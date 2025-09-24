Stellantis suspendă producția în mai multe uzine
Profit.ro, 24 septembrie 2025 17:50
Constructorul auto Stellantis a anunțat că va suspenda producția în mai multe uzine ale sale, ca urmare a scăderii vânzărilor unor modele pe piețele europene. Compania a înregistrat o scădere de peste 6 procente în acest an, în timp ce piața de autoturisme din Europa a rămas la un nivel aproximativ similar cu cel din 2024.
• • •
