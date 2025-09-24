Sunt gata lucrările de asfaltare din intersecția Bd. Timișoara cu Str. Brașov. STB: Lucrările au fost făcute pe timp de noapte
24 septembrie 2025 17:50
Societatea de Transport București (STB) a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului din intersecția Bulevardului Timișoara cu Strada Brașov. Potrivit STB, lucrările au fost realizate pe timp de noapte, pentru a reduce impactul asupra
Societatea de Transport București (STB) a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului din intersecția Bulevardului Timișoara cu Strada Brașov. Potrivit STB, lucrările au fost realizate pe timp de noapte, pentru a reduce impactul asupra
Ordine și disciplină cu dl. Ciucu, imperativ prin Cartierul Grozăvești: „Să fie ordine! Da, îmi place ordinea! Reproșurile cu trotuare prea largi mă lasă impasibil"
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat printr-o postare pe Facebook că zona Grozăvești, în special partea din jurul străzii Economu Cezărescu, a intrat într-un proces de modernizare și chiar începe să prindă contur. Cartierul
VIDEO | Dl. Băluță Misteriosul: „Pregătim o surpriză lângă Parcul Tudor Arghezi!" Suspansul din Metalurgiei ține până joi, când misterul va fi risipit la o conferință de presă
Daniel Băluță a decis să fie misterios și să transmită un mesaj pentru bucureștenii din zona Metalurgiei, Sectorul 4: Administrația de sector pregătește o surpriză, chiar lângă parcul Tudor Arghezi. Marele anunț va fi făcut
Cine e adolescentul din București, suspectat că a trimis mesaje amenințătoare la sute de școli, grădinițe și spitale. La 15 ani, FBI îl acuza că a amenințat cu bombă instituții din SUA
Oamenii legii au ridicat de pe stradă un elev de 17 ani din București, suspect că ar fi trimis mesajele de amenințare către școli și spitale din Capitală și țară, iar acum ies la iveală
FOTO | Hopincă, sfat pentru bucureșteni: Evitați deplasările în zona unde s-a produs incendiul de la Antrefrig. „Fumul continuă să afecteze zona"
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, anunță că în urma incendiului de la Antrefrig din cartierul Pantelimon nu au existat victime. În continuare fumul afectează zona, motiv pentru care edilul îi sfătuiește pe bucureșteni să evite
Noi lucrări la rețeaua termică, explicația pentru disperarea bucureștenilor din Sectorul 5. Aplicația nu vede avariile, robinetul nu vede apa caldă
În Sectorul 5, Termoenergetica București anunță lucrări de reparații pe conductele vechi de peste 40 de ani și astfel vine explicația pentru situația termo îngrozitoare pe care o trăiesc bucureștenii de aici. „Ce tare era
Agresiune sexuală asupra unei fetițe, pe o stradă din București. Un bărbat de 41 de ani, arestat preventiv, după ce a atacat o copilă de 10 ani
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresta sexual o copilă de doar 10 ani. Tragicul incident s-a întâmplat în Sectorul 2 al Capitalei. Fetița ar fi mers singură
FOTO | Reparații asfaltice pe bulevarde din București – Calea Victoriei, Magheru, Basarabia, Pallady… Nimic despre Bd. Regele Mihai, unde mașinile se clatină pe asfalt ca bărcile pe apă
Bucureștenii care circulă zilnic prin centrul orașului vor avea parte, în perioada următoare, de străzi reabilitate și marcaje rutiere noi. Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor București, a început lucrări ample de refacere a carosabilului pe
FOTO | Accident îngrozitor, auto vs moto, la intersecția 13 Septembrie cu Panduri. Motociclistul, proiectat la câțiva metri pe șosea. „Ambulanță cu medic, oprită din trafic"
Un accident îngrozitor, cu auto vs moto, s-a produs, cu puțin timp în urmă, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Panduri. Motociclist proiectat la câțiva metri pe șosea după accidentul din 13 Septembrie
„Aici sunt banii dumneavoastră" ⛪ Primele imagini din Catedrala Mântuirii Neamului, cu interiorul eliberat de schele. Peste o lună va fi mare slujbă de sfințire
Se fac ultimele pregătiri pentru unul dintre cele mai importante evenimente religioase de anul acesta, anume sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc în data de 26 octombrie, în ajunul sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. Reprezentanții
Dezbaterea zilei printre bucureșteni, după incendiul din Pantelimon, de la depozitul Antrefrig: „Să vezi acum blocuri, zona e mină de aur pentru dezvoltatori"
