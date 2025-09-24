FIFA schimbă iar regulile “Mondialului”
National.ro, 24 septembrie 2025 16:20
Ediția din 2030, care marchează 100 de ani de la primul turneu din Uruguay, ar putea fi cea mai amplă din istorie: 64 de echipe la start. Informația, publicată inițial de Ole, a fost confirmată după întâlnirea de la New York dintre Gianni Infantino și conducerea CONMEBOL. Planul prevede un format cu 16 grupe de […] The post FIFA schimbă iar regulile “Mondialului” first appeared on Ziarul National.
• • •
Acum 30 minute
16:30
Ministrul Mediului s-a prins că viața oamenilor e mai importantă. Undă verde la împușcarea urșilor care intră în localități # National.ro
După ani de zile în care zeci de oameni au fost uciși de urși, iar statul român a pierdut sute de milioane de lei, prin acordarea despăgubirilor, Ministerul Mediului a fost nevoit să admită că metodele ong-iste, de genul relocării sau al gardurilor electrice, nu funcționează. Astfel, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență elaborat […] The post Ministrul Mediului s-a prins că viața oamenilor e mai importantă. Undă verde la împușcarea urșilor care intră în localități first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
16:20
Acum 2 ore
15:50
În întreaga lume, o cantitate imensă de talente se irosește. Analiștii vorbesc despre „Einsteini pierduți” care ar fi putut scrie lucrări transformatoare dacă ar fi fost identificați și cultivați. Nicăieri consecințele nu sunt mai clare decât în domeniul inteligenței artificiale, unde lipsa cercetătorilor de top permite unui grup restrâns să obțină salarii la nivel de […] The post „Einsteini pierduți”. Cum se identifică un geniu? first appeared on Ziarul National.
15:50
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, potrivit unor surse apropiate anchetei, iar cazul său se află acum pe masa instanței din România. Procurorul general Alex Florența a confirmat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar, Potra este acuzat de tentativă […] The post Breaking news: Horațiu Potra, reținut în Dubai first appeared on Ziarul National.
15:10
Ultimul pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană, al 19-lea, include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât se planificase inițial, și extinde măsurile la rafinăriile și comercianții de petrol din țări terțe, precum China. „Este timpul să închidem robinetul”, a anunțat săptămâna […] The post Sacțiuni împotriva Rusiei : UE s-a împușcat de două ori în picior first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
14:30
1. Când am văzut imaginile de la incendiul din Pantelimon m-am gândit la speculanții unei eventuale tragedii. Și mi-am adus aminte de filmul propagandistic ”Colectiv”, care nu a fost despre morții din clubul ăla, ci despre salamandrele oengiste care au inventat jegoasa expresie ”mafia în halate albe”. În curând se fac zece ani de când […] The post Ne-am scos. La Bruxelles, Bolojan s-a împrietenit cu liftierul first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
12:50
Asia Express a ajuns în Manila, dar concurenții nu. Episodul din 23 septembrie 2025, a arătat exact ce a devenit emisiunea: un reality-show tras în jos de scandaluri și crize de nervi. Cine se uită la asta nu mai vede aventură, vede un bâlci care seamănă mai mult cu o ceartă de cartier decât cu […] The post Asia Express seamănă cu o ceartă de cartier, nu cu o aventură TV! first appeared on Ziarul National.
12:30
Pensionarea magistraților, amânată de CCR: decizie cu impact major asupra pachetului de legi # National.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea pentru data de 8 octombrie a dezbaterii privind pensionarea magistraților, o lege care trebuia să intre în vigoare de la 1 octombrie. Totodată, CCR a respins legea referitoare la eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, iar alte trei proiecte din pachetul legislativ asupra căruia premierul Ilie Bolojan și-a angajat […] The post Pensionarea magistraților, amânată de CCR: decizie cu impact major asupra pachetului de legi first appeared on Ziarul National.
12:00
Zeci de mesaje de amenințare au pus pe jar autoritățile din România, marți și miercuri, după ce Inspectoratele de Poliție din 24 de județe și mai multe spitale au primit e-mailuri în care se anunțau atacuri armate iminente. În urma investigațiilor, un minor de 17 ani din București a fost reținut și este anchetat pentru […] The post Mesajele de amenințare scot România din ritm. Cine este minorul vizat first appeared on Ziarul National.
