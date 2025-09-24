Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda
Financial Intelligence, 24 septembrie 2025 16:20
Nuclearelectrica și sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE au plăcerea să anunțe astăzi, 24 septembrie […] The post <b>Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de <b>J.P.</b> Morgan <b>SE</b> semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României:</b> Retehnologizarea Unității 1 a <b>CNE</b> Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale <b>CNE</b> Cernavoda appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
16:50
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit care să […] The post Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:40
Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob # Financial Intelligence
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după […] The post Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
16:20
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse) # Financial Intelligence
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc […] The post Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda # Financial Intelligence
Nuclearelectrica și sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE au plăcerea să anunțe astăzi, 24 septembrie […] The post Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor atacuri cibernetice complexe care vizează Corpul Experților Contabili […] The post DNSC avertizează: CECCAR, ținta unor atacuri cibernetice complexe appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:20
Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca un calendar realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online […] The post Piero Cipollone, BCE: Euro digital va fi lansat probabil în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:30
Creșterea prețului aurului semnalează schimbări în structura economiei mondiale (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Cotația metalului galben a înregistrat o tendință de creștere puternică pe parcursul ultimelor trimestre. Se […] The post Creșterea prețului aurului semnalează schimbări în structura economiei mondiale (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Kremlinul afirmă că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute # Financial Intelligence
Kremlinul a susţinut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale şi că este o mare greşeală […] The post Kremlinul afirmă că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice # Financial Intelligence
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat, miercuri, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a […] The post Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea/ ROCA FP atrage atenția asupra derapajelor grave generate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
ROCA FP reacționează față de criticile unui grup de acționari ai FP, atrăgând atenția “asupra derapajelor grave generate […] The post Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea/ ROCA FP atrage atenția asupra derapajelor grave generate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Senat: Lucrările hidrotehnice simple, de interes public – scutite de autorizaţie de construcţie # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, miercuri, în plen, propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării […] The post Senat: Lucrările hidrotehnice simple, de interes public – scutite de autorizaţie de construcţie appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor. […] The post Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:30
CCR amână pentru 8 octombrie sesizările pe trei legi din pachetul II de măsuri asumate de Guvern # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT […] The post CCR amână pentru 8 octombrie sesizările pe trei legi din pachetul II de măsuri asumate de Guvern appeared first on Financial Intelligence.
12:30
CCR: Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – constituțională # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii privind […] The post CCR: Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – constituțională appeared first on Financial Intelligence.
12:30
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților – amânată pe 8 octombrie # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în […] The post CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților – amânată pe 8 octombrie appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Rusia: Ministerul de Finanţe propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Ministerul rus al Finanţelor a propus miercuri majorarea cotei de TVA, de la 20%, până la 22% în […] The post Rusia: Ministerul de Finanţe propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
România trebuie să convingă că are argumente pentru a găzdui hub-ul european de securitate de la Marea Neagră (eurodeputați români) # Financial Intelligence
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu consideră că este crucial pentru România să obțină atribuirea hub-ului de securitate de la […] The post România trebuie să convingă că are argumente pentru a găzdui hub-ul european de securitate de la Marea Neagră (eurodeputați români) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Mădălin Borș: Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la Senat # Financial Intelligence
Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la […] The post Mădălin Borș: Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la Senat appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, exemplu de reziliență, indiferent de vremuri și obstacole # Financial Intelligence
Rafinăria a fost chiar ținta unor bombardamente în Al Doilea Război Mondial Rafinăria Vega Ploiești are o istorie […] The post Rafinăria Vega Ploiești, exemplu de reziliență, indiferent de vremuri și obstacole appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții; fără piață de derivate nu avem șanse să ajungem în MSCI – video # Financial Intelligence
Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții, a […] The post Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții; fără piață de derivate nu avem șanse să ajungem în MSCI – video appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:00
Agențiile de sănătate din UE și Marea Britanie afirmă că paracetamolul este sigur în timpul sarcinii OMS citează […] The post UE și OMS contrazic avertismentele lui Trump privind autismul și sarcina appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Zelenski salută “schimbarea de atitudine” a preşedintelui Trump faţă de Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat marţi satisfacţia faţă “schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump […] The post Zelenski salută “schimbarea de atitudine” a preşedintelui Trump faţă de Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Exxon semnează un acord inițial cu Rosneft pentru a stabili o posibilă cale de recuperare a pierderilor din Rusia # Financial Intelligence
Gigantul petrolier american Exxon Mobil și gigantul energetic rus de stat Rosneft au semnat un acord inițial neobligatoriu […] The post Exxon semnează un acord inițial cu Rosneft pentru a stabili o posibilă cale de recuperare a pierderilor din Rusia appeared first on Financial Intelligence.
