Deficit de 8,4% din PIB, stabilit pentru sfârșitul anului 2025, a anunţat Bolojan
Economica.net, 24 septembrie 2025 16:20
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că autoprităţile din România au stabilit o ţintă de deficit de 8,4% din PIB, pemntru sfârşitul anului 2025.
Acum o oră
16:20
16:20
Nuclearelectrca a semnat împrumuturile de 620 de milioane de euro pentru reactoarele de la Cernavodă # Economica.net
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE au semnat contractele de finanțare pentru doua dintre proiectele energetice strategice ale Romaniei: Retehnologizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda si Proiectul Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda, potrivit unui comunicat de presă al companiei.
16:10
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Recepția lotului 2 ar putea începe în perioada 13 – 17 octombrie – surse CNAIR # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să convoace în perioada 13 - 17 octombrie comisia de recepție pe lotul 2 Mizil - Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești - Buzău, au spus pentru ECONOMICA.NET surse oficiale. Amintim că, deși este realizat în proporție de 99% de câteva luni, acest lot nu este încă în circulație din cauza problemelor de la un pod.
16:10
Primul autobuz din România cu propulsie pe bază de hidrogen şi baterii litiu-ion (FOTO) # Economica.net
Primăria municipiului Iaşi a găzduit, miercuri, prezentarea primului autobuz urban din România cu propulsie pe bază de hidrogen şi baterii litiu-ion, destinat transportului public cu emisii zero.
16:10
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cirpian Șerban, prezintă miercuri detalii despre unele lucrări de infrastructură din cadrul Portului Constanța.
16:00
Fostul sediul al Bancorex se demolează parțial. Cum va arăta proiectul autorizat de Nicuşor Dan # Economica.net
O parte dintr-o clădire emblematică din București urmează să fie demolată într-un proces major de renovare. Proiectul a fost autorizat în urmă cu mai bine de un an de primarul Nicușor Dan, iar recent au fost demarate lucrările de demolare.
Acum 2 ore
15:50
Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca un calendar realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esenţial sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmit Reuters şi Bloomberg.
15:30
Oraşele mari din întreaga lume, în special din regiunea mediteraneană, Africa şi America de Nord, riscă să se confrunte cu un deficit de apă încă din deceniul actual sau din următorul, conform previziunilor publicate marţi în revista ştiinţifică Nature Communications, transmite AFP.
15:30
O demisie scumpă care vine prea târziu. Chiar Karoly Borbely, fostul șef al Hidroelectrica, recunoaște că a plecat prea târziu pentru ca România să mai poată salva banii din PNRR # Economica.net
Karoly Borbely, fostul CEO al Hidroelectrica, este de părere că România va pierde banii din PNRR aferenți jalonului de guvernanță corporativă chiar dacă el și-a dat demisia. Borbely a plecat acum câteva zile de la conducerea companiei și ar urma să primească despăgubiri de 1,5 milioane de lei de la companie. Ca statul să nu piardă cei 16 milioane de euro, Hidroelectrica ar trebui să aibă numit un nou CEO până la finalul lui noiembrie și, chiar dacă a denarat deja procedurile de selecție, sunt puține șanse să aibă un CEO nou cu un mandat plin până atunci.
15:30
Furnizorul de soluţii de educaţie digitală Ascendia anunță că platforma de creare de conținut educațional LIVRESQ a fost selectată să participe în prima cohortă din EMEA a acceleratorului Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech.
15:30
Alexandrion Group intră pe piața poloneză printr-un parteneriat cu distribuitorul Trend Spirits # Economica.net
Alexandrion Group, liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune, a intrat oficial pe piața din Polonia printr-un parteneriat de distribuție cu Trend Spirits.
15:30
Linie de tramvai din nordul Capitalei ar putea fi redeschisă la finalul anului, mai devreme față de termenul contractual. Anunțul constructorului # Economica.net
Recepția unei linii de tramvai în curs de reabilitare din nordul Capitalei ar putea avea loc la finalul anului, înainte de termenul contractual, anunță miercuri compania de construcții Porr.
15:30
Noi reguli și amenzi pentru dezvoltatori, proprietari de restaurante sau pensiuni privind siguranța la incendii # Economica.net
Noi reguli pentru dezvoltatorii de locuințe, dar și pentru proprietarii de restaurante și pensiuni, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și consultat de Economica.net.
Acum 4 ore
14:10
România e aproape de un „dezastru”. Riscăm să pierdem 17 miliarde de euro în perioada de programare 2028-2034 (LAPAR) # Economica.net
România ar urma să beneficieze, în perioada de programare 2028-2034, de peste 60 de miliarde de euro, însă această alocare este cu aproximativ 17 miliarde de euro mai mică comparativ cu perioada de programare actuală, a declarat miercuri directorul executiv al Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Liliana Piron.