11:40
Zeul Morfeu sau zeul somnului, este cel care asigură regenerarea prin somn a corpului uman dar și al multor aparținătoare ale regnului animal, doar ca atunci când ne atrage în brațele sale largi iar noi suntem la muncă, la volan, la manșa etc deci nu în pat, apar probleme. Cazurile șoferilor care au adormit la […] The post Morfeu și Aviația first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
07:20
05:10
BERBEC Elanul tău te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă comandați programul puțin mai mult și să acordați prioritate. În acest fel puteți face totul mai eficient. […] The post Horoscop 24 septembrie 2025 – Circumstanțele devin mai favorabile first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
23:10
Donald Trump a transmis un mesaj ferm pe platforma sa Truth Social, unde a subliniat că Ucraina, sprijinită de Uniunea Europeană și NATO, are șanse reale de a-și recăpăta toate teritoriile pierdute. Potrivit fostului președinte american, răbdarea și sprijinul financiar al Europei sunt cheia pentru restabilirea granițelor recunoscute internațional. Donald Trump despre războiul Rusia – […] The post Donald Trump schimbă tactica: „Ucraina are șansa să își recâștige teritoriile” first appeared on Ziarul National.
22:40
Incendiu în Sectorul 2, fum uriaș și panică în București – populația alertată prin Ro-Alert # National.ro
Un puternic incendiu în Sectorul 2 al Capitalei a izbucnit marți seară și a declanșat haos în București. Flăcările violente au cuprins acoperișul unui depozit de pe Șoseaua Pantelimon, iar fumul gros și sufocant s-a ridicat deasupra orașului, vizibil de la kilometri distanță. Autoritățile au emis în lanț mai multe mesaje Ro-Alert, avertizând oamenii să […] The post Incendiu în Sectorul 2, fum uriaș și panică în București – populația alertată prin Ro-Alert first appeared on Ziarul National.
21:00
20:10
În timp ce marile centre financiare ale Europei, precum Londra, Frankfurt și Paris, se confruntă cu declinul listărilor, Bursa de Valori din Stockholm este liderul ofertelor publice inițiale. Companiile listate în capitala Suediei au strâns aproape 2 miliarde de dolari în 2025 — de peste opt ori mai mult decât volumul înregistrat la Londra și […] The post Ce poate învăța Europa de pe piața bursieră a Suediei first appeared on Ziarul National.
19:30
România stă pe butoiul de pulbere al unei crize energetice istorice, iar la Ministerul Mediului avem o șefă care se comportă ca și cum ar fi purtător de cuvânt al ONG-urilor de apartament. Facturile cresc, gazul rusesc a intrat la muzeu, iar Europa se zbate să își securizeze viitorul. În timp ce Polonia își ridică […] The post România, sabotată de ONG-urile de la Mediu first appeared on Ziarul National.
19:00
Colaborarea dintre MApN și Ministerul Economiei, ambele conduse de useriști, pare una perfectă atunci când scopul este să distrugă și ce a mai rămas din industria de apărare. Sindicatele din acest sector se plâng de faptul că nici până la această oră bugetele de venituri și cheltuieli nu au fost aprobate, blocându-se, astfel, orice investiție, […] The post Ministerele conduse de useriști distrug și ce a mai rămas din industria de armament first appeared on Ziarul National.
18:30
Sporturile americane și mâncarea au fost întotdeauna strâns legate. Companiile de consum încă folosesc devotamentul Americii față de sport – sponsorizând echipe, ligi și evenimente pentru a-și promova dulciurile, guma de mestecat și băuturile. Legăturile comerciale datează din secolul al XIX-lea, când proprietarii de fabrici de bere, distilerii, baruri și companii de tutun au recunoscut […] The post Parmigiano italian pariază pe fotbalul american first appeared on Ziarul National.
18:00
Date șocante din blackout-ul spaniol. Energia produsă de fotovoltaice și eoliene s-a oprit brusc # National.ro
Investigația ENTSO-E privitoare la cel mai grav blackout din UE, produs în Spania, a mai bătut un cui în sicriul regenerabilelor. Ultimele date publicate din ancheta aflată în desfășurare arată clar pierderi de producție la eoliene și fotovoltaice de 2.700 MW, care au provocat prăbușirea în lanț a rețelelor. Pentru că mai au timp până […] The post Date șocante din blackout-ul spaniol. Energia produsă de fotovoltaice și eoliene s-a oprit brusc first appeared on Ziarul National.
17:50
Ousmane Dembele (28 de ani), starul lui PSG, a trăit cel mai important moment al carierei odată cu cucerirea Balonului de Aur 2025. Alături de el, discretă dar vizibilă la fiecare pas, se află soția sa, Rima Edbouche, o tânără originară din Maroc, care a atras atenția prin eleganță și rafinament. Născută în 1999, Rima […] The post Cine este femeia misterioasă de lângă noul “Balon de Aur”? first appeared on Ziarul National.
