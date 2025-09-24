Bolojan anunță că funcționarii guvernamentali care au fost în stradă la proteste în loc să muncească nu vor fi plătiți: ”Să fii și pontat și plătit nu este corect în niciun domeniu”
Aktual24, 24 septembrie 2025 17:50
Premierul Ilie Bolojan a precizat, miercuri, 24 septembrie, că angajații Guvernului care au participat la proteste nu vor fi plătiți pentru timpul petrecut în stradă. Într-o conferință de presă, Bolojan a fost întrebat despre acuzațiile sindicatului de la Guvern, conform căruia șeful Cancelariei prim-ministului, Mihai Jurcă, a cerut lista angajaților care au protestat. ”Știu că […]
Premierul Ilie Bolojan a precizat, miercuri, 24 septembrie, că angajații Guvernului care au participat la proteste nu vor fi plătiți pentru timpul petrecut în stradă. Într-o conferință de presă, Bolojan a fost întrebat despre acuzațiile sindicatului de la Guvern, conform căruia șeful Cancelariei prim-ministului, Mihai Jurcă, a cerut lista angajaților care au protestat. ”Știu că […]
2 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA din ianuarie în urma măsurilor luate de administrația Trump: ”Cifrele nu mint” # Aktual24
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat marți că peste 2 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA din 20 ianuarie, marcând ceea ce oficialii au numit o piatră de hotar istorică în reluarea represiunii imigrației ilegale de către președintele Donald Trump. Conform unui comunicat de presă al DHS, totalul include aproximativ 1,6 milioane de […]
Zalujnîi: „Inovația tehnologică este singura ieșire din războiul de poziții”. Lecțiile de pe front și un plan în 5 pași pentru Ucraina # Aktual24
Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant al armatei, susține că inovația tehnologică este „principala cale” prin care Kievul poate rupe impasul letal al războiului de uzură cu Rusia. După vizita la salonul de apărare DSEI 2025 de la Londra, el revine asupra analizei sale din 2023 — când avertiza asupra revenirii […]
Ambasada Chinei îl promovează pe Severin, condamnat penal pentru corupție. Beijingul, încântat că Severin îi atacă pe ”președintele ilegitim Nicușor Dan” și pe ”premierul macronist Bolojan” # Aktual24
Un articol publicat de de Adrian Severin pe un site de scandal din Iași (Bună ziua, Iași), apropiat de izolaționiștii anti-UE, este promovat pe contul oficial de Facebook al Ambasadei Chinei în România. Reamintim că Severin este condamnat penal pentru fapte de corupție. „Semănători de vânt „pro-occidentali” atrag taifunul Orientului asupra României”, este articolul lui […]
Premierul Bolojan: România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB # Aktual24
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanţii Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor creşte la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus […]
Bolojan, tăios: ”Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu. Voi sta în această funcție cât pot face ceva relevant” # Aktual24
Premierul Bolojan a avut miercuri, 24 septembrie, o replică tăioasă după ce a fost întrebat într-o conferință de presă dacă va demisiona în cazul în care CCR respinge legea pensiilor speciale pentru magistrați. ”Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituțională. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut […]
Rusia crește TVA-ul. Vladimir Putin are nevoie de mai mulți bani pentru a finanța războiul # Aktual24
Războiul împotriva Ucrainei costă în mod clar economia rusă mai mult decât ar vrea Moscova să ne facă să credem. Acum, guvernul vrea să profite de cetățeni. Rusia trebuie să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei cu o creștere a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Pentru bugetul din 2026, Ministerul Finanțelor de la Moscova intenționează să crească […]
A fost arestat autorului atacului cibernetic care a provocat haos la Aeroportul Heathrow și pe aeroporturi europene # Aktual24
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în cadrul unei anchete privind atacul cibernetic care a provocat o prăbușire a sistemelor IT utilizate pentru check-in și îmbarcare la Heathrow și alte aeroporturi europene în weekend. Mii de persoane s-au confruntat cu întârzieri și anulări după atacul asupra sistemelor IT utilizate pentru check-in și îmbarcare, […]
Un nou sondaj arată că 76% dintre americani cred că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace. Ce cred americanii și despre atitudinea președintelui față de războiul din Ucraina # Aktual24
