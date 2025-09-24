Butoane de panică și camere video în spitale. Legea a fost adoptată de Parlament
MainNews.ro, 24 septembrie 2025 14:50
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce a primit votul final în Parlament proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună. Legea merge la
Acum 15 minute
15:10
ANALIZĂ Care sunt consecințele absenței lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală a ONU? # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care și-a preluat mandatul la finalul lunii mai, nu ia parte la reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În lipsa sa, delegația României este condusă de către ministra de externe Oana Țoiu. Absența șefului statului de la reuniunea diplomatică privează România de oportunitatea
15:10
Horațiu Potra, cunoscut ca fost mercenar și om de afaceri cu conexiuni controversate, este vizat de anchete ample în România pentru infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani, până la deținere ilegală de arme și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi fugit din țară înainte de emiterea
Acum o oră
14:50
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce a primit votul final în Parlament proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună. Legea merge la
Acum 2 ore
14:00
Șoșoacă se declară victima răzbunării Ursulei von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva sa: „Mă urăște. Am fost prima care a contribuit la căderea ei” # MainNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a acuzat marți, într-o intervenție la România TV, că este victima răzbunării președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva ei. „Justiția, dacă ar justiție, nu am fi în situația asta, pentru că există dreptul la libertate de opinie, nu am avea legi care
14:00
Adolescentul audiat pentru amenințările trimise școlilor și spitalelor a fost acuzat în SUA de terorism și pornografie # MainNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost audiat miercuri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare trimise școlilor, grădinițelor, spitalelor și secțiilor de poliție din România. Aceste audieri survin după ce sute de instituții de stat din București și din țară au primit
Acum 4 ore
12:50
Protest al angajaților Şantierului Naval Damen Mangalia în faţa Ministerului Economiei: Nu avem o strategie clară # MainNews.ro
Angajații Șantierului Naval Damen Mangalia au inițiat un protest în fața Ministerului Economiei, acuzând autoritățile de lipsa unei strategii clare și a unui plan coerent de redresare pentru unitatea navală. Situația critică a șantierului, aflat aproape de colaps, generează îngrijorări profunde pentru viitorul său și pentru întreaga comunitate din Mangalia. Angajații Şantierului Naval Damen Mangalia,
12:40
Polițiștii au efectuat percheziții în județele Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,8 milioane de lei # MainNews.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au efectuat 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care ar fi funcționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală, relatează
12:40
Diana Buzoianu rămâne la Ministerul Mediului. Grindeanu anunță că PSD va vota împotriva moțiunii depuse de AUR # MainNews.ro
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că deputații formațiunii vor vota împotriva moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Camera Deputaților este așteptată miercuri să se pronunțe asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Printre argumentele vehiculate de partidul condus de George Simion
12:00
Emmanuel Macron susține că Donald Trump trebuie să încheie războiul din Fâșia Gaza dacă vrea Premiul Nobel pentru Pace # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că omologul său american, Donald Trump, trebuie să încheie războiul din Fâșia Gaza dacă își dorește să obțină Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters. Liderul european, aflat la New York pentru reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a adăugat că
12:00
CCR amână decizia despre pensiile magistraților și respinge contestațiile privind restructurarea ANCOM, ANRE și ASF # MainNews.ro
CCR a amânat, pentru 8 octombrie, pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate privind legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților, sesizare depusă de ICCJ. Decizia face parte dintr-o serie de nouă contestații dezbătute de CCR, vizând legi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii. CCR s-a reunit miercuri pentru a analiza nouă sesizări referitoare la legile
11:40
Noi amenințări în școli și spitale: Anchete în Caraș-Severin, Galați, Hunedoara și Teleorma # MainNews.ro
O nouă serie de mesaje de amenințare a fost semnalată la adresele oficiale de e-mail ale unor unități de învățământ și medicale din mai multe zone ale țării, declanșând anchete ample la nivel național. Incidentele au avut loc în zilele de marți, 23 septembrie, și miercuri, 24 septembrie, vizând instituții din nu mai puțin de
Acum 6 ore
11:00
Propunere halucinantă în Parlament: Preț maxim de 3 lei pentru apa vândută în aeroporturi, gări, autogări și metrou # MainNews.ro
Prețul unei sticle de 500 ml de apă potabilă îmbuteliată, comercializată în aeroporturi, gări, autogări, la metrou, în porturi sau în alte spații unde consumatorii nu au alternative rezonabile de cumpărare, ar putea fi plafonat la maximum 3 lei, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru a proteja
10:40
ANALIZĂ Donald Trump a criticat lipsa de eficacitate a ONU și a reiterat că a oprit șapte războaie. Se justifică declarațiile președintelui SUA? # MainNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut primul discurs din 2020 cu ocazia Dezbaterii Generale din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Liderul de la Casa Albă a criticat lipsa de eficacitate a ONU în gestionarea conflictelor de pe glob și a reiterat afirmația sa anterioară, potrivit căreia a oprit șapte războaie.
