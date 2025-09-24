Bolojan: L-am întrebat pe ministrul Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului, dacă sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă. Să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă
G4Media, 24 septembrie 2025 17:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:10
EXCLUSIV Labrum la London Fashion Week: O poveste puternică, haine mai puțin convingătoare # G4Media
Colecția Labrum Spring/Summer 2026, prezentată în cadrul London Fashion Week, a avut loc într-un cadru cu o încărcătură simbolică puternică: o biserică transformată în podium,... © G4Media.ro.
18:10
Comisia Europeană anunţă măsuri pentru o mai bună protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane / Vor fi actualizate listele de poluanți ai apei # G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de actualizare a listelor de... © G4Media.ro.
18:00
Beijingul intensifică supravegherea / ByteDance și Alibaba, sancționate pentru conținut dăunător # G4Media
Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a chemat la discuții platforma de știri Toutiao, deținută de ByteDance, și operatorul de browser UCWeb, parte a grupului... © G4Media.ro.
18:00
Guvernul Italiei reintroduce sărbătoarea dedicată sfântului care reprezintă „nucleul identității naționale”, Francisc de Assisi # G4Media
Guvernul Giorgiei Meloni a reintrodus o sărbătoare națională în cinstea popularului sfânt patron al țării, Francisc de Assisi, ca un omagiu adus „nucleului identității naționale”,... © G4Media.ro.
18:00
Ziua Satului Românesc – Târgul pâinii, cu reprezentanţi din Brazilia, Iran, Mexic, Tunisia, Egipt, Algeria, este organizat în 27-28 septembrie în curtea Muzeului Satului # G4Media
De Ziua Satului Românesc, în curtea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” va fi organizat Târgul pâinii la care vor participa reprezentanţi din Brazilia, Iran,... © G4Media.ro.
Acum o oră
17:50
17:40
ANRE şi ANAF au încheiat un protocol de colaborare pentru o mai bună monitorizare a pieţelor de energie şi creşterea disciplinei economice # G4Media
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un Protocol de colaborare care stabileşte cadrul de... © G4Media.ro.
17:30
O femeie a fost condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească Graceland, celebra proprietate a lui Elvis Presley # G4Media
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie... © G4Media.ro.
17:30
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decrete prin care salariile funcţionarilor publici şi diplomaţilor au fost majorate cu 7,6% în pofida problemelor economice... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:20
Deţinătorul unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat 120 de milioane de euro la loteria EuroJackpot / Probabilitatea de a câștiga este de 1 la 140 de milioane # G4Media
Norocosul deţinător al unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat marţi 120 de milioane de euro (141 milioane de dolari) la loteria EuroJackpot, informează agenția... © G4Media.ro.
17:10
Alibaba dezvăluie cel mai puternic model AI al său și anunță că va deschide noi centre de date în Franța, Olanda și Brazilia # G4Media
Compania chineză de comerț electronic Alibaba a anunțat miercuri că intenționează să deschidă primele sale centre de date în Brazilia, Franța și Olanda, accelerând astfel... © G4Media.ro.
17:10
Cum este să participi la 27 de ani la forumuri cu lideri globali, precum Davos și Alpbach/ Roxana Chirițoiu: „trebuie să demonstrezi că ai ceva de spus, că ești pasionat”/ Scopul participării: să fie ambasador al tinerilor români # G4Media
În fiecare iarnă, la Davos, în Elveția, are loc întâlnirea emblematică anuală a Forumului Economic Mondial. Aceasta funcționează drept catalizator de idei și dezbateri. Timp... © G4Media.ro.
17:10
EXCLUSIV Piedici majore pentru „zidul de drone” pe care UE îl vrea pe flancul estic: Lipsă de standardizare, proceduri diferite în fiecare țară, puține exerciții comune cu UAV-uri / În România legea e problematică: echivalează dronele militare cu aeronave pilotate # G4Media
La nivelul Uniunii Europene se discută despre crearea, pe flancul estic al NATO, pe care se află și România, a unui „zid de drone” (drone... © G4Media.ro.
17:10
Bulgaria intenţionează să pună capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său, către Serbia şi Ungaria, în 2026, a declarat marţi premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca... © G4Media.ro.
17:10
EXCLUSIV Între baroc și futurism: forța și limitele colecției lui Etnik Shala la London Fashion Week # G4Media
Colecția lui Etnik Shala, prezentată recent la London Fashion Week, se înscrie în zona spectaculosului vizual, mizând pe silhouette statement, materiale lucioase și detalii ornamentale... © G4Media.ro.