Un incendiu violent a izbucnit, seara trecută, în Pantelimon, Sectorul 2, în zona depozitului Antrefrig, iar acum s-a pornit marea dezbatere printre bucureșteni. Mai mulți oameni susțin că zona respectivă este râvnită și vânată de
FOTO | Amenzi pe șantierele Termoenergetica și pe cel de pe linia de tramvai de pe Pallady, unde semnalizările sunt necorespunzătoare și gardurile lipsesc
Brigada Rutieră a desfășurat, pe 20 septembrie, o acțiune de verificare a lucrărilor desfășurate pe drumurile publice din București, pentru a evalua modul în care acestea afectează fluența traficului. Rezultatul: nouă societăți executante au fost
Podul peste infama barieră de la Petricani a fost aprobat, lucrările încep la anul. În fiecare zi, în această zonă din nordul Bucureștiului sunt blocaje infernale
A fost aprobat podul peste bariera de la șoseaua Petricani. Iar lucrările vor începe peste 12 luni. Valoarea podului peste bariera de la șoseaua Petricani se ridică la 400 de milioane de lei. În fiecare
„Parcă trăim un experiment social!" Falsele promisiuni de remediere au ajuns să enerveze bucureștenii mai mult decât lipsa apei calde. Termo-situația la zi e un dezastru
O mulțime de bucureșteni trăiesc fără apă caldă, de mai multe zile, iar oamenii sunt sătuli de falsele promisiuni de remediere. Se simt mințiți în fiecare zi, duși cu zăhărelul de anunțul „apa caldă vine
Pâine proaspătă, miere și cozonaci, în acest weekend, la piața volantă din cartierul Aviației. Sunt prezenți peste 15 producători locali
Vești bune pentru iubitorii de mâncare sănătoasă. Timp de două zile, sâmbătă și duminică (26-28 septembrie) va avea loc o nouă ediție a Pieței volante din Sectorul 1. Cartierul Aviației devine gazda unei adevărate sărbători
ALERTĂ | O mașină s-a răsturnat pe Șoseaua Giurgiului, „până în Luică", spune un martor. Trafic paralizat
Incident rutier grav în Sectorul 4 al Capitalei: O mașină s-a răsturnat pe Șoseaua Giurgiului, în urmă cu scurt timp. Nu se știe dacă în accident sunt implicate și alte mașini. Mașina răsturnată este „până
Dl. Bolojan ne vorbește, azi, la câteva ore după ce CCR a amânat deciziile pentru 4 din cele 5 legi pentru care Guvernul și-a asumat răspundere (inclusiv pensiile magistraților)
Premierul Ilie Bolojan va avea, azi, o conferință de presă, începând cu ora 16:00, la câteva ore după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat deciziile pentru 4 din cele 5 legi pentru care
Scoateți gecile, un val de aer rece se apropie cu repeziciune de București. Prognoza specială pentru Capitală ne anunță zile de toamnă acră, inclusiv în weekend
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală. Vremea se va răci începând de mâine, 25 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii au anunțat că maxima termică va fi de 21
FOTO | Fenomen ciudat în Berceni, unde dispar trotuare și apar locuri de parcare. Străzi unde mergi ori ca mașinile, ori prin tufiș, ori înveți scheme Spiderman și escaladezi ziduri
Să mergi în siguranță, fără să ciulești urechile ca să-ți dai seama dacă se apropie o mașină pe aleile din zona Șoseaua Berceni – Strada Turnu Măgurele, a devenit un sport extrem. Administrația locală a
FOTO | Ironia zilei în București. Colecție de gunoaie, colier de mizerie pe străzile Colecției și Colierului din S1. Mormanele sunt atât de mari că aproape blochează trecerea
În ultimul timp străzile Capitalei s-au umplut de deșeuri. Situația este extrem de crritică, mai ales în Sectorul 2. Astăzi, 24 septembrie, un bucureștean a semnalat un focar de infecție chiar în Sectorul 1. Imaginea
ESENȚIAL | Elev de 17 ani din București, luat de pe stradă după noua serie de amenințări cu arma trimise, pe e-mail, la sute de școli și spitale din București și din țară
Un elev de liceu din București, în vârstă de 17 ani, a fost reținut după ce-a de a doua serie de amenințări cu arma, trimise pe e-mail la școli și spitale din capitală și din
BREAKING | Din nou alertă în școli și spitale din București, după o nouă serie de amenințări trimise pe e-mail în Capitală și în jumătate de țară. Tânăr de
Un nou val de amenințări grave a fost transmis astăzi, 24 septembrie, către zeci de școli, spitale și instituții publice, inclusiv sedii ale poliției din București și din peste 20 de județe. Mesajele au […] Articolul BREAKING | Din nou alertă în școli și spitale din București, după o nouă serie de amenințări trimise pe e-mail în Capitală și în jumătate de țară. Tânăr de 17 ani, dus la audieri apare prima dată în B365.