09:40
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice
Acum 8 ore
08:40
Schimbare majoră de poziție a lui Donald Trump: „Ucraina poate câștiga războiul și își poate recăpăta teritoriile. Rusia arată ca un tigru de hârtie” # MainNews.ro
Președintele american, Donald Trump, a transmis într-o postare pe platforma sa Truth Social că Ucraina are șansa de a învinge Rusia și de a-și recupera teritoriile în forma de dinaintea invaziei, dacă beneficiază de sprijin financiar și militar din partea Uniunii Europene și a NATO. „După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe
Acum 24 ore
23:40
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2: mai multe sectoare din Capitală vizate de fum # MainNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit situat în Sectorul 2 al Capitalei. Inițial, pentru intervenție au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, însă numărul acestora a fost ulterior suplimentat, iar degajările masive de fum au determinat emiterea a patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5,
20:40
Operațiune majoră la New York: Secret Service oprește o rețea care amenința Adunarea Generală a ONU # MainNews.ro
O operațiune de amploare a Secret Service a dus la dezmembrarea unei infrastructuri clandestine formată din peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, capabile să perturbe serios rețelele de telecomunicații din New York, cu doar câteva zile înaintea debutului Adunării Generale a ONU, transmit autoritățile americane, citate de AFP. „În afară de a
20:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor. MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, începând cu ora 00:00, la
19:50
Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente # MainNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. "Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit", a arătat el. "Românii vor
18:00
Kremlinul răspunde avertismentului Poloniei: „Aparatele noastre respectă normele internaționale” # MainNews.ro
Kremlinul a respins marți avertismentul transmis de Polonia, potrivit căruia următoarele aparate de zbor rusești care vor încălca spațiul aerian polonez ar putea fi doborâte. „(Reacția noastră) Este negativă. Noi avem o poziție foarte responsabilă. Cunoașteți declarațiile militarilor noștri conform cărora, în realizarea tuturor zborurilor, avioanele se supun normelor internaționale și în niciun caz nu
18:00
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției: „Suntem într-un proces clar de stabilizare” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a găzduit marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, mediată pentru „consolidarea stabilității politice și economice a țării", potrivit Administrației Prezidențiale. La finalul discuțiilor, șeful statului a subliniat: „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Astăzi, datele arată o îmbunătățire
17:50
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: „Nu multe femei s-au uitat așa la mine” # MainNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al Afacerilor Externe, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa!
