Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: „Politica internă nu se poate reduce doar la tema DEFICITULUI”
Gândul, 24 septembrie 2025 16:20
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a lansat un nou val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că reduce mandatul de prim-ministru doar la problema deficitului bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. […]
Acum 10 minute
16:50
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3% # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat, miercuri, în cadrul nei conferințe de presă, că în baza discuțiilor avute între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei Europene s-a convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Deficitul cu care România va închide anul acesta de 8,4% […]
16:50
Ilie Bolojan, premierul României, întrebat miercuri dacă confirmă arestarea mercenarului Horațiu Potra, a evitat un răspuns direct. „Nu am alte informații. Orice cetățean care este dat în urmărire urmează procedurile standard. Ministerul Justiției urmează să facă demersurile”, a spus Ilie Bolojan, în conferința de presă de la guvern de miercuri. La insistențele reporterului de a […]
16:50
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea sa guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare” # Gândul
Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „e un partid care ar putea sa guverneze, cu care s-ar putea discuta variante de guvernare, AUR trebuie respectat si ascultat”. „Nu se poate să califici într-una drept extremist un partid atât timp cât nu este în afara legii și nici […]
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat tema „putinismului” în politica românească, subliniind că libertatea de opinie trebuie respectată, chiar și atunci când cineva își arată admirația față de Vladimir Putin. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Dacă cineva vrea să țină cu Putin are toată libertatea s-o facă. Dacă un politician […]
Acum 30 minute
16:40
Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei # Gândul
Din decembrie, pe ruta București-Focșani se va circula doar pe drum de mare viteză. Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău va fi deschis oficial în octombrie, potrivit surselor Gândul. Lotul doi, Mizil – Pietroasele are 28,35 km. Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău, parte din Autostrada Moldovei se va deschide oficial cel mai târziu pe 15 octombrie. Toate problemele […]
16:40
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat” # Gândul
Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Donald Trump, la acest moment, se luptă cu rețele extrem de puternice și a menționat, în acest sens, în special, rețeaua Soroș. „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. E greu sa fie victorios. În Europa, Soroș va fi extrem de […]
16:40
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești” # Gândul
Echipa de fotbal PSG a strălucit la Gala Balonului de Aur, organizată tocmai în propriul fief, la Paris. Martor al evenimentului a fost și un puști român, junior la Rapid, Bogdan Cosma Cristofor (14 ani), care a trăit alături de marile staruri ale lumii victoria lui Dembele. Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur […]
16:30
Dronele ucrainene fac ravagii în RUSIA: au lovit o rafinărie Gazprom. Este al doilea incident semnalat într-o săptămână # Gândul
Ucraina a atacat pentru a doua oară într-o săptămână un centru de prelucrare a petrolului rusesc, situat la peste 1.000 de kilometri de granția comună. Potrivit The Moscow Times, rafinăria care aparține de gigantul energetic Gazprom din regiunea Bașchiria a fost ținta unui atac ucrainean cu drone. Autoritățile nu au precizat câte drone au fost […]
16:30
Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare # Gândul
Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, anunță un împrumut total de 620 mil. euro de la un consorțiu bancar condus de JP Morgan, cea mai mare bancă din lume, după active. Banii ar urma să fie folosiți pentru retehnologizarea reactorului nuclear 1 și construcția reactoarelor 3 și 4. În acest moment, Cernavodă aduce circa […]
16:30
Bulă se duce să returneze un papagal la pet-shop. – Domnule Bulă, dar care este problema? – Aș vrea un mascul, în schimb. – Dar cum v-ați dat seama că este femelă? – Imediat cum am ajuns acasă, în loc să repete ce zic eu, a început să mă contrazică. Să râdem în continuare: BANC […]
16:30
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, pe care o consideră dezechilibrată și lipsită de viziune comună pentru România. El a remarcat ironic faptul că, deși amândoi au formație de matematicieni, „nu mai au aceleași calcule, nu mai au aceeași viziune […]
16:30
