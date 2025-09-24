LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului
PSNews.ro, 24 septembrie 2025 16:20
Premierul Ilie Bolojan vorbește acum despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la Bruxelles. „Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut trei întâlniri. Două cu comisari europeni, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu […] Articolul LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
16:50
Primarul Sectorului 2, mesaj către populaţie: Fumul continuă să afecteze zona. Evitaţi deplasările în apropiere # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, face apel la populaţie să evite deplasările în zona unde s-a produs marţi seara un incendiu de amploare la o hală, deoarece fumul continuă să afecteze perimetrul. „Din fericire, nu sunt victime în urma incendiului de noaptea trecută. Aceasta este vestea bună. Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare […] Articolul Primarul Sectorului 2, mesaj către populaţie: Fumul continuă să afecteze zona. Evitaţi deplasările în apropiere apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:40
Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 # PSNews.ro
Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul. Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat […] Articolul Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 apare prima dată în PS News.
16:40
Fostul șef adjunct al SIS Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus # PSNews.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă. Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. A formulat […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în PS News.
16:30
Au început lucrările de demolare la sediul BCR din Calea Victoriei, fostă clădire Bancorex în anii ’90. Clădirea, una emblematică a capitalei, va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani În aprilie, dezvoltatorul imobiliar AFI Europe, controlat, indirect, de frații Roni și Yehuda Naftali, aflați în topul miliardarilor israelieni, a început lucrările de modernizare la […] Articolul FOTO Clădirea emblematică a fostul Bancorex, din anii ’90, a fost pusă la pământ apare prima dată în PS News.
Acum o oră
16:20
LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan vorbește acum despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la Bruxelles. „Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut trei întâlniri. Două cu comisari europeni, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu […] Articolul LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului apare prima dată în PS News.
16:20
Date noi din rechizitoriul lui Călin Georgescu. Ce arată stenogramele convorbirilor șoferului lui Potra # PSNews.ro
Călin Georogescu ar fi avut un plan de a prelua puterea pus la cale câțiva ani, conform datelor din rechizitoriul prin care fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată. Totul ar fi început prin a-și consolida o rețea de influență din care făceau parte mai multe personaje controversate care l-ar fi sprijinit constant, […] Articolul Date noi din rechizitoriul lui Călin Georgescu. Ce arată stenogramele convorbirilor șoferului lui Potra apare prima dată în PS News.
16:10
George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele” # PSNews.ro
Șeful AUR, George Simion, a acuzat chiar în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut” o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, printre care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, asta pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie. Simion susține că România ar urma să […] Articolul George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele” apare prima dată în PS News.
16:10
Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară # PSNews.ro
România se pregătește de un val de frig neașteptat la final de septembrie. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că temperaturile vor coborî până la 11 grade Celsius în nordul Moldovei, iar la munte sunt așteptate primele ninsori și chiar viscol. Meteorologii avertizează că ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt puternic și precipitații […] Articolul Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară apare prima dată în PS News.
16:00
Aur pentru România! Elevul Matei Butnaru, mai bun la astrofizică şi astronomie decât alți 12.300 de competitori, în SUA # PSNews.ro
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competiţie de astrofizică şi astronomie din SUA Un elev din clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (IAAC), care s-a desfăşurat, în perioada iulie-septembrie, […] Articolul Aur pentru România! Elevul Matei Butnaru, mai bun la astrofizică şi astronomie decât alți 12.300 de competitori, în SUA apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele CCIR și al Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, subliniază importanța poziției geografice a României și potențialul Portului Constanța pentru atragerea investițiilor logistice și industriale. România, pe agenda internațională În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban a evidențiat prioritățile Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul preluării președinției Asociației […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:50
Rivalitate pe gheață: Steaua – Gheorgheni Patinoarul Berceni Arena găzduiește pe 24 septembrie, de la ora 19:30, unul dintre cele mai așteptate meciuri de hochei din acest sezon: CSA Steaua București întâlnește puternica formație ACSH Gheorgheni. Partida promite intensitate, rivalitate și spectacol pentru toți iubitorii sportului pe gheață. Atmosferă, sport și distracție la Berceni Arena […] Articolul CSA Steaua vs ACSH Gheorgheni – duel spectaculos pe gheață la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
15:50
Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar # PSNews.ro
Ministerul Educației a anunțat, printr-un comunicat, cum se vor schimba examenele de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu anul școlar 2025/2026. Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Evaluările școlare vor aduce două elemente de noutate față de examenele de până […] Articolul Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. # PSNews.ro
Analistul economic Adrian Negrescu susține că specialiștii din ministere par rupți de realitatea țării, iar cheltuielile deși ar trebui să scadă, de fapt, cresc în continuare. „Acesti pseudo-specialisti din ministere pare ca traiesc intr-o realitate paralela, nu inteleg ca suntem intr-o situatie financiara incredibil de dificila, cu un deficit de 4,5% dupa primele 8 luni […] Articolul VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. apare prima dată în PS News.
