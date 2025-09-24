Rusia spune că Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă, aşa cum spune Trump, o ”teză eronată”. ”Rusia nu este un tigru. Rusia este asociată mai mult cu un urs. iar urşi de hârtie nu există”
Rusia dă asigurări miercuri că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata sa, contrar unor declaraţii făcute marţi de către preşedintele american Donald Trump şi că intenţionează să-şi continue asaltul pe care l-a lansat în 2022, relatează AFP.
Bolojan, întrebat pe cine va numi vicepremier în locul lui Anastasiu: Un astfel de om care să fie şi disponibil să intre într-o astfel de situaţie nu e uşor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu este uşor să se găsească un om care să vină din zona antreprenorială sau din cea de responsabilitate socială şi să fie dispus să intre în Guvern pentru a ocupa postul de vicepremier deţinut anterior de Dragoş Anastasiu, dar a precizat că în perioada următoare va veni cu o propunere în acest sens.
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării pieţelor de energie şi creşterea disciplinei economice
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un protocol de colaborare care stabileşte cadrul de cooperare bilaterală şi schimb de informaţii privind operatorii economici care desfăşoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale şi hidrogenului.
Ilie Bolojan, despre măsurile din pachetul trei: Reducerea aparatului din instituţiile centrale, în serviciile deconcetrate, interdicţia cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de şomaj
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre măsurile din pachetul trei pentru reducerea deficitului, că se referă la reducerea aparatului din instituţiile centrale, în serviciile deconcetrate, interdicţia cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de şomaj.
Ziua Satului Românesc - Târgul pâinii, cu reprezentanţi din Brazilia, Iran, Mexic, Tunisia, Egipt, Algeria, este organizat în 27-28 septembrie în curtea Muzeului Satului
De Ziua Satului Românesc, în curtea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” va fi organizat Târgul pâinii la care vor participa reprezentanţi din Brazilia, Iran, Mexic, Tunisia, Egipt, Algeria. Evenimentul are loc în 27-28 septembrie.
Bolojan: S-a făcut o fuziune între Agenţia Naţională de Mediu şi cea de Arii Protejate. Adunate, aveau 1.700 de angajaţi, după fuziune au apărut 2.000 de posturi/ Nu trebuie să mimăm că luăm măsuri, ci chiar trebuie să le facem
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a fost făcută o fuziune între Agenţia Naţională de Mediu şi cea de Arii Protejate, care împreună aveau 1.700 de angajaţi, iar în urma fuziunii au apărut 2.000 de posturi. ”De asemenea fuziuni şi comasări uneori te lipseşti, asta înseamnă să nu tratezi lucrurile serios şi aceste lucruri nu trebuie să se mai repete şi deci nu trebuie să mimăm că luăm măsuri, ci chiar trebuie să le facem, pentru că dacă doar le mimăm, ne batem joc practic de cetăţenii ţării noastre”, a afirmat Bolojan.
Fundaşul central croat Marko Stolnik a revenit, miercuri, la UTA Arad, el semnând un contract valabil până în 2027.
Bolojan: Nu intenţionăm să creştem taxe pentru companii. Trebuie să ne concentrăm pe scăderea cheltuielilor de funcţionare/ Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul nu intenţionează să crească taxele pentru companii şi a precizat că în perioada următoare trebuie să se concentreze pe scăderea cheltuielilor de funcţionare şi pe reforme în toate domeniile unde acest lucru nu a fost făcut. ”Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor”, a declarat Bolojan.
Bolojan: L-am întrebat pe ministrul Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului, dacă sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă. Să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu i se pare în regulă.
Pistol (CNAIR): Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului. Stadiul lucrărilor a ajuns la 80% - VIDEO
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar, dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Aerotravel: Companiile alocă până la 3.500 de euro de angajat pentru evenimente corporate, programe de incentivare şi team building-uri. Segmentul înregistrează o creştere de 10% în a doua parte a anului
Companiile alocă până la 3.500 de euro de angajat pentru evenimente corporate, programe de incentivare şi team building-uri, arată agenţia de turism Aerotravel. Tot mai multe companii, de la multinaţionale la IMM-uri locale, planifică evenimente corporate atât în România, în destinaţii consacrate din centrul ţării, cât şi la bordul navelor de croazieră sau în locaţii exclusiviste precum Saint-Tropez sau Dubai. Segmentul înregistrează o creştere de 10% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.
