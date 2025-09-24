„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel

14:20

Ousmane Dembele (28 de ani), distins cu Balonul de Aur 2025, l-a elogiat pe Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul celor de la Barcelona care s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru prestigiosul trofeu. Pe locul 3 a fost Vitinha (25 de ani).