Crin Antonescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre faptul că CCR a amânat aprobarea reformei pensiei magistraților. „Au început unii să ne sperie că demisionează Bolojan. Eu nu cred că dacă va spune Cr că nu sunt constituționale pensiile magistraților eu nu cred că guvernul își va pierde legitimitatea. Eu cred […]
Acum o oră
16:20
16:20
Liderul interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, a avertizat, marți, că Orientul Mijlociu se va confrunta cu noi tensiuni dacă guvernul său de tranziție nu va ajunge la un nou acord de securitate cu Israelul. Ahmed Al-Sharaa, un fost jihadist ale cărui forțe l-au înlăturat pe fostul lider Bashar Al-Assad în decembrie, a efectuat o vizită […]
16:10
Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană # Gândul
Forțele Navale italiene vor trimite o fregată pentru protejarea flotilei umanitare care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, în contextul atacurilor cu drone atribuite Israelului, condamnate dur de Uniunea Europeană. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
16:10
Crin Antonescu demontează mitul Rusiei: „E propagandă / Era normal să fie o discuție în Parlament pentru ajutorul dat Ucrainei” # Gândul
Crin Antonescu a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Rusia este folosită încă din 2009 ca motiv de propagandă în politica română. Ce facem noi și modul în care folosim Rusia în propagandă este cu totul altceva. În 2009 era un scandal ce a căutat Geoană în Rusia. La momentul respectiv nu […]
16:00
Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA” # Gândul
Administrația Vladimir Putin a respins, miercuri, ideile președintelui american, Donald Trump, privind războiul din Ucraina și l-a acuzat că urmărește interese energetice. ”Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere. Sigur că Donald Trump a auzit versiunea lui Volodimir Zelenski despre ce se întâmplă. A emis o evaluare în funcție de ce a auzit […]
16:00
Mai multe primării din Franța spun că au fost AVERTIZATE de autorități să nu mai arboreze steagul palestinian. Care este motivul # Gândul
În timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a recunoscut existența unui stat palestinian la începutul acestei săptămâni, zeci de primării din Franța au arborat steagul palestinian în semn de sărbătoare, sfidând astfel instrucțiunile Ministerului de Interne de a nu face acest lucru. Multe dintre aceste instituții au dat jos steagul palestinian după ce autoritățile regionale […]
16:00
Crin Antonescu a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, pe care le consideră „aberante”. „Acuzațiile la adresa lui Căliin Georgescu sun aberante. Când se face un cap de acuzare din afirmații pe care CG le-a făcut într-o emisiune. El nu a făcut îndemnuri la nimic. El n-a făcut […]
16:00
Crin Antonescu: „Nu am înțeles de ce s-au ANULAT alegerile. Oamenii rămân cu ideea că li s-au luat voturile” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a avertizat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut are consecințe grave asupra încrederii cetățenilor în procesul democratic. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu e vorba de cine a câștigat și cine a avut de pierdut. Lăsându-l la o parte pe Georgescu, e […]
16:00
Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze # Gândul
Un pensionar din Italia care locuia singur s-a îndrăgostit de badanta sa de naționalitate ucraineană, cu 20 de ani mai tânără ca el și s-a căsătorit cu ea. Ce doi băieți ai bătrânului, care locuiesc în străinătate, au văzut de la început în această căsătorie o încercare a femeii de a pune mâna pe moștenirea […]
Acum 2 ore
15:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban:”Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a organizat o vizită de lucru, miercuri, în Portul Constanța, împreună cu Horațiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, și Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare. „Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent […]
15:50
La nici trei ani de când și-a început cariera în motorsport, Sorin Huțanu e aproape sigur că va termina sezonul de viteză în coastă pe podium la Grupa 3, după ce a obținut punctele necesare la Râșnov Brașov Challenge. Într-una dintre cele mai disputate divizii ale campionatului, pilotul bucureștean s-a clasat pe locul 5 la […]
15:50
George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele. Veți intra în incapacitate de plată” # Gândul
Șeful AUR, George Simion, a acuzat chiar în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut” o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, printre care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, asta pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie. Simion susține că România ar urma să […]
