Premierul Ilie Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să închidem anul cu un deficit bugetar de 8,4%, respectiv 159 miliarde lei
Ziarul Financiar, 24 septembrie 2025 16:30
Premierul Ilie Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să închidem anul cu un deficit bugetar de 8,4%, respectiv 159 miliarde lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
16:45
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:15
Autorităţile vorbesc despre problema natalităţii în declin, dar aşteaptă companiile private să susţină financiar posibilele soluţii. În 2024 a fost record negativ absolut la numărul de copii născuţi în România, puţin peste 148.000, din datele de la Statistică # Ziarul Financiar
Criza natalităţii în continuă scădere în România începe să intre pe agenda autorităţilor, însă în prezent doar în cadrul unor întâlniri lungi, fără un proiect clar şi o susţinere financiară a statului.
16:15
Acum 2 ore
15:15
15:15
Acum 4 ore
14:15
14:15
13:45
13:45
Jack Ma, omul din spatele „Amazonului chinezesc”, deschide şampania. Acţiunile Alibaba au decolat cu peste 9% în premarket pe bursa din SUA şi cu 6% în Hong Kong. Gigantul de e-commerce anunţă un program de investiţii masive în AI, punând pariul pe „(super)inteligenţa artificială” # Ziarul Financiar
13:45
Furnizorul de soluţii educaţionale digitale Ascendia intră în acceleratorul internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de Google. Ascendia, singura companie din România care intră în accelerator # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii de educaţie digitală Ascendia S.A., listat pe bursa de la Bucureşti cu simobolul ASC, a anunţat că platforma sa de creare de conţinut educaţional LIVRESQ a fost selectată în prima cohortă EMEA a acceleratorului internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de gigantul american Google.
13:00
Acum 6 ore
12:45
12:30
12:00
11:45
11:30
11:00
Acum 8 ore
10:30
10:15
ZF Piaţa de Capital 2025 I. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ # Ziarul Financiar
Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei, în pofida contextului economic general dificil, existând discuţii pentru noi listări, chiar în acest an, chiar dacă punctele slabe din trecut se menţin, inclusiv lichiditatea încă redusă şi nevoia de diversificare a instrumentelor financiare. În paralel, instituţiile locale trec prin propriile procese de modernizare şi digitalizare, în contextul viitoarei aderări la OECD, dar şi al modificărilor legislative la nivel european.
10:00
ZF Piaţa de Capital 2025 II. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ # Ziarul Financiar
09:45
Italia, prinsă între tentaţia populistă şi avertismentele economiştilor: Giorgia Meloni vrea să îngheţe vârsta de pensionare la 67 de ani, însă există temeri că această măsură va declanşa o nouă criză a finanţelor publice. În doar şase ani datoria ţării ar putea ajunge la 139% din PIB # Ziarul Financiar
09:45
Ce se va întâmpla de la 1 octombrie cu plafonarea adaosului comercial la alimente: „Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a inflamat preţurile celorlalte produse de larg consum, de la cosmetice la detergenţi“ # Ziarul Financiar
Pe data de 30 septembrie „expiră“ plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Ce urmează să se întâmple aşadar de la 1 octombrie?
09:45
09:45
Şi bogaţii au probleme: Sanjeev Gupta, magnatul oţelului care deţine combinatul siderurgic Liberty Galaţi, îşi vinde vila din Dubai pentru a-şi salva afacerile din Marea Britanie în plină criză a imperiului său industrial. Proprietatea de lux de pe celebra Palm Island s-a vândut pentru aproape 12 mil. dolari # Ziarul Financiar
09:45
09:15
Trecerea la euro digital. Care sunt piedicile? Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Pensionarii nu preferă digitalul, ci vor să folosească numerarul. Şi, în plus, trebuie să avem sisteme clare de securitate cibernetică # Ziarul Financiar
Introducerea euro digital nu va înlocui numerarul pentru că bancnotele rămân preferatele unei părţi a populaţiei, cum ar fi pensionarii, şi, în plus, este foarte importantă securitatea cibernetică, unele ţări care au încercat digitalizarea generalizată şi eliminarea numerarului nereuşind din motive practice, reiese din declaraţiile lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Acum 12 ore
08:45
Human Scale sau care este mesajul lui Vlad Nancă, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani: Arhitectura şi spaţiul construit nu ar trebui să îşi piardă măsura raportată la corpul şi nevoile omului # Ziarul Financiar
Vlad Nancă (artist născut în Bucureşti, 1979) a pornit în lucrările sale timpurii de la simboluri politice şi culturale care au exprimat tranziţia României de la o societate închisă spre o ţară fertilă pentru manifestările agresive ale capitalismului anilor 2000.
08:15
ZF IT Generation. Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul AI britanic Synthesia: Nu ştiu dacă vei mai putea face o carieră în testare de software. AI-ul va automatiza mult din munca pe care o facem acum, în special în call center-uri şi outsourcing # Ziarul Financiar
Valul de inovaţie adus de inteligenţa artificială generativă va remodela piaţa muncii, iar industriile bazate pe sarcini repetitive, precum call center-urile şi o parte semnificativă din sectorul de outsourcing de software, vor fi printre cele mai afectate. Acesta este avertismentul lui Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul britanic de AI Synthesia, care consideră că anumite roluri, precum cel de tester manual de software, s-ar putea să nu mai reprezinte o opţiune de carieră viabilă în viitor.