15:40
Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare # PSNews.ro
FPIOR, HORA şi FIHR, toate organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri […] Articolul Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare apare prima dată în PS News.
15:40
Poliția din Republica Moldova a găsit buletine de vot gata ștampilate într-o tipografie din Chișinău. Buletinele aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anul curent. Tipăriturile au fost ridicate în vederea anchetei. „Vorbim despre mai multe persoane audiate în prezent în acest caz, iar […] Articolul Bombă la Chișinău! Buletine de vot pro-ruse, gata ștampilate, găsite într-o tipografie apare prima dată în PS News.
15:30
Jurnaliștii de investigație Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin, corespondenții RFI la Bălți, spun că au descoperit conexiuni ale rețelei rusești de deturnare a voturilor în Republica Moldova cu alegerile din România – 65 de persoane din această rețea ar fi acționat pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu. Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin au fost […] Articolul Cine sunt beneficiarii rețelelor rusești de deturnare a voturilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
15:30
Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat ferm după solicitarea de ridicare a imunității transmisă de Parchetul General către Parlamentul European. Șoșoacă califică demersul drept o „execuție politică la comandă”. Șoșoacă a respins miercuri, 24 septembrie, într-un comunicat, acuzațiile care i se aduc, pe care le-a numit „halucinații juridice fabricate de un sistem mafiot”. „În fața avalanșei […] Articolul Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” apare prima dată în PS News.
15:20
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care toate unitățile sanitare publice și private cu paturi vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau alte sisteme de alertă în fiecare salon destinat pacienților. Potrivit inițiativei legislative, aceste butoane trebuie montate într-un loc accesibil […] Articolul Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean # PSNews.ro
Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca șef interimar la Spitalul Județean Suceava pentru următoarele șase luni, până la organizarea unui concurs. Contactat de G4Media, Șoldan spune că nu s-a gândit la faptul că Larisa Blanari este nașa lui de cununie când a făcut nominalizarea. „I-am […] Articolul Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean apare prima dată în PS News.
15:10
Liderul mercenarilor, Horațiu Potra, a fost reținut, miercuri, în Dubai, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Șeful mercenarilor e trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională. Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la cererea autorităților române. Există o cooperare intensă pe multiple […] Articolul Horațiu Potra a fost capturat în Dubai. Se fac operațiuni pentru extrădare apare prima dată în PS News.
15:10
Un avion militar spaniol cu ministrul apărării la bord a suferit „perturbări” GPS în timp ce se îndrepta spre Lituania, potrivit oficialilor spanioli. Avionul militar zbura în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, miercuri dimineață, când s-a produs incidentul. Margarita Robles era ministrul care se afla la bordul avionului, potrivit oficialilor spanioli. Conform agendei guvernului spaniol, ea […] Articolul Încă un avion cu un demnitar european la bord a suferit subit de „perturbări” GPS apare prima dată în PS News.
15:00
Provincia Bolzano din Tirolul de Sud, Italia, va introduce în 2026 o taxă pentru câini, după ce testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu curăță excrementele s-a dovedit greu de aplicat. Consilierul Luis Walcher propune o taxă anuală de 100 euro pe câine pentru rezidenți și o premieră absolută: taxa turistică pentru câini de […] Articolul Oraşul idilic din Europa care introduce în premieră taxa turistică pentru câini apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:50
Uraganul Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h. Fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta părți din vestul continentului, potrivit specialiștilor. Formarea lui Gabrielle a avut loc în mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central. Uraganul s-a intensificat rapid în apropierea […] Articolul Uraganul Gabrielle vine peste Europa cu rafale de peste 200 km/h. Ce traiectorie are apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă anunță: Podul de la Ungheni și integrarea R.Moldova depind de votul din 28 septembrie # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că viitorul proiectelor de infrastructură și cooperare culturală cu România depinde de votul din 28 septembrie. Podul de la Ungheni și miza votului din 28 septembrie „Podul de la Ungheni-Ungheni, care va lega Autostrada Unirii dintre România și Republica Moldova, […] Articolul VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă anunță: Podul de la Ungheni și integrarea R.Moldova depind de votul din 28 septembrie apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Așa arată prăpădul! Imagini de sus cu dezastrul lăsat în urmă de incendiul din Pantelimon. Încă fumegă # PSNews.ro
Urmările incendiului violent din București, care nu a fost încă stins. Cum arată de sus depozitele arse Incendiul violent care a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a afectat aproximativ 7.000 de metri pătrați, distrugând complet halele în care se aflau alimente, băuturi și vopseluri. Structura metalică a construcției a […] Articolul VIDEO Așa arată prăpădul! Imagini de sus cu dezastrul lăsat în urmă de incendiul din Pantelimon. Încă fumegă apare prima dată în PS News.