06:40
China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine # Financial Intelligence
China intenţionează să ofere servicii de custodie pentru rezervele de aur ale altor ţări, în încercarea de a-şi […] The post China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump consideră că Ucraina îşi poate recupera integral teritoriul de la Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump, schimbându-şi complet abordarea faţă de conflictul din Ucraina, a considerat marţi că Ucraina ar putea “să-şi […] The post Trump consideră că Ucraina îşi poate recupera integral teritoriul de la Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:40
Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare aeronave ruseşti care le […] The post Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marţi că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea […] The post Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Viitorul exporturilor României ţine de industria alimentară şi de sectorul energetic (preşedintele CCIR) # Financial Intelligence
România se poate afirma la export prin industria alimentară şi cea energetică, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de […] The post Viitorul exporturilor României ţine de industria alimentară şi de sectorul energetic (preşedintele CCIR) appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Siegfried Mureșan: Comisia Europeană vrea o “PNRR-rizare” a bugetului Uniunii; Executivul a propus o reducere semnificativă a banilor pentru agricultură, ascunsă “printr-un șiretlic” – sumele prezentate au fost ajustate cu inflația presupusă viitoare # Financial Intelligence
“Comisia propune ca bugetul UE să devină un bancomat pentru prioritățile guvernelor“ “Propunerea de buget este contrară intereselor […] The post Siegfried Mureșan: Comisia Europeană vrea o “PNRR-rizare” a bugetului Uniunii; Executivul a propus o reducere semnificativă a banilor pentru agricultură, ascunsă “printr-un șiretlic” – sumele prezentate au fost ajustate cu inflația presupusă viitoare appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Trump le cere ţărilor europene să impună Rusiei aceleaşi sancţiuni ca SUA, indiferent de interesele lor # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene […] The post Trump le cere ţărilor europene să impună Rusiei aceleaşi sancţiuni ca SUA, indiferent de interesele lor appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Spania: Guvernul aprobă un embargo “total” asupra armelor destinate Israelului # Financial Intelligence
Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo “total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de […] The post Spania: Guvernul aprobă un embargo “total” asupra armelor destinate Israelului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Gabriela Horga, Senat: Modificare importantă la plata pensiilor administrate privat – românii care suferă de cancer pot primi banii în integralitate # Financial Intelligence
Comisiile de Buget și de Muncă din Senat au aprobat un amendament prin care bolnavii cu afecțiuni oncologice […] The post Gabriela Horga, Senat: Modificare importantă la plata pensiilor administrate privat – românii care suferă de cancer pot primi banii în integralitate appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Biriş: Până în 2031 trebuie cumva să asigurăm resursele pentru o ajustare de peste 10% din PIB a deficitului # Financial Intelligence
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului […] The post Biriş: Până în 2031 trebuie cumva să asigurăm resursele pentru o ajustare de peste 10% din PIB a deficitului appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Trump are un început dificil la dezbaterea generală a Naţiunilor Unite, din cauza defectării teleprompterului # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost nevoit să ţină discursul său în faţa Adunării Generale a ONU marţi […] The post Trump are un început dificil la dezbaterea generală a Naţiunilor Unite, din cauza defectării teleprompterului appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Patronii germani îi cer cancelarului să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice # Financial Intelligence
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la “urgenţa” reformelor pe […] The post Patronii germani îi cer cancelarului să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Horia Gustă, AAF: “Sper să ajungem la două milioane de investitori în următorii doi ani, dacă lucrurile merg în continuare așa cum au mers de doi ani încoace” – video # Financial Intelligence
Sper să ajungem la două milioane de investitori în următorii doi ani, dacă merg în continuare așa cum […] The post Horia Gustă, AAF: “Sper să ajungem la două milioane de investitori în următorii doi ani, dacă lucrurile merg în continuare așa cum au mers de doi ani încoace” – video appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Remus Vulpescu: Bursa de Valori București are potențialul de a ieși din granițele României; BVB va avea cu siguranță un rol regional – video # Financial Intelligence
Bursa de Valori București va avea cu siguranță un rol în regiune, a spus Remus Vulpescu, directorul general […] The post Remus Vulpescu: Bursa de Valori București are potențialul de a ieși din granițele României; BVB va avea cu siguranță un rol regional – video appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:10
Gală aniversară: Kidprenor sărbătorește 5 ani de educație antreprenorială și anunță noi planuri de dezvoltare # Financial Intelligence
