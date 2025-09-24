Decizie amânată în dosarul avocatului ieșean acuzat că și-a ucis iubită însărcinată
TeleM Iași , 24 septembrie 2025 16:20
Decizie amânată în dosarul avocatului acuzat că și-a ucis iubita însărcinată — pronunțarea va avea... Articolul Decizie amânată în dosarul avocatului ieșean acuzat că și-a ucis iubită însărcinată apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
16:50
Lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, în grafic să fie deschis până la finalul anului # TeleM Iași
Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg constructorul... Articolul Lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, în grafic să fie deschis până la finalul anului apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
16:20
Decizie amânată în dosarul avocatului acuzat că și-a ucis iubita însărcinată — pronunțarea va avea... Articolul Decizie amânată în dosarul avocatului ieșean acuzat că și-a ucis iubită însărcinată apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
15:40
Trotinetele electrice de închiriat vor dispărea de pe străzile din Piatra-Neamț, după ce municipalitatea a... Articolul Dispar trotinetele electrice din Piatra Neamț după moartea unui adolescent apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
14:40
Un proiect dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de sân aduce sprijin real în comunitățile vulnerabile... Articolul Grupuri de suport pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Grădinița Miroslava a inaugurat astăzi „Căsuța din Copac”, un spațiu educațional inedit, construit chiar în... Articolul Grădinița Miroslava a inaugurat „Căsuța din Copac” apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
FC Botoșani a câștigat amicalul disputat astăzi împotriva celor de la Politehnica Iași, scor 3-2.... Articolul Poli Iași – FC Botoșani 2-3, într-un meci amical disputat în Copou apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Conducere nouă la Spitalul Județean Suceava. Plecată de la Iași, Laura Stătescu va fi director medical # TeleM Iași
În această după-amiază, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fostă... Articolul Conducere nouă la Spitalul Județean Suceava. Plecată de la Iași, Laura Stătescu va fi director medical apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Au fost montate indicatoare noi de circulatie in intersectia de la Lidl Nicolina. In vederea... Articolul Atenție, șoferi! Reguli noi de circulație în intersecția de la Lidl Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
În aceste momente, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu”... Articolul Incendiu la o biserică din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
12:30
PSD va vota în unanimitate împotriva moțiunii AUR după ce Ilie Bolojan a promis autorizația pentru hidrocentrala Pașcani # TeleM Iași
Sorin Grindeanu a anuntat ca parlamentarii PSD vor vota impotriva motiunii AUR la adresa ministrului... Articolul PSD va vota în unanimitate împotriva moțiunii AUR după ce Ilie Bolojan a promis autorizația pentru hidrocentrala Pașcani apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Femeia care a murit în accidentul de aseară din zona Lețcani era din comuna botoșăneană Tudora. Copilul ei, cu sindromul Down a ajuns la spital # TeleM Iași
In accidentul cumplit de aseara dintre Letcani si Podu Iloaiei si-a pierdut viata o femeie... Articolul Femeia care a murit în accidentul de aseară din zona Lețcani era din comuna botoșăneană Tudora. Copilul ei, cu sindromul Down a ajuns la spital apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Emailuri de amenințare primite de școli și spitale din Iași. Un tânăr este audiat în Capitală # TeleM Iași
Mai multe institutii din judetul Iasi au primit mailuri de amenintare. Potrivit Politiei Romane, valul... Articolul Emailuri de amenințare primite de școli și spitale din Iași. Un tânăr este audiat în Capitală apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Mai mulți deputați PSD din zona Moldovei amenință că vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu dacă nu deblochează proiectul hidrocentralei Pașcani # TeleM Iași
Deputatul PSD de Botosani, Marius Budai a amenintat ca ar putea vota pentru motiunea AUR... Articolul Mai mulți deputați PSD din zona Moldovei amenință că vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu dacă nu deblochează proiectul hidrocentralei Pașcani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
10:30
Compania ieșeanului Iulian Dascălu investește 29 milioane de euro în bioremedierea a 38 de hectare contaminate din centrul Constanței # TeleM Iași
Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experți de mediu, a demarat cel mai amplu... Articolul Compania ieșeanului Iulian Dascălu investește 29 milioane de euro în bioremedierea a 38 de hectare contaminate din centrul Constanței apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Primul meci, prima victorie pentru Sorana Cîrstea la Beijing! Românca a trecut fără probleme de... Articolul Sorana Cîrstea debutează cu victorie la Beijing apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Consiliul Judetean Iași va prelua mai multe suprafețe de la Miroslava, Ciurea și Municipiul Iași pentru supralărgirea drumului capăt CUG – Lunca Cetățuii # TeleM Iași
Mai multe suprafete din Miroslava, Ciurea si Municipiul Iasi vor fi preluate de Consiliul Judetean,... Articolul Consiliul Judetean Iași va prelua mai multe suprafețe de la Miroslava, Ciurea și Municipiul Iași pentru supralărgirea drumului capăt CUG – Lunca Cetățuii apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
08:50
Iașul găzduiește prezentarea noului autobuz urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, parte a roadshow-ului național Daimler... Articolul Autobuzul cu hidrogen prezentat astăzi la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Tot Bucureștiul a fost afectat aseară de fumul degajat după incendiul de la depozitul Antefrig # TeleM Iași
Întreg Bucureștiul a fost afectat aseară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent... Articolul Tot Bucureștiul a fost afectat aseară de fumul degajat după incendiul de la depozitul Antefrig apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele... Articolul Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # TeleM Iași
Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că... Articolul Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
CCR discută sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură... Articolul CCR discută sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Echipamente medicale de ultimă generație pentru recuperarea pacienților, la Spitalul Clinic de Urgență Suceava # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava beneficiază de echipamente performante pentru... Articolul Echipamente medicale de ultimă generație pentru recuperarea pacienților, la Spitalul Clinic de Urgență Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:00
Diana Șoșoacă după ce Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar: „Asistăm la o tentativă de execuție politică!” # TeleM Iași
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta... Articolul Diana Șoșoacă după ce Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar: „Asistăm la o tentativă de execuție politică!” apare prima dată în TeleM Regional.
19:30
O femeie sechestrată într-o locuință din Vrancea a fost salvată de polițiști după sesizarea unei ieșence, colegă cu victima # TeleM Iași
Polițiștii din Odobești au intervenit rapid după o sesizare privind posibila sechestrare și agresare a... Articolul O femeie sechestrată într-o locuință din Vrancea a fost salvată de polițiști după sesizarea unei ieșence, colegă cu victima apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
A fost semnata autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de extindere a Liceului Teoretic „Miron... Articolul Încep lucrările de extindere a Liceului Miron Costin apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Procurorii DIICOT Iasi au reusit ieri sa captureze la Aeroportul Iasi, un membru cunoscut al... Articolul Un membru al mafiei albaneze a pus Iașul pe harta internațională a drogurilor apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Un grav accident rutier s-a produs la Letcani între un autoturism și o autoutilitară a... Articolul Grav accident la Letcani între un autoturism și o autoutilitară apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
16:10
Lucrarea „Umbrele trecutului, lumina prezentului – Un Omagiu adus Eroilor Neamului din județul Iași”, a... Articolul Lucrare omagiu la Iași pentru eroii neamului apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
A început cazarea studenților în cel mai mare campus universitar din Iași – „Tudor Vladimirescu”.... Articolul Mii de studenți revin în campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
De maine, vremea incepe sa se raceasca treptat in Moldova. Ziua va fi in continuare... Articolul De mâine, vremea se schimbă radical în Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
O clădire multifuncțională, realizată la standarde moderne și echipată complet, urmează să fie construită în... Articolul Clădire multifuncțională pentru elevii de la Liceul Agricol din Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
AFM a depus o plângere la DIICOT împotriva unui site care promite înscrierea rapidă și contracost în Programul Rabla 2025 # TeleM Iași
Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor... Articolul AFM a depus o plângere la DIICOT împotriva unui site care promite înscrierea rapidă și contracost în Programul Rabla 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Un albanez și un șofer de ride sharing ridicați din fața Aeroportului Iași în timp ce încercau să vândă doze de cocaină # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea a 3 inculpați (un cetățean albanez în vârstă de... Articolul Un albanez și un șofer de ride sharing ridicați din fața Aeroportului Iași în timp ce încercau să vândă doze de cocaină apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Lucrări Delgaz Grid pe 145 străzi din Iași. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere în perioada urmatoare # TeleM Iași