14:40
Cum va arăta rectificarea bugetară. Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei. Guvernul caută bani # PSNews.ro
După ce au ajuns la un compromis în privinţa plafonării, liderii coaliției trebuie să găsească acum soluții şi pentru rectificarea bugetară. Cu un deficit mult peste ţintă, la recalcularea bugetelor, cele mai multe instituţii vor ieși pe minus. Pensiile cer bani în plus, tăierile din primării provoacă tensiuni în coaliţie, iar luna viitoare ar trebui […] Articolul Cum va arăta rectificarea bugetară. Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei. Guvernul caută bani apare prima dată în PS News.
14:40
Pacea de la Cotroceni a durat o zi. Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de „terorism politic” # PSNews.ro
Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic” pentru blocarea alegerilor la Primăria Capitalei Europarlamentarul Vlad Voiculescu, preşedinte al USR Bucureşti, a acuzat PSD că blochează organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde partidul său îl propune candidat pe Cătălin Drulă. Voiculescu a denunţat comportamentul PSD drept „terorism politic”, susţinând că partidul încalcă drepturile cetăţenilor. „Alegerile nu […] Articolul Pacea de la Cotroceni a durat o zi. Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de „terorism politic” apare prima dată în PS News.
14:30
Fritz, după respingerea moțiunii împotriva lui Buzoianu: A fost un exercițiu de marketing politic # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar un exercițiu de marketing politic și că acuzațiile AUR sunt nefondate. Președintele USR, Dominic Fritz, spune că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar „un exercițiu de marketing politic”. Diana Buzoianu a spus, după votul […] Articolul Fritz, după respingerea moțiunii împotriva lui Buzoianu: A fost un exercițiu de marketing politic apare prima dată în PS News.
14:30
Semnal de alarmă de la ANM: Temperaturile se prăbușesc cu 15 grade! Răcire accentuată și vânt puternic # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de răcire accentuată a vremii și de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor până vineri seara, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic în zone din șase județe, valabilă pe parcursul zilei de joi. Conform prognozei de specialitate, în perioada 24 septembrie, […] Articolul Semnal de alarmă de la ANM: Temperaturile se prăbușesc cu 15 grade! Răcire accentuată și vânt puternic apare prima dată în PS News.
14:20
CCR: Tăierile de salarii, indemnizații și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM sunt constituționale # PSNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au respins obiecțiile de neconstituționalitate trimise de aleșii AUR, SOS și POT cu privire la Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la Autoritatea […] Articolul CCR: Tăierile de salarii, indemnizații și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM sunt constituționale apare prima dată în PS News.
14:10
Deficitul pentru 2025 ar putea fi redus la 8,4% din PIB. Rectificarea bugetară este în curs # PSNews.ro
Pe surse, PSD așteaptă să primească rectificarea bugetară în format electronic de la Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare. Conform informațiilor preliminare, noua țintă de deficit pentru acest an ar urma să fie de 8,4% din PIB. Rectificarea nu va fi aprobată în această săptămână. România a încheiat anul trecut cu un deficit de 9,3% […] Articolul Deficitul pentru 2025 ar putea fi redus la 8,4% din PIB. Rectificarea bugetară este în curs apare prima dată în PS News.
14:10
O infestare parazitară masivă a provocat moartea a 21 de zimbri descoperiți recent în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin. Vestea a șocat atât comunitatea locală, cât și autoritățile, transmite Radio România Reșița. DSVSA Caraș-Severin a prelevat probe de la animalele găsite moarte și le-a trimis la IDSA București pentru analize. Directorul instituției, medicul veterinar Pavel […] Articolul Tragedie în Munții Țarcu: 21 de zimbri au fost găsiți morți. Care este cauza apare prima dată în PS News.