17:50
Prima reacție a Dianei Șoșoacă, după ce Parchetul General a solicitat ridicarea imunității în cazul său: „O încercare jalnică de a mă intimida” # MainNews.ro
Diana Șoșoacă a criticat ancheta procurorilor de la Parchetul General, care au solicitat marți ridicarea imunității sale de europarlamentar. Șoșoacă susține că dosarul penal în care are calitatea de suspect nu reprezintă decât o încercare de intimidare. Europarlamentara a fost chemată marți de procurori pentru a fi audiat în acest caz, însă nu s-a prezentat
17:20
PSD și-a impus voința în negocierile din coaliție. Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial # MainNews.ro
După mai multe săptămâni de discuții tensionate, liderii coaliției de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un consens în privința prelungirii măsurii plafonării adaosului comercial la anumite alimente, relatează HotNews. Conform sursei citate, măsura ar urma să fie prelungită cu 6 luni, adică până în martie 2026. De dimineață, liderii coaliției de
16:10
Iranul, Franța, Germania și Marea Britanie vor purta negocieri critice în încercarea de a evita în ultima clipă reintroducerea sancțiunilor ONU # MainNews.ro
Iranul și statele europene părți la acordul nuclear din 2015, Franța, Germania și Marea Britanie, vor purta noi negocieri în marja Adunării Generale a ONU, pentru a evita în ultima clipă reintroducerea sancțiunilor ONU. Cu toate acestea, șansele găsirii unui compromis par mici, relatează Reuters. La discuții vor lua parte miniștrii de externe ai celor
15:50
Coaliția de guvernare se reunește la Palatul Victoria după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan la Cotroceni # MainNews.ro
Tensiuni și negocieri intense în coaliția de guvernare, marți, la Palatul Victoria, după întâlnirea liderilor cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Principalele teme de discuție au fost prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază – o măsură susținută de PSD, dar respinsă de premierul Ilie Bolojan – și reforma administrației publice, inclusă în
15:30
Federația Rusă încearcă să îi sperie pe basarabeni înainte de votul crucial de duminică: UE și NATO pregătesc ocuparea Republicii Moldova # MainNews.ro
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că ar pregăti „ocuparea militară" a Republicii Moldova, în contextul în care duminică au loc la Chișinău alegeri parlamentare decisive pentru soarta țării. Declarațiile, prezentate fără nicio probă, reiau teme tipice propagandei ruse și au fost
Ieri
15:10
Guvernul Norvegiei a transmis marți că avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al țării de trei ori în acest an, un gest pe care Oslo îl califică drept „inacceptabil", potrivit AFP. „Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian în trei rânduri în această primăvară şi în această vară", a declarat, într-un comunicat oficial, premierul
15:00
Cristian Popescu Piedone este audiat în calitate martor într-un dosar penal deschis după ce în oraşul Breaza a fost furnizată ca potabilă apă contaminată cu bacterii # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este audiat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. El dă declarații în calitate de martor într-un dosar penal deschis după
14:00
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a publicat recent un raport detaliat privind incendiile de vegetaţie înregistrate la nivel naţional în perioada 01 iunie – 31 august 2025. Datele relevă o tendinţă descendentă a numărului total de intervenţii, însă cu variaţii notabile la nivel regional. Potrivit IGSU, în cele trei luni de vară, pompierii … Articolul IGSU: Intervenții la peste 8.500 de incendii de vegetație în perioada iunie–august apare prima dată în Main News.
13:50
BREAKING Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă # MainNews.ro
Procurorii de la Parchetul General au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă. Potrivit unui comunicat transmis de procurori, Șoșoacă este urmărită penal pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, respectiv idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea … Articolul BREAKING Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă apare prima dată în Main News.
13:30
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Indoneziei au ajuns la un acord de liber schimb după peste nouă ani de negocieri. Negocierile au primit un nou impuls în urma deciziilor președintelui american Donald Trump de a introduce taxe vamale pentru importurile din majoritatea celorlalte țări, relatează DW. Comisarul UE pentru comerț, Maros Šefčovič, și ministrul indonezian … Articolul UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb apare prima dată în Main News.
12:30
Doi cetăţeni români au fost arestaţi, luni după-amiază, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, a anunţat marţi Paza de Coastă, notează Kathimerini. Conform sursei citate, Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică … Articolul BREAKING Doi români au fost arestaţi în Grecia pentru suspiciune de spionaj apare prima dată în Main News.
11:50
Franța a recunoscut oficial Palestina. Emmanuel Macron a cerut desfășurarea în Fâșia Gaza a unei misiuni internaționale de stabilizare cu mandat din partea ONU # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat la Organizația Națiunilor Unite recunoașterea oficială a statului Palestina. Liderul de la Palatul Élysée a mai cerut desfășurarea în Fâșia Gaza a unei misiuni internaționale de stabilizare în baza unui mandat al ONU, relatează The Guardian. „A venit momentul să punem capăt războiului din Gaza, masacrelor și morților. A … Articolul Franța a recunoscut oficial Palestina. Emmanuel Macron a cerut desfășurarea în Fâșia Gaza a unei misiuni internaționale de stabilizare cu mandat din partea ONU apare prima dată în Main News.