15:50
Crin Antonescu a contrazis declarațiile Elenei Udrea: „CĂTUȘIADA a început mult mai devreme, nu în 2015, cum a zis Udrea” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat declarațiile Elenei Udrea, care a susținut că presupusa „cătușiadă” a început în anul 2015. Potrivit fostului lider PNL, acest fenomen a debutat mult mai devreme, încă din perioada în care fostul președinte Traian Băsescu se implica direct în dosare. Urmăriți aici emisiunea integrală. […]
15:50
Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, textul în care filozoful Gabriel Liiceanu își exprima aprecierea față de premierul Bolojan și îl compară cu personajul biblic „Moise”. „În acel text, care ar trebui să figureze la loc de cinste în „memorialul rușinii”, o antologie a textelor servile […]
15:40
Crin Antonescu, atac direct la adresa lui Nicușor Dan: „Noi nu avem politică EXTERNĂ. Nicușor preferă să se plimbe cu copilul în spinare” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a lansat un val de critici dure la adresa lui Nicușor Dan și la modul în care România își gestionează politica externă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Noi nu facem politică externă în momentul de față. Politica noastră externă pare suspendată și se face cu delegație. […]
15:40
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, legați de Paris și Macron. Pur și simplu preiau de acolo o foaie de parcurs” # Gândul
Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că „Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris, de președintele Macron și pur și simplu preiau o foaie de parcurs” „Eu cred că actuala administrație și Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris de președintele Macron, ceea ce nu e […]
15:40
Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025. Într-un comunicat de presă publicat de Cabinetul lui Lecornu se precizează că „prim-ministrul a decis să suspende, cu efect imediat, până la sfârșitul anului 2025, angajarea oricăror noi cheltuieli în comunicare”. Această măsură de restricționare a bugetului […]
15:30
15:30
Crin Antonescu susține că Nicușor Dan a ratat o ocazie importantă pentru că nu s-a dus la Adunarea Generală ONU: „Era un PRILEJ bun” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a declarat că președintele Nicușor Dan a aratat o ocazie iportantă prin faptul că nu a participat la Adunarea Generală a ONU. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Sigur că era un bun prilej pentru domnul Nicușor Dan să se fi dus personal acolo. Era un prilej […]
15:30
Crin Antonescu: „Politica externă a României funcționează doar pe doua coordonate-Rep. Moldova, Ucraina” # Gândul
Crin Antonescu, fost lider PNL, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că politica externă a României se focusează, de la alegerile prezidențiale, în mare parte pe relația cu Chișinău. „A reduce orizontul politicii externe la Chișinău, maxim la Kiev, este nepotrivit”, a precizat acesta. „La nivelul președintelui, la nivelul MAE, ba chiar […]
15:30
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică virală # Gândul
Ai o vedere de vultur? Testeaz-o împreună cu IQ-ul, cu această iluzie optică în zig-zag cu model chevron. La prima vedere, par niște linii simple în zig-zag, dar înăuntru se află ascuns un animal camuflat. Îl poți observa în doar 5 secunde? Doar cele mai ascuțite minți cu un IQ de peste 140 pot rezolva […]
15:30
Crin Antonescu trage un semnal de alarmă: „Nu am reușit să normalizăm relația cu SUA, este o relație BLOCATĂ” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a afirmat că România nu a reușit să readucă relația cu Statele Unite la un nivel de normalitate pe care îl avea în perioada adminsitrației lui Joe Biden. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Noi nu am reușit să normalizăm relația cu SUA. Dacă prin normal înțeleg […]
15:20
Potrivit cursului prezentat de Banca Națională Română, miercuri 24 septembrie, euro a ajuns la 5,0784 lei, față de valoarea de 5,0774 lei, înregistrată marți. Lira sterlină este cotată la 5,8165 lei, față de 5,8090 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4352 lei, de la un curs de 5,4318 lei. Aurul a fost cotat la 522,8926 […]
15:20
15:20
Gigi Becali a făcut calculele de play-off, iar declarația îi va ENERVA pe roș-albi. „Dinamo poate să iasă. Nu are jucători de valoare” # Gândul
FCSB, codașă în clasament, ar lupta pentru play-off dacă ar bate în următoarele cinci etape. Asta susține Gigi Becali, care crede că doar Universitatea Craiova și Rapid nu pot fi scoase din play-off-ul Superligii. FCSB e pe locul 13 în Superliga, cu șapte puncte. Are o singură victorie în campionat în zece etape și o […]
15:10