14:00
Călin Georgescu: „Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie” # PSNews.ro
După semnarea controlului judiciar la IPJ Ilfov, liderul suveranist Călin Georgescu a susținut că rechizitoriul întocmit împotriva sa reprezintă o „rușine juridică” și o „execuție publică”. Georgescu a declarat că acuzațiile sunt motivate de ură, invidie și viclenie, însă nu au putere reală, subliniind că singura putere adevărată aparține lui Dumnezeu. El a catalogat rechizitoriul […] Articolul Călin Georgescu: „Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie” apare prima dată în PS News.
13:50
Senatul dă undă verde proiectului de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere, propus de ministrul Mediului # PSNews.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 105 voturi pentru, 5 contra şi 12 abţineri, proiectul legislativ propus de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, privind reorganizarea Gărzii Forestiere. Potrivit proiectului, Garda Forestieră Naţională va avea 82 de posturi, din care 45 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi 37 de posturi pentru persoane cu atribuţii […] Articolul Senatul dă undă verde proiectului de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere, propus de ministrul Mediului apare prima dată în PS News.
13:50
Zegrean, după decizia CCR: „Foarte tare! Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând ca să nu ne șocăm” # PSNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, crede că magistrații CCR sigur nu au avut timp să parcurgă toate cele 9 moțiuni depuse și de aceea au fost amânate majoritatea. De asemenea, acesta consideră că sigur va mai exista o amânare a deciziilor. Potrivit lui Augustin Zegrean, a fost prea multă informație de […] Articolul Zegrean, după decizia CCR: „Foarte tare! Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând ca să nu ne șocăm” apare prima dată în PS News.
13:40
Ni se întorc „valorile”: Zeci de infractori români, expulzați din Marea Britanie cu bani pe card # PSNews.ro
Un grup de 47 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni în Marea Britanie a fost expulzat în România cu un zbor special. La bord, aceștia au primit carduri cu sume de până la 2.000 de lire sterline (aproximativ 2.320 de euro) pentru a-și ispăși pedepsele în țara de origine. Ministrul de Interne al Marii […] Articolul Ni se întorc „valorile”: Zeci de infractori români, expulzați din Marea Britanie cu bani pe card apare prima dată în PS News.
13:40
Românii rabdă, edilii petrec: Oradea lui Bolojan sparge 500.000 € pe concerte. Primarii fac „școală” în sejururi de lux # PSNews.ro
Măsurile de austeritate sunt numai pentru fraieri, se pare, având în vedere că primarii din țară sparg banii pe festivaluri sau îi răsfață pe angajați cu excursii de lux la „formare profesională”. În timp ce românii se chinuie și trăiesc de pe o zi pe alta din cauza măsurilor de austeritate care au aruncat economia […] Articolul Românii rabdă, edilii petrec: Oradea lui Bolojan sparge 500.000 € pe concerte. Primarii fac „școală” în sejururi de lux apare prima dată în PS News.
13:30
Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament # PSNews.ro
De ce este vital diagnosticul timpuriu în bolile renale Apelul Societății Române de Nefrologie către autorități și pacienți Tratamentul corect și accesul rapid pot salva vieți Cum pot fi recunoscute simptomele bolilor renale Prevenția: cea mai bună protecție împotriva insuficienței renale București, 24 septembrie 2025. Cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Hemolitic Uremic Atipic (SHUa), […] Articolul Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament apare prima dată în PS News.
13:30
Dintre cei șase retailerii alimentari cu cifre de afaceri de peste 10 miliarde de lei în 2024, patru sunt și printre cei mai mari zece importatori de produse agroalimentare. Fie că vorbim despre produse agroalimentare, fie despre alimente și animale vii, importurile României sunt generate aproape an de an de aceiași retaileri internaționali care au […] Articolul Top 10 retaileri care pun pe raft cea mai multă mâncare din import apare prima dată în PS News.
13:30
Avertismentul liderului UDMR: AUR poate câștiga Bucureștiul dacă partidele se ceartă pe candidați # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune, în privința alegerilor din București, că lasă „spațiul de dans” pentru PSD, PNL și USR, dar îi avertizează că împărțirea voturilor îi poate aduce victoria partidului lui Simion. Kelemen a declarat la Adevărul Live că UDMR nu se implică în conflictul dintre PSD și USR privind candidatul pentru alegerile de […] Articolul Avertismentul liderului UDMR: AUR poate câștiga Bucureștiul dacă partidele se ceartă pe candidați apare prima dată în PS News.