17:30
Billy Vigar, atacant de 21 de ani crescut la Academia lui Arsenal, trece prin clipe dramatice. Actualul jucător al lui Chichester City a suferit o accidentare gravă în partida cu Wingate and Finchley, din Isthmian Premier Division. Clubul său a anunțat oficial: „Billy a suferit o leziune cerebrală semnificativă și se află în comă indusă […] The post A jucat pentru Arsenal, iar acum se află în comă indusă first appeared on Ziarul National.
17:00
Economia americană a devenit un pacient ale cărui date privind starea de sănătate sunt cel puțin contradictorii. La șase luni de la declanșarea războiului comercial al lui Donald Trump, majoritatea indicatorilor macroeconomici pe care se bazează analiștii arată semne evidente de fragilitate, direct legate de politicile puse în aplicare de Casa Albă, ceea ce a […] The post Economia SUA, între ”efectul Trump” și optimismul de pe Wall Street first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:40
După opt ani în funcție, Emmanuel Macron se confruntă cu dezaprobarea publică. A dizolvat Parlamentul în iunie 2024 și de atunci a pierdut încrederea alegătorilor. Potrivit institutului de sondaje Ifop, doar 17% din populație are o opinie favorabilă despre Macron – cel mai scăzut scor al său de până acum. Acest procent este chiar mai […] The post Apusul președinției lui Macron. Ce așteaptă Franța în 2027 first appeared on Ziarul National.
16:20
Românii, sacrificați pentru binele cetățenilor din Europa de Vest. Ne-au luat antibioticele pentru că este criză în UE # National.ro
Marea campanie a fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, desfășurată pe la sfârșitul lui 2023, care îi punea la zid pe români pentru consumul excesiv de antibiotice, a ascuns, de fapt, o criză gravă de antimicrobiene la nivelul Uniunii Europene. Astfel, românilor le-a fost redus drastic dreptul la tratament, prin interdicția vânzării medicamentelor fără rețetă, […] The post Românii, sacrificați pentru binele cetățenilor din Europa de Vest. Ne-au luat antibioticele pentru că este criză în UE first appeared on Ziarul National.
16:00
Ce angajament are NATO în apărarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea pe care Vladimir Putin a pus-o indirect, când avioanele de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian săptămâna trecută. Poziția publică a NATO este fără echivoc: alianța formată din 32 de țări va apăra fiecare centimetru din teritoriul său, scrie analistul Gideon Rachman […] The post Flancul estic: Putin testează unitatea NATO first appeared on Ziarul National.
15:40
Plafonarea adaosului comercial, prelungită: soluțiile de compromis propuse de Nicușor Dan în coaliția de guvernare # National.ro
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care a generat tensiuni majore între partidele din coaliția de guvernare, urmează să fie prelungită, potrivit unor surse guvernamentale. Presiunile exercitate de PSD, susținut de UDMR, au dus la menținerea acestei măsuri, chiar dacă premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial. Plafonarea adaosului comercial, între trei și șase […] The post Plafonarea adaosului comercial, prelungită: soluțiile de compromis propuse de Nicușor Dan în coaliția de guvernare first appeared on Ziarul National.
15:30
Pe banii, nervii și timpul nostru. Fără soluții. Cam în acest spațiu ne bălăcim în aste zile asistând la un ping -pong de știri dătătoare de coșmaruri. Fără încredere în decidenții chemați să ne protejeze. Cum traducem ceea ce ni se întâmplă? În primul rând, avem un Parlament în care coaliția are o majoritate confortabilă. […] The post Certuri, interese și țignale first appeared on Ziarul National.
15:20
Mult timp am fost învățați că creierul controlează totul, iar inima este doar o „pompă” care trimite sânge în corp. Dar cercetările moderne au schimbat radical această percepție: inima are propriul său sistem nervos complex, cu aproximativ 40.000 de neuroni, capabil să proceseze informații, să ia „decizii” locale și să trimită semnale către creier. Acest […] The post De ce inima are propriul „mic creier” – 40.000 de neuroni care comunică cu mintea ta first appeared on Ziarul National.
