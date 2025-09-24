11:00

Lipsa apei calde este o problemă care apasă bucureștenii din ce în ce mai tare. De la lună la lună situația se înrăutățește, iar termenul promis se mărește cu încă o zi, cu încă două […] Articolul Bucureștean din Tei, la capătul termo-răbdări după ce-a fost binecuvântat cu apă caldă în doar 5 zile din 6 luni. ”Am făcut baie cu ibricul și ligheanul ca în anii ‘80, e bătaie de joc” apare prima dată în B365.