inflamând sala încă din primele minute. Tonul a rămas ridicat pe […] Articolul Explozie în Coaliție! Bolojan și-a pierdut calmul în fața contrelor dure dintre PSD și USR – surse apare prima dată în PS News.
19:50
VIDEO Statul vorbește despre consumatorul fragil, dar îl obligă să cumpere energie scumpă – Mihai Daraban, CCIR # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a criticat proiectul privind plafonarea prețurilor la alimente și energie. „Noi nu suntem de acord cu nicio plafonare, nicio reglementare a unui preț din piață comandat de guvern. Nici la combustibil, nici la nimic. […] Articolul VIDEO Statul vorbește despre consumatorul fragil, dar îl obligă să cumpere energie scumpă – Mihai Daraban, CCIR apare prima dată în PS News.
19:50
Profesor de economie Cristian Socol: Cele 7 consecințe ale neplafonării adaosului comercial la alimentele de bază # PSNews.ro
Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, introdusă în august 2023, expiră oficial peste o săptămână, conform prevederilor în vigoare, dacă nu este prelungită, încă o dată, de decidenți. Ridicarea plafonului în cazul adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută începând din 1 octombrie, va duce la efecte negative în cascadă, consideră profesorul Cristian Socol. […] Articolul Profesor de economie Cristian Socol: Cele 7 consecințe ale neplafonării adaosului comercial la alimentele de bază apare prima dată în PS News.
19:50
Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare # PSNews.ro
Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din cauza lipsei banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat. Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu […] Articolul Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare apare prima dată în PS News.