Bolojan, despre tăierea subvenţiilor partidelor: Din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să fie parte la acest efort naţional, inclusiv partidele politice / Sunt convins că nu ar fi o catastrofă
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre tăierea subvenţiilor partidelor, că din punctul lui de vedere, toată lumea trebuie să fie parte la acest efort naţional, inclusiv partidele politice, şi este convins că nu ar fi o catastrofă. Despre procentul cu care vor fi tăiate aceste subvenţii, el a spus că se va vedea în propunerea de rectificare ce va fi publicată cel târziu vineri.
Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate şi trebuie crescută vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. El a explicat că nu vârsta standard trebuie crescută în România, pentru că sunt foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani.
Bolojan: Această rectificare de buget este una destul de tensionată pentru că suntem puternic presaţi de zona de investiţii / Cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi să aprobăm rectificarea
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că această rectificare de buget este una destul de tensionată pentru că suntem puternic presaţi de zona de investiţii. El a anunţat că cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi să aprobe rectificarea.
UPDATE-Un mort şi doi răniţi în SUA, într-un atac într-un centru de retenţie al poliţiei imigraţiei la Dallas. "Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare", anunţă Kristi Noem. Atacatorul, un bărbat alb, un lunetist, era instalat pe un acoperiş
O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite miercuri, în tiruri de armă de foc, într-un centru de retenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas, anunţă poliţia, relatează AFP.
Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care o lege din pachetul 2 nu trece de CCR: Am văzut discuţii legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum/ Rămân în această funcţie cât timp voi putea face ceva relevant
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că a văzut în permanenţă discuţii în spaţiul public legate de o eventuală demisie a sa, dar a precizat că în această perioadă nu se gândeşte la acest lucru, ci cum să se dezvolte România. ”Eu am spus şi continui să spun că voi rămâne în această funcţie atât cât voi putea face ceva relevant”, a subliniat el.
Bolojan, despre SAFE: Un credit suplimentar de 16,6 miliarde de euro, cea mai mare parte, 12,5 miliarde, cheltuieli directe pe apărare / La finalul lunii noiembrie, lista de proiecte din Planul Naţional pentru Apărare să fie depusă la Comisie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre programul SAFE, că este un credit suplimentar de 16,6 miliarde de euro, cea mai mare parte, 12,5 miliarde, fiind cheltuieli directe pe apărare. Potrivit premierului, se doreşte ca la finalul lunii noiembrie, lista de proiecte din acest Plan Naţional pentru Apărare să fie depusă la Comisie, pentru aprobare.
Bolojan, întrebat ce informaţii are privind reţinerea lui Horaţiu Potra: Nu am alte informaţii / Orice cetăţean dat în urmărire generală urmează procedurile care sunt stabilite
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce ştie despre reţinerea mercenarului Horaţiu Potra şi a declarat că nu are alte informaţii, dar a adăugat că orice cetăţean dat în urmărire generală urmează procedurile stabilitate standard.
Superliga: Sancţiuni totale de peste 20.000 de lei pentru Petrolul şi Dinamo, după incidentele de la meciul din etapa a noua
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni mari pentru Petrolul şi Dinamo ca urmare a incidentelor de la meciul din etapa a noua a Superligii.
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB / Dacă anul acesta respectăm această ţintă, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB iar asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Potrivit premierului, dacă anul acesta respectăm această ţintă de deficit, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB, şi în felul acesta să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă în mod constant.
UPDATE-Mai mulţi răniţi în tiruri de armă de foc în SUA, într-un centru de retenţie al poliţiei imigraţiei la Dallas, anunţă Kristi Noem. "Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare". Atacatorul, un bărbat alb, un lunetist, era instalat pe un acoperiş
Mai multe persoane au fost rănite miercuri, în tiruri de armă de foc, într-un centru de retenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas, anunţă secretara americană însărcinată cu Securitatea Internă Kristi Noem, relatează AFP. (Vom reveni).
Bolojan: Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare. În şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi / Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, am fost deschis la argumente
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că a luat decizia să continue plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Premierul a mai spus că, deşi s-a încercat portretizarea sa ca un om inflexibil, a fost deschis la argumente.
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB, iar asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro.
Mai mulţi răniţi în tiruri de armă de foc în SUA; într-un centru de retenţie al poliţiei imigraţiei la Dallas, anunţă Noem
Mai multe persoane au fost rănite miercuri, în tiruri de armă de foc, într-un centru de retenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas, anunţă secretara americană însărcinată cu Securitatea Internă Kristi Noem, relatează AFP. (Vom reveni).