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni la New York pentru a lua parte la evenimentele de nivel înalt organizate în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Această vizită subliniază importanța diplomației multilaterale în eforturile Ucrainei de a gestiona impactul războiului. Agenda președintelui Zelenski include participarea la o reuniune … Articolul Zelenski a ajuns la New York pentru cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale ONU apare prima dată în Main News.
11:40
VIDEO Șeful CFR Infrastructură, apropiat de Sorin Grindeanu, surprins cu un ceas de peste 100.000 de dolari: „O replică din Turcia” # MainNews.ro
Mai multe fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îi arată pe Ion Alexandru Simu, directorul general al CFR Infrastructură, și pe Victor Adrian Istrati, fostul director al Regionalei Timișoara, purtând ceasuri de lux care nu apar în declarațiile lor de avere. Simu a fost surprins cu un Patek Philippe evaluat pe site-urile de … Articolul VIDEO Șeful CFR Infrastructură, apropiat de Sorin Grindeanu, surprins cu un ceas de peste 100.000 de dolari: „O replică din Turcia” apare prima dată în Main News.
11:20
Anatol Șalaru a anunțat arestarea în Republica Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu. Anchetatorii au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari # MainNews.ro
Fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat arestarea unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu care a luat parte la campania de manipulare a alegătorilor din statul vecin. La percheziții, anchetatorii de peste Prut au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari. Ea a făcut … Articolul Anatol Șalaru a anunțat arestarea în Republica Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu. Anchetatorii au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari apare prima dată în Main News.
11:00
Ungaria refuză să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc, în ciuda presiunilor lui Trump # MainNews.ro
Ungaria nu va renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de Externe Péter Szijjarto într-un interviu pentru The Guardian, în ciuda apelurilor Casei Albe și ale liderilor europeni de a opri importurile de petrol rusesc. Declarațiile vin pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Donald Trump, care a condiționat impunerea de … Articolul Ungaria refuză să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc, în ciuda presiunilor lui Trump apare prima dată în Main News.
10:30
Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru următoarea lună, acoperind intervalul 22 septembrie – 20 octombrie 2025. Estimările indică o primă săptămână cu valori termice mai ridicate, urmată de două săptămâni în care temperaturile vor fi sub normalul perioadei. Regimul pluviometric va fi deficitar inițial, urmând ca ulterior să se înregistreze precipitații în cea mai mare … Articolul Cum va fi vremea până la sfârșitul lui octombrie: Variații mari de temperatură apare prima dată în Main News.
10:10
Nicușor Dan se întâlnește la ora 11:00 cu liderii coaliției. Care sunt temele de discuție # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a convocat la ora 11:00 la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor care formează coaliția de guvernare. Printre subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliție și care ar putea fi abordate în cadrul discuțiilor se numără plafonarea prețurilor la produsele de bază și așteptata decizie a Curții Constituționale cu privire la legile … Articolul Nicușor Dan se întâlnește la ora 11:00 cu liderii coaliției. Care sunt temele de discuție apare prima dată în Main News.
09:00
Reprezentanții la nivel înalt ai statelor lumii se reunesc la sediul ONU. Nicușor Dan lipsește de la Dezbaterea Generală # MainNews.ro
Reprezentanții la nivel înalt ai statelor lumii se reunesc la sediul Organizației Națiunilor Unite cu ocazia începerii Dezbaterii Generale din cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale. În ciuda învestirii relativ recente în funcția de președinte al României, Nicușor Dan nu va lua parte la evenimentul aniversar de la New York. Tema dezbaterii din acest an … Articolul Reprezentanții la nivel înalt ai statelor lumii se reunesc la sediul ONU. Nicușor Dan lipsește de la Dezbaterea Generală apare prima dată în Main News.
22 septembrie 2025
21:20
Noul ambasador american la ONU promite apărarea totală a NATO: „Vom proteja fiecare centimetru” # MainNews.ro
Luni, Mike Waltz, noul ambasador al Statelor Unite la ONU, a reafirmat angajamentul Washingtonului și al aliaților săi de a proteja „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate dedicată incursiunilor avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei. „În momentul în care preşedintele Trump şi Statele Unite încearcă să pună … Articolul Noul ambasador american la ONU promite apărarea totală a NATO: „Vom proteja fiecare centimetru” apare prima dată în Main News.