13:40
La Cocoș, primul lanț de magazine fondat de români care a ajuns la un 1 miliard de lei, a deschis al cincilea magazin al rețelei. Va fi preluat de propietarul Lidl și Kaufland # Economica.net
La Cocoș, lanțul de supermarketuri fondat de familia Nica din Ploiești în acționariatul căruia va intra grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, a deschis astăzi, în Centrul Comercial Supernova din Pitești, cel de-al cincilea magazin al lanțului.
13:40
ANUNŢ – Selecţie pentru ocuparea postului de DIRECTOR EXECUTIV la societatea Service Cons Prest S.R.L. # Economica.net
Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., persoană juridică română, cu asociat unic JUDEȚUL TIMIȘ, având sediul social în Municipiul Timișoara, Bulevardul 3 August 1919, nr. 2, ap. 17, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub număr de ordine J/2013002986353, cod unic de înregistrare fiscal 32539748, anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de DIRECTOR EXECUTIV al societății.
13:40
A doua ediție a Romanian Open Championship începe peste o săptămână la Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club # Economica.net
Sportul regal revine în forță în România: în doar o săptămână va începe a doua ediție a Romanian Open Championship (ROC), competiția de golf care aduce laolaltă profesioniști și amatori într-un format unic pe echipe. Evenimentul se desfășoară între 2 și 4 octombrie, pe cele două terenuri de lângă capitală, Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club, cele mai spectaculoase destinații de golf din regiune.
13:40
Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva a trei legi din pachetul de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
13:40
Criză covoare persane – Meșteșugul ancestral al covoarelor lucrate manual în Iran se luptă să supraviețuiască după sancțiunile internaţionale # Economica.net
În Iran, covoarele persane lucrate manual, un meşteşug ancestral a cărui fineţe a contribuit la prestigiul cultural al ţării, se luptă să supravieţuiască, afectate de sancţiuni şi de criza economică care îi alungă pe cumpărători, transmite AFP.
13:40
Transportatorii de marfă – afectaţi puternic de măsurile economice, fiscale şi structurale din sector # Economica.net
Transportatorii de marfă se tem că vor pierde contractele la extern din cauza scumpirii combustibilului, dar și a energiei electrice. În plus, companiile autohtone din domeniu se tem în continuare că vor rămâne și fără șoferi care vor fi recrutați de concurența din Europa, scrie Termene.ro.
13:40
Alegeri Republica Moldova – Scrutinul de duminică, teren de antrenament pentru strategia războiului hibrid al Rusiei (comentariu AFP) # Economica.net
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce - apreciază miercuri AFP, citând opiniile unor analişti - transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.
13:40
Soluţie „de tip Bolojan” în Rusia. Ministrul de Finanţe de la Moscova propune majorarea TVA pentru a acoperi cheltuielile militare # Economica.net
Ministerul de finanţe de la Moscova a comunicat miercuri că propune majorarea de anul viitor a taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22%, pentru a acoperi cheltuielile militare în al patrulea an al războiului dus de Rusa împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
13:40
Viktor Orban nu îi „cântă-n strună” mereu lui Trump. Ungaria respinge solicitarea SUA de a înceta să cumpere petrol din Rusia # Economica.net
Ungaria nu va înceta să cumpere petrol rusesc, chiar dacă aliatul său, preşedintele american Donald Trump, îi va cere să facă acest lucru, a declarat marţi seară ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, care a invocat constrângerile geografice ale unei ţări fără ieşire la mare, transmite Bloomberg.
Acum 6 ore
11:20
Vize SUA – Taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, un risc pentru sectorul bancar din New York # Economica.net
Anunţul preşedintelui Donald Trump privind intoducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru anumite vize de muncă reprezintă un motiv de îngrijorare în New York, oraşul american care găzduieşte cel mai mare număr de beneficiari de vize H-1B, în special în sectorul financiar, transmite AFP.
11:20
Uniunea Europeană îşi poate îmbunătăţi semnificativ în 12 luni capacităţile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o reţea completă terestră şi maritimă capabilă de a urmări şi de a distruge ţinte, a declarat comisarul european pentru apărare şi spaţiu Andrius Kubilius, relatează miercuri Euractiv.
11:20
Flip.ro, parte din grupul eMAG, încheie un acord cu NOD, companie controlată de Iulian Stanciu # Economica.net
Flip.ro, marketplace de dispozitive electronice recondiționate, și Network One Distribution (NOD), principalul distribuitor electro-IT din România, anunță lansarea unui parteneriat strategic pe termen lung.