17:00
Ilie Bolojan, despre majorarea vârstei de pensionare generală: E nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală / Trebuie să reducem excepțiile legate de pensionările anticipate și durata ajutorului de șomaj / E o măsură de echitate socială și sustenabilitate economică # G4Media
Premierul a vorbit miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă despre necesitatea creșterii vârstei de pensionare generală. „E nevoie să avem mai mulți oameni în... © G4Media.ro.
17:00
Lituania cere Spaniei ca avioanele sale de vânătoare să treacă de la descurajare la acţiune / Madridul pledează pentru diplomaţie # G4Media
Ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, i-a cerut miercuri omoloagei sale din Spania, Margarita Robles, ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare... © G4Media.ro.
17:00
Avionul cu destinaţia Lituania în care se afla ministrul spaniol al apărării a experimentat o perturbare GPS în apropiere de Kaliningrad # G4Media
O aeronavă militară spaniolă la bordul cărei se afla ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles, a experimentat o perturbare GPS în dimineaţa zilei de miercuri... © G4Media.ro.
16:50
Primarii din localităţile judeţului Vaslui au expus, miercuri, în cadrul unei dezbateri organizate de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, problemele pe... © G4Media.ro.
16:50
Ilie Bolojan, întrebat despre demisie: Am văzut discuțiile legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, să scoatem situația la liman # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a răspuns miercuri la o întrebare despre o eventuală demisie dacă CCR va respinge reforma pensiilor magistraților. ”Așteptăm decizia CCR la noul... © G4Media.ro.
16:40
Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob / În discursul de la ONU, președintele SUA a spus despre Khan că este un „primar groaznic” şi a susţinut că Londra vrea să „treacă la legea sharia” # G4Media
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după ce liderul de la Casa Albă şi-a... © G4Media.ro.
16:40
Mark Allen, jucătorul momentului din snooker, duel electrizant cu Mark Williams la British Open # G4Media
Mark Allen, al șaptelea jucător în clasamentul mondial din snooker, s-a calificat miercuri în turul al doilea de la „British Open”. Jucătorul din Irlanda de... © G4Media.ro.
16:40
Mai mulţi răniţi în tiruri de armă de foc în SUA, într-un centru de retenţie al poliţiei imigraţiei la Dallas / „Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare” # G4Media
Mai multe persoane au fost rănite miercuri, în tiruri de armă de foc, într-un centru de retenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas,... © G4Media.ro.
16:30
VIDEO | Rețetele Juanitei | Aperitiv din ficat de miel și legume/ Nu e drob, ci un „chec” sărat, ușor de făcut și extrem de gustos # G4Media
Pentru o cină când ai rămas în pană de idei, un platou de aperitive rapid, când s-au anunțat musafiri neașteptați sau pentru pachețelul cu mâncare la birou... © G4Media.ro.
16:30
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor / Proiectul USR a fost adoptat de Parlament şi merge la promulgare # G4Media
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:20
Șeful Poliției din Republica Moldova: Mii de routere Wi-Fi ale cetățenilor, transformate în arme cibernetice pentru a bloca Comisia Electorală Centrală # G4Media
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru IPN și publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General... © G4Media.ro.
16:20
O profesoară de muzică, rănită cu cuţitul la faţă, în Franţa, într-o clasă la Colegiul Robert Schuman / Un adolescent în vârstă de 14 ani, în stare gravă după ce s-a înjunghiat la momentul reţinerii # G4Media
Un adolescent în vârstă de 14 ani a fost arestat miercuri dimineaţa la Benfeld, în Bas-Rhin, după ce a agresat cu o armă albă o... © G4Media.ro.
16:20
Câinele tău este capabil să-ți „citească gândurile”. Știința dezvăluie cum patrupedul îți simte emoțiile, stresul și chiar frica # G4Media
Dacă patrupedul tău își înclină capul când plângi, se agită când ești stresat sau stă lângă tine în momentele grele, nu sunt simple coincidențe. Mii... © G4Media.ro.
16:20
Nuclearelectrica şi sindicatul bancar condus de J.P. Morgan semnează contractele de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4 # G4Media
Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE anunţă semnarea contractelor de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru... © G4Media.ro.
16:20
Imaginile din satelit arată că Iranul a început reconstrucția principalelor baze de rachete lovite de Israel # G4Media
Iranul a început reconstrucția bazelor de producție de rachete vizate de Israel în timpul războiului de 12 zile din iunie, arată imaginile din satelit analizate... © G4Media.ro.
16:10
Gigantul chinez BYD spune că are un plan de rezervă dacă nu va mai avea acces la cipurile Nvidia # G4Media
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD are un plan alternativ în cazul în care nu va mai putea utiliza cipurile Nvidia în maşinile sale, a... © G4Media.ro.
16:00
Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5 # G4Media
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea... © G4Media.ro.
