Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul
Fanatik, 24 septembrie 2025 17:50
Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
Acum 30 minute
18:10
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema” # Fanatik
Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic la FANATIK SUPERLIGA conflictul iscat la Rapid între Alex Dobre și fani.
Acum o oră
17:50
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul
Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
17:40
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie # Fanatik
Dennis Man a primit un motiv de îngrijorare la începutul acestei săptămâni! Ce a anunțat presa din Olanda: „Cât mai repede posibil!”
Acum 2 ore
17:20
O legendă a Stelei a antrenat Go Ahead Eagles, adversara FCSB din Europa League. L-a pregătit pe Louis van Gaal și a intermediat transferul lui Gică Popescu la PSV # Fanatik
O legendă a Stelei a fost antrenorul principal al celor de la Go Ahead Eagles, prima adversară a FCSB din grupa de Europa League.
17:10
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari # Fanatik
Tatăl lui Vlad Pascu a pornit executarea silită împotriva proprietarului vilei de 2,3 milioane de euro care găzduiește Ambasada Bangladesh. Acesta este un controversat mogul
17:10
Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor Handbal, etapa 3. „Dulăii”, în căutarea primei victorii în Champions League # Fanatik
Dinamo - Veszprem, duelul de foc pentru „dulăi” în etapa 3 de Champions League la handbal masculin. Programul complet al rudei în Liga Campionilor, rezultate, televizări și clasament actualizat.
17:00
Vodafone: Incluziunea digitală, cheia pentru a aborda decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro # Fanatik
Vodafone a realizat raportul „Conexiune între comunități”, care arată că diviziunea digitală reprezintă o vulnerabilitate strategică majoră pentru Europa.
16:50
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”. „Briliantul” a numit o altă dezamăgire din SuperLiga: „A dispărut” # Fanatik
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut o analiză dură a situației celor de la FCSB în SuperLiga.
16:30
Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia # Fanatik
Mircea Lucescu a dat verdictul despre Cristi Chivu după 6 puncte în primele 4 etape de Serie A. Cum a comentat „Il Luce” evoluția tehnicianului lui Inter
Acum 4 ore
16:20
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv # Fanatik
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că își dorește ca președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone să rămână la FC Argeș timp de cel puțin trei ani.
16:00
Primele oferte pentru Mircea Rednic după despărțirea de Standard Liege: „E pregătit pentru o nouă provocare” # Fanatik
Mircea Rednic nu stă prea mult pe bară. Primele oferte pentru tehnicianul român după scurta aventură la Standard Liege.
15:50
Pană majoră la plățile cu cardul în România. Banca Transilvania și 24pay blocate ore întregi. Kaufland, DM și alte magazine afectate # Fanatik
Pană generalizată la plățile cu cardul pe 24 septembrie 2025: clienții BT nu au putut plăti în Kaufland, DM și alte magazine din România. Serviciul 24pay blocat complet.
15:40
Grindeanu susţine ca Bolojan să rămână în funcţie, dar avertizează: „Nu-s de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice” # Fanatik
Preşedintele PSD nu e de acord cu schimbarea premierului şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să dureze până la viitoarele alegeri.
15:20
Cum poți ajunge spion fără voie. Explicațiile fostul șef SIE în cazul sportivului din Constanța arestat în Grecia # Fanatik
Cât de ușor pot deveni turiștii români spioni în ochii autorităților din străinătate, fără să fie neapărat recrutați de vreun serviciu secret? Fostul șef SIE face lumină.
15:20
Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare” # Fanatik
Echipa la care s-a transferat Ianis Hagi, Alanyaspor, e în mijlocul unui scandal imens, fiind acuzată de jocuri de culise
15:10
Gigi Becali a recunoscut marea greșeală pe care a făcut-o la Botoșani: „Asta e!”. Are un nou remarcat la FCSB: „E fotbalist” # Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că a luat o decizie neinspirată înainte de partida FC Botoșani - FCSB, pierdută de echipa sa cu 3-1.
15:10
(P) Aparatul dentar Invisalign te ajuta sa ai o prezenta mai apreciata „pe sticla” si online! # Fanatik
Cu siguranta ai observat si tu ca majoritatea celor care apar „pe sticla” si online, indiferent ca ne referim la fotbalisti, prezentatoare, artisti etc., au o dantura si un zambet de invidiat. Un zambet perfect […]
15:00
Faza principală a Europa League debutează în această săptămână cu prima etapă a grupei unice cu 36 de echipe aliniate la start, printre acestea și FCSB, campioana României. Pentru al doilea sezon consecutiv Betano, cel […]
14:50
„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a anunțat că va avea o discuție cu Zeljko Kopic: „La Arsenal așa am jucat” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe ce poziție se simte cel mai bine în teren. Mijlocașul lui Dinamo va purta o discuție cu Zeljko Kopic vizavi de acest subiect.