15:00
Diana Șoșoacă, vizată de acuzații grave: Parchetul cere ridicarea imunității în Parlamentul European # National.ro
Diana Șoșoacă vizată de acuzații grave se află în centrul unui scandal de proporții, după ce Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale pentru a putea continua ancheta penală. Europarlamentarul este suspectată de lipsire de libertate, ultraj și promovarea unor ideologii extremiste. Diana Șoșoacă vizată de acuzații multiple, inclusiv negarea Holocaustului Potrivit procurorilor […] The post Diana Șoșoacă, vizată de acuzații grave: Parchetul cere ridicarea imunității în Parlamentul European first appeared on Ziarul National.
15:00
Comemorarea lui Charlie Kirk, organizată pe stadionul Glendale din Arizona, a fost un eveniment profund religios și o încercare explicită de prozelitism. Campaniile Partidului Republican au avut de mult timp o puternică dimensiune evanghelică. Dar mișcarea MAGA produce ceva nou: o politică spiritualizată, mult mai stridentă și naționalistă. Președintele Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul […] The post Charlie Kirk și a cincea mare trezire a Americii first appeared on Ziarul National.
14:30
Emmanuel Macron blocat la New York a devenit subiect de discuție internațională, după ce președintele Franței a fost nevoit să își continue drumul pe jos din cauza convoiului prezidențial al lui Donald Trump. Incidentul, surprins pe camere și distribuit masiv pe rețelele sociale, a avut loc luni seară, imediat după discursul susținut de liderul francez […] The post Situație virală! Macron, blocat la New York din cauza lui Trump first appeared on Ziarul National.
14:10
1. Primăria Capitalei a anunțat că nu va interzice încă trotinetele electrice. Probabil așteaptă să vadă dacă bucureștenii vor vota un om zdravăn la cap sau un oengist. Accidentele zilnice provocate de trotinetari nu înseamnă nimic pentru PMB. Când analizezi un fenomen vorbești despre avantaje și dezavantaje. Ce avantaje aduc trotinetele? Și de ce poliția […] The post Singurii români care se bucură când aud expresia ”Bolojan taie și spânzură” first appeared on Ziarul National.
13:40
Doi cetățeni români arestați în Grecia sunt acuzați de spionaj, după ce autoritățile elene au descoperit fotografii cu baza navală din Salamina pe telefoanele lor mobile. Incidentul s-a produs luni după-amiază și a atras atenția presei internaționale, inclusiv CNN Grecia. Cetățeni români arestați în Grecia după ce au fotografiat baza navală Potrivit autorităților, cei doi […] The post Români acuzați de spionaj în Grecia first appeared on Ziarul National.
13:10
Coaliția de guvernare traversează una dintre cele mai tensionate perioade, iar președintele Nicușor Dan a convocat pentru marți o întâlnire cu liderii partidelor din alianță. Discuțiile au loc pe fondul scandalurilor interne și al divergențelor privind reforma administrației, plafonarea adaosului comercial și stabilirea unui candidat comun la Primăria Capitalei. Dispută aprinsă în coaliția de guvernare […] The post Coaliția de guvernare, zguduită de scandaluri! Cine riscă să piardă puterea first appeared on Ziarul National.
10:20
Asia Express, spectacol de prost gust. Cine a câștigat imunitatea și cine pleacă acasă # National.ro
Nu mai pot cu Asia Express! Episodul din 22 septembrie 2025, „Cine a obținut ultima imunitate mare și va merge direct în Vietnam”, a fost o combinație penibilă de circ televizat, lacrimi trase de păr și scene menite să facă audiență cu orice preț. Și da, reacțiile din online au confirmat: oamenii sunt scârbiți de […] The post Asia Express, spectacol de prost gust. Cine a câștigat imunitatea și cine pleacă acasă first appeared on Ziarul National.
07:20
05:10
BERBEC Familia, partenerii și prietenii vă vor fi o companie plăcută. Veți beneficia la maximum de economiile dvs. Spuneți celor din jur ce părere aveți despre serviciu, urmează o perioadă dinamică. TAUR Dacă v-ați separat recent de partenerul de viață, veți găsi pe cineva special. În jocurile de noroc, ai toate șansele! Vei consuma […] The post Horoscop 23 septembrie 2025 – Rezolvă problemele cu partenerul tău first appeared on Ziarul National.
22 septembrie 2025
21:10
19:30
În România anului 2025, nu Parlamentul decide, nu Guvernul guvernează, nici măcar președintele nu mai are vreun cuvânt greu de spus. Adevărata putere e în altă parte și știm cu toții unde – în mâna unei caste privilegiate, care și-a construit de ani de zile un zid de aur în jurul propriilor privilegii. Magistrații – […] The post Republica pensiilor speciale / Bolojane, să ai demisia scrisă! first appeared on Ziarul National.
