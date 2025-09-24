O EXPLOZIE a zguduit în centrul capitalei Norvegiei. Poliția din Oslo investighează cauzele, la nici 24 de ore de la incidentul cu drone

12:20

Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu. Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se […]