14:40
Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir prietenului Gigi Becali pentru a evita dezastrul: ”Așa aș avea două variante”. Care sunt jucătorii de neînlocuit la FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat la ”Profețiile lui DON Mitică” situația dificilă prin care trece FCSB și i-a dat un sfat lui Gigi Becali.
Acum 6 ore
14:20
Ziua Mondială a Sindromului Hemolitic Uremic atipic. Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie face apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament # Fanatik
București, 24 septembrie 2025. Cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Hemolitic Uremic Atipic (SHUa), Societatea Română de Nefrologie (SRN) face un apel ferm la diagnostic timpuriu și acțiune coordonată în gestionarea acestei boli rare, severe […]
14:20
Cât de periculos a fost fumul toxic ajuns deasupra Bucureștiului. Efectele nedorite ale incendiului de la Antrefrig: ”Noi am respirat partea cancerigenă” # Fanatik
Incendiul devastator de la depozitul Antrefrig a pus Bucureștiul sub cod roșu de poluare. Cât de periculos este fumul pentru sănătatea locuitorilor?
14:10
Gloriile Rapidului, la un pas să preia clubul înaintea lui Dan Şucu: “Puteau fi patronii clubului azi! Am vorbit cu Şumi, cu Pancone, cu Daniel Niculae” # Fanatik
Rapid putea avea alți acționari decât Dan Șucu și Victor Angelescu. Cine puteau salva echipa încă din ligile inferioare.
14:10
Live video Europa League, etapa 1. Incidente înainte de Nice – AS Roma. Peste 100 de fani au fost arestați # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 1. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori și statistici după fiecare meci.
14:00
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo # Fanatik
Regretă sau nu Gigi Becali transferul lui Dennis Politic de la Dinamo? Ce sumă uriașă a investit patronul campioanei în extrema stângă
13:40
Mircea Lucescu s-a destăinuit italienilor, după ce a fost reconfirmat la naționala României: „E greu. Fotbaliștii mei nu joacă” # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre echipa națională a României. Ce a spus despre jucătorii care evoluează sub tricolor.
13:20
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo” # Fanatik
Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a reacționat după ultimele afirmații făcute de tehnicianul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini.
13:10
Olandezii au ironizat-o pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Cu ce echipe din Eredivisie au comparat-o pe campioana României: „Au câteva clase peste” # Fanatik
FCSB debutează pe terenul lui Go Ahead Eagles în grupa de Europa League, iar presa olandeză i-a ironizat pe ”roș-albaștri” înaintea întâlnirii.
12:50
Meci de risc maxim în Bănie! Peste 3.500 de fani, pregătiți să creeze „infern“ la returul România – Ungaria, după scenele de la Debrecen # Fanatik
Peste 3.500 de fani, printre care și ultrași din galeriile de fotbal ale celor două rivale din oraș, vor fi prezente la Sala Polivalentă pentru a le face viață grea maghiarilor.
12:40
Dezvăluire bombă! „Uite-l pe ăla de lângă tine, l-am făcut fotbalist”. Eugen Trică a recunoscut: „E adevărat! Cu pumni și ghete în cap”. Exclusiv # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre tensiunile dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, iar Eugen Trică și Sorin Cârțu au venit cu exemple personale.
12:30
Gigi Becali și-a făcut calculele de play-off: “Trebuie să legăm cinci victorii! Craiova şi Rapid nu pot ieşi” # Fanatik
FCSB luptă pentru a ajunge în play-off, după startul de sezon extrem de slab. Ce calcule a făcut Gigi Becali pentru următoarele meciuri.
Acum 8 ore
12:10
Sorin Căliniuc a câștigat lupta cu o accidentare horror: „Am avut retina dezlipită”. Revenire explozivă în Colosseum Tournament. Exclusiv # Fanatik
Sorin Căliniuc, cel mai bun kickboxer român la categoria 70 kg, a câștigat lupta cu o accidentare cumplită și e gata de revenirea în Colosseum Tournament
11:50
Dumitru Dragomir, apel public pentru judecători în „cazul Bocciu”: „Să-i ridice interdicția. Sunt puțini în lume ca el care fac asta” # Fanatik
Dumitru Dragomir cere public rezolvarea cazului lui Liviu Ungureanu, zis și Bocciu. Ce a spus despre liderul galeriei de la Rapid.