11:20
Action, lanţul olandez de magazine „cu 1.500 de produse sub 5 lei” a deschis astăzi primul magazin din România # Economica.net
Action, unul dintre cele mai dinamice lanțuri de discount non-food din Europa, își face astăzi debutul pe piața locală, deschizând primul magazin din România, în clădirea Mömax, parte a centrului comercial Supernova Pitești. Retailerul vizează magazine în Arad, Oradea, Bucureşti, Cluj-Napoca, Bragadiru, Râmnicu Vâlcea și Hunedoara
Acum 8 ore
10:40
VIDEO – „Atac tehnologic” la Trump. Ce s-a întâmplat cu președintele SUA la sediul ONU din New York # Economica.net
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a cerut marţi să fie "concediat imediat" oricine ar fi provocat oprirea neaşteptată a unei scări rulante la sosirea preşedintelui american Donald Trump la sediul ONU din New York, relatează AFP şi Reuters.
10:40
Afacerile Elvila au scăzut de 3,2 ori în prima jumătate a anului, iar pierderile au crescut cu 50% # Economica.net
Afacerile producătorului de mobilă Elvila, business fondat de antreprenorul Viorel Cataramă, au scăzut în primul semestru al anului de 3,2 ori față de perioada similară a anului trecut, în timp ce pierderile s-au adâncit cu peste 50%.
10:10
Spaniolii de la Hercesa fac primul bloc de lux cu piscină în cartierul Pantelimon din București # Economica.net
Hercesa România investește peste 20 de milioane de euro într-un bloc nou cu 105 apartamente. Este primul din cartierul Pantelimon care va avea piscină, iar 20% dintre apartamente au fost deja contractate de la lansarea vânzărilor în luna iulie.
10:00
Bulgaria cumpără masiv lapte românesc. Cantitățile importate din România depășesc exportul național al bulgarilor – AGROINTEL # Economica.net
Bulgarii importă mai multe lactate din România decât exportă. Ministerul Agriculturii din Bulgaria a publicat date privind producția, importul și exportul de lactate în 2024. Conform statisticilor, bulgarii au cumpărat mai mult lapte de la noi (48.400 de tone) decât au vândut în total la nivel extern (38.300 de tone).
10:00
„Suntem pregătiţi să acţionăm” – Anunțul din Marea Britanie după ce Trump „a dat verde” la doborârea de avioane ruseşticare pătrun în spațiul NATO # Economica.net
Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper a anunţat marţi că Regatul Unit este ''pregătit să acţioneze'', după ce preşedintele american Donald Trump le-a cerut ţărilor Alianţei Nord-Atlantice să doboare avioanele ruse care pătrund în spaţiul aerian al NATO, relatează DPA.
10:00
OVES Enterprise: Restrângerea accesului IT-iștilor indieni pe piața americană deschide oportunități pentru România # Economica.net
Decizia administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi marchează o schimbare majoră în modul în care companiile americane își vor organiza resursele umane. Creșterea taxei are potențialul de a crește outsourcing-ul românesc în următoarele luni, este de părere Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.
10:00
Alertă în România – Anunţ de la Poliţie. Noi mesaje de ameninţare primite de instituţii şi miercuri # Economica.net
Mai multe instituţii din ţară au primit din nou, miercuri, pe adresele oficiale de email, un mesaj de ameninţare, a anunţat Poliţia Română.
09:10
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva pachetelor de legi pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.
09:10
România, grânarul Europei. Jumătate din exporturile de grâu ale UE au provenit din ţara noastră, în sezonul 2025/26 # Economica.net
Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între 1 iulie (când a început anul agricol 2025/26) şi 21 septembrie, au ajuns la 4,12 milioane de tone, în scădere cu 33% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate marţi de Comisia Europeană, informează Reuters.
09:00
Polonia anunţă Rusia că este pregătită să-şi apere teritoriul, spune preşedintele său de la tribuna ONU # Economica.net
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a dat asigurări marţi, de la tribuna Naţiunilor Unite, că ţara sa este pregătită ''pentru a-şi apăra teritoriul'', după incursiunea unor drone ruse în spaţiul său aerian, transmite AFP.
09:00
CCR discută sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Economica.net
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
09:00
Donald Trump, schimbându-şi complet abordarea faţă de conflictul din Ucraina, a considerat marţi că Ucraina ar putea "să-şi recâştige teritoriul în forma sa originală şi poate chiar să meargă mai departe" împotriva Rusiei, relatează AFP.
Acum 24 ore
01:20
Preț maxim de 3 lei impus pentru sticla de apă de 500 ml. în orice aeroport, gară sau benzinărie. Proiect de lege # Economica.net
Un proiect de act normativ înregistrat la Senat și asumat de un deputat USR impune un preț maxim de vânzare a apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în spații precum aeroporturi, benzinării sau gări.
