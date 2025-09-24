Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul USR a fost adoptat de Parlament şi merge la promulgare

12:30

Deputatul Mihai Fifor (PSD), declară marţi, despre ministrul Diana Buzoianu (USR), că în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune, să protejeze interese înguste şi să sacrifice interesul naţional. El mai afirmă că România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale, nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară. Atacul lui Fifor vine cu o zi înainte de votul din Camera Deputaţilor pe moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR.