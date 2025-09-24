Butoane de panică și camere video în spitale. Legea a fost adoptată de Parlament

14:00

Europarlamentara Diana Șoșoacă a acuzat marți, într-o intervenție la România TV, că este victima răzbunării președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva ei. „Justiția, dacă ar justiție, nu am fi în situația asta, pentru că există dreptul la libertate de opinie, nu am avea legi care …