VIDEO | Accident grav, cu 3 victime și mașină răsturnată pe Autostrada A3, pe sensul spre București. Circulație restricționată # B365.ro
Traficul este restricționat pe Autostrada A3 București-Ploiești, în această dimineață, ca urmare a unui accident în care au fost implicate două mașini. S-a întâmplat în zona localității Independența din județul Prahova. Un accident cu două […] Articolul VIDEO | Accident grav, cu 3 victime și mașină răsturnată pe Autostrada A3, pe sensul spre București. Circulație restricționată apare prima dată în B365.
VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat # B365.ro
Un utilaj a luat foc pe Centura Capitalei, între Jilava și Măgurele, în această dimineață. S-a întâmplat pe șantierul de lărgire la patru benzi a DNCB, așa cum se observă din imaginile surprinse de martori. […] Articolul VIDEO | Utilaj în flăcări pe Centura Capitalei, pe șantierul dintre Jilava și Măgurele. „Slavă Cerului că nu sunt victime!” | Trafic deja îngreunat apare prima dată în B365.
VIDEO | Negoiță, episod nou în seria «Nu se amestecă umedu’ cu uscatu’» Tot de la niște pubele, invită bucureșteni din S3 la dezbaterea „Gunoiul”, diseară, la Sala Gloria # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a transmis bucureștenilor încă un mesaj cu privrie la colectarea selectivă a deșeurilor. Mesajul a fost transmis fix de lângă acele pubele pe care oamenii nu le folosesc corespunzător și […] Articolul VIDEO | Negoiță, episod nou în seria «Nu se amestecă umedu’ cu uscatu’» Tot de la niște pubele, invită bucureșteni din S3 la dezbaterea „Gunoiul”, diseară, la Sala Gloria apare prima dată în B365.
Preț maxim fix pentru apa cumpărată din metrou, gări și aeroporturi. Acum, la Otopeni, pe o apă mică poți da de parcă ar conține în ea particule de viață veșnică # B365.ro
Apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml, vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi ar putea avea un preț de maximum 3 lei, potrivit unui proiect. În prezent, ea costă și […] Articolul Preț maxim fix pentru apa cumpărată din metrou, gări și aeroporturi. Acum, la Otopeni, pe o apă mică poți da de parcă ar conține în ea particule de viață veșnică apare prima dată în B365.
VIDEO | Ruină totală. Cum arată acum hala Antrefrig, distrusă de incendiul izbucnit aseară în Pantelimon. Depozitul încă fumegă, pompierii încă intervin # B365.ro
Hala Antrefrig, depozitul din Pantelimon mistuit de incendiul izbucnit aseară și încă nestins, după mai mult de 12 ore, arată ca o ruină: acoperișul e, în mare măsură, prăbușit, structura metalică a fost distrusă de […] Articolul VIDEO | Ruină totală. Cum arată acum hala Antrefrig, distrusă de incendiul izbucnit aseară în Pantelimon. Depozitul încă fumegă, pompierii încă intervin apare prima dată în B365.
FOTO | Probabil cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon, încă nestins dimineață. Coloană gigantică de flăcări și fum, aer irespirabil # B365.ro
Incendiul izbucnit, aseară, la o hală din Pantelimon este, cu siguranță unul dintre cele mai grave astfel de evenimente din București din ultimii ani și a declanșat un episod extrem de poluare a aerului. Focul, […] Articolul FOTO | Probabil cele mai puternice imagini cu incendiul din Pantelimon, încă nestins dimineață. Coloană gigantică de flăcări și fum, aer irespirabil apare prima dată în B365.