În ciuda afirmațiilor repetate ale lui Donald Trump și ale susținătorilor săi conform cărora președintele merită să câștige Premiul Nobel pentru Pace, se pare că majoritatea americanilor nu sunt de acord, arată un nou sondaj. Puțin peste trei sferturi dintre adulții americani, 76%, spun că Trump nu merită să câștige râvnitul premiu, comparativ cu 22% […]
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, miercuri, 24 septembrie, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei „situaţii apocaliptice”. El mai spus că ”nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”. „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că […]
Mercenarul Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu, a fost reținut miercuri, 24 septembrie, în Dubai, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire generală, face demersuri pentru a obține azil în Rusia, a declarat acum o săptămână procurorul general Alex Florența, într-o conferință de presă. Florența a menționat că […]
O nouă alertă la Miheşu de Câmpie, unde Emil Gânj și-a comis crima. O femeie a sunat la 112 că fiica şi nepotul ei minor au fost luați cu forța într-o mașină # Aktual24
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, miercuri, că o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat, la Dispeceratul 112, faptul că fiica şi nepotul ei minor ar fi fost luaţi cu forţa şi urcaţi într-o maşină de către un bărbat şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută. „La data de 24 septembrie a.c., […]
Kremlinul s-a supărat pe Trump: ”Este o mare greşeală să se creadă că Ucraina va putea recupera teritoriile pierdute” # Aktual24
Kremlinul a susţinut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale şi că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina va putea recupera teritoriile pierdute, transmite Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că forţele ruse ”luptă fără ţintă de trei ani şi jumătate”. Purtătorul de cuvânt al […]
Erorile lui Musk. Administrația Trump reangajează sute de angajați federali concediați de agenția DOGE, care a fost condusă de Elon Musk # Aktual24
Sute de angajați federali care și-au pierdut locurile de muncă în cadrul campaniei de reducere a costurilor a lui Elon Musk sunt rugați să se întoarcă la muncă. Administrația Serviciilor Generale (GSA) le-a dat angajaților – care gestionau spațiile de lucru guvernamentale – termen până la sfârșitul săptămânii pentru a accepta sau a refuza reintegrarea, […]
Marea Britanie este deschisă specialiștilor străini, spre deosebire de SUA, care îngreunează accesul – ministrul Finanșelor de la Londra # Aktual24
Marea Britanie va facilita atragerea specialiștilor din întreaga lume într-un moment în care SUA îngreunează acest lucru, a declarat ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, referindu-se direct la revizuirea recentă a politicii americane privind vizele. Vineri, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o creștere de 50 de ori a costului permiselor pentru lucrători calificați, la […]
Mascații au intrat peste clanul Cârpaci chiar când făceau vrăji. Au găsit un arsenal, inclusiv o grenadă activă – VIDEO # Aktual24
Mascații au efectuat miercuri, 24 septembrie, două percheziții la membri ai clanului Cârpaci din Timișoara, unde au găsit un adevărat arsenal. Membrii clanului au fost surprinși chiar când făceau vrăji. ”La data de 24 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul […]
Delirul de miercuri al lui Georgescu în fața Poliției: ”Este teroare contra mea, rechizitoriul îl cred doar cei care cred în Scufița Roșie. Specialiști de prestigiu așa spun în toată media” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut, miercuri, 24 septembrie, un nou discurs delirant în fața IPJ Ilfov, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. El a fost așteptat de mai multi parlamentari AUR, veniți în semn de susținere, așa cum parlamentarii PSD veneau când Liviu Dragnea era audiat la DNA, ”Eu vă spun că […]
Președintele SUA, Donald Trump, a spus despre criza climatică că este „cea mai mare înșelătorie”. El a făcut declarația la Adunarea Generală a ONU. „Toate aceste predicții făcute de ONU și de multe alte organizații, adesea cu intenții rele, s-au dovedit a fi greșite. Au fost făcute de oameni nebuni a căror muncă le-a costat […]
Trump promite că-l va împiedica pe Viktor Orbán să mai cumpere petrol rusesc: ”O să se oprească”. Ce spune Budapesta # Aktual24
Liderul american Donald Trump a declarat că îl va forța pe premierul ungar Viktor Orbán să renunțe la petrolul rusesc. În timpul unei conversații cu jurnaliștii, lui Trump i s-a reamintit că premierul ungar a refuzat să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, relatează RBC Ukraine. „Este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el, […]