Nuclearelectrica şi sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4
Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE anunţă semnarea contractelor de finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă şi pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4. Împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro va fi utilizat pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizării reactorului 1, iar împrumutul în valoare de 80 de milioane de euro va fi utilizat pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă.
O statuie anonimă, "Cei mai buni prieteni pentru totdeauna", care sărbătoreşte "legătura durabilă" a lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, instalată discret în faţa Capitoliului
O statuie de trei metri înălţime reprezentându-i pe preşedintele american Donald Trump şi pe miliardarul defunct Jeffrey Epstein - mână în mână - a fost instalată marţi dimineaţa, în mod discret, în faţa Capitoliului, la Washington, relatează The Guardian.
UPDATE - Horaţiu Potra, reţinut în Dubai / Apropiatul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale / În ce condiţii poate fi adus în ţară
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai. La începutul lunii martie, pe numele său, al fiului său şi al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale/ Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, explica atunci că Potra poate fi adus în ţară în baza unor înţelegeri bilaterale, având în vedere că între România şi Emiratele Arabe Unite nu există tratat de extrădare.
O profesoară de muzică, rănită cu cuţitul la faţă, în Franţa, într-o clasă la Colegiul Robert Schuman. Un adolescent în vârstă de 14 ani, în stare gravă după ce se înjunghie la momentul reţinerii
Un adolescent în vârstă de 14 ani a fost arestat miercuri dimineaţa la Benfeld, în Bas-Rhin, după ce a agresat cu o armă albă o profesoară în vârstă de 66 de ani, pe care a rănit-o la faţă în clasă, relatează AFP.
Documentarul românesc „Tata", regizat de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc, va avea premiera pe HBO Max pe data de 3 octombrie. Filmul a fost prezentat în premieră mondială în 2024, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, Canada.
FC Barcelona a anunţat că solicitarea sa de autorizaţie pentru a reveni pe Camp Nou pentru meciul de duminică din LaLiga împotriva echipei Real Sociedad a fost respinsă, consiliul local invocând probleme de siguranţă legate de renovarea stadionului, relatează Reuters.
Un bărbat de 40 de ani, arestat în sudul Angliei în urma atacului cibernetic care perturbă mai multe aeroporturi europene. Bărbatul a fost eliberat pe cauţiune, anunţă Agenţia britanică de luptă împotriva criminalităţii NCA
Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestat marţi seara, în urma unui atac cibernetic care perturbă mai multe aeroporturi europene mari, inclusiv la Bruxelles, Heathrow la Londra sau la Berlin din acest weekend, anunţă miercuri poliţia britanică, relatează AFP.
Leonardo DiCaprio spune că noul său film „One Battle After Another" este o satiră oportună: „Are mult de-a face cu umanitatea"/ VIDEO
Pentru Leonardo DiCaprio, explicarea sinopsisului noului său film de acţiune şi suspans „One Battle After Another”, în regia lui Paul Thomas Anderson, nu este o sarcină uşoară, scrie Reuters.
Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5.
Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare: "Traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%"
FPIOR, HORA şi FIHR, toate organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%.
Hunedoara: Adolescent de 15 ani, agresat de un coleg cu doi ani mai mare / Incidentul s-a produs într-o pauză, pe podul care face accesul spre liceul din comuna Crişcior
Un adolescent de 15 ani a fost agresat de către un coleg cu doi ani mai mare, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi. Incidentul s-a produs pe podul care face accesul spre liceul din comuna Crişcior, iar Poliţia a deschis dosar penal.
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat indepdenent la alegerile prezidenţiale Călin georgescu, a fost reţinut în Dubai.
Rusia respinge drept o "isterie" şi "nefondate" acuzaţii de încălcare a spaţiului aerian al NATO, după ce Trump îndeamnă la doborârea avioanelor ruseşti în cazul unor încălcări
Kremlinul denunţă miercuri o ”isterie” a acuzaţiilor cu privire la pătrunderea un or aeronave ruseşti în spaţiul aerian al unor state membre NATO, după ce Donald Trump a apreciat că Alianţa Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioane ruseşti în cazul unor încălcări, relatează AFP.
Comisarii Gărzii de Mediu, instruiţi să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista posibile încălcări ale legislaţiei de mediu
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au fost instruiţi, în trei sesuni regionale, cum să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista posibile încălcări ale legislaţiei de mediu.
