Alexandru Balan, acuzat de spionaj pentru Rusia, cere eliberarea. Ce a decis instanța

Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 14:50

Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Repu...

Acum 5 minute
15:20
Primar dă primăria în judecată pentru că salariu de 6.500 lei e prea mic. Are pensie 10000 și 4 case Newsweek.ro
Un primar din județul Botoșani, Dorina Tiron, a dat primăria în judecată ca să i se mărescă salariu....
Acum 15 minute
15:10
Putin sfidează SUA: Kremlinul anunță că „nu există alternativă” la invazia din Ucraina: Rusia e urs Newsweek.ro
Kremlinul a declarat miercuri că Rusia va continua invazia din Ucraina „pentru a-și asigura interese...
15:10
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. E trimis în judecată alături de Călin Georgescu Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. El este trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru ...
Acum 30 minute
15:00
Spitalele vor fi obligate să pună butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul a fost adoptat Newsweek.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din...
Acum o oră
14:50
Alexandru Balan, acuzat de spionaj pentru Rusia, cere eliberarea. Ce a decis instanța Newsweek.ro
Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Repu...
14:40
PSD respinge ideea schimbării lui Bolojan: „Nu sunt de acord să plece premierul. Coaliția continuă” Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că respinge ideea schimbării pre...
14:40
Orașe din România, în pericol de dispariție: 20% dintre centrele urbane riscă să devină irelevante Newsweek.ro
Un studiu recent arată că până la 20% dintre orașele mici și medii din România ar putea să-și piardă...
14:30
Studenții vor protesta în centrele universitare. „Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează?” Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă, miercuri, organizarea protestelor...
Acum 2 ore
14:20
Șoferii băuți sau drogați cu accidente mortale, sentință de omor calificat: 20 ani la închisoare Newsweek.ro
Cazul accidentului grav cu 4 morți din Iași a schimbat într-un final practica judiciara în materia a...
14:10
Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la confer...
14:10
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există Newsweek.ro
O decizie a Înaltei Curți, dată ieri, spune că stagiul suplimentar acordat pentru activitatea în gru...
14:00
Europenii nu mai au bani de mașini. Stellantis oprește producția în 6 uzine, mii de oameni în șomaj Newsweek.ro
Cum prețurile automobilelor au explodat și mulți europeni au probleme cu banii, cererea de mașini no...
13:50
O sticlă cu apă va costa 3 lei în aeroporturi, gări și la metrou. 25.000 lei amendă comercianților Newsweek.ro
Preţul maxim pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, au...
13:40
Cum anume funcționează funcțiile speciale - de la rotirile gratuite la rolele în cascadă (P) Newsweek.ro
Creativitatea este cel mai important punct forte al oricărei industrii. Fie că este vorba de partea ...
13:30
Ministrul Mediului, după respingerea moțiunii: Sunt liniștită, știu că am de partea mea legea Newsweek.ro
Ministrul Mediului a reacționat după respingerea moțiunii: „Sunt liniștită, știu că am de partea mea...
Acum 4 ore
13:10
VIDEO Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei Newsweek.ro
Lucrările la ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei, care costă 1,24 miliarde de lei, au...
13:00
Fotbal: FIFA şi CONMEBOL au discutat despre extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe Newsweek.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit marţi seara, la New York, cu preşedintele Confeder...
12:40
Au ars halele de pe platforma Antrefrig deținute de o companie căreia Justiția i-a confiscat arme Newsweek.ro
Incendiul violent de aseară din Capitală s-a petrecut pe platforma Antefrig vândută pe bucăți de un ...
12:40
Călin Georgescu, reperul manualului de propagandă rusească din Moldova: UE ne fură țara, Vin gay-ii Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, sunt puternic vizate...
12:30
Canotaj: Echipajul masculin de patru rame al României, calificat în Finala A la Mondiale Newsweek.ro
Echipajul masculin de patru rame al României (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Cipri...
12:20
Când a apărut paracetamolul, medicamentul incriminat de Donald Trump? Descoperit din întâmplare Newsweek.ro
PreședinteleSUA, Donald Trump, a declarat, luni, că paracetamolul - ce se află și în tylenol - ar fi...
12:00
Povestea satului părăsit din România unde clopotele bisericii mai bat doar o dată pe an Newsweek.ro
Într-un sat din România ce datează din secolul XVIII, când bulgarii au ajuns din sudul Dunării în Ba...
12:00
Rachete Iskander de 3.000.000$ bucata ale Rusiei, distruse într-un atac cu drone ucrainean Newsweek.ro
Un atac al dronelor ucrainene a adus una dintre cele mai mari pierderi ale Federației Ruse în sistem...
11:50
Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste” Newsweek.ro
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
11:40
Sistemul e-DAC funcționează. Șofer român de camion, prins în vamă cu RCA falsă pentru remorcă Newsweek.ro
Un șofer român de camion a încercat să iasă din țară cu poliță RCA falsă pentru remorcă, sperând, pr...
11:30