00:10
Trump:Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare aeronave ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni, relatează AFP.
00:10
Campania Ucrainei de atacuri asupra rafinăriilor rusești să roade: 16 rafinării au fost lovite în nici două luni, încasările Rusiei din exporturile de carburanți scad dramatic # Economica.net
Campania Ucrainei de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei a adus exporturile rusești de combustibil aproape de cel mai scăzut nivel din 2020 încoace, afectând o sursă esențială de venit pentru Kremlin. Șaisprezece dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la începutul lunii august, unele de mai multe ori, inclusiv una dintre cele mai mari unități de procesare a combustibilului din țară – rafinăria de 340.000 de barili pe zi de la Riazan, aflată în apropiere de Moscova, scrie FT.
23 septembrie 2025
22:30
Creşterile salariale din spitalele publice au depăşit 10 miliarde de lei, au crescut cel mai mult dintre plăţile făcute în sistem şi reprezintă cel puţin o cincime din banii colectaţi la Fondul Sănătăţii – analiză # Economica.net
Imaginea finanţării sistemului asigurărilor de sănătate în penultima lună dinaintea marilor schimbări din sistem, oficializate prin Legea 141 din 2025: peste 10 miliarde de lei sunt transferuri către unităţi ale administraţiei publice pentru a acoperi creşterile salariale acordate în spitalele publice, în baza salarizării unitare, în primele şapte luni ale anului 2025, iar suma de la acest capitol a crescut cel mai mult dintre marilor capitole de plăţi din FNUASS în perioada analizată, respectiv cu 18%, arată analiza Economica.net. Comparativ, suma plătită din FNUASS pentru servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate e de 9,6 miliarde de lei în primele şapte luni ale anului 2025, în creştere nesemnificativă faţă de cea plătită în aceeaşi perioadă a anului 2024, reiese din calculele Economica.net.
22:30
Dintre cei șase retailerii alimentari cu cifre de afaceri de peste 10 miliarde de lei în 2024, patru sunt și printre cei mai mari zece importatori de produse agroalimentare.
22:20
Digi, acord istoric pentru angajați după negocieri cu sindicatele din Spania. Câți bani și ce beneficii au primit în plus # Economica.net
Digi a fost unul dintre operatorii cu cea mai rapidă creștere din Spania în ultimele luni, devenind al patrulea ca mărime din țară și al doilea operator ca număr de angajați. Compania a răspuns în sfârșit uneia dintre principalele cerințe ale forței sale de muncă și a încheiat un contract colectiv de muncă după negocieri cu două dintre cele mai reprezentative sindicate la nivel național, anunță presa spaniolă.
22:20
Mișcarea surpriză a Altex, după ce a cumpărat lanțul Brico Depot. Ce vor păstra românii în magazine # Economica.net
Retailerul electroIT Altex, business fondat de antreprenorul Dan Ostahie, a rămas client al britanicilor de la Kingfisher, unul dintre liderii european pe piața DIY de la care a achiziționat anul trecut lanțul de 31 de magazine Brico Depot.
22:10
Update: Incendiu uriaș la depozitul Antrefrig din Sectorul 2. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale (Video) # Economica.net
Update: Autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT ca urmare a degajării intense de fum în urma incendiului izbucnit, marți seara, la un depozit din Sectorul 2, populația fiind avertizată să-și închidă ușile și ferestrele, informează ISU București-Ilfov, relatează Agerpres.
22:10
PartnerVet anunță integrarea clinicii veterinare KarmaVet Medical din Tulcea în portofoliul său de clinici partenere. Această nouă achiziție marchează consolidarea prezenţei grupului PartnerVet în zona de sud-est a țării, după integrările de succes din Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Constanţa, Sibiu şi Botoşani, parte din strategia de extindere a prezenţei grupului la nivel național.
21:10
Uniunea Europeană a continuat să-și crească exporturile de pesticide periculoase, a căror folosire este interzisă pe teritoriul său, în țările sărace, acuză două organizații de mediu # Economica.net
Uniunea Europeană a exportat anul trecut "aproape 122.000 de tone de pesticide interzise" în terţe ţări, un volum care este "în creştere" în pofida "angajamentului Comisiei de a pune capăt acestei practici", au denunţat ONG-urile Public Eye şi Unearthed într-un raport publicat marţi, transmite AFP, citată de Agerpres.
21:10
Hidroelectrica a început procedura de selecție pentru un nou director general, după plecare intempestivă a lui Karoly Borbély # Economica.net
Societatea Hidroelectrica anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 22 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei a hotărât declanșarea procedurii de selecție și numire a doi membri ai Directoratului Hidroelectrica S.A., CEO SI CFO, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.
