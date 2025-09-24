Studenţii din marile centre universitare ies luni în stradă. Ce-i nemulțumește și care e programul protestelor

10:10

Dacă cei doi bărbați s-ar fi întâlnit acum 22 de ani, ar fi putut exista consecințe fatale. Amândoi se aflau atunci în același război, în același oraș, metropola Mosul din nordul Irakului: generalul David Petraeus în calitate de comandant al Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, parte a trupelor americane de invazie, Ahmed al-Sharaa ca fabricant de bombe venit din afară, membru al unui grup jihadist local care avea legături cu Al-Qaida, organizație teroristă ce comitea atentate împotriva americanilor. Luni, cei doi s-au așezat împreună pe o scenă la Hotelul Sheraton din New York și și-au făcut complimente reciproc, râzând ocazional, în timp ce Petraeus, acum în retragere, îl intervieva pe președintele interimar al Siriei.