Kidprenor, platformă de educație antreprenorială dedicată copiilor din România, marchează cinci ani de activitate printr-un eveniment aniversar Gala […] The post Gală aniversară: Kidprenor sărbătorește 5 ani de educație antreprenorială și anunță noi planuri de dezvoltare appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Doi români, arestaţi în Grecia sub suspiciunea de spionaj, după ce au fotografiat o bază navală # Financial Intelligence
Autorităţile din Grecia au arestat doi cetăţeni români pe care-i suspectează de spionaj, după ce au găsit în […] The post Doi români, arestaţi în Grecia sub suspiciunea de spionaj, după ce au fotografiat o bază navală appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Horváth: Eficiența bate sustenabilitatea, iar optimizarea costurilor devine prioritatea nr. 1 a companiilor # Financial Intelligence
Pe locul al doilea se situează transformarea digitală și inteligența artificială, văzute drept pârghii esențiale pentru eficiență. Inovația […] The post Horváth: Eficiența bate sustenabilitatea, iar optimizarea costurilor devine prioritatea nr. 1 a companiilor appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Dan Sebastian CÂMPEANU: “Strategia Impact Developer & Contractor pentru 2026-2034 necesită capitaluri de 900 de milioane de euro; ne vom baza pe finanțare din piața de capital și sistemul bancar” – video # Financial Intelligence
Strategia Impact Developer & Contractor pentru perioada 2026-2034 necesită capitaluri de aproximativ 900 de milioane de euro, iar […] The post Dan Sebastian CÂMPEANU: “Strategia Impact Developer & Contractor pentru 2026-2034 necesită capitaluri de 900 de milioane de euro; ne vom baza pe finanțare din piața de capital și sistemul bancar” – video appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Ionuț LIANU, CEC Bank: Sofisticarea tipurilor de capital – foarte importantă pentru piața financiară din România și este o evoluție de care noi avem foarte multă nevoie, inclusiv în sistemul bancar – video # Financial Intelligence
„Piața de obligațiuni cred că este una din piețele care au stat la baza dezvoltării burselor în întreaga […] The post Ionuț LIANU, CEC Bank: Sofisticarea tipurilor de capital – foarte importantă pentru piața financiară din România și este o evoluție de care noi avem foarte multă nevoie, inclusiv în sistemul bancar – video appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiții # Financial Intelligence
Exim Banca Românească sprijină dezvoltarea companiilor românești prin acordarea de credite pentru investiții și capital de lucru în […] The post Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiții appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Daraban (CCIR): Nu prea cred în viitorul producţiei militare; departamentul de înzestrare din MApN este mai favorabil cumpărăturilor # Financial Intelligence
Departamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care se ocupă cu înzestrarea Armatei este mai favorabil achiziţiilor, decât de […] The post Daraban (CCIR): Nu prea cred în viitorul producţiei militare; departamentul de înzestrare din MApN este mai favorabil cumpărăturilor appeared first on Financial Intelligence.
15:10
China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine # Financial Intelligence
China intenţionează să ofere servicii de custodie pentru rezervele de aur ale altor ţări, în încercarea de a-şi […] The post China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine appeared first on Financial Intelligence.
15:00
DEPOGAZ și-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026 # Financial Intelligence
DEPOGAZ Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, anunță […] The post DEPOGAZ și-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026 appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Corneliu Bodea: “Contrapartea Centrală este un intermediar cu un rol extraordinar de important în ceea ce înseamnă responsabilizarea și rezolvarea problemelor de garanții pe piața de energie” – video # Financial Intelligence
Operaționalizarea Contrapărții Centrale (CCP-RO) în termen de 6-9 luni este una din cele cinci măsuri propuse de piața […] The post Corneliu Bodea: “Contrapartea Centrală este un intermediar cu un rol extraordinar de important în ceea ce înseamnă responsabilizarea și rezolvarea problemelor de garanții pe piața de energie” – video appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Acțiunile Transgaz înregistrează o creștere de 115%, în ultimele 12 luni, la 48,8 lei/acțiune, la finalul ședinței de […] The post Acțiunile Transgaz au dublat banii investitorilor, în ultimul an appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Coloana lui Macron, blocată într-o intersecţie la New York de coloana lui Trump, după ce recunoaşte Palestina la ONU. ”Totul este închis pentru tine”, îi spune el la telefon şi se duce pe jos la un dineu la Ambasada Franţei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut […] The post Coloana lui Macron, blocată într-o intersecţie la New York de coloana lui Trump, după ce recunoaşte Palestina la ONU. ”Totul este închis pentru tine”, îi spune el la telefon şi se duce pe jos la un dineu la Ambasada Franţei appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Membrii Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea: Acționarii FP au toate opțiunile pe masă, la AGA din 29 septembrie; AGA va decide viitorul privind administrarea # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au toate opțiunile pe masă, la votul cheie de săptămâna viitoare, au declarat pentru Financial […] The post Membrii Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea: Acționarii FP au toate opțiunile pe masă, la AGA din 29 septembrie; AGA va decide viitorul privind administrarea appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.