16:00
Comisarii Gărzii de Mediu, instruiţi să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista posibile încălcări ale legislaţiei de mediu # G4Media
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au fost instruiţi, în trei sesuni regionale, cum să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista... © G4Media.ro.
15:50
Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova # G4Media
Rusia și-a intensificat tentativele de a interveni în alegerile din Republica Moldova, a declarat premierul Dorin Recean la o conferință de presă de miercuri. Potrivit... © G4Media.ro.
15:50
Proiect de lege adoptat de Senat: Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să comunice ANAF şi informaţiile legate de atestatele de producător / Camera Deputaţilor este for decizional # G4Media
Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a comunica organelor fiscale din subordinea ANAF şi informaţiile... © G4Media.ro.
15:50
Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit în presa italiană despre marea problemă pe care o are la naționala României # G4Media
Mircea Lucescu a atins mai multe subiecte de discuție pentru TuttoMercatoWeb, selecționerul României precizându-le, printre altele, jurnaliștilor italieni care este marea problemă a tricolorilor: „jucătorii... © G4Media.ro.
15:40
Rusia respinge ca „nefondate” acuzaţiile de încălcare a spaţiului aerian al NATO, după ce Trump a îndemnat la doborârea avioanelor ruseşti în cazul unor încălcări / „Există o mare isterie” # G4Media
Kremlinul denunţă miercuri o ”isterie” a acuzaţiilor cu privire la pătrunderea unor aeronave ruseşti în spaţiul aerian al unor state membre NATO, după ce Donald... © G4Media.ro.
15:30
Rezultat fantastic: Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 # G4Media
Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul. Este cea... © G4Media.ro.
15:30
Modificare în Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, anunțată de Ministerul Educației: vor avea itemi inclusiv din alte arii curriculare / Daniel David: Nu vor mai fi doar itemi din programă # G4Media
Din acest an școlar Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate, astfel încât să măsoare mai... © G4Media.ro.
15:20
Franța va verifica plățile către furnizorii Nissan Europa / Vrea să se asigure că producătorul plătește la timp furnizorii – Reuters # G4Media
Guvernul francez verifică dacă divizia europeană a Nissan a plătit la timp furnizorii și a solicitat producătorului japonez să prezinte documente financiare detaliate pentru anul... © G4Media.ro.
15:20
Vodafone: Incluziunea digitală, cheia pentru a aborda decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro # G4Media
Un decalaj digital al Europei de 1,3 trilioane de euro duce la sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții din... © G4Media.ro.
15:10
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Procurorul general, Alex Florența, a confirmat în dara de 16... © G4Media.ro.
15:10
EXCLUSIV O vameșă fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor # G4Media
Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a... © G4Media.ro.
15:00
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O’Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării” # G4Media
Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful... © G4Media.ro.
15:00
Victoria Stoiciu, senatoare PSD: Extremiștii din România atacă forțele pro-europene din Republica Moldova și servesc agenda Kremlinului # G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu acuză, într-o postare pe Facebook, partidele și vocile extremiste din România că atacă forțele pro-europene de la Chișinău și promovează, direct... © G4Media.ro.
15:00
Medvedev face din nou glume pe seama lui Trump. În luna august, Trump i-a recomandat fostului președinte rus să „fie atent la cuvintele sale” # G4Media
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat miercuri dimineață că Donald Trump “a intrat din nou într-o realitate... © G4Media.ro.
14:50
EXCLUSIV Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: ”M-am rugat de Dumnezeu să preia funcția. În acest moment nu-și dorește nimeni funcția” / Și prefectul județului e rudă cu Șoldan # G4Media
Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca șef interimar la Spitalul Județean Suceava pentru următoarele șase... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:20
Bărbat arestat în legătură cu atacul cibernetic de la Heathrow / Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat # G4Media
O persoană a fost arestată în legătură cu un atac cibernetic care a provocat zile întregi de perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow.... © G4Media.ro.
14:10
FBI a cerut în decembrie 2024 extrădarea minorului de 17 ani audiat în cazul mesajelor de amenințare transmise către școli și spitale / Justiția română a respins cererea, argumentând că pedeapsa pe care o risca în SUA ar fi fost prea mare # G4Media
Minorul român în vârstă de 17 ani audiat miercuri în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată România era... © G4Media.ro.
14:00
RAPORT Ce mașini hibride preferă românii: Toyota Corolla, cea mai vândută din segment / BMW prinde tracțiune în anunțurile online # G4Media
Pentru mașinile hibride și electrice, piața second-hand începe să ia avânt, înregistrându-se o evoluție de 7,6% a anunțurilor pentru această categorie. Datele reies dintr-un raport Autovit.ro trimis... © G4Media.ro.