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie verdictul în privința pensiilor magistraților # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru data de 8 octombrie pronunțarea în dosarul privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, una dintre cele mai controversate măsuri asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Aceasta este una dintre cele patru sesizări pentru care CCR a decis să amâne dezbaterea, în contextul în care pachetele […]
PSD insistă să blocheze reforma administrativă a lui Bolojan. Noul proiect cu care a venit in fața premierului: reducere de 5% cheltuieli de personal # Aktual24
PSD refuză în continuare să accepte disponibilizări din rândul angajaților primăriilor cu riscul ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD are un nou proiect prin care să ”reducă” doar cheltuielile. Astfel, PSD propune ca ”reforma” în administrație să arate astfel: reducere de 5% cheltuieli de personal și 5% […]
A picat moțiunea AUR contra ministrului Diana Buzoianu. 200 de parlamentari au votat împotrivă # Aktual24
Moțiunea simplă inițiată de AUR contra ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a a fost respinsă miercuri, 24 septembrie, în Parlament cu 200 de voturi. În favoarea moțiunii au votat doar 87, iar 15 s-au abținut. Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat marți un atac violent la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), susținând că aceasta este […]
Un nou val de amenințări cu atacuri armate în școli și spitale din România: autoritățile au deschis anchete în 24 de județe, iar un adolescent a fost audiat # Aktual24
Un nou val de mesaje amenințătoare a vizat recent unități școlare și medicale din întreaga țară, iar autoritățile au deschis anchete în 24 de județe pentru a stabili sursa acestor atacuri. Printre zonele afectate se numără Caraș‑Severin, Galați, Tulcea, Hunedoara, Buzău, Teleorman și multe altele. Potrivit poliției, citate de News.ro, amenințările au fost primite pe […]
Prăbușire spectaculoasă în Bangkok: Un crater uriaș a înghițit o arteră principală din capitala Thailandei – VIDEO # Aktual24
Un crater uriaș s-a deschis marți în inima Bangkokului, afectând una dintre cele mai circulate artere din capitala thailandeză și provocând panică printre trecători. Incidentul a avut loc în apropiere de Spitalul Vajira, pe bulevardul Samsen, în districtul Dusit, și a dus la închiderea traficului în zonă. Potrivit autorităților locale, citate de Associated Press, craterul […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dispus să se întâlnească în Kazahstan cu Vladimir Putin # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un summit bilateral organizat în Kazahstan – o locație propusă de Ucraina și susținută de state occidentale și Turcia. „Am propus o întâlnire în Turcia, Arabia Saudită, Qatar, în țări europene neutre precum Austria și Elveția. Am spus: Chiar […]
Postare bizară a fostului realizator TV Mădălin Ionescu: „Oamenii din vechime trăiau 900 de ani pentru că aveau un alt ADN – și poate încă trăiesc” # Aktual24
Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu revine în atenția publicului, nu printr-un nou proiect media, ci printr-o declarație neobișnuită, care a adunat reacții dintre cele mai diverse pe rețelele sociale. Într-o postare publică, Ionescu afirmă că în vechime oamenii trăiau 700, 800 sau chiar 900 de ani, pentru că „aveau un alt ADN – complet, […]
La nici o zi după ce Trump a anunțat că paracetamolul provoacă autism, dr Flavia Groșan afirmă: „Niciodată nu am folosit paracetamolul. Știință? Poate. Intuiție, sigur.” # Aktual24
Dr. Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea care a devenit un nume cunoscut în spațiul public din România în timpul pandemiei de COVID-19 și a provocat recent un nou scandal, afirmând că persoanele vaccinate pot transmite simptome bizare celor nevaccinate revine iarăși în centrul atenției. La doar câteva ore după ce Donald Trump a anunțat […]
Tragedie la Timișoara: Un băiețel de 6 ani a fost găsit mort în baie, după ce probabil s-a electrocutat cu un uscător de păr # Aktual24
O tragedie cumplită a zguduit marți după-amiază un cartier din Timișoara, unde un copil de doar 6 ani a fost găsit fără suflare în baia locuinței sale. Alerta s-a dat în jurul orei 16:00, printr-un apel disperat la 112, efectuat de mama micuțului. Potrivit primelor informații, citate de Opinia Timișoarei, copilul fusese lăsat singur în […]