15:10
Urmează-ți instinctele și distrează-te! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 25 septembrie 2025. Berbec Schimbările care au loc acasă ar putea duce la creșterea veniturilor. Poate că se mută un nou coleg de apartament, reducând astfel costurile cu locuința. Sau poate chiar te gândești să te muți într-un loc nou, poate unul […]
15:10
Posibilul hacker care a provocat HAOS în aeroporturile din Europa a fost arestat în Marea Britanie # Gândul
Un bărbat a cărui identitate n-a fost făcută publică a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic care a provocat zile întregi de perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow. National Crime Agency (NCA) a declarat că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat în West Sussex „ca parte a […]
15:10
O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă # Gândul
O fabrică de renume din țară și-a închis activitatea. Este vorba despre fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș, care a fost vândută și și-a închis activitatea, după șase ani de probleme financiare. Câți angajați au rămas fără loc de muncă. O fabrică de renume din România și-a închis activitatea Conducerea fabricii de ciorapi Cisarom […]
15:10
Reacția lui Trump la REVENIREA lui Jimmy Kimmel pe ABC: „Ultima dată când m-am luat de ei, mi-au dat 16 milioane de dolari” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump și-a exprimat clar nemulțumirea față de revenirea gazdei de talk-show Jimmy Kimmel și a sugerat că ar putea da postul de televiziune ABC în judecată. Înainte de ediția de marți a emisiunii lui Jimmy Kimmel, Trump a opinat pe platforma sa online Truth Social că „nu-i vine să creadă” că ABC […]
15:10
Pentru GÂNDUL, Ministrul Justiției declară că nu e „încântat de activitatea parchetului”: „În ceea ce privește DIICOT, aceeași situație” # Gândul
Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT sunt instituțiile-etalon din sistemul judiciar, către care se îndreaptă ochii tuturor cetățenilor. Așteptările sunt foarte mari, iar percepția nu este una pozitivă, societatea dorind să vadă, de ani buni, stoparea corupției generalizate, a drogurilor, a violenței, a infracțiunilor economice. Percepția este că, de ani buni, cine are influență, […]
15:10
Horațiu Potra ar fi fost reținut în Dubai.
15:00
Culmea negocierilor. Miruță urlă în PORTAVOCE la angajații nemulțumiți de la Damen: „Vreți dialog sau vreți să vorbiți singuri?” # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, poartă cu sine un outfit de care nu se desparte, mai ales atunci când trebuie să apară în mijlocul unor protestatari. Este vorba despre o portavoce care are darul să-i poarte mesajul către toate urechile nemulțumiților de la Damen Mangalia, adunați în fața sediului ministerului. Miercuri, aceștia s-au strâns în număr […]
15:00
15:00
Compania eMAG a stabilit data pentru ediția de Black Friday din 2025. Cel mai mare retailer online din România va organiza evenimentul de reduceri așteptat de toți românii în 7 noiembrie. În România, așadar, Black Friday vine mai repede decât în SUA, unde este programat în acest an pe 28 noiembrie. De ce organizează eMAG […]
Acum 4 ore
14:50
O EXPLOZIE a zguduit în centrul capitalei Norvegiei. Poliția din Oslo investighează cauzele, la nici 24 de ore de la incidentul cu drone # Gândul
Poliția norvegiană investighează cauzele care au dus la explozia de noaptea trecută din centrul capitalei Oslo, la nici 24 de ore de la incidentele aeriene cu drone. La fel ca în cazul dronelor, autoritățile nu au putut identifica cine a plasat dispozitivele explozive într-o clădire aflată în apropierea ambasadei Israelului și a unui campus universitar […]
14:40
YouTube începe reactivarea conturilor interzise pentru DEZINFORMARE despre Covid-19 și alegerile din SUA din 2020 # Gândul
YouTube va iniția procedurile pentru a reactiva conturile creatorilor de conținut ale căror profiluri au fost interzise în ultimii ani pentru că au încălcat regulile care limitau dezinformarea despre Covid-19 și alegerile din SUA din 2020. YouTube și-a dezvăluit planurile de a reactiva conturile creatorilor respectivi marți, într-o scrisoare adresată Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților. […]
14:30
„EXCLUSIV RAPID” înainte de Primvs Derby este astăzi de la ora 18:30, în direct pe YouTube – ProSport, împreună cu Ștefan Beldie și Sergiu Radu # Gândul
Comentăm cu voi tot ce s-a întâmplat la Rapid în ultimele zile și aflăm ultimele detalii despre derby-ul de sâmbăta, de la Ploiești. Discutăm despre căpitanul Alex Dobre și felul în care gestionează conducerea clubului situația actuală. Suntem curioși ce părere aveți voi despre Sucu, Angelescu, Pederzoli și Sandu. Vă aștept alături de Sergiu Radu […]