Virgil Popescu: CCR a decis că reforma ANRE, ASF şi ANCOM merge mai departe. Statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă / Sper ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că reforma ANRE, ASF şi ANCOM merge mai departe, că statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă, el exprimându-şi speranţa ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte. Popescu arată că amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor şi alte trei proiecte cheie asumate de guvern pentru 8 octombrie îi ridică serioase îngrijorări, mai ales că decizia se pare că va veni cu doar două zile înainte de Consiliul miniştrilor de finanţe din 10 octombrie – un moment crucial, unde se discută deficitul bugetar al României şi unde orice ezitare poate influenţa evaluarea agenţiilor de rating.
Presupusul spion care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, punând în pericol securitatea României rămâne în arest / Instanţa supremă i-a respins contestaţia
Presupusul spion româno-moldovean, în vârstă de 47 de ani, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, rămâne în arest preventiv, a decis, miercuri, instanţa supremă. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie i-au respins lui Alexandru Bălan contestaţia la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel Bucureşti.
EY: 57% dintre respondenţii directori generali se aşteaptă ca incertitudinea geopolitică şi economică să dureze mai mult de un an, iar 24% consideră că se va prelungi cel puţin trei ani
57% dintre directorii generali se aşteaptă ca incertitudinea geopolitică şi economică să dureze mai mult de un an, însă sunt mai optimişti cu privire la capacitatea lor de a gestiona volatilitatea, potrivit unui studiu EY. De asmenea, 72% consideră localizarea/regionalizarea drept o schimbare strategică pe termen lung, mulţi implementând deja măsuri pentru a spori eficienţa operaţională, iar 48% intenţionează să realizeze tranzacţii M&A anul acesta, crescând vertiginos apetitul pentru parteneriate şi alianţe strategice (73%).
O icoană împărătească Deisis, de secol XVI, intră în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României prin donaţia Asociaţiei Prietenii MNAR
Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) şi Asociaţia Prietenii MNAR anunţă intrarea în colecţiile permanente ale muzeului a unei importante icoane împărăteşti Deisis, datată în secolul XVI, achiziţionată recent de Asociaţie pentru a fi donată muzeului. Este prima achiziţie de acest tip realizată de Prietenii MNAR, gest care deschide un nou capitol în implicarea societăţii civile în sprijinul patrimoniului naţional.
Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025
Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul.
Bucureşti - Bărbat de 41 de ani, arestat preventiv după ce a agresat sexual, pe stradă, o fată de 10 ani - VIDEO
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv în Bucureşti, fiind acuzat că, la începutul lunii, a agresat sexual, pe stradă, o fetiţă de 10 ani.
Evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a aduc modificări care să vizeze mai accentuat aspecte concrete
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, modificări în Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a care să vizeze mai accentuat aspecte concrete.
Bucureşti - Bărbat de 41 de ani, arestat preventiv după ce a agresat sexual, pe stradă, o fată de 10 ani
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv în Bucureşti, fiind acuzat că, la începutul lunii, a agresat sexual, pe stradă, o fetiţă de 10 ani.
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul USR a fost adoptat de Parlament şi merge la promulgare
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani. Totodată, toate spitalele publice şi private vor fi obligate să aibă sisteme de supraveghere video în secţiile ATI şi UPU, după ce a primit votul final în Camera Deputaţilor proiectul iniţiat de deputaţii USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener şi Cristina Prună. Legea merge la Preşedinţie spre promulgare, anunţă USR.
Cluj: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a furat mai multe bunuri ale fostei partenere şi a încercat să o determine să se împace cu el, ameninţând că altfel se va sinucide sau va publica imagini compromiţătoare
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a comis mai multe fapte încercând să o determine pe fosta parteneră să se împace cu el. Astfel, bărbatul i-a furat femeii o poşetă şi un laptop, a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie şi a ameninţat că se sinucide dacă nu se va împăca cu el sau va face publice imagini compromiţătoare cu femeia.
Primarul Capitalei anunţă lucrări de refacere a carosabilului pe marile bulevarde din zona centrală a oraşului/ Vor fi refăcute şi marcajele rutiere/ Intervenţiile au loc doar noaptea, ca să nu afecteze prea mult traficul rutier - FOTO
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că au început lucrările de refacere a carosabilului pe marile bulevarde din zona centrală a oraşului, argumentând că aceste artere au nevoie urgentă de intervenţie. Bujduveanu precizează că sunt refăcute şi marcajele rutiere, iar lucrările se desfăşoară doar noaptea, pentru ca traficul rutier să fie cât mai puţin afectat.