Casa Albă a solicitat o anchetă după ce scara rulantă pe care se aflau Donald Trump și soția s-a blocat, iar Prima Doamnă a fost obligată să urce cu pantofii cu toc înalt # Aktual24
La sosirea sa la cea de-a 80-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, au trecut printr-un incident neașteptat. Scara rulantă pe care se aflau s-a oprit brusc după ce a funcționat doar pe o scurtă distanță, iar Melania, purtând pantofi […]
Elena Udrea îi acuză pe „Coldea și serviciile secrete franceze” că i-ar fi făcut celebrele poze de la Paris, din 2014 # Aktual24
Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a declarat recent că știe neoficial cine a realizat fotografiile devenite celebre în 2014, în care apărea la Paris alături de Alina Bica, la acea vreme procuror-șef al DIICOT. Într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, Udrea a susținut că imaginile nu ar fi fost întâmplător surprinse, ci ar […]
Ucraina îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să pună capăt războiului, promite președintele Zelenski # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că Ucraina este pregătită să nominalizeze pe fostul președinte american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, în cazul în care acesta reușește să pună capăt războiului care afectează regiunea. Afirmația a fost făcută în timpul unui interviu acordat postului de radio Deutsche Welle (DW), fiind preluată de […]
Procurorul general Alex Florența, după ce Diana Șoșoacă a acuzat „o încercare jalnică de a mă intimida”: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florența, a comentat, marți seară, situația europarlamentarei Diana Șoșoacă, care este cercetată într-un dosar penal complex ce include acuzații de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Șoșoacă, lider al partidului S.O.S. România, a fost citată la Parchetul General, însă nu s-a prezentat, invocând faptul că […]
CCR dezbate miercuri sesizările privind pachetul legislativ asumat de Guvern, dar decizia privind pensiile magistraților ar putea fi amânată # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) se reunește miercuri, 25 septembrie, pentru a analiza nouă sesizări de neconstituționalitate ce vizează pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea la începutul lunii septembrie. Conform informațiilor obținute de G4Media.ro, decizia privind legea pensiilor magistraților va fi amânată, din cauza divergențelor majore în rândul judecătorilor constituționali. Surse apropiate […]
Dezastru în Taiwan: Cel puțin 14 morți și 124 dispăruți după ruperea unui lac baraj de către taifunul Ragasa # Aktual24
Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 124 sunt date dispărute în Taiwan, după ce un lac de baraj natural s-a rupt în urma ploilor torențiale aduse de super-taifunul Ragasa, care a lovit insula în această săptămână. Informațiile au fost confirmate de autoritățile locale și preluate de mai multe surse internaționale, inclusiv The Associated […]
Claudia Cardinale, una dintre legendele cinematografiei europene, a murit la vârsta de 87 de ani # Aktual24
Actrița franco-italiană Claudia Cardinale, considerată una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene din anii ’60 și ’70, a încetat din viață marți, la vârsta de 87 de ani, la reședința sa din Nemours, lângă Paris. Informația a fost confirmată de impresarul ei, scrie Corriere dela Serra. Născută la Tunis, pe 15 aprilie 1938, […]
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în 2024 a fost găsit vinovat și riscă acum închisoarea pe viață # Aktual24
Ryan Routh, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat marți de un juriu federal american pentru toate capetele de acuzare ce vizează o tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump, în 2024. Incidentul a avut loc pe unul dintre terenurile de golf deținute de Trump în Florida, cu doar două […]
Trump, schimbare majoră de atitudine față de Ucraina și Zelenski: ”Avem un mare respect pentru modul în care Ucraina luptă. Este o luptă extraordinară, uimitoare” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat marți, la New York, că țările membre NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian. Afirmațiile au fost făcute în marja Adunării Generale a ONU, după mai multe incidente recente în care drone și avioane rusești au traversat spațiul aerian al Alianței. Întrebat de jurnaliști […]
O decizie a consilierilor din centrul Poloniei, de a-l numi pe Iisus Hristos „rege al powiatului” a fost anulată de guvernatorul regiunii, care a numit măsura ilegală # Aktual24