07:45
Bursă. Presa externă, despre listarea filialei spaniole a Digi pe Bursa din Madrid: Debutul ar putea avea loc în 2026 şi vizează creşterea bazei de clienţi şi finanţarea extinderii reţelelor de fibră şi 5G # Ziarul Financiar
Digi Communications pregăteşte listarea filialei spaniole pe Bursa de Valori din Madrid, cu obiectivul unui debut în 2026. Divizia, care a crescut rapid şi este al patrulea operator de pe piaţa spaniolă, după Telefónica, Masorange şi Vodafone, este evaluată la aproximativ 2,5 mld. euro, incluzând aici capitalul şi datoria, scrie ziarul spaniol Expansión.
07:30
Bursă. Casa de brokeraj Wood estimează: Pe durata construcţiei Neptun, Romgaz va distribui 30% din profit ca dividende cu un randament mediu de 3,9% în următorii trei ani. începând cu 2028, estimăm că acest procent va creşte la 50% # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), furnizor şi producător de gaze naturale, traversează o perioadă de investiţii care îi va schimba fundamental profilul, iar proiectul Neptun Deep joacă un rol esenţial în această transformare.
07:15
Bursă. Capitalizarea companiilor de la Bursa de Valori Bucureşti ar putea reveni anul acesta la 25% din Produsul Intern Brut pentru prima dată din 2006 încoace. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti ar putea urca în 2025 la aproximativ 25% din Produsul Intern Brut al României, nivel neatins din 2006, adică din perioada imediat anterioară aderării la Uniunea Europeană, potrivit datelor BVB şi estimărilor Comisiei Europene. Evoluţia arată, conform indicatorilor, o piaţă încă subevaluată.
Acum 24 ore
00:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Paracetamol, paraacetil-aminofenol, acetaminofen, N-acetil-p-aminofenol, C8H9NO2. Oricum ţi-ar spune lumea, eu te iubesc # Ziarul Financiar
Nu scriu opinii ca si consilier al nimanui, tot ceea ce public este convingerea si responsabilitatea mea personala.
00:15
00:15
00:15
Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiţii cu dobânzi reduse # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a transmis că sprijină dezvoltarea companiilor româneşti prin acordarea de credite pentru investiţii şi capital de lucru în condiţii avantajoase, cu garanţii europene ce pot acoperi până la 70% din valoarea finanţării, ca urmare a semnării unui acord de garantare între bancă şi Fondul European de Investiţii (FEI).
00:15
SmartBill, Raiffeisen Bank şi Danubius lansează Tools4Startups: un pachet cu soluţii gratuite pentru antreprenorii la început de drum. Alexandra Arsene, Raiffeisen: susţinerea start-up-urilor este o investiţie în viitor # Ziarul Financiar
SmartBill, liderul pieţei de soluţii software pentru facturare şi gestiune, a anunţat lansarea platformei Tools4Startups, un proiect dezvoltat în parteneriat cu Raiffeisen Bank România şi Danubius, dedicat exclusiv firmelor aflate în primul an de la înfiinţare.
00:15
Gecko Robotics a fost fondată în 2013 de către Jake Loosararian şi Troy Demmer într-o cameră de cămin. Iniţial, compania s-a concentrat pe dezvoltarea de roboţi capabili să inspecteze infrastructuri critice precum rezervoare, cazane şi conducte, folosind tehnologii avansate de inteligenţă artificială şi robotică autonomă, arată informaţiile publicate pe site-ul companiei.
00:15
Giganţii auto chinezi construiesc fabrici peste tot în Europa, mai puţin în Polonia # Ziarul Financiar
În urmă cu doar câţiva ani, constructorii auto chinezi erau exotici în Europa. În prezent, aceştia devin o adevărată ameninţare pentru mărcile locale, iar expansiunea lor accelerează. Noi modele de GAC, BYD, MG, Chery şi Xpeng apar cu tot mai multă îndrăzneală pe străzi, iar în curând nu vor mai fi importate din Asia, ci construite în fabrici europene. Amploarea acestor investiţii este impresionantă, scrie Rzeczpospolita.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dezvoltatorul imobiliar Impact pune pauză planurilor privind emisiunile de obligaţiuni. Dan Sebastian Câmpeanu, CEO: Statul face concurenţă antreprenorilor prin programul Fidelis, care oferă dobânzi pe care nu ni le permitem # Ziarul Financiar
Costurile ridicate de finanţare impuse de programul Fidelis au împiedicat lansarea emisiunilor de obligaţiuni de către dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (simbol bursier IMP), spune directorul general Dan Sebastian Câmpeanu, subliniind că randamentele atractive ale titlurilor de stat împiedică atragerea de capital la dobânzi rezonabile, întârziind astfel planurile de refinanţare prin obligaţiuni corporative.