13:20
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie. Decizia a fost anunțată anterior de Profit.ro ca pregătită. În prezent, primesc sprijin persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum și familiile […] Articolul Bani de la stat: Încă o categorie de români poate primi 50 lei lunar pentru facturi apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO „România riscă să rămână în urmă!”. Avertisment dur lansat de președintele CCIR, Mihai Daraban # PSNews.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, atrage atenția asupra importanței delegațiilor externe care includ mediul de afaceri românesc. În concepția sa, rolul liderilor politici este de a deschide noi porți pe piețele extraeuropene și de a sprijini companiile românești în procesul de internaționalizare. „Pentru noi, e foarte important ca liderul să ne deschidă ușile și nu […] Articolul VIDEO „România riscă să rămână în urmă!”. Avertisment dur lansat de președintele CCIR, Mihai Daraban apare prima dată în PS News.
13:10
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Moldova este ținta unor videoclipuri manipulate cu AI și acuzații nefondate la adresa președintei Maia Sandu, transformând țara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, apreciază AFP. Scrutinul este considerat vital pentru viitorul Republicii Moldova, care are în faţă două căi: una către aprofundarea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi […] Articolul AFP: Alegerile din R. Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească apare prima dată în PS News.
13:10
Dorin Recean: Joi, „Plahotniuc va fi adus în cătușe, fără tratamente speciale” în R. Moldova # PSNews.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a confirmat, mâine, 25 septembrie, va fi transportat în Republica Moldova fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Procedura de extrădare, a precizat premierul, se va desfăşura conform legislației în vigoare şi fără „fără tratamente speciale”, transmite TVR Moldova. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, Vladimir Plahotniuc urmează să fie deținut într-o […] Articolul Dorin Recean: Joi, „Plahotniuc va fi adus în cătușe, fără tratamente speciale” în R. Moldova apare prima dată în PS News.
13:00
Alunecări de teren în nordul Italiei, după furtunile violente. Sute de copii, blocați în școli. Se intervine de urgență # PSNews.ro
Pompieri acţionau împotriva consecinţelor unor ploi puternice care au afectat nordul Italiei, unde furtuni au provocat inundaţii şi alunecări de teren în regiuni plasate în alertă meteorologică maximă. Imagini surprindeau marţi pompieri în timpul unor operaţiuni de salvare, case şi străzi inundate şi maşini abandonate. În Como, străzi şi pieţe au fost inundate şi acoperite […] Articolul Alunecări de teren în nordul Italiei, după furtunile violente. Sute de copii, blocați în școli. Se intervine de urgență apare prima dată în PS News.
13:00
„Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în cariera sa de femeie, cât și în cea de artistă”, a declarat agentul ei, Laurent Savry, citat de cotidianul Corriere della Sera. Actrița Claudia Cardinale, pe numele său adevărat Claude Joséphine Rose Cardinale, a murit la vârsta de 87 de ani. Cardinale, un monument […] Articolul A murit Claudia Cardinale, legenda filmului italian apare prima dată în PS News.
13:00
Un minor din București este audiat pentru mesajele de amenințare care au pus pe jar întreaga țară # PSNews.ro
Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală, spun surse G4Media. El este dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara. […] Articolul Un minor din București este audiat pentru mesajele de amenințare care au pus pe jar întreaga țară apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:50
Procurorul general, despre acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # PSNews.ro
Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, printre care lipsire de libertate. Solicitarea vine după ce Șoșoacă a fost citată, marți, la Parchet, însă nu s-a prezentat, motivând că este plecată din țară. Procurorul general al României, […] Articolul Procurorul general, despre acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” apare prima dată în PS News.
12:40
Gata cu jaful! Inițiativă parlamentară pentru plafonarea prețului la apă în aeroporturi, gări și metrou: 3 lei/0,5 l # PSNews.ro
Apa îmbuteliată ar putea costa maximum 3 lei în aeroporturi, gări, autogări, porturi și stații de metrou. Un grup de parlamentari USR a depus un proiect de lege care vizează protejarea consumatorilor în spațiile unde oamenii nu au alternative reale de cumpărare. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune ca sticlele de apă de […] Articolul Gata cu jaful! Inițiativă parlamentară pentru plafonarea prețului la apă în aeroporturi, gări și metrou: 3 lei/0,5 l apare prima dată în PS News.
12:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor. Mai mulţi parlamentari PSD au criticat-o, în ultimele zile, pe Diana Buzoianu pentru că nu semnează avizele de mediu pentru hidrocentrale iar senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că ar vota împotriva acesteia, dacă ar fi deputat. Preşedintele interimar al […] Articolul Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului a picat la vot. Cum au votat parlamentarii apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.