O decizie a consilierilor districtuali religioși din centrul Poloniei, de a-l numi pe Iisus Hristos rege al powiatului (județului) lor a fost anulată de guvernatorul regiunii, care a numit măsura ilegală. Orașul Maków Mazowiecki a atras atenția la sfârșitul lunii august, când consilierii au luat decizia de a-l numi pe Iisus Hristos Rege al powiatului […]
Marele incendiu din Pantelimon, aer irespirabil în multe zone ale Capitalei. Peste 100 de pompieri luptă cu flăcările – VIDEO # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis inițial un mesaj Ro-Alert, urmat apoi de alte trei, care vizează sectoarele 2, 3, 4 și 5. Norul […]
Punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții de miercuri spre joi, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk. Polonia și-a închis granița cu Belarus luna aceasta, ca urmare a exercițiilor militare conduse de Rusia care au loc în Belarus, potrivit TVP World. Îngrijorările Poloniei, membră a alianței […]
Trump spune că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat, marți, că este de părere că țările membre NATO ar trebui să doboare avioane rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, în condițiile în care alianța se confruntă cu potențialul unei extinderi a războiului în Ucraina. „Da, cred”, a spus Trump când a fost întrebat dacă țările membre NATO […]
Cancelarul Merz: ”Datorită dimensiunii și puterii sale economice, Germania este trebuie să aibă cea mai puternică armată din NATO din zona europeană” # Aktual24
Germania a alocat miliarde pentru a-și consolida echipamentul militar după ani de neglijență. Acum încearcă să convingă mai mulți oameni să se alăture și să se înroleze în armată (Bundeswehr). La mai mult de 3 ani și jumătate după ce invazia Ucrainei de către Rusia a declanșat eforturile de revitalizare a Bundeswehr-ului, necesitatea consolidării armatei […]
Discursul lui Donald Trump la ONU nu a oferit atât o viziune globală, cât un avertisment – urmați exemplul Americii în materie de imigrație și energie sau vă veți confrunta cu distrugerea totală, comentează BBC. În ceea ce privește imigrația, el a numit-o „problema politică numărul unu a timpului nostru”. El a spus că națiunile […]
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit pe larg, în cadrul Adunării Generale a ONU, despre Iran, spunând că poziția sa „este foarte simplă”. „Nu se poate permite ca principalul sponsor al terorismului din lume să dețină cea mai periculoasă armă”, a spus Trump. Potrivit BBC, președintele american a adăugat că, după preluarea mandatului în ianuarie, […]
NASA pregătește prima misiune lunară cu echipaj uman din ultimii 50 de ani: Patru astronauți în jurul Lunii și dincolo de ea # Aktual24
NASA a anunțat că speră să trimită, în februarie, astronauți într-o călătorie de zece zile în jurul Lunii. Agenția spațială americană se angajase anterior să lanseze misiunea cel târziu la sfârșitul lunii aprilie, dar a declarat că își propune să devanseze această dată. Au trecut 50 de ani de la ultima misiune lunară cu echipaj […]
O americancă a primit peste 4 ani de închisoare pentru că a încercat să vândă la licitație Graceland, casa lui Elvis Presley, pentru o datorie fictivă # Aktual24
O femeie din statul american Missouri a fost condamnată, marți, la peste patru ani de închisoare pentru tentativa de fraudare a familiei lui Elvis Presley, încercând să vândă la licitație Graceland. Tribunalul din Memphis a condamnat-o pe Lisa Jeanine Findley, în vârstă de 54 de ani, la patru ani și nouă luni de închisoare, plus […]
Incendiu la un depozit din zona Pantelimon. A fost trimis mesaj RoAlert din cauza fumului # Aktual24
Pompierii bucureșteni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui depozit din Sectorul 2. Hala, aflată în zona Șoseaua Pantelimon, are destinație de refrigerare. Se acționeaza pentru localizarea incendiului. Locuitorii din zonă au primit un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. La fața locului au ajuns […]
Cele mai recente sondaje de opinie au pus Alianța pentru Unirea Românilor la intenție de vot de 40%, în medie. Este un scor pe care îl are de câteva luni și este mai mult decât dublu față de cât a luat partidul la alegerile parlamentare din decembrie. Primul partid care ar trebui să se teamă […]
Un bărbat din Arad s-a urcat pe un pod și a amenințat că se aruncă. Până acum s-a urcat pe același pod de nouă ori # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 50 de ani s-a urcat, marți, pe podul Traian din Arad și a amenințat că sare. După aproximativ o oră de discuții, timp în care traficul a fost blocat, bărbatul a fost coborât cu scara de către pompierii arădeni. Bărbatul este deja un obișnuit al Podului Traian, pe care îl […]