19:10
Statul român se sabotează singur. Cârdășia cu olandezii aruncă în aer un obiectiv strategic al țării # National.ro
Paralizia guvernamentală perpetuată în cazul Șantierului Naval Damen Mangalia arată clar că statul român se sabotează singur. Cu un al treilea investitor serios, care este gata să cumpere acțiunile olandezilor, Ministerul Economiei a ales să ignore total soluția de a salva acest obiectiv strategic. Sindicaliștii de aici acuză Damen că vrea să preia cu totul […] The post Statul român se sabotează singur. Cârdășia cu olandezii aruncă în aer un obiectiv strategic al țării first appeared on Ziarul National.
18:50
Un nou caz de legături între sport și criminalitatea organizată zguduie fotbalul italian. De data aceasta, prim-planul îl ține Crotone, formație din Serie C și fost club al mai multor fotbaliști români. Gruparea siciliană a fost plasată sub administrare judiciară pentru următoarele 12 luni. Decizia aparține Tribunalului din Catanzaro, care a constatat indicii clare privind […] The post Cutremur în Italia: clubul „românilor”, legături cu temuta mafie ‘Ndrangheta! first appeared on Ziarul National.
18:40
Cancelarul conservator al Germaniei, Friedrich Merz, a declanșat o dispută cu partenerii săi de coaliție de centru-stânga, avertizând că cea mai mare economie europeană nu își mai poate permite un stat social generos. Reforma sistemului de securitate socială din Germania vine în contextul în care țara lansează un program de cheltuieli în valoare de un […] The post Dispare statul bunăstării? first appeared on Ziarul National.
18:20
Aproape 70% din cetățenii statelor terțe aflați pe teritoriul României se află în risc de sărăcie și excludere socială, arată un raport al Eurostat pe 2024, procentul plasând țara noastră pe primul loc, la mare distanță de celelalte state UE, la condiții grele de trai pentru imigranți. Vestea proastă este că și procentul românilor aflați […] The post România scapă de imigranți. Aproape 70% dintre străinii de la noi, băgați în sărăcie first appeared on Ziarul National.
17:50
Inter Milano traversează o perioadă de tranziție, însă începutul de sezon sub comanda lui Cristi Chivu i-a adus tehnicianului român aprecieri din partea conducerii clubul. Giuseppe Marotta, președintele „nerazzurrilor”, a vorbit după victoria cu Sassuolo (scor 2-1) despre importanța muncii depuse de Chivu și despre încrederea acordată tinerilor formați în propria academie. „Trebuie să avem […] The post Cristi Chivu, pe val la Inter. „A demonstrat că valorile clubului dau roade” first appeared on Ziarul National.
17:50
„Proiect de țară – România 2050”: Studenții români, provocați de Fundația Dan Voiculescu să gândească soluții pentru viitorul țării # National.ro
România are nevoie de o direcție clară, de un plan de țară care să treacă dincolo de ciclurile electorale și să stabilească repere pentru următoarele decenii. Aceasta a fost ideea centrală transmisă la deschiderea Forumului Studenților Români de Pretutindeni, unde președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe tineri să devină „vocea care inspiră și unește, care […] The post „Proiect de țară – România 2050”: Studenții români, provocați de Fundația Dan Voiculescu să gândească soluții pentru viitorul țării first appeared on Ziarul National.
17:40
Atragerea tinerilor: Casa Albă vrea să păstreze mașinăria electorală a lui Charlie Kirk # National.ro
Administrația Trump se străduiește să păstreze puternica mașinărie de mobilizare a alegătorilor tineri construită de Charlie Kirk, a cărui asasinare a lăsat un vid de leadership în una dintre cele mai influente organizații politice de dreapta. În culise, Casa Albă a purtat „discuții preliminare” despre implicarea directă a vicepreședintelui JD Vance în rândul electoratului tânăr, […] The post Atragerea tinerilor: Casa Albă vrea să păstreze mașinăria electorală a lui Charlie Kirk first appeared on Ziarul National.
17:10
Emmanuel Macron a declarat că recunoașterea unui stat palestinian – în cadrul conferinței ONU de la New York – „este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, adăugând: „Acum este momentul să acționăm – nu mâine, nu peste zece ani. Dacă nu facem nimic, conflictul se va adânci, iar speranța păcii va dispărea”. „Emmanuel […] The post Macron, progresistul fricos first appeared on Ziarul National.