VIDEO / FOTO Percheziții la interlopii din clanul Cârpaci. Aveau grenade și săbii Newsweek.ro
Poliția a făcut percheziții la mai multe clanuri interlope. La membrii unora dintre acestea au fost ...
Acum 6 ore
11:20
Fetiță de 12 ani, spulberată pe o trecerea de pietoni din Ploiești. Șoferul a fugit de la accident Newsweek.ro
O fetiță de 12 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, miercuri dimineață, în municipiul Ploie...
11:00
YouTube dă drumul la Fake News. Reactivează conturile care au dezinformat despre Covid și alegeri Newsweek.ro
Platforma YouTube a anunțat că va reactiva conturile utilizatorilor care au dezinformat răspândind F...
10:50
Ilie Bolojan face un anunț important la ora 16.00. Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Newsweek.ro
Guvernul a anunțat o conferință de presă mierucri, la ora 16.00. Ilie Bolojan va face precizări în l...
10:40
Ministrul Educației, despre mesajele de amenințare: „Nu blocăm procesul educațional” Newsweek.ro
Ministrul Educației a transmis că în cazul amenințărilor primite de mai multe școli din România, nu ...
10:30
VIDEO Castrofă urbană, în Bangkok. O stradă s-a surpat peste galeria de metrou. Craterul e uriaș Newsweek.ro
Un bucată de zeci de metri dintr-o stradă din Bangkok s-a surpat peste galeria de metrou la care se ...
10:20
Ce să faci în primele 10 minute în cazul unui atac nuclear? Măsurile care ți-ar putea salva viața Newsweek.ro
Într-o explozie nucleară, deciziile luate în primele 10 minute ar putea face diferența între viață ș...
10:20
Cum pot SUA și România transforma Marea Neagră într-un bastion economico-militar de 250.000.000.000$ Newsweek.ro
Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, susține într-o analiză în National interest,...
10:10
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În unele orașe primești 150 lei pe oră Newsweek.ro
Cât câștigă persoanele care fac curățenie, în Germania? În orașele mari, precum München, sumele ofer...
09:40
Avertismentul Suediei: „Europa trebuie să fie pregătită pentru război cu Rusia” Newsweek.ro
Pal Jonson, ministrul suedez al apărării, a cerut marți Europei să adopte „o nouă mentalitate” și să...
Acum 8 ore
09:20
Noi mesaje de amenințare în școli. „Până la finalul săptămânii va fi un masacru”. Ce spune Poliția Newsweek.ro
Noi mesaje de amenințare în școli. Autoritățile sunt în alertă dar spun că nu este vorba despre o am...
09:10
Premierul Danemarcei, despre atacul cu drone de la Copenhaga: E cel mai grav incident de securitate Newsweek.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că atacul cu drone care a perturbat activitatea aeropor...
09:00
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani Newsweek.ro
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani p...
08:50
Kremlinul reacționează la amenințarea Poloniei de a doborî avioane rusești: „Nu ies din limite” Newsweek.ro
Kremlinul a calificat drept „negative” declarațiile Poloniei, care a avertizat că va doborî avioane ...
08:50
FOTO/ VIDEO Incendiu de proporții în Pantelimon. Depozitul continuă să ardă. Nu are autorizație Newsweek.ro
Este alertă în București. Pompierii au anunțat că intervin și miercuri dimineață la incendiul de la ...
08:40
Tentativa de asasinat asupra lui Trump: Ryan Routh, găsit vinovat. A recurs la un gest șocant Newsweek.ro
Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani acuzat de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pe terenul...
08:30
Hidrocentrala Pașcani poate dărâma guvernul. Începută de Ceaușescu, abandonată la 80% din lucrări Newsweek.ro
Hidrocentrala Pașcani este motivul pentru care ministrul mediului Diana Buzoianu este ținta unei moț...
08:20
Elena Udrea spune cine a pozat-o alături de Alina Bica, fostul procurorul-şef al DIICOT, în Paris Newsweek.ro
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în car...
08:10
Pacienții cu boli autoimune: Nimeni nu calculează cât costă în timp un pacient netratat Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat că autorităţile ...
07:50
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. Are 35 de ani și iubește un stomatolog Newsweek.ro
Cea mai frumoasă soprană din lume este româncă. și are doar 35 de ani. Cei mai mulți dintre conațion...
07:50
CCR analizează legea pensiile speciale. Înalta Curte şi partidele de opoziţie atacă actul normativ Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) se reuneşte miercuri, de la ora 10:00, pentru a dezbate nouă...
07:40
Actrița Claudia Cardinale a murit la 87 de ani în regiunea Parisului Newsweek.ro
Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luigi Visconti şi Federico Fellini, a murit, marţ...
07:30
Cum poți face hemoroizi stând pe telefon la toaletă? Medicii trag un semnal de alarmă! Newsweek.ro
Scroll-ul pe telefon în baie ar putea părea inofensiv, dar consecințele sunt neașteptate. Specialișt...
Acum 12 ore
07:20
Piaţa imobiliară se pregătește de „îngheț”. Ofertele nu lipsesc, dar banii clienților s-au redus Newsweek.ro
Este posibilă îngheţare a pieţei imobiliare, din cauza unor factori în contradicţie. Pe de o parte, ...
07:10
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii, dezamăgiți Newsweek.ro
Horoscop 25 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi complicată Balanțelor. Săgetătorii sunt dezamăgi...