Praf s-a făcut depozitul Antefrig din Pantelimon, incendiul i-a distrus structura metalică. ISU București-Ilfov: Hala nu avea autorizație la incendiu # B365.ro
Pompierii intervin în continuare pentru stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde noaptea trecută flăcările au cuprins depozitul frigorific Antefrig de pe Șoseaua Pantelimon. ISU București-Ilfov intervine cu 14 autospeciale, iar […] Articolul Praf s-a făcut depozitul Antefrig din Pantelimon, incendiul i-a distrus structura metalică. ISU București-Ilfov: Hala nu avea autorizație la incendiu apare prima dată în B365.
VIDEO | „Nu se poate respira în dimineața asta în Vatra Luminoasă”. Nivelul de poluare, de 7 mai mare decât maximul admis în București, după incendiul din Pantelimon # B365.ro
Incendiul violent care a izbucnit, aseară, în București, la un depozit din Pantelimon, nu a fost stins până dimineașă. ISU Bucureşti-Ilfov. anunță că pompierii încă intervin cu 14 autospeciale să stingă focul care a provocat […] Articolul VIDEO | „Nu se poate respira în dimineața asta în Vatra Luminoasă”. Nivelul de poluare, de 7 mai mare decât maximul admis în București, după incendiul din Pantelimon apare prima dată în B365.
Martoră la o criză de nervi în masă, în centrul Bucureștiului. De ce suntem în fight mode în orașul cu capcane de șobolani urcate în copaci, să facă parkour # B365.ro
Toamna în Capitală nu înseamnă doar plimbări romantice prin foșnet de frunze, paltoane de culoarea prunei – precum cele ale Prințesei de Wales – și Pumpkin Spice Lattes ci și, deseori, așa cum s-a întâmplat […] Articolul Martoră la o criză de nervi în masă, în centrul Bucureștiului. De ce suntem în fight mode în orașul cu capcane de șobolani urcate în copaci, să facă parkour apare prima dată în B365.
BREAKING | Incendiu violent și poluare masivă în București. Arde un depozit din Pantelimon, fum negru în tot mai multe cartiere. 4 mesaje RO-ALERT emise # B365.ro
Un incendiu extrem de violent a izbucnit, în această pă seară, la un depozit din Pantelimon (Sectorul 2l Nu mai puțin de patru mesaje RO-Alert au fot emise pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari […] Articolul BREAKING | Incendiu violent și poluare masivă în București. Arde un depozit din Pantelimon, fum negru în tot mai multe cartiere. 4 mesaje RO-ALERT emise apare prima dată în B365.
Nicușor Dan, după ședința de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției: S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public # B365.ro
După ședința de azi, 23 septembrie, cu liderii coaliției de guvernare, Nicușor Dan a ținut să transmită un mesaj, astfel încât să povestească, pe scurt, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Președintele României […] Articolul Nicușor Dan, după ședința de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției: S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public apare prima dată în B365.
Noaptea Cercetărilor Europeni revine în București, vineri, pe Calea Victoriei. Casa Filipescu-Cesianu găzduiește evenimentul despre știință și cercetare, intrarea e gratuită # B365.ro
Pe 26 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala științei europene. Noaptea Cercetătorilor Europeni, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate cercetării și inovației, revine cu o ediție spectaculoasă desfășurată la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151) […] Articolul Noaptea Cercetărilor Europeni revine în București, vineri, pe Calea Victoriei. Casa Filipescu-Cesianu găzduiește evenimentul despre știință și cercetare, intrarea e gratuită apare prima dată în B365.
Două noi cazuri de Candida Auris, ciuperca extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca: A fost închisă secția de interne # B365.ro
La Spitalul Floreasca din București au fost descoperite două noi cazuri de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni. Secția de interne a unității spitalicești a fost închisă. Pacienții care erau internați aici […] Articolul Două noi cazuri de Candida Auris, ciuperca extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca: A fost închisă secția de interne apare prima dată în B365.
VIDEO | „Dom’ primar, vrednici suntem!” Piedone Fiul ascultă cu interes cât de frumoase vor deveni parcurile din Panduri. În loc de cuvintele primarului, muzică dramatică în fundal # B365.ro
Vlad Popescu Piedone anunță că parcurile din zona Panduri vor fi reamenajate. Totodată, Primarul Sectorului 5 anunță că vor fi reabilitate spațiile verzi și va fi refăcută infrastructura pietonală. Modernizat va fi și sistemul de […] Articolul VIDEO | „Dom’ primar, vrednici suntem!” Piedone Fiul ascultă cu interes cât de frumoase vor deveni parcurile din Panduri. În loc de cuvintele primarului, muzică dramatică în fundal apare prima dată în B365.
