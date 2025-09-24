Uraganul Gabrielle vine peste Europa cu rafale de peste 200 km/h. Ce traiectorie are

11:20

O companie din România a fost obligată să plătească aproape 9.000 de euro unei foste angajate, sub formă de despăgubiri, după ce aceasta a reclamat că a suferit un burnout din cauza condițiilor de muncă. Decizia instanței este fără precedent în România, fiind pentru prima dată când o companie este condamnată pentru epuizarea profesională a