20:20
Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european # MainNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european. ”În cadrul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi am … Articolul Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european apare prima dată în Main News.
20:20
CSAT se reuneşte joi la Cotroceni pentru decizii legate de neutralizarea dronelor intrate ilegal în România # MainNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a chemat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării la o nouă ședință, programată pentru joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda întâlnirii se află măsuri ce vizează protecția obiectivelor strategice în fața „ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la … Articolul CSAT se reuneşte joi la Cotroceni pentru decizii legate de neutralizarea dronelor intrate ilegal în România apare prima dată în Main News.
20:10
Maia Sandu, mesaj ferm înainte de alegeri: Kremlinul are complici în Moldova, dar țara noastră nu e de vânzare # MainNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de avertizare cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare de duminică, acuzând Rusia că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului prin cumpărarea de voturi, campanii agresive de dezinformare și acțiuni menite să provoace violențe. Șefa statului a explicat că, dacă Moscova ar reuși să preia controlul … Articolul Maia Sandu, mesaj ferm înainte de alegeri: Kremlinul are complici în Moldova, dar țara noastră nu e de vânzare apare prima dată în Main News.
18:00
Protestatarii din Italia cer recunoașterea Palestinei și sancțiuni împotriva Israelului/ Italienii, alarmați de criza umanitară din Gaza # MainNews.ro
Luni, mai multe orașe din Italia au fost animate de manifestații, greve și blocaje organizate de sindicate, care au cerut mobilizarea pentru „denunțarea genocidului din Fâșia Gaza” și solicitarea unor sancțiuni economice și diplomatice împotriva Israelului, informează AFP. Acțiunile vin în contextul în care Franța și alte state urmează să recunoască Palestina ca stat la … Articolul Protestatarii din Italia cer recunoașterea Palestinei și sancțiuni împotriva Israelului/ Italienii, alarmați de criza umanitară din Gaza apare prima dată în Main News.
17:30
Portugalia a făcut un pas simbolic important recunoscând oficial Palestina ca stat, însă momentul a fost umbrit de o eroare de protocol: pe rețelele sociale a fost publicat din greșeală steagul Sudanului în locul celui palestinian, notează Le Figaro. Conform CNews, duminică guvernul portughez a distribuit pe X o postare care ilustra greșit drapelul, declanșând … Articolul Portugalia recunoaște statul Palestina, dar postează din greșeală steagul Sudanului apare prima dată în Main News.
16:30
Evaziune fiscală uriașă la companii de ride-sharing și livrări: aproape toți șoferii și curierii lucrau la negru # MainNews.ro
Doi administratori ai unor firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 18,6 milioane de lei, a anunțat luni Direcția Națională Anticorupție (DNA), potrivit Agerpres. Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru … Articolul Evaziune fiscală uriașă la companii de ride-sharing și livrări: aproape toți șoferii și curierii lucrau la negru apare prima dată în Main News.
16:00
Vladimir Putin a propus extinderea cu încă un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare în vigoare între SUA și Rusia # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este pregătit să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deținute de fiecare parte, dacă președintele american Donald Trump va face același lucru, relatează Reuters. Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul … Articolul Vladimir Putin a propus extinderea cu încă un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare în vigoare între SUA și Rusia apare prima dată în Main News.
15:40
Undă verde pentru începrea proiectării la calea ferată București – Giurgiu. Când ar trebui finalizate lucrările de modernizare # MainNews.ro
CFR Infrastructură a emis luni Ordinul pentru începerea activităților de proiectare necesare lucrărilor de modernizare și electrificare a căii ferate București – Giurgiu. După 19 ani de așteptare, în care circulația feroviară a fost suspendată din cauza prăbușirii podului de la Grădiștea, începând din iunie 2024 trenurile de călători au început să circule din nou … Articolul Undă verde pentru începrea proiectării la calea ferată București – Giurgiu. Când ar trebui finalizate lucrările de modernizare apare prima dată în Main News.