Mașinile abandonate prin București primesc o șansă la viață sau, după caz, sfârșit elegant. PMB propune reutilizare prin vânzare sau reciclare, prin programele de casare # B365.ro
Primăria Capitalei sprijină campania națională pentru eliminarea vehiculelor abandonate și îndeamnă bucureștenii să semnaleze autoritățile când le observă. Această măsură este luată pentru a proteja mediul și a reda comunității spațiul urban. Primăria Capitalei sprijină […] Articolul Mașinile abandonate prin București primesc o șansă la viață sau, după caz, sfârșit elegant. PMB propune reutilizare prin vânzare sau reciclare, prin programele de casare apare prima dată în B365.
Pubele inteligente și containere semi-îngropate, cu iz de afacere politică în Sectorul 1. Proiect pilot de 100.000 de euro cu o firmă la primul contract # B365.ro
Primăria Sectorului 1 investește peste 35 de milioane de euro în așa-numite pubele inteligente și platforme semi-îngropate pentru colectarea selectivă a gunoiului. Proiectul a început cu un pilot controversat, cu firme fără experiență, și continuă […] Articolul Pubele inteligente și containere semi-îngropate, cu iz de afacere politică în Sectorul 1. Proiect pilot de 100.000 de euro cu o firmă la primul contract apare prima dată în B365.
Protest al studenților, luni în Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. ANOSR: Tăierea burselor și a facilităților de transport nu reduc deficitul bugetar # B365.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cheamă studenții din Capitală și nu numai, în Piața Victoriei, luni, 29 septembrie pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Studenții ies luni în […] Articolul Protest al studenților, luni în Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. ANOSR: Tăierea burselor și a facilităților de transport nu reduc deficitul bugetar apare prima dată în B365.
VIDEO | Vești aparent bune de pe A7 – Autostrada Moldovei, Lotul 3 Pietroasele – Buzău. Scrioșteanu spune că am putea circula pe aici până la sfârșitul anului # B365.ro
Până la sfârșitul acestui an, șoferii din București și din țară vor avea posibilitatea să circule pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte din tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova A7. Secretarul de stat […] Articolul VIDEO | Vești aparent bune de pe A7 – Autostrada Moldovei, Lotul 3 Pietroasele – Buzău. Scrioșteanu spune că am putea circula pe aici până la sfârșitul anului apare prima dată în B365.
Dezbaterea “Militari Residence” printre bucureșteni. Prețuri mici, dar mare haos urbanistic, plus alte motive care o fac una dintre cele mai evitate zone # B365.ro
O simplă întrebare postată recent pe Facebook – „Nu sunt din București, de ce e evitată zona Militari Residence?” – a generat o aprigă dezbatere printre bucureșteni, cu sute de reacții, explicații și comentarii acide. […] Articolul Dezbaterea “Militari Residence” printre bucureșteni. Prețuri mici, dar mare haos urbanistic, plus alte motive care o fac una dintre cele mai evitate zone apare prima dată în B365.
FOTO | Două noi benzi unice STB în București: pe Calea Crângași și pe Șos. Cotroceni. Urmează altele, pe Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Str. Polonă # B365.ro
Primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și sunt deja folosite. Este vorba despre cele de pe Calea Crângași și de pe Șoseaua Cotroceni. […] Articolul FOTO | Două noi benzi unice STB în București: pe Calea Crângași și pe Șos. Cotroceni. Urmează altele, pe Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Str. Polonă apare prima dată în B365.
Oamenii din Bucureștii Noi, întrebați cum vor să arate Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Răspunsurile se dau printr-un chestionar online # B365.ro
Se lucrează de zor la Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” din Parcul Bazilescu, iar bucureștenii din cartierul Bucureștii Noi pot spune cum își doresc să arate acest spațiu mult așteptat. UrbanizeHub a lansat un chestionar […] Articolul Oamenii din Bucureștii Noi, întrebați cum vor să arate Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Răspunsurile se dau printr-un chestionar online apare prima dată în B365.