00:15
Bursă. Ilinca von Derenthall, Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea: Selecţia noului administrator al FP a fost realizată transparent, iar numele celuilalt candidat nu a fost publicat din motive reputaţionale # Ziarul Financiar
După listarea istorică a Hidroelectrica (H2O) şi distribuirea unor dividende record la Bursa de Valori Bucureşti, Fondul Proprietatea se pregăteşte să intre într-o nouă etapă.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Dominic Marcu, fondatorul şcolii de schi şi snowboard Snowline din Azuga: „Lucrez de luni până duminică şi tot ce fac este din pasiune“ # Ziarul Financiar
Instructorul de schi Dominic Marcu, fondatorul şcolii de schi şi snowboard Snowline de pe Valea Prahovei, ţinteşte în acest an afaceri mai mari cu 20% pe fondul cererii în creştere pentru cursurile de schi din sezonul de iarnă dar şi al evenimentelor pe care le organizează.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Directorul de marketing al Cazinoului din Constanţa: Renovarea a durat cinci ani şi a costat 45 mil. euro, dublu faţă de estimările iniţiale. Gradul de degradare a depăşit orice aşteptări # Ziarul Financiar
Cazinoul din Constanţa a fost restaurat în ultimii cinci ani, proces ce a necesitat un buget de 45 de milioane de euro şi o echipă de 500 de persoane, de la constructori şi proiectanţi la artişti vitralieri şi restauratori. „Cazinoul din Constanţa este, cred eu, una dintre cele mai iubite clădiri din România.
00:15
Business Plan, o emisiune ZF susţinută de BCR. Alexandru Aramă, cofondatorul Picior de Play: Am ajuns la 13.000 de utilizatori care au văzut cel puţin un spectacol pe platformă. „Am lansat un abonament la teatru, avem 20 de piese acum în platformă, dar visul meu este să ajungem la 100“ # Ziarul Financiar
Când pandemia a închis sălile de spectacol, pentru Alexandru Aramă a fost începutul unui pariu, să aducă teatrul în casele oamenilor, printr-o platformă de streaming. Aşa s-a născut PiciordePlay.ro
00:15
Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Ritmul anual de creştere a finanţărilor corporate în lei a frânat în august la doar 1%, în timp ce creditele companiilor în valută cresc cu aproape 14%. Soldul creditelor corporate în valută a trecut de 119 mld. lei, depăşind volumul creditelor corporate în lei # Ziarul Financiar
Companiile preferă tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor opt luni din acest an la 13,6%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, la doar 1%, potrivit datelor BNR.
00:15
Reportajul săptămânii. În ce ţară trăim. Cum arată astăzi Parcul Regele Mihai I, fostul Herăstrău, unul dintre cele mai vechi parcuri din Bucureşti, în care au copilărit generaţii întregi: bănci rupte şi neînlocuite de ani de zile, alei surpate, trepte şi coşuri de gunoi lipsă, iarbă uscată şi gunoaie aruncate pe jos şi în lac # Ziarul Financiar
„Herăstrău este parcul în care am co-pilărit, pe care-l ştiu cu ochii închişi şi îmi aduc aminte cu zâmbetul pe buze de ceea ce era el atunci. Dar mă întristez pentru că astăzi îmi dau seama că nu mai e ce-a fost şi că n-ai nici măcar 100 de metri legaţi fără vreo gaură în asfalt.”
00:15
Reportaj ZF. De la faţa locului. Între şcoală şi acasă, tinerii găsesc la Zbor Hub un loc unde pot întreba, crea, colabora şi greşi fără teamă # Ziarul Financiar
BCR a creat o reţea de hub-uri numită Zbor, extinsă în nouă oraşe din România, cu scopul de a oferi tinerilor un spaţiu de explorare situat undeva între şcoală şi acasă. Aici, ei au acces la o comunitate, la resurse de învăţare şi la contexte care favorizează colaborarea şi dezvoltarea profesională şi personală.
00:15
Ce se va întâmpla cu preţurile la alimente de la 1 octombrie? „Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a inflamat preţurile celorlalte produse de larg consum, de la cosmetice la detergenţi.“ # Ziarul Financiar
Retailerii – atât cei mari, cât şi cei mai mici – sunt de părere că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui să rămână în vigoare pe fondul contextului economic dificil, marcat de o inflaţie din nou „agresivă“ şi de un apetit de consum anemic.
00:15
Cu dobânzi de peste 9% la lei, duble faţă de valută. Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit în august # Ziarul Financiar
Companiile preferă tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând după opt luni la 13,6%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, la doar 1%, faţă de august 2024, potrivit datelor BNR.
00:15
Într-un interval de doar câteva zile, marele câştigător al cursei pentru tehnologie AI, producătorul de cipuri Nvidia, a anunţat că va investi 5 miliarde de dolari în concurentul Intel şi nu mai puţin de 100 de miliarde de dolari în vedeta tehnologiilor de inteligenţă artificială generativă OpenAI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.