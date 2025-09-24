Rusia spune că Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă, aşa cum spune Trump, o ”teză eronată”. ”Rusia nu este un tigru. Rusia este asociată mai mult cu un urs. iar urşi de hârtie nu există”

15:00

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că reforma ANRE, ASF şi ANCOM merge mai departe, că statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă, el exprimându-şi speranţa ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte. Popescu arată că amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor şi alte trei proiecte cheie asumate de guvern pentru 8 octombrie îi ridică serioase îngrijorări, mai ales că decizia se pare că va veni cu doar două zile înainte de Consiliul miniştrilor de finanţe din 10 octombrie – un moment crucial, unde se discută deficitul bugetar al României şi unde orice ezitare poate influenţa evaluarea agenţiilor de rating.