VIDEO | Un nou proiect imobiliar la bogați, în Pipera. Peste 50 de vile noi se vor construi aici, la Bellemonde Privée # B365.ro
Zeci de noi vile se vor construi în Pipera. Compania Bellemonde lansează Bellemonde Privée, investiție ce se ridică la 25 de milioane de euro. Bellemonde Privée va avea 52 de vile Noul proiect imobiliar este […] Articolul VIDEO | Un nou proiect imobiliar la bogați, în Pipera. Peste 50 de vile noi se vor construi aici, la Bellemonde Privée apare prima dată în B365.
VIDEO | Petrecere cu cort, grătar și 40 de invitați în mijlocul unei străzi din București până a venit poliția. S-a spart gașca, s-au dat amenzi, s-a impus curățenia # B365.ro
În Sectorul 4 al Capitalei petrecerile au alt farmec, mai ales când sunt fate în plină stradă și cu cort și cu grătarul încins. Mai mulți bucureșteni au organizat ieri, 22 septembrie, în mopd ilegal […] Articolul VIDEO | Petrecere cu cort, grătar și 40 de invitați în mijlocul unei străzi din București până a venit poliția. S-a spart gașca, s-au dat amenzi, s-a impus curățenia apare prima dată în B365.
Rareș Hopincă, refuz categoric la „provocarea Ceaușescu” – un test antidrog rapid. „Mâine ne turnăm gheață în cap și joi vine Marian cu mine în dulap să facem GRWM?” # B365.ro
Marian Ceaușescu, un cunoscut activist, a lansat o provocare primarilor din București, dar și altor politicieni, invitându-i să facă un test antidrog rapid. Primul care a acceptat a fost Daniel Băluță, însă nu toți au […] Articolul Rareș Hopincă, refuz categoric la „provocarea Ceaușescu” – un test antidrog rapid. „Mâine ne turnăm gheață în cap și joi vine Marian cu mine în dulap să facem GRWM?” apare prima dată în B365.
Apelul primăriei dlui Ciucu către bucureșteni: Nu mai luați brânză de la găleata de pe asfalt! Poliția Locală S6 s-a întors de la seceriș cu 350 de kh de alimente confiscate # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a lansat recent un apel public către locuitori, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate cumpărării de produse perisabile direct de pe trotuar, în special în zilele călduroase. Deși mesajul vizează protejarea sănătății publice, subiectul […] Articolul Apelul primăriei dlui Ciucu către bucureșteni: Nu mai luați brânză de la găleata de pe asfalt! Poliția Locală S6 s-a întors de la seceriș cu 350 de kh de alimente confiscate apare prima dată în B365.
Articol susținut de Kaufland Eu stau pe străduțele alea dintre Parcul Circului și Barbu Văcărescu, dar dacă mă întrebi o să-ți zic că sunt din Ștefan cel Mare. Sau, cum îi zicem noi pe scurt, […] Articolul De unde pornește drumul spre mare din cartierul Ștefan cel Mare apare prima dată în B365.
Apelul Poliției Rutiere, după ce Piața Victoriei funcționează, de aseară, cu semafoare umane. Sistemul e stricat, „a fost contactată Administrația Străzilor pentru remediere” # B365.ro
Intersecția de la Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate din oraș, funcșionează, de seară, cu „semafoare umane”, adică polițiști care dirijează traficul. Și asta pentru că sistemul de semaforizare de aici e picat de […] Articolul Apelul Poliției Rutiere, după ce Piața Victoriei funcționează, de aseară, cu semafoare umane. Sistemul e stricat, „a fost contactată Administrația Străzilor pentru remediere” apare prima dată în B365.
FOTO | Dl. Băluță își spală Aripile de 5 milioane €. „Colegii de la salubrizare trag tare, pe timpul nopții, să curețe și să spele străzile, trotuarele, monumentul de la Eroii Revoluției „ # B365.ro
„Aripile lui Băluță” – un. fel de monument construit în intersecția de la Eroii Revoluției, reconfigurată total acum câțiva ani, reprezintă una dintre lucrările de care primarul Sectorului 4 este foarte încântat. 5,3 milioane de […] Articolul FOTO | Dl. Băluță își spală Aripile de 5 milioane €. „Colegii de la salubrizare trag tare, pe timpul nopții, să curețe și să spele străzile, trotuarele, monumentul de la Eroii Revoluției „ apare prima dată în B365.
