Alegerile de peste Prut: Și Kremlinul acuză. Ce acuză?

Cotidianul de Hunedoara, 24 septembrie 2025 16:20

Declarația sa face referire la deschiderea de către autoritățile din Republica Moldova a... [...] The post Alegerile de peste Prut: Și Kremlinul acuză. Ce acuză? appeared first on Cotidianul RO.

Acum 10 minute
16:50
Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms-uri Cotidianul de Hunedoara
Vă vine să credeți sau nu, dar Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms - uri prin care negociază acorduri (...) [...] The post Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms-uri appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:20
Acum 2 ore
15:50
Cine este elevul suspectat că a ameninţat școli și spitale de la noi Cotidianul de Hunedoara
Ultima amenintare trimisă pe mail-urile instituţiilor era însoţită şi de fotografii şocante de la un masacru din Texas. [...] The post Cine este elevul suspectat că a ameninţat școli și spitale de la noi appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Horaţiu Potra, reţinut în Dubai Cotidianul de Hunedoara
Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi alţi 20 de inculpaţi... [...] The post Horaţiu Potra, reţinut în Dubai appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Caravana ”Nu am făcut destul” ajunge în sate din România Cotidianul de Hunedoara
Vor fi organizate câte două vizite în fiecare sat. La prima vizită vor fi recoltate... [...] The post Caravana ”Nu am făcut destul” ajunge în sate din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:50
Selecționerul Austriei, în pericol de a nu fi prezent pe bancă la meciul de la București Cotidianul de Hunedoara
Austria pare acum, după ultimele două succese din preliminariile CM 2026 favorita principală la locul 1 și (...) [...] The post Selecționerul Austriei, în pericol de a nu fi prezent pe bancă la meciul de la București appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Protestul studenţilor ia amploare. ”Aşteptăm toată comunitatea să iasă în stradă” Cotidianul de Hunedoara
”Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează? Aşteptăm toată... [...] The post Protestul studenţilor ia amploare. ”Aşteptăm toată comunitatea să iasă în stradă” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ministerul Finanțelor pregătește rectificarea bugetară cu deficit de peste 8% Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la rectificarea bugetară pentru 2025, vizând un deficit între... [...] The post Ministerul Finanțelor pregătește rectificarea bugetară cu deficit de peste 8% appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Adaos comercial plafonat la alimente până la 31 martie 2026 Cotidianul de Hunedoara
Produsele alimentare pentru care se prelungeşte plafonarea adaosului comercial cuprinse în (...) [...] The post Adaos comercial plafonat la alimente până la 31 martie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Undă verde de la Curtea Constituțională pentru legea de restructurare a ANRE, ASF și ANCOM Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii sus-menționate cu... [...] The post Undă verde de la Curtea Constituțională pentru legea de restructurare a ANRE, ASF și ANCOM appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Grindeanu: ”Nu sunt de acord cu ideea că Bolojan trebuie să plece” Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu a fost întrebat într-o conferinţă de presă ce părere are despre faptul că (...) [...] The post Grindeanu: ”Nu sunt de acord cu ideea că Bolojan trebuie să plece” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ultimul retuș Cotidianul de Hunedoara
Ultimul retuș, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ultimul retuș, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Ultimul retuș appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Mesajul ciudat al omului de televiziune Mădălin Ionescu Cotidianul de Hunedoara
Unii își înscenau morțile și dispăreau. Își transmiteau cunoașterea în școli secrete.... [...] The post Mesajul ciudat al omului de televiziune Mădălin Ionescu appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Când poate reveni Drăgușin pe teren și ce se va întâmpla cu el Cotidianul de Hunedoara
Mircea Lucescu a provocat foarte multă mirare în momentul în care a decis [...] The post Când poate reveni Drăgușin pe teren și ce se va întâmpla cu el appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:30
Mult optimism la Deventer înainte de meciul cu FCSB din Europa League Cotidianul de Hunedoara
Joi seară începe o nouă aventură în noul format al Europa League [...] The post Mult optimism la Deventer înainte de meciul cu FCSB din Europa League appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Moțiunea împotriva ministrului Buzoianu, respinsă Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă împotriva ministrului [...] The post Moțiunea împotriva ministrului Buzoianu, respinsă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Cum votează PSD Cotidianul de Hunedoara
După ce au lăsat să se înțeleagă [...] The post Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Cum votează PSD appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Interzişi pentru dezinformare, reactivați de YouTube Cotidianul de Hunedoara
YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior [...] The post Interzişi pentru dezinformare, reactivați de YouTube appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pensiile magistraților. CCR dă peste cap planurile guvernului Cotidianul de Hunedoara
O altă lege importantă, cea privind eficientizarea activității [...] The post Pensiile magistraților. CCR dă peste cap planurile guvernului appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Așa arată o ”groapă„ pe o stradă dintr-un oraș cunoscut Cotidianul de Hunedoara
Așa arată o groapă aflată pe o porțiune [...] The post Așa arată o ”groapă„ pe o stradă dintr-un oraș cunoscut appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Impactul evitării discuțiilor dificile asupra echilibrului emoțional și al relațiilor apropiate Cotidianul de Hunedoara
Poate ai simțit și tu: acea tensiune tăcută care plutește între două persoane [...] The post Impactul evitării discuțiilor dificile asupra echilibrului emoțional și al relațiilor apropiate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:50
Reacția ministrului David, după mesajele de amenințare Cotidianul de Hunedoara
Mesajul dat este foarte grav, de aceea sunt convins [...] The post Reacția ministrului David, după mesajele de amenințare appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Becali se sucește. ”Georgescu nu e fals„ Cotidianul de Hunedoara
Motiv de dispută în AUR, în alegeri, [...] The post Becali se sucește. ”Georgescu nu e fals„ appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Nou mesaj de amenințare trimis către școli Cotidianul de Hunedoara
Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac [...] The post Nou mesaj de amenințare trimis către școli appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Sfinții din calendare Cotidianul de Hunedoara
În acea vreme, era acolo o fecioară frumoasă [...] The post Sfinții din calendare appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Și dacă moare Putin? Cotidianul de Hunedoara
în contextul în care președintelui rus ”e de vină pentru toate„. [...] The post Și dacă moare Putin? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:40
Trump își schimbă atitudinea, Zelenski își exprimă satisfacția Cotidianul de Hunedoara
Declarața lui Donald Trump este un ”punct de cotitură major”, [...] The post Trump își schimbă atitudinea, Zelenski își exprimă satisfacția appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Soarta guvernului, pe masa CCR Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională a României dezbate [...] The post Soarta guvernului, pe masa CCR appeared first on Cotidianul RO.
07:50
România își adâncește datoria publică: creștere de peste 100% față de 2020 Cotidianul de Hunedoara
Datoria administrativă publică a României a atins 1.040,6 [...] The post România își adâncește datoria publică: creștere de peste 100% față de 2020 appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Ministerul Mediului, avertisment după incendiul din Sectorul 2 Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit, marți seara [...] The post Ministerul Mediului, avertisment după incendiul din Sectorul 2 appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Claudia Cardinale a murit Cotidianul de Hunedoara
Actrița Claudia Cardinale, pe numele său [...] The post Claudia Cardinale a murit appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Septembrie negru românesc (I) Cotidianul de Hunedoara
Replică la comemorarea şi glorificarea pe Tik Tok a criminalilor de război horthyşti autori ai etnogenocidului antiromâesc din Transilvania. [...] The post Septembrie negru românesc (I) appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, la votul plenului Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor [...] The post Moțiunea împotriva ministrului Mediului, la votul plenului appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Impresii după un discurs Cotidianul de Hunedoara
Astăzi în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor [...] The post Impresii după un discurs appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre „statul paralel” Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat că a existat un plan deliberat de decimare a elitei politice românești pus în aplicare de așa-zisul [...] The post Elena Udrea, noi dezvăluiri despre „statul paralel” appeared first on Cotidianul RO.
21:40
RO-ALERT. Incendiu puternic în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, [...] The post RO-ALERT. Incendiu puternic în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Controversa paracetamolului. Reacția autorităților mondiale din domeniul sănătății Cotidianul de Hunedoara
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și agențiile de sănătate din Uniunea Europeană și Regatul Unit au confirmat siguranța administrării de paracetamol [...] The post Controversa paracetamolului. Reacția autorităților mondiale din domeniul sănătății appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Avertisment pentru românii care vor să călătorească în Italia Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la [...] The post Avertisment pentru românii care vor să călătorească în Italia appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid” Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Rareş Bogdan face declarații dure la adresa colegilor de coaliție din PSD. El a afirmat că nu are deloc încredere în social-democraţi [...] The post Rareș Bogdan, atac la PSD: „Comportament schizoid” appeared first on Cotidianul RO.
19:50
„Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO Cotidianul de Hunedoara
România nu mai are demult o politică externă demnă de acest nume. [...] The post „Diplomația românească”, ca o firmă de pază low-cost închiriată de UE și NATO appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Şoşoacă e foc și pară: Asistăm la încă o tentativă de execuţie politică Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă, a susţinut, marţi, că solicitarea Parchetului General [...] The post Şoşoacă e foc și pară: Asistăm la încă o tentativă de execuţie politică appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” Cotidianul de Hunedoara
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului bugetar, a afirmat, marți, Gabriel Biriș, vicepreședinte al [...] The post Oamenii de afaceri reproșează Guvernului „declarația de neagresiune cu marii hoți” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Oficial. Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită Cotidianul de Hunedoara
”Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de [...] The post Oficial. Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Atelier românesc de bijuterii din aur Cotidianul de Hunedoara
O verighetă bună nu ar trebui să-ți reamintească niciodată că o porți. [...] The post Atelier românesc de bijuterii din aur appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Macron, blocat pe stradă de convoiul lui Trump (video) Cotidianul de Hunedoara
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump [...] The post Macron, blocat pe stradă de convoiul lui Trump (video) appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Câciu mai dă un ghiont colegilor de coaliție: Au mințit Cotidianul de Hunedoara
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni, a anunțat, pe Facebook, fostul ministrul de Finanțe, Adrian Câciu. [...] The post Câciu mai dă un ghiont colegilor de coaliție: Au mințit appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Fritz, cu trompeta la CCR Cotidianul de Hunedoara
Din cînd în cînd, cu cîte o luare de poziție, Dominic Fritz ne aduce aminte de faptul că președintele USR este un personaj apărut din spumele politicii europene, ca și Clotilde Armand. [...] The post Fritz, cu trompeta la CCR appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii Coaliţiei: ”Discuţiile au fost constructive” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni... [...] The post Întâlnirea de la Cotroceni. Nicuşor Dan ”a subliniat importanța menținerii unității Coaliției” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor Cotidianul de Hunedoara
Dincolo de aparițiile impecabile și programul intens, multe femei cunoscute din România aleg să își mențină echilibrul și frumusețea cu ajutorul unor soluții simple și naturale: uleiurile esențiale doTERRA. [...] The post Secretul din culisele vedetelor? Uleiurile esențiale doTERRA sunt nelipsite din ritualurile lor appeared first on Cotidianul RO.