11:50
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune # Fanatik
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului care a avut loc recent în Capitală? Detalii inedite ies la iveală!
11:50
Dumitru Dragomir, profeție uluitoare legată de verdictul CCR pe Pachetul 2: „Ilie Bolojan face o mare greșeală. Împarte iar țara în două” # Fanatik
Dumitru Dragomir a anticipat ce se va întâmpla după ce CCR se va pronunţa asupra legilor din Pachetul 2, pe care Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament.
11:30
Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Fundașul lateral român, dorit de o forță a Europei # Fanatik
Andrei Rațiu o poate părăsi pe Rayo Vallecano în iarnă. Cine este echipa de top din Europa care îl vrea pe internaționalul român.
11:20
Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB: “Prietenia se termină aici! Dacă îţi baţi joc, avem o problemă! Unii nu înţeleg unde joacă” # Fanatik
Gigi Mustață a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un mesaj fără precedent pentru jucătorii de la FCSB. Ce spune liderul Peluzei Nord despre forma slabă a echipei.
11:20
Cine s-ar afla, de fapt, în spatele mesajelor de amenințare trimise în grădinițe, școli și spitale. Cât de îngrijorați trebuie să fie părinții. ”Orice e posibil” # Fanatik
Amenințări prin email la școli, grădinițe și spitale din România. Cine se află la originea mesajelor de amenințare trimise recent?
11:00
Reghecampf şi Vivi Răchită, contre în direct despre degringolada FCSB: “Nu mă provoca!” / “Nu îşi mai respectă liderul” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf și Vivi Răchită au discutat despre problemele de la FCSB și au adus în discuție una dintre cele mai importante aspecte care provoacă tensiuni la echipă.
10:40
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!” # Fanatik
Refuzul lui David Popovici de a merge în America nu i-a descurajat pe aceștia, care au "furat" României una dintre cele mai talentate sportive
10:30
Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris # Fanatik
Gala decernării Balonului de Aur nu a fost lipsită de momente controversate. Unul dintre invitați a purtat o broșă cu steagul Palestinei. Despre cine e vorba.
Acum 12 ore
10:10
Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat” # Fanatik
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin la Tottenham. Ce a spus impresarul fundașului despre viitorul său la echipa din Premier League.
10:00
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului: ”Știi cât m-au înjurat pe mine?” / ”Tu le arătai fundulețul” # Fanatik
Dănuț Lupu și Robert Niță au avut un dialog încins la FANATIK SUPERLIGA pe tema scandalului dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului.
09:50
Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele meci FCSB – Universitatea Craiova # Fanatik
LPF a anunțat programul etapei a 12-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de interesante. În această rundă este programat derby-ul FCSB - Universitatea Craiova.
09:40
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!” # Fanatik
Jurnaliștii olandezi au reacționat înainte de meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Ce au spus despre patronul Gigi Becali.
09:20
Gigi Becali pregătește rezilieri la FCSB. „Nu mai poate, are doar două viteze: a-ntâia și a doua. O să vorbesc cu el în iarnă” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că va negocia în iarnă cu un jucător de la FCSB care se află într-o situație dificilă la echipă. Contractul acestuia ar putea fi reziliat.
09:10
Un fost jucător de la FCSB, Craiova, Rapid și CFR Cluj a comentat începutul nebun din SuperLiga. Ce spune de meciurile din cupele europene: „Îi ajută să se calibreze” # Fanatik
Fostul internațional român a analizat începutul de sezon din SuperLiga. Ce spune despre startul dezastruos de sezon al celor de la FCSB și CFR Cluj.
08:50
Eugen Neagoe, noul antrenor al Petrolului, a intrat în pâine și a făcut deja prima radiografie a lotului, trimițând zece jucători să joace la liga a treia
08:40
Marius Șumudică, sfat pentru Dobre după ce s-a luat la ceartă cu suporterii: „Când semnezi cu Rapid, trebuie să știi unde te duci”. Comparație cu FCSB # Fanatik
Marius Șumudică s-a implicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în scandalul de la Rapid, dintre Alex Dobre și suporteri
08:30
Jaf de 100.000 de euro din casa selecționerului! Hoții au intrat prin bucătărie și au luat tot ce au prins de valoare # Fanatik
Antrenorul naționalei Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a fost prădat în casa lui din periferia Lisabonei, hoții provocând o pagubă serioasă