Delgaz Grid SA are în derulare, în Municipiul Iași, 35 de proiecte de investiții în... Articolul Lucrări Delgaz Grid pe 145 străzi din Iași. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere în perioada urmatoare apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Lidera unui partid prorus din Republica Moldova ar fi apelat la interlopi ieșeni pentru stabilirea unui domiciliu fictiv în Romania # TeleM Iași
La data de 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat... Articolul Lidera unui partid prorus din Republica Moldova ar fi apelat la interlopi ieșeni pentru stabilirea unui domiciliu fictiv în Romania apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași intervin pentru asigurarea măsurilor... Articolul Un tânăr amenință că se aruncă de la etajul unui bloc din zona Gării apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Şeful PSD Iaşi le răspunde liberalilor pe subiectul autostrăzilor Moldovei: Susţinem fără rezerve includerea A7 şi A8 în programul SAFE # TeleM Iași
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că includerea autostrăzilor A7 şi A8 în programul... Articolul Şeful PSD Iaşi le răspunde liberalilor pe subiectul autostrăzilor Moldovei: Susţinem fără rezerve includerea A7 şi A8 în programul SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Accident rutier cu un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza localității Ilișești (intrare... Articolul Suceava | Grav accident rutier la Ilișești. Un bărbat este in stare de inconștiență apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Accident rutier la Ilișești: Un bărbat încarcerat și în stare de inconștiență, intervenție a echipajelor de salvare # TeleM Iași
Accident rutier cu un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza localității Ilișești (intrare... Articolul Accident rutier la Ilișești: Un bărbat încarcerat și în stare de inconștiență, intervenție a echipajelor de salvare apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Corpul C2 al Școlii nr. 2 din Piatra-Neamț a fost redeschis pentru elevi și cadrele... Articolul Școala nr. 2 din Piatra-Neamț își redeschide corpul C2 pentru elevi și profesori apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Compania aeriană HiSky din Republica Moldova anunță o campanie de prețuri mici la zboruri, atât... Articolul HiSky lansează bilete de avion ce pornesc de la 19,99 euro apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Ultimul spectacol al lunii oferit de Opera Națională Română din Iași are loc astăzi. De... Articolul Concert la Palatul Culturii oferit de Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit... Articolul Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Acțiune a poliției Iași pentru verificarea respectării legislației privind stabilirea cetățenilor străini în România # TeleM Iași
La data de 23 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au... Articolul Acțiune a poliției Iași pentru verificarea respectării legislației privind stabilirea cetățenilor străini în România apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizează ZILELE RECOLTEI... Articolul USV Iași organizează Zilele Recoltei între 4 și 5 octombrie 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
In aceasta dimineata, in jurul orei 7.00 un accident rutier s-a produs pe Bvd. Independentei,... Articolul Un motociclist a fost rănit dimineață într-un accident pe Bvd. Independenței apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
DNA anchetează investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea, folosit de doar 7 pasageri pe lună # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au deschis un dosar penal în urma sesizării făcute de... Articolul DNA anchetează investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea, folosit de doar 7 pasageri pe lună apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Terenurile liceelor agricole și silvice ar putea să fie preluate de autoritățile locale și să-și schimbe destinația # TeleM Iași
O propunere legislativă inițiată de mai mulți senatori și deputați PNL și PSD, dar și de câțiva... Articolul Terenurile liceelor agricole și silvice ar putea să fie preluate de autoritățile locale și să-și schimbe destinația apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Viceprimarul municipiului Suceava, a anunțat luni seara că marți va fi demolată o casă și... Articolul Primăria Suceava demolează o casă ridicată ilegal pe strada Oituz apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a... Articolul Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